EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Voz 0313 00:22 pues sobre el tema este de los mensajero repartidor en bicicleta sus condiciones la sociedad en que vivimos los lujos ojitos que pensamos que nos damos bueno vamos a asomarnos ahora a otra otra realidad de la que pienso sinceramente que como sociedad y como país podemos sentirnos pelín más orgullosos a bastante más orgullosos existe un colectivo de familias que son las familias de acogida que posiblemente no sean muy conocidas por el gran público pero que ejercen una labor a desarrollar una tarea realmente importante porque si no lo saben hay varios miles de chavales y chavalas niños y niñas en España que en fin no tienen un lugar donde se les acoja y más allá de instituciones públicas son públicas que juegan un papel y que también tienen que que existir

Voz 2 01:06 bueno nada comparable con el con el ámbito con el territorio de una de una familia

Voz 0313 01:10 y estas familias por provocación que no por interés juegan ese papel y esta tarde queremos asomarnos a su realidad íbamos a hacerlo con la ayuda de Sonia Ballesteros Sonia buenas tardes hola por dónde empezamos a ver

Voz 1913 01:22 mira vamos a empezar asomando unos a la casa de Paula

Voz 3 01:24 parece como no es tan grande que estéis venimos si tiene el salón Mobile después tenemos su dormitorio era la cuna en el salón no se quiere estacas hay un bebé un niño de acogida el episodio

Voz 1913 01:41 hacía lo que hay es una habitación con literas donde duermen sus tres hijos dos de ellos de acogida sólo hay un objetivo

Voz 4 01:47 creo que al final yo siempre digo que el concepto es que todos los niños viva en una familia no independientemente que el el tipo de familia que seas asearse familia extensa sea una familia no biológica porque al final yo creo que todos eh

Voz 1913 02:01 necesitaba de una familia lo confirma Patricia que a los nueve años viviendo una institución a esa edad tuvo que aprender algunas cosas

Voz 1628 02:09 yo no había actuado nunca como hermana a mí nunca me habían dado un beso de cariño nunca me habían dado un abrazo entonces esas cosas que se muestra ni que se enseñan en una familia pues a mí me costaba mucho expresarlo así recibirlas porque para mí era como qué es esto que estás viendo no es cuando me dan un abrazo

Voz 0313 02:27 oye Sonia hay datos un pelín más precisos sobre el número de niños que en España están viviendo en instituciones que bueno hay que aclarar que no no no son orfanatos como los de los de antes no pero que no dejan de ser centros donde difícilmente pueden recibir pues una atención o como diríamos personalizada que les haga sentir como en realidad son únicos e imprescindibles tenemos datos de eso

Voz 1913 02:48 pues en España se calcula que unos trece mil niños unos trece mil hay quien dice que unos poquitos más viven en instituciones Se trata además de una de las tasas más altas de la Europa Occidental Patricia Patricia salió de esa estadística cuando fue acogida de forma permanente por la familia de un compañero de clase que pasó a ser su hermano y ella Nos cuenta que diferencia su caso de un adopción

Voz 1628 03:10 que tú mantienes un vínculo con tu familia biológica mientras que la adopción no esos vínculos se rompen totalmente en parte yo creo que que es bueno tener contacto con la familia biológica saber de dónde uno proviene es bueno es es te hace saber de cómo eres porque eres

Voz 1913 03:27 Rocío Jesús forman a día de hoy una familia numerosa Verónica con seis años fue la primera en llegar en forma de acogida permanente y luego vino Marcos su hijo biológico y por último Pedro

Voz 4 03:38 la temporalidad es un poco esta que siempre hablamos de y me lo quita aussie se vuelve bien pues es que ahí está la finalidad no yo mi tercer hijo es un acogimiento temporal los tiene un príncipe influir en su familia biológica Le quiere muchísimo pero su madre tiene unas circunstancias en las que se tiene que ingresar en un hospital por un trasplante de médula otra hija

Voz 1913 03:59 de otra hija que tiene que estar en el hospital y entonces esa madre no puede atender a Pedro por lo que entran en juego Rocío y Jesús sabiendo que ese pequeño no se va a quedar para siempre con ellos y además eso qué quieren

Voz 4 04:09 nosotros tenemos claro que el hemos acogido una fecha se acabará o no en la fecha exacta pese acabaran tiempo y además es que tiene que retornar a lo mejor pasa permanece digo no no no es que este niño yo lo he hecho con esta idea osea yo quiero que este niño quiera por supuesto

Voz 0313 04:29 hoy la mayoría de los casos estamos hablando de niños con un pasado complicado difícil proceden de familias desestructuradas o viendo una institución pero existe un tipo de acogida o no concreto yo creo que el más desconocido de todos que se llama como acogimiento de urgencia no

Voz 1913 04:43 pues sí hay una fórmula que recibe ese nombre Se trata de familias que deben estar disponibles en todo momento para recibir en su casa en cuestión de horas aún pequeño que está en riesgo en peligro y que necesita una familia ya

Voz 5 04:55 en ocasiones lo que acoge seis sean es que no hizo el niño hice hizo un cuerpo no tener la sensación de que ahí no hay infancia no hay inocencia no entonces es como devolverle la vida no entonces tiene una exigencia hay niños que vienen con síndrome de abstinencia las drogas al alcohol como osea al dolor tremendo

Voz 1913 05:26 es Paula vive en un barrio de Madrid con su marido Martín y sus Gasol hace más de seis años que son familia de acogida de urgencia después de que se recuperara de un infarto pensaron que era el momento de dar un cambio o de añadir algo a su vida hoy me abre la puerta con en brazos

Voz 5 05:41 una beba que llegó con trece

Voz 3 05:45 sí bueno pues la séptima niñas que que tenemos según muy bien los cinco meses cuando se le detectó una dificultad motora una lesión no todo está siendo mucho al niño Jesús

Voz 1913 06:01 todo es muy intenso nos decía Paula y es que si cualquier tipo de acogida familiar requiere dedicación en la de urgencia todo se multiplica

Voz 5 06:08 lo que se solicita es la disponibilidad absoluta por qué un niño que esté en situación de riesgo social necesita más hospital que que otro niño contacto permanente que afecto Necesito un fuerte apego con Suu acogedor

Voz 1913 06:27 fundamental también el equilibrio emocional

Voz 5 06:29 hay que creer mucho en una labor que haces pero también es complejo porque emplea lo lo más sagrado Toxo que son tus emociones con cada uno no te te das estar no muy muy equilibrado muy en su sitio no

Voz 0313 06:45 está pensando que este equilibrio emocional sede debe poner a prueba cuando tienen que devolver entregar ese niño a a sus padres definitivos no como exactamente cuál es el protocolo como sí

Voz 1913 06:54 produce ese momento pues está todo previsto y planificado de forma que la familia de acogida participa en buena medida es la clave en ese proceso de adaptación del niño de la niña o del bebé a su nueva vida

Voz 5 07:07 aquí en casa cada día viene la familia está con el niño a lo largo de todo el día va viéndolos distintos momentos conforme van pasando los días pues el niño tiene que ir vinculando cada vez más con hechos inmensos con uno no ceba inician del el desapego

Voz 1913 07:29 con cada partida siempre se te rompe el corazón nos decía Paula pero te queda la sensación de haber formado parte de su vida y eso es lo importante es la reflexión de esta madre de acogida mientras vamos hacia la habitación por dónde han ido pasando hasta siete pequeños iconos va enseñando las fotos no sigue contando

Voz 5 07:46 la CIA que está aquí su familia definitiva luego se ego Rafita si el segundo que está ahí con sol y después se negó cita que está aquí sí aquí está con sus padres también definitivos después ego Terra ni chiquito que te comentaba mayor después también segó

Voz 3 08:16 bueno sí