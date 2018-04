Raúl Pérez interpreta a Echenique Erentxun en TodoPorLaRadio

Voz 1 00:00 la Ventana Carles Francino

Voz 2 00:05 a ver un momentito un momentito siempre entramos directamente con las sintonías

Voz 3 00:08 va Pablo Radio bueno buen Tito hoy vuelve a todo por la radio bueno vuelve

Voz 1414 00:12 que es noticia de partes queremos serlo pero eso forma parte digamos a la estructura que hay ven hoy no vengo si hoy regresa a toda La Ventana el gran Raúl P

Voz 4 00:23 estamos no

Voz 2 00:25 Kelly dijo que ahí estás diez han sobrevivido es sobrevivido parece que no pero sobrevivido a lo que toca es a la radio

Voz 1220 00:33 pero esto juntar el martes a a Jordan ya Lebron James no entiendo mejor un justo un día podíamos repartir te gusta ganar partidos venga vamos

Voz 1 00:53 de la tarea al que miedo que os propongo que de aquí sí nos parece un razonamiento muy brillante

Voz 6 01:25 hace unas semanas estaban montando un pollo y el Congreso en la sesión de control parecía que no es aguantan pero luego se olvida la semana siguiente ya estén firmando presupuesto juntos parece cumplir lo

Voz 0230 01:46 me al Leo Leo Mena la Fiscalía de Alemania buscará el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes las pequeñas dudas que ha generado la Universidad Juan Carlos I que en un primer momento dijo aquí están las pruebas de que todo es correcto luego dijo mejor abrimos una investigación y luego dijo mejor que no se investigue un señor muy amable de otra universidad porque nosotros los conocemos y luego pasa lo que pasa al final será la fiscalía alemana a partir de ahora cuando en España no sepamos resolver algo externa alcanzaremos la gestión a Alemania la presidenta Cristina Cifuentes lo ha dicho no encuentra su trabajo lo ha dicho a través del portavoz del Gobierno regional Ángel Garrido ya ha pedido a la universidad que si lo encuentra lo publique algo que dicho así parece un desafío que encuentran

Voz 2 02:38 de huevos Ángel Garrido

Voz 7 02:41 Felipe lo que la presidenta autorizado esa que la Universidad si lo encuentra lo publique

Voz 0230 02:47 sí lo encuentra los alumnos dicen que nunca la vieron en clase las notas se cambiaron en las actas por procedimiento inusual la matrícula se pagó cuando en teoría ya había acabado el máster no aparece el trabajo de fin de máster el día que dice que hizo la presentación oral estaba el Tribunal en otro lado dice el portavoz del Gobierno de Madrid el Gobierno regional que todo está aclarado la verdad sí ahora difícil si hay un trabajo difícil en España es el de portavoz de Cristina Cifuentes

Voz 7 03:14 las incógnitas que planteas creo que deberá honestamente que han sido contestadas

Voz 0230 03:25 sindicato de madres de España también se ha ofrecido a buscar el trabajo de fin de máster respondiendo al lema a que voy yo lo encuentro legendaria frase de madre Vallvé Ribera dice que este caso huele mal

Voz 0040 03:36 huele mal repito

Voz 8 03:38 huele mal repito dice repito

Voz 0230 03:41 porque ya lo había dicho antes no porque sea una palabrotas cursi como record huele mal repito eso lo diría Flandes repito como llueve

Voz 9 03:51 es que soy tan predecible Lillo

Voz 0230 03:54 Mariano Rajoy tiene un sistema expeditivo para responder o mejor dicho para no responder a las cosas escuchamos

Voz 10 04:03 sobre eso

Voz 1414 04:12 estas risas

Voz 0230 04:15 es una risa que se identifica o que podríamos traducir como vamos anda no respondido de Bárcenas voy a responder del máster

Voz 11 04:25 pum

Voz 12 04:29 de momento twiterías Diriri twiterías Twitter profeta baruc o la importancia de conocer bien el reglamento

Voz 13 04:38 recordad que si la falta de respeto es dentro del área estaríamos hablando de un penalti de respeto

Voz 0509 04:44 calvo doble tuitear sobre las Abuelas y sus obsesiones abuelas hoy el delegada de clase norma con la poca qué comes as en dados

Voz 4 04:55 el espíritu de pues ya verás ya ojo esto que plantea Álex Cervantes

Voz 13 05:04 a mí lo que me preocupa es que si las cucarachas sobreviven a un holocausto nuclear que mierda lleva el right

Voz 0509 05:11 vamos ahora vamos ahora como uno de personajes históricos acude el gafas efemérides era un griego que lo celebraba

Voz 4 05:19 ah muy bueno

Voz 12 05:23 con un tuit sobre la fragilidad del amor propio

Voz 0509 05:26 lo de nombre a cargo de Mi cuenta bien te juro que es la primera vez que repasa tranquilo es normal no tiene importancia le pasa muchos hombres pero que la parco yo

Voz 14 05:38 eh

Voz 5 05:59 Luis Brito

Voz 0230 06:46 aunque queda todavía bastante tiempo formalmente queda bastante tiempo para las elecciones podemos considerar que estamos en periodo electoral por qué podemos considerar que estamos en periodo electoral en que lo notamos pues por qué se anuncia dinero gratis salen ministros anunciar ayudas bonos pagos cuatrocientos treinta euros

Voz 0612 07:04 que van a tener un bono de formación que les acompañe de cuatrocientos treinta Evo o una ayuda de mil euros va a tener una contraprestación económica de al menos mil euros para otros doscientos cincuenta euros ciento cincuenta euros sólo hay dinero no hay dinero llega

Voz 0230 07:21 en las elecciones y como dice la canción con dinero baila el perro

Voz 5 07:28 el caso que literal eso sí el perro

Voz 15 07:33 no somos nosotros eh digamos no no no hay metáfora sofisticada hay un perro somos nosotros

Voz 0230 07:42 nos tiran dinero nosotros bailamos eh todo eso que hemos oido son ayudas a contratación lo ha anunciado la ministra de Trabajo Fátima Báñez incluidas en los Presupuestos ayudas a la contratación ya los jóvenes al empleo de los jóvenes y eso que hoy se han conocido las cifras de paro y como siempre aparece la ministra de Trabajo Fátima Báñez con sus noticias optimistas

Voz 0612 08:04 cincuenta meses consecutivos de crecimientos de la contratación indefinida en España

Voz 0230 08:11 cada mes dice lo mismo la ministra que crece la contratación indefinida sabemos que el empleo principales la hostelería cada mes la ministra dice que crece el empleo indefinido si fuera verdad todos los camareros de España serían fijos

Voz 4 08:23 no tengo ganas

Voz 0684 08:25 del gocho vistos tengo croquetas tengo

Voz 0230 08:28 hacer siempre sería el mismo jamón también sería fijo tendríamos camareros funcionarios

Voz 16 08:33 luego en los eh

Voz 0230 08:38 el ex ministro Cristobal Montoro ha presentado los Presupuestos Generales del Estado en los que cuidado no hay recortes no hay no hay recortes si hay recortes pensar que aún no hay récord hay otras cosas pero no hay recortes palabra de Montoro

Voz 1 08:57 son recortes

Voz 0684 09:02 muy dañada

Voz 0230 09:03 qué hago en la balanza de pagos déficit por cuenta corriente

Voz 8 09:08 que no son otra cosa llamar recorte a un crecimiento menor que otro crecimiento pues se ven los dos crece no no un recorte del uno crece moderadamente

Voz 0230 09:22 yo otro crece más moderadamente pero no son recortes

Voz 8 09:27 es que está claro que no se recorta no recorta recortan es e insisto en este argumento porque

Voz 1 09:33 parece bastante claro no

Voz 0230 09:36 a clarísimo clarísimo cuando el agua cuando las cosas están claras no hace falta insistir para no se recorta en España crece el empleo indefinido no se recorta

Voz 1 09:46 qué tal

Voz 0230 09:55 bien es verdad que todo el mundo todos cambiamos un poquito la realidad con las palabras cada cual a su bola no por ejemplo los llamados Comités de Defensa de la República los CDR en Cataluña dicen que levantar los peajes de las autopistas cortar carreteras o el tráfico de trenes no puede considerarse violencia sino pacifismo activo

Voz 17 10:13 no hubo un menú

Voz 4 10:21 una expresión es todo el Pacífico

Voz 0230 10:23 mismo activo que puede que no convenza a todos los tribunales esto es algo que si eres revolucionario tienes que asumir también si tú dices voy contra las leyes no reconozco tribunales no aceptan marco legal levanto los peajes de la foto lo normal no lo normal es que la policía la fiscalía en los tribunales en general a favor no estén esto hay que asumirlo para eso eres revolucionario si vas contra el orden público viene la policía que represora eso están los manuales de la revolución no es fácil seguir el razonamiento que dice qué clase de democracia es ésta que no permite que levantemos las barreras de los peajes de las utopías

Voz 1414 11:02 por otra parte que cogió manía

Voz 0230 11:06 mientras con con con el planteamiento es decir no esto es rebelión tienes que escoger entre tenga escoger entre dos mentiras o o el rebelión y violencia generalizada o una pequeña travesura no debemos bueno esto simplifica un poco la vida no pero tiene otros inconvenientes otra cosa noticia de las once de la mañana

Voz 18 11:26 a día de Alemania ha pedido la Audiencia Territorial del Estado germano en el que está preso Carlas Put the moon que inicie los trámites para la extradición a España del ex presidente catalán por los delitos de rebelión de malversación

Voz 0230 11:38 a Dios ahora ella sí que más matar el fiscal alemán de momento nueve a Carles Puigdemont como un héroe de la democracia como el presente asimismo no parece fácil que lo vea así al el líder de Ciudadanos hace un elogio la humildad

Voz 0040 11:56 y también tengo una cosa con toda humildad se que ese proyecto con mucho que crezca la bolita naranja eh soy consciente que hay que llegar a acuerdos yo creo que que no es capaz de llegar a acuerdos no a poder gobernar España porque no las mayorías absolutas porque en va tocar ponernos de acuerdo y creo que en eso con un mil opiniones que Cela no está preparado para llegar a acuerdos en cambio otros partidos son incapaces

Voz 0230 12:16 a continuación Alves Rivera habla de los sabios que es el pueblo español

Voz 0040 12:20 no sólo es una cuestión de Estado es que electoralmente los españoles son bastante más sabios que algunos políticos Isaba en que dar estabilidad al país au sacar adelante unos buenos presupuestos bueno

Voz 0230 12:30 el mensaje de Rivera uniendo las dos frases es fíjate si son sabios los españoles que están de acuerdo con lo que yo digo dicho sea desde

Voz 19 12:37 de la humildad

Voz 0230 12:40 Rivera presión al PSOE para que apoyen los Presupuestos con Ciudadanos y el PP

Voz 0040 12:44 las últimas encuestas tampoco dicen que suele vaya también con el no es no

Voz 0230 12:48 podemos presión a Pedro Sánchez advirtiendo que se aproxima al PP Pablo Echenique

Voz 2 12:52 pues Pedro Sánchez ha decidido

Voz 20 12:55 para quejarse de Podemos y acercarse al Partido Popular Ikea hace el líder del PSOE

Voz 0230 13:08 a Pedro Sánchez hace como los jóvenes youtuber si presenta siete razones para no apoyar los Presupuestos esto se hace mucho ahora cinco razones para no ir a la playa me encanta doce días razones para escuchar la radio esto es siete razones para no apoyar los Presupuestos les voy a dar siete razones por las cuales socialista se va a oponer a ver la primera sí es un poco mira lo veréis es un poco el break dance escuchamos la primera es una razón de forma ves una razón de Ford eh un poco el ranking dans la segunda en segundo lugar estos presupuestos son continuistas y también podría haber dicho porque te cruzas en la tercera la tercera razón y que tiene mucho que ver con la segunda sólo si tiene que ver con la segunda la verdad véase prime

Voz 15 14:01 claro nos la podríamos haber ahorrado fusión de razones

Voz 0230 14:07 pero bueno qué pasa con la tercera es que estos presupuestos son ideológicos claro ahora la cuarta que podría decir tiene que ver con la primera se relaciona con la quinta sumen laSexta en cuarto lugar estos presupuestos son un un ataque al estado del bienestar de la veo muy parecida a la de antes pero así hasta siete yo la verdad veo demasiada razón bueno como partes el día no estaba mal

Voz 8 14:31 pero ni muchísimo menos llega a la categoría de viernes

Voz 21 14:38 eso sí

Voz 1414 14:40 la lista secundarios que la Semana Santa la semana

Voz 0509 14:43 ante parece ya un lejano recuerdo y un patio de Sevilla pero pero ojito ojito porque hay gente que que aún no ha vuelto a uno vueltos y yo si os parece vamos a Voltaire con un oyente que está todavía en plena operación retorno en la carretera íbamos a ver lo va a explicar por qué motivo hola buenas tardes avala todo el tiempo de tomar tu nombre tu nombre

Voz 12 15:03 de Juan Piñón todo junto no bien Juanpi y vamos a ir los datos tú te fuiste vacaciones de Semana Santa con tres

Voz 1414 15:12 digo amigo sí

Voz 22 15:15 el cuatro cuatro cuatro Fame ya me amigos piden Carla Royo Lolo Carlas Sandro Sandro Lola

Voz 12 15:25 Carlos Cala Sandro Sandro Rosell cuatro chicas hay en el grupo

Voz 22 15:34 ninguna ninguna cuatro chicos y informáticos

Voz 12 15:37 vale pues entonces Carlo Sandrine y luego vale vale los cuatro sois de Madrid yo os fuisteis de vacaciones de Semana Santa

Voz 22 15:47 de Madrid

Voz 1414 15:48 de aquí de Madrid si sois aquí

Voz 12 15:52 vale de Madrid indios fuistes vacaciones de Semana donde aquí a Burgos mi madre puede tu madre como se me acuerdo tu madre para un saludo

Voz 22 16:00 no se llama así el pueblo de mimadas es como si acude a él puedo y madre número uno en España borracho estar en la media

Voz 12 16:08 al menos en la época moderna también oye bueno vamos a centrarnos decía al inicio que aún estás en plena operación retorno estáis todavía cuando una santa acabó ya sois de aquí de Madrid el domingo acabó no ha pasado que todavía está el martes

Voz 22 16:22 el tema de decir con síntomas de cansancio que nos íbamos a tornar decir la vuelta sí entonces empecé yo conduciendo a los quince minutos le dijo a mi amigo les dije porque te cansas

Voz 12 16:35 mucha juerga en el pueblo

Voz 22 16:37 somos informático hagas perdón nos acostamos tarde pera tirando peor al arroyo acuerdo valga el caso es que mi colega dicen bueno con buen criterio además dice si está cansado descansa por supuesto para la carretera ir dormía ocho horas

Voz 12 16:50 visto ocho horitas

Voz 22 16:52 por ello Carlo Carlo eso volante pero lo acepté sea nacionales ojo a Carlo que vaya elegimos yo creo que con buen criterio de granaderos si nos paramos descansar descansa

Voz 12 17:05 a cuántos kilómetros lleváis hechos Luis

Voz 22 17:07 no hacer nada o menos seis kilómetros que lo yo de lo que está Carlos seis Carlos se ponen a dormir no si otras ocho otro ocho horas si al levantarse la labor no Lola eso ya estaba sentado en el asiento está relevará Carlo

Voz 1414 17:21 la perdido cinco meses

Voz 22 17:24 se me cago en las cervicales vosotros con buen criterio dijimos Lola sino a puede El descanso cansada Lolo a dormir más que dormir estirarles

Voz 12 17:34 es un poquito aconseja cerrado a seis horitas sí vale yo sí

Voz 22 17:40 me ha cogido coche Sandra

Voz 12 17:43 claro

Voz 19 17:46 pues me voy al baño

Voz 12 17:57 vale pues si hay algún oyente de pérdidas trayecto Burgos Madrid y como vais a última hora

Voz 22 18:02 trayecto que has tenido total era cientos kilómetros y kilómetros mal el coto lleváis sale madre Mi madre del pueblo Mi madre mejore para ir con tiempo no faltan a ciento cincuenta kilómetros para comer

Voz 12 18:16 pues te voy de una cosa Piñol mucha gente te voy a decir que que que sois gays que sois unos mierdas incluso pero sois un ejemplo de educación vial desde el cuarto de buenos amigos este aplauso

Voz 4 18:30 bueno esperemos

Voz 23 18:33 que lleguen bien oye que son lo importante es que lleguen

Voz 24 18:36 no

Voz 4 18:47 bienvenidos a bienvenido

Voz 2 18:49 muchas gracias vuelve a casa por primavera eh que estoy contentísimo

Voz 12 18:52 las voz de hombre aquí sí sí sí

Voz 2 18:55 después de mi exilio televisivo en Tu cara me suena pues he vuelto y he recibido muchos mensajes de compañeros de este programa es compañero en el chat que tenemos es la vuelta a decir nombres porque son mensajes muy cariñosos del tipo A que vuelve Raúl claro cuando le GM ya está curado verdad

Voz 4 19:16 esto es un hotel Raúl

Voz 2 19:19 sea es medalla de plata en unos Juegos Olímpicos hablamos dijo eso no sé estoy seguro que va diciendo por ahí que la radio es como su mujer en la tele como su amante yo me he reído luego me emocionado un poco y finalmente me ofendido por favor mal porque es tendencia ofender si esto se lleva mucho es como los Javi son los pantalones tobillos es tendencia bueno he pensado en denunciar al programa pedir que lo retiren que cancelen la SER que casi todas las seis de la Cancelo cuenta que colabora aquí claro no puedo hacer eso estoy un poco bloqueado así que si me permites Harlan voy a llamar con tu permiso a la persona que para mí es el guía de la radio a favor el respeto al grande

Voz 3 20:01 el único Iñaki Gabilondo que esto no

Voz 2 20:03 sí

Voz 26 20:04 no se quedan

Voz 2 20:08 Jackie hola qué tal soy soy Raúl el cantante cómo estás

Voz 27 20:12 sueño tu boca no sacas nada así comercial no

Voz 2 20:16 no no ese Raúl no tu imitador imitador en el leit motiv que es que mira he vuelto a la Ser estoy contrariado un poco porque mira

Voz 27 20:22 por qué Porca yo también estoy contrariado por todo lo que está pasando ya lo advertí en el año dos mil siete pero nadie me hizo caso Mujeres y hombres y viceversa hunde precisamente ahora que gracias a Merkel han retenido Puigdemont Merkel que es mujer yo hombre y viceversa en fin que mira seas que seas déjalo estar

Voz 28 20:47 dejan lo está

Voz 1220 20:51 buenos días ha roto eh

Voz 4 20:55 sí sí Iñaki dice que sí

Voz 2 20:56 estar lo voy a dejar estar porque como diría el maestro Yoda

Voz 10 21:03 la nueva medida la ira lleva no

Voz 0230 21:08 ya el odio a convertirse y al lado oscuro de las redes sociales pasarse

Voz 2 21:15 yo qué sé yo estoy un poco menos ofendido quiero enviar un mensaje de amor a tanto tanto haters suelto que en las redes porque es está muy bien este lado en el lado más claro no lado oscuro de verdad

Voz 1 21:31 por qué estas

Voz 29 21:35 sal de cada

Voz 1 21:38 que fuerte sino que Gervais no es es suerte

Voz 30 21:57 un abrazo

Voz 31 21:58 a ver si hay

Voz 32 22:04 es que es es tienes que

Voz 30 22:10 si pieles la pregonada tengo aquí Marcial un vor ahora mola

Voz 32 22:21 es que

Voz 30 22:24 no

Voz 33 22:28 ya vamos

Voz 0684 22:30 nos contó cantar que no todo es mal va

Voz 16 22:42 eh

Voz 34 22:53 esta vez puede fallezca

Voz 0684 22:57 venga

Voz 35 22:59 ah

Voz 16 23:05 eh eh eh muy bien

Voz 1 23:36 la Ventana Carles Francino

Voz 5 23:54 en La Ventana

Voz 19 23:55 todo por la radio a las cinco y treinta y seis minutos cuatro y treinta y seis en canario

Voz 1414 23:58 hoy tenemos esa lo Marte pero antes ya que esta Raúl ha vuelto

Voz 4 24:03 no venga venga un poquito

Voz 2 24:15 bueno pues vamos a recuperar la sección donde combinó personajes para dar una mezcla musical inédita inaudita inverosímil es la coctelera sí la primera esto resulta de coger a un grupo pop español de finales de los noventa el primigenio él porque siguen en activo compuesto por dos chicas Marta y María no se suenan es Klar con una cantante conocidísima compositora irlandesa de música new age

Voz 36 24:35 ni el resultado es cero

Voz 25 24:40 en y a bailar sola

Voz 29 24:49 suerte suerte que la ilusión si lo echamos todo

Voz 4 25:23 ahí estaba Mia baila sola

Voz 2 25:26 bueno en nombre de este te te gustaba bueno no sé si mejor pero más larga serían las canciones sin duda alguna y la segunda combinación de hoy es pura magia mezclamos al secretario de Organización de Podemos u con el excantante de Duncan Dhu y tenemos

Voz 0684 25:41 a Elche Mikel Erentxun ella corre más de lo normal mejor ya lo mentiroso fiero ya de Madrid puentes las violenta mira hacia a ver si ya tienen a donde ir a este domingo a domingo la voy a ver a la venta lo que no le devolverán un máster arreglada tienen gaviota donde era bueno quizá las gaviotas del PP han ido a a buscar un Masters para ti puentes en Amazon quién sabe yo también me voy a que dejó solo a Errejón comprando en el imaginario a ver si les toque de queda ya poco para para ocupar el cuarto de los niños antes de que vengan los mellizos

Voz 1220 27:08 hemos dejado porque me pregunta mucha gente bueno la música como si como si vamos a dejarlo un poquito más que saber lo que pasa que que siempre empezamos al al diecisiete cuarenta en punto y entonces claro ya no soy yo muy preciso tengo las preguntas las eh

Voz 4 27:41 la música eh

Voz 1220 27:47 ya damos pues venga aquí estamos de nuevo después de un breve parón nada imperceptible de este concurso Guadiana id tenemos que saludar a nuestros dos concursantes vamos a empezar por El aspirante es se llama Arturo Mancebo Illes de Ávila pero en Valladolid Arturo buenas tardes

Voz 4 28:10 hola muy buenas todo bien

Voz 1220 28:14 Arturo tienes que vayan eh todo en ordenador perfectas y me gusta una voz poderosa

Voz 1414 28:19 la confiada te mata bien bien

Voz 1220 28:22 entonces Arturo te presento a tu contrincante campeón tercera semana ya trabaja en una empresa de metal y es vizcaíno Iñaque

Voz 9 28:32 para

Voz 1414 28:33 qué tal

Voz 1220 28:35 ya que que

Voz 1414 28:38 bien bien bien bueno las miras una mierda pero bueno eso

Voz 1220 28:40 es otro tema que no te queremos pero bueno si no a ver si algún día de vacaciones si ha sido nada va a ver si me trae un día Francine a las cuatro que es cuando hablan y tal aquí no podemos hablar poco si va a concursar amigo Arturo como él es el aspirante pues se te damos la oportunidad de elegir a primero a tu pues bueno a tu acompañado primero con Madrid soy madrinas no esto va a Arturo aquí en el dices

Voz 1414 29:09 pues me voy a quedar con Arman venga venga venga

Voz 4 29:12 estos duro bueno sin nombre que le gusta el riesgo Le gusta el riesgo

Voz 12 29:16 no por ello Iñaki

Voz 38 29:18 no a mí siempre a Carla venga

Voz 1414 29:21 no no tenga pues bien rezamos con Arturo que me gusta más Francis toque eso bien bien

Voz 19 29:31 eso sí se chepa de Cher puede ser

Voz 1220 29:41 Arturo empezamos contigo diez pregunta esta primera ronda tales

Voz 1414 29:46 estrenamos mes de abril

Voz 39 29:48 me lo desafía el mes de abril como siempre aquí va un refrán en abril cortas un cardo ITE salen cuántos

Voz 1414 29:57 en abril Cort cortas como en abril cortas un cardo y te salen en abril en abril

Voz 4 30:08 a Arturo vamos a Arturo pregunta estaba hablando de cardos

Voz 1220 30:14 que es están buenísimo los los cardos sólo uno de estos tres cardos que te voy a decir existe sólo uno vale el cardo mariano el cardo Zapatero o el cardo Feli Pino uno de estos existe uno se variados cardo mariano efectivamente yo no no sé si los cardos se pueden hacer en la termo mix se pueden hacer cardos de toda la grada vale pues venga pues en homenaje a la termos mix Arturo de lettre amé termos Mix amigo

Voz 1414 30:46 sí es fácil es fácil Arturo

Voz 40 30:49 que sí sí ríe M M aquí no

Voz 1414 30:55 no tenemos concursante tenemos concursante

Voz 31 30:59 eh

Voz 1414 31:01 hoy día hay que felicitar olla Inma del Moral os acordáis

Voz 1220 31:05 pero bueno a lo tenemos un poco perdida la pista y tal pero yo no

Voz 1414 31:11 no le perdió la pista por dónde está pero no quiere decir que Quique tu medalla de plata no perderá pero luego ya estaba presente en los medios

Voz 4 31:25 bueno ella no está claro claro exactamente muy bien Arman gracias luego te Don Jamón

Voz 1220 31:30 se hizo famosa Inma del Moral en qué programa tres opciones Esta noche cruzamos el Mississipi El informal o Crónicas marcianas

Voz 1414 31:40 San armados nos cuesta eh así es que no hemos quedan Arturo

Voz 40 31:47 así cuando hay todos ahí salga pero acá

Voz 1414 31:50 Toni no piensa

Voz 40 31:53 me quedo con la última

Voz 4 31:56 pero me has dicho

Voz 1414 31:58 o algo esta noche reclamos el informal dices que no está última la primera no es la son

Voz 4 32:05 sí sí sí

Voz 0230 32:09 por eso ha dicho el informa que va

Voz 4 32:13 vale

Voz 1414 32:13 el informal que el del informal presentado

Voz 1220 32:17 por una pareja típica iba a decir que me vale con uno pero estas concursando vivía necesito que me digan los dos como se llama a los dos presentadores

Voz 40 32:27 Florentino Fernández y Javier Capitán

Voz 1414 32:31 porque semana muy futbolera estaba hoy empiezan recuerda que hay una pregunta doble

Voz 1220 32:35 sí muy bien pero claro ahora

Voz 1414 32:38 claro como he dicho separado muy futbolera dicho esta tiene que ser buena semana muy futbolera hay cuatro hoy

Voz 1220 32:44 empieza en los cuartos de final de la Champions siete horas en Carrusel como siempre donde tenemos tres equipos españoles recuérdanos contra quien juega contra que tres equipos juegan los tres equipos españoles Arturo

Voz 40 32:57 bueno pues juega el Madrid contra la Juventus Turín el Sevilla juega contra el Bayern no

Voz 1414 33:04 a ver señores si bien bien bien si algo rápido no rápido

Voz 40 33:09 no

Voz 41 33:10 el hombre a

Voz 4 33:15 el fallo

Voz 1220 33:20 pero la última que te dejó tanto tiempo pregunta madre mía en la la Champions se reparte mucha tela como sabéis no siempre es el campeón el que más gana en una temporada de hecho el año pasado por ejemplo el Madrid que os recuerdo que fue ese la señora de la charla lo es lo es si tres en cuatro años eh Essien bolso ochenta y un millones de euros vale pero un equipo no fue el que más ganó un equipo que se embolsó treinta más ciento diez qué equipo tres opciones el Barça la Juve o el Athletic de Bilbao

Voz 1414 33:55 venga va con ritmo

Voz 4 33:57 bueno claro

Voz 1220 33:59 es un tema de derechos de de tele y tal y cual la Juve treinta millones no sabía es vale dime un color que además sea pez dime un color porque además sea pez sí

Voz 1414 34:13 el color Un color salmón la pregunta

Voz 1220 34:19 no ya estamos en la pregunta cuidado no la pregunta cuidado viene luego es una me he confundido yo cuál es el otro día lo leí sabes que los linces ibéricos hay que protegerles cuál es el gran enemigo de los linces ibéricos el gran enemigo tres opciones los Kato los cazadores no los catadores no los cazadores furtivos Qatar Jones ese comen los linces ibéricos probado nunca no bueno no digáis nadie alguien no digáis que has cazadores furtivos que no saben pues son catadores las carreteras a los envenenamientos por diversas constancia escrita por uno de los tres hombre

Voz 1414 34:59 yo creo que en la carretera sí señor diferencias gracias a la pregunta pueda olvidando ojo ojo

Voz 1220 35:10 se abre el telón se vea un tío bueno se ve a una persona no pongamos sexto Vall s veo una persona bueno no es que en este caso es un sí

Voz 1414 35:18 sí sí sí es verdad que es como muy integrador y tal pero no era el título se quitó la persona que coge un eh

Voz 1220 35:28 una baguette en un supermercado e acoge una baguette en el supermercado y al pasarla por la caja suena la alarma fue vale como se llama la cómo se llama el personaje de ficción además de película que se resiste a hacerse mayor

Voz 1414 35:46 ya está claro hombre no pero lo vais a ver ya Arturo yace ya cuando sí sí yo yo te lo tienes que decir bien esa es es un nombre parecido al nombre de la película vale

Voz 4 36:04 bueno sí

Voz 23 36:11 hombre me piten

Voz 4 36:17 no dice Arturo

Voz 1220 36:20 es un personaje de es muy parecían personajes pidieron que se resiste a hacer mayor que de qué pasa en las que estamos hablando de Peter Pan vale pero Peter Pan pero título es una baguette que cuando pasa por la caja suena con lo cual personajes

Voz 40 36:37 en un raro

Voz 4 36:43 Arturo de verdad de verdad bueno un aplauso para tú has dicho

Voz 1414 36:53 claro y si diez diez eh que te regalan medio puntito aquí venga ya estás ahí no si atento

Voz 1220 37:04 atento Francino venga una fácil para empezar a cuantos meses al año tienen tilde

Voz 1414 37:12 a veces rápido que bueno va muy bien

Voz 1220 37:22 antes hablábamos de Peter Pan quién era el gran enemigo de Peter Pan sobre la carretera

Voz 42 37:29 sí

Voz 1414 37:31 lo sé

Voz 4 37:35 el capitán Garfio sí bueno sí

Voz 1414 37:37 pregunta

Voz 4 37:40 a ver atento se en qué mano

Voz 1220 37:42 Capitán Garfio sabes que va un garfio pues no sé si si sale en el libro original que anunció que el original del autor que sea más JM Barrie Elgar el garfio lo tenían una mano si bien la peli de Disney le cambiaron hilo pusieron en la otra fíjate tú pero el que vale es el original

Voz 1414 38:01 quieres que preguntemos origina donde la pelota peli el de las por completo

Voz 15 38:06 algunas son dos manos sabiendo unos sabremos el otro mira pero

Voz 1220 38:10 para ver si se acuerda Arturo Pérez

Voz 1414 38:12 Iñaki aquí donde llevar que mano en la versión de Disney llevaba el garfio aguantaría que lo original muy bien vale si no punto vale venga

Voz 4 38:31 no

Voz 1414 38:34 a ver dónde puedes ver a Iñaki donde puedes ver un

Voz 1220 38:38 Mono sabio

Voz 43 38:40 bueno sabio no

Voz 1414 38:45 y la plaza de toros vale venga en una plaza de todo ser picado al pregunta pregunta si no lo cumple el buen Sos venga estoy hoy pues aparte de felicitar ahí bueno tú lo has hecho

Voz 43 39:09 el cuarenta y seis una fuente

Voz 1220 39:11 a esas ya estoy muy contento de poder mandaba una felicitación mis ídolos no es no es Jordan al que como sabéis humilla sino a David Hyde Pierce David Hyde Pierce si tienes ese igual no suene High David Hyde Pierce este es es uno de los dos doctores creen en una de las más bellas de televisión que se han hecho la historia tres les Seing Phil Frazer o Tony King

Voz 1414 39:43 la primera cuál era yo Frazer legal era Nails Nights Crane el hermano de Cruiser maravilloso e Iñaki Pérez de la doble aquí dime un color que sea una fuga

Voz 1220 39:58 tan

Voz 1414 39:59 un color que sea una fruta bueno

Voz 1220 40:02 no sé si hay en Bilbao este coladero

Voz 1414 40:05 no sé si sólo lo ellos frutas color si piensa luz fumo

Voz 38 40:11 y en naranja

Voz 4 40:14 no valía o melón por ejemplo

Voz 1414 40:20 kiwis es que también

Voz 1220 40:23 lo hace unos días falleció Stephen Hawking sí además de ser un crack fue uno de los camareros de Dios cameo es una serie ha hecho gente gente muy famosa cameos Spock y tal bueno en el en el último capítulo de esta semana ha habido un cameo estelar vale que lo vais a ver yo lo vi ayer por la noche lo tres opciones Bill Clinton Bill Gates o el cuñado de Rajoy

Voz 43 40:57 sí es un vil seguro si lo sabéis ahí

Voz 1220 41:01 claro bien hecha es un as son unos vamos de de la ciencia de la selva de la verdad era falso Rey se adelgaza

Voz 1414 41:12 verdadero o falso Reis adelgazado creo que yo creo que sí yo creo muy bien

Voz 4 41:18 yo era doble

Voz 1220 41:23 es quince minutos al día quince minutos al al al día pues llegar a perder hasta dos kilos al año

Voz 1414 41:31 las que

Voz 1220 41:34 dime cuántos músculos hablando de risa así de carcajadas cuántos músculos crees que mueve Mariano Rajoy cuando suelta una carcajada sé que es difícil imaginarlo pero Rajoy seguro que suelta carcajadas cuántos músculo se mueven cien cuatrocientos ó mil

Voz 44 41:52 yo no puedo hablar ya no porque el término medio

Voz 1414 41:56 oye te cuento hombre este hombre cierre muy posible

Voz 4 42:04 Daniel jugada última por última pregunta

Voz 1414 42:06 pues a ver se abre el telón

Voz 1220 42:09 la le sale Iker Casillas en el colegio en la pizarra del colegio haciendo una su hay poniendo dos más dos seis cómo se llama el famosísimo deportista campeón del mundo muchas veces de dentro del mundo del motor Iker Casillas haciendo una suma dos más dos seis cómo se llama el deportista muchas veces campeón del mundo de una especialidad

Voz 43 42:37 mí eso no

Voz 1414 42:41 que te crees tú no precipite no te precipitada que no te vamos mal no te es más que es un Maker mal

Voz 4 42:56 sí sí

Voz 1414 43:01 no tiene ningún sentido

Voz 4 43:05 a Alemania entonces respuestas falle

Voz 1220 43:13 después de ocho a diez vale venga ocho venga ahora alternativamente hasta que acaba el estudio vale Iñaki Iñaki cómo va a ser el último te doy a opción a elegir dos temas el número pi twitter cosa no esto son cosas de hace un mes cuando iba a venir la última vez el número pi muy bien el número que para Iñaki Twitter para Arturo vale preguntas para para ya que el número PIN

Voz 12 43:43 funcionan los padrinos aquí donde no sé dónde

Voz 1220 43:46 yo el día hay un día de Pi sino no sabéis el día de Pete donde nació el día de pic que se celebra el catorce de marzo que la cuando no vale EEUU Inglaterra o Bilbao dale Iñaki no

Voz 4 44:03 no no no no Inglaterra tampoco

Voz 1220 44:07 venga pregunta de Twitter para Arturo empezamos parada que cualquier tuitero debería saber cuál es el nombre de mi cuenta en Twitter tres opciones JM Iturriaga catorce Palomero catorce T o Joe Millán Michael Jordan

Voz 40 44:23 ya quisiera la última

Voz 1220 44:25 Talavera gatos de bien coge ventaja Iñaki pregunta sobre PIB cuánto vale Pi con cuatro decimales el viento tres catorce quince h dice tres catorce tres tres catorce quince

Voz 4 44:38 pues nada no muy bien duro

Voz 1220 44:41 a día de hoy que en cuenta con más seguidores en Twitter tres opciones Justin Bieber Barack Obama o Kate Perry

Voz 1414 44:51 muy difíciles Chelsea cuya Talent Guillén

Voz 40 44:56 Madrid venga a Pilar

Voz 4 44:57 mire no no ya Perry ciento ocho oportunidad para recortar para

Voz 1220 45:03 sin ya que cuantos decimales tiene Pi Iñaki bueno bueno

Voz 1414 45:07 ninguno infinitos y es que yo sabía que ya que este tema no

Voz 1220 45:12 qué deportista tiene más seguidores en Twitter Neymar Neymar Ronaldo o Le Bron James Ronaldo sí señor Cristiano Ronaldo doce diez sesenta y ocho millones tiene cuarta pregunta de esta fase para Iñaki Pi es un número irracional que queda de que sea un número irracional tres opciones no puede expresarse como fracciones de dos números enteros su raíz cuadrada es imaginaria o porque no atiende a razones

Voz 2 45:42 es la primera que has dicho Colera no puede expresar

Voz 1220 45:44 se como fracción de dos números enteros a esta suena bien

Voz 1414 45:47 no estoy polen dichoso la primera la primera parte

Voz 1220 45:50 claro sí señor no tú que bueno no no no explicaría porque es muy largo pregunta para Arturo Arturo la primera vez que se colapsó Twitter se produjo por tres opciones la elección de Obama la muerte de Michael Jackson o una foto de Sergio Ramos con un traje blanco

Voz 44 46:09 en Bilbao Arturo el cuidado eh no

Voz 43 46:17 sí sí yo creo que Michael Jackson sí

Voz 1220 46:19 diseño martes Michael Jackson había casi quinientos tuits por segundo Lippi

Voz 1414 46:25 a la ya no cuenta reunió a mil nueve última pregunta

Voz 1220 46:29 para Iñaki Díez la relación entre la longitud de una circunferencia de su radio porque a la longitud de una circunferencia como todos sabemos es tres opciones pierde dos pie R o Pierre cuadrado

Voz 4 46:42 Pierre recuerda no los cierre

Voz 1220 46:46 la última para Arturo rápidamente el logo de Twitter es un pájaro Seaman monta en Roosevelt pero porque es el que sale en honor a quién en honor a Michael Jordan el honor a Larry Bird o en honor a Magic Johnson

Voz 40 47:03 espero que ver sí señor arriba