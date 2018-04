El niño es un filósofo y el filósofo es un niño

Voz 1 00:00 la Ventana Carlas Francina

Voz 0313 00:37 Irene Lozano buenas tardes al buenas tardes cómo estás y vamos a ver la filosofía no es dices tú siempre que consiste básicamente en hacer o en hacerse preguntas sobre la realidad hoy nos planteamos tres preguntas muy claras así como arranque pueden filosofar los niños una deben filosofar dos y tres Se les enseña filosofar la respuesta las dos primeros choques muy clara si puede ofrecer pueden deben si también se les enseña me temo que la respuesta es no la respuesta es sí las respuestas no porque

Voz 0813 01:10 Irene bueno ya sabes que ya saben también todos nuestros oyentes que la filosofía ha sido relegada de los programas escolares incluso cuando los residuos que quedan en la isla que es la que nos enseñaron a nosotros a otras generaciones estaba más enfocada a aprender Historia de la Filosofía memorizar autores ideas etcétera que realmente en aprender a pensar que es un entrenamiento práctico que no se hace en las aulas españolas

Voz 0313 01:34 pero se debería incluir tú serías partidario si si se debe

Voz 0813 01:37 sería totalmente osea de hecho es que es que el niño es muy filósofo el niños muy filósofo y el filósofo es muy niño ha sido uno piensa las dos grandes cualidades del filósofo de los niños son la capacidad nombrase la capacidad de hacer preguntas esa esa esa manera de estar en el mundo que es preguntarse por todo no que es el mundo qué hacemos aquí porque tenemos sentimientos porque nos morimos todas esas preguntas que se hace el filósofo el niño también se las hace y no deja de asombrarse ante la realidad no

Voz 0313 02:06 fíjate me estoy acordando ya sabes que en La Ventana Isabel los oyentes que en La Ventana de la filosofía Nos gusta mucho recurrir al cine ahora que acabada marcharse un director de cine Guy de de las de las películas que hoy estamos ahí con Pepe Rubio mirando a ver qué hacemos que dejamos de hacer con esto de la filosofía y los niños hay una fantástica muy muy recomendable que es del revés si de pasa revista a las emociones a los sentimientos a las reacciones bueno es un pequeño tratado de Filosofía en definitiva

Voz 1490 02:30 necesito una lista de los posibles hechos negativos en el primer día de cole eso está chupado o cómo se escribía meteorito que el Rally llame la atención pero cuando Reilly estará tan guapa que las demás verán su propia ropa hipótesis alegría alegría de la consola de tener hoy a Reilly contentas tanto títulos descargan los sueños de pedido de sobra por si la cosa vale

Voz 3 02:57 dentro bien si este nuevo cole está lleno de clase

Voz 4 02:59 es aburridas que es lo más probable

Voz 1490 03:02 esta esta cita super importante ya está pero este es el círculo de la triste

Voz 5 03:22 no

Voz 0313 03:34 fantástico del revés existe algún algún programa alguna iniciativa concreta que ponga el foco que ponga la mirada en en los niños y las filosofía en esa relación existe algún así que pudiéramos recomendar si hay

Voz 0813 03:48 sí desde los años sesenta lo empezó a poner en marcha Matthews en Estados Unidos que se dio cuenta además de que en realidad es un camino de doble sentido no por un lado los niños tienen ese potencial filosófico y esa capacidad de asombrarse de preguntarse esa inteligencia filosófica y por otro lado el observó que la sociedad necesita ciudadanos formados que sepan hacer preguntas que sepan

Voz 0313 04:12 bueno es que es una actitud ante el piel efectivamente

Voz 0813 04:15 es una es la mejor actitud ciudadana en una democracia no el tener ese sentido crítico oí desarrollarlo y entonces él como a mi esto me gusta mucho de los americanos se les ocurra una cosa ven que hace falta y se ponen hacerla no se puso a hacer un programa que se llama filósofo y for Children filosofía para niños y que consiste en bueno niños empezó yo creo que hay niños de diez once años pero yo creo que se ha hecho en otros países incluso con niños más pequeños en llevarles atrás desde lecturas de novelas relatos que para los niños es mucho más comprensible pues llevarles eso a a reflexionar sobre sobre las grandes cuestiones de la vida sobre sobre preguntas e incluso de carácter ético que todos nos hacemos no es lícito que que alguien lleve los símbolos religiosos en su trabajo qué pasa con nosotros cuando nos morimos no entonces este este programa bueno el estuvo haciendo una investigación recibió una beca hay comprobó que los niños que participaban en este programa no solamente aprendían a pensar sino que mejoraban la capacidad lectora y la capacidad para las matemáticas lo más asombroso a mí lo que me parece más casi conmovedor es que los niños de menos recursos era para los que era más eficaz ir a un programa súper barato pico en unos treinta dólares por niño es realmente una manera muy barata y muy sencilla de mejorar la educación de los niños

Voz 0313 05:35 planteado una de las preguntas a Serbia pasada fundamentales para los niños para los adultos eso de que es de nosotros cuando morimos acordáis de coco de la película

Voz 6 05:44 sí quien más no

Voz 7 05:47 la su

Voz 8 05:49 si no queda nadie que te recuerdan

Voz 6 05:50 el mundo se quedó con tus gustos canciones

Voz 1490 05:57 de esa como vida Cruz

Voz 6 06:01 no es que recuerda la escribí

Voz 5 06:11 eh

Voz 9 06:16 eh tú

Voz 10 06:19 la CAM es al cansancio y cuerpo

Voz 0313 06:31 es otra pero realmente preciosa Bono en España que se ha interesado mucho por este programa de man es el profesor de Filosofía y Ciencias Sociales jefe del departamento de Humanidades en las colas de Barcelona Jordi Moment que es autor del libro El niño filósofo lo hemos invitado a asomarse a la ventana Jordi buenas tardes bona tarda

Voz 11 06:50 buenas tardes Carlas que la eso hola Irene buenas tardes

Voz 0313 06:54 qué tal Ikea hacemos cómo cómo planteamos una clase de de filosofía para niños pero no para aprender la historia de la de la filosofía sino para para transmitir el espíritu que herramientas necesitamos Jordi

Voz 4 07:05 a ver básicamente hay que acudir a lo que los niños hacen no bebió cuando pensé en redactar este libro pensé en que los niños les encantan las historias y por lo tanto pues los cuentos pueden ser una buena forma de acercarse a ellos les encanta jugar y por tanto los Juegos también pueden ser una forma de acercamiento y les encanta el arte no dibujar si nos acercamos a esos tres medios los cuentos los juegos y los dibujos Illes damos ese sesgo filosófico del que hablabais no que que inviten a pensar no a mover por esas habilidades de pensamiento que los niños tienen y que hay que trabajar en clase me parece que es una forma clarísima de de acercar la filosofía ellos no el pensamiento filosófico

Voz 0813 07:50 oye mi hay una historia que me ha encantado en el libro Jordi plantea como diez grandes preguntas a través de diez puestos los diez cuentos breves e ayuno que yo creo que es el que más me ha gustado que es Caperucita contados desde el punto de vista del lobo

Voz 0313 08:05 y entre ese cuenta

Voz 0813 08:07 pues eso como él vive allí Ama ama el bosque lo cuida de repente aparece una niña vestida de una manera muy estrafalaria no con una Caperucita Roja no que quizá quiere ocultar ETA bueno me parece una enseñanza fundamental para transmitirles a los niños como por ejemplo no creerse lo primero que les cuenta no desarrollar el espíritu crítico

Voz 4 08:26 de hecho una de las cosas que en clase ellos restó tan como más positiva es el poder escuchar a sus compañeros lo cual dice muy poco de la escuela actual no ellos ellos se dan cuenta de que de que bueno hay diversidad de opiniones sí que la diversidad Sí Se sabe llevar bien a lo que conduce esa al aumento de la complejidad no oí ver otro punto de vista hay otra forma de ver las cosas y esto yo creo que es fundamental en una sociedad democrática como decías antes estuvo Irene no esto le parece fundamental

Voz 0313 08:57 yo yo soy de letras Jordi pero pero si fuera de Ciencias me gustaría poder concretar qué porcentaje de de de posibilidades se pierden los niños a los que no se les enseña a pensar sea qué tanto por ciento se pierden como personas como ciudadanos críticos qué tanto por ciento un veinte un treinta Un diez doce Un cuarenta pues los yo tampoco

Voz 4 09:16 es con lo cual me parece un poco difícil a ese ese porcentaje sí que te puede

Voz 12 09:21 decir que yo creo que que que a ver qué

Voz 4 09:24 pensamiento crítico aporta tres cosas fundamentales que uno se pierde lo trabaja por un lado yo creo que es una vacuna fundamental contra los prejuicios y con todos los estereotipos y eso es fundamental Por otro lado la forja el carácter eso sí que es evidente no porque es un pensador crítico tiene que ser humilde tiene que ser alguien que se auto corrija tiene que ser alguien que sea capaz de de de comprender a otra persona que se empate rico por otro lado yo que se pierde la posibilidad de ser un ciudadano participativo y que encarriló el problema es que cada vez va a ser más

Voz 13 09:58 aunque por otra parte imagino Jordi que ese ese cálculo que te pedía Francino es tan difícil como imposible porque es que pensar es algo interdisciplinar quiero decir que un niño que piensa también razona mejoren matemáticas un tiene mejor comprensión lectora también escribe mejor no

Voz 4 10:13 de hecho el programa Live Man como como explicaba hace momento Irene lo que demostró es que el pensamiento se aplica a todas las áreas de conocimiento todas las disciplinas y que por lo tanto y es lo decía también Carlas hace un rato eso eso cambia la vida la forma de ver las cosas no oí tiene un impacto directo en cualquier el día del en cualquiera de las disciplinas que se trabaja en la escuela no sólo eh las horas de filosofía no

Voz 0813 10:38 pie hasta donde tú sabes Jordi este programa específico que yo sé por ejemplo que en el Reino Unido tiene muchos muchos seguidores Si bueno pues también van los formadores de este programa porque no hace falta ser ser filósofos era experto en Filosofía sino más bien es un método no porque para conducir el en clase pues el tema el diálogo entre los alumnos este método específicamente en España tú sabes si tiene mucho recorrido poco

Voz 4 11:05 a ver yo yo te puedo decir que en Cataluña sí que hay un grupo que se llama Pirès que se dedica a estas tareas IU tiene actualmente unas seiscientas escuelas en la Comunidad un poco eh uno la multitud de alumnos que lo trabajar en clase por lo tanto aquí está muy arraigado en el resto de España sigue hay un programa que se llama noria hay que pretende está traducido todo el programa afirman también al castellano como lo está al catalán y realmente se está intentando introducir no pero claro ahí has dicho una cosa que a mí me parece fundamental y es que hace falta es un programa formativo de los maestros lo que no hace falta que sean grandes filósofos porque no se trata de eso se trata de de que sean personas con un espíritu crítico elevado esto sí porque para enseñar hay que ser crítico sea eso es es elemental por otro lado pues aprender que aprendan a conducir un diálogo filosófico no a trabajar lo que es una comunidad indagación y para eso no hace falta hacer la carrera de Filosofía en no es necesario es necesaria una formación eso sí eh

Voz 0313 12:05 la John mucha gracia Imad llama la atención que Irene destacara el cuento de Caperucita desde la mirada inversa diríamos porque en este libro de de Jordi en el niño filósofo se hace mucho hincapié en la necesidad de de de conocer y de de vivir la empatía a día para que no lo sepa es ponerse en el lugar del otro de algo tan sencillo como esta aunque luego exacto aunque insistió en que aunque sea lodo fíjate Jordi una una una enseñanza como esta en los tiempos que corren no nos metamos en ningún aspecto concreto lo importante y necesario que es

Voz 4 12:36 a ver yo creo que es fundamental la la la resolución de los conflictos sean cuales sean esos conflictos pasan por comprender al otro es decir si todo ya no haces el esfuerzo y ahí yo creo y siento soy crítico con los veces de comunicación ahora

Voz 0313 12:50 o sea o no lo puede ser

Voz 4 12:52 muchas veces se plantea los conflictos en forma de debate no la posición rígida a la oposición ha dirigido

Voz 0813 12:59 Aragón mismo buenismo

Voz 4 13:01 ahí uno va a defender su posición y en ningún caso y esos esos una virtud fundamental de un intelectual crítico he oído a nadie decir oye pues me convencí

Voz 0313 13:11 sí sí sí echar de menos ya sea en el Congreso que alguna vez lo que ilustra

Voz 4 13:18 he cambiado de opinión es fantástico oye los argumentos que me han dado que me has dado pues me me han hecho corregir mi posición te agradezco mucho que me has permitido esto no lo cual sí pasa en clase con este tipo de programas porque este es el diálogo filosófico no no es el debate no no hay posiciones cerradas cada cada uno opina que si se analiza y mucho en profundidad es el la validez ese argumento no a eso a eso se dedica mucho el maestro creéis que es un buen argumento porqué creéis que es un argumento lógico en fin deberíamos aprender también mucho las falacias que están muy dejadas de la mano de Dios e Ike yo creo que son elementos fundamentales para comprender un discurso no cometemos muchísimas están junto a los prejuicios y los estereotipos y eso no permite la comprensión eso no permite que las al otro y la empatía

Voz 0313 14:07 por eso a veces hay que echar manos del ex del escepticismo mira eso lo encontramos por ejemplo como como arma como como vacuna incluso en una serie de dibujos animados como Los Simpson

Voz 1490 14:16 gente fue detrae de Ammán Henry un mamá por ejemplo pero tú eres una persona inteligente

Voz 14 14:27 desde además en la vida que lo que vemos aquí Lisa necesitamos creer en algo

Voz 1490 14:34 yo no valora el creer que hay un ángel muerta nuestra cochera

Voz 7 14:43 en el si de vez en cuando compadre

Voz 1490 14:50 Bates

Voz 0313 14:58 la primera en la frente directamente la primera en la frente que va es decir en el derecho

Voz 0813 15:04 no hay otro concepto que el que Jordi desarrollan en el libro que también al hilo de esto que hablábamos de la la manera en que se debate en los medios de comunicación en los foros políticos que me gusta mucho que es el del pensamiento cuidadosa no a veces esto ya lo denunciaba oro huela hace tiempo y como el que hablemos mal hace que pensemos mal y viceversa no como la el el cuidar el enseñar a los niños desde pequeños porque una de las cosas que decía elijan es que estas habilidades hay que aprender las de pequeño para luego poder ponerlas en práctica de mayor no y ese concepto del pensamiento cuidadoso Jordi me gustaba que lo explicaras un poco más no porque me parece que muchas veces se razona así muy de brocha gorda no sí si sin matices y con mucho descuido intelectual realmente

Voz 12 15:47 a ver básicamente lo que lo que dice Liman el

Voz 4 15:51 la empezó hablando muchísimo en sus proyectos del pensamiento crítico del pensamiento creativo de hecho al principio de de su trabajo se centraba sólo en esos dos pensamientos y entonces se dio cuenta de que de que ahí falta

Voz 12 16:04 va a un tercer elemento no que era el pensamiento cuidadoso

Voz 4 16:09 que ese es el pensamiento que nos hace tener en cuenta los demás básicamente la idea es es esa no es el pensamiento que nos encierra en sí mismo que se da cuenta de que los demás también son valiosos que tienen alguna cosa que aportar y que por lo tanto cuando pensamos en los problemas hay que pensar en el impacto que que van a crear también en los demás no no sólo en uno mismo no se trata aquí de salvarse uno solo sino también salvar al a los otros no esto claro es fundamental para crear una comunidad de India nación cuando tú sientas a los críos el culo ellos eran cuenta de que de que tienen que ser muy respetuosos no tienen que cuidar mucho que lo que dicen no atacar a la persona eso sí evaluar su argumento y ver cuál es la fragilidad de ese argumento y tratar de razonar en contra así si realmente no es un argumento válido correcto pero respetando siempre a la persona no dejando la persona

Voz 12 17:01 y esto es lo mismo que decirle a un niño eres un inútil e

Voz 4 17:07 decirle eso que has hecho es inútil es completamente distintos el matiz osea cuando tú le dices que eres inútil estas colgando la etiqueta cuando le dices que ha hecho algo inútil le estás dando la oportunidad de que la próxima no sea inútil no se estas confiando en la posibilidad de que de que la próxima vez lo haga bien este estas palabras yo creo que son fundamentales y ahí la filosofía tienen un objetivo fundamental porque le preocupan mucho las palabras y la importancia de utilizar las palabras con propiedad

Voz 0813 17:34 y también contiene una enseñanza ética porque todo eso al final lo que les están enseñando es tolerancia nos ha enseñado a cuestionar los argumentos pero no las personas a tolerar opiniones distintas a ella

Voz 4 17:44 bueno hoy algo tan difícil hoy en día hablábamos antes como el tema del consenso no haber yo una de las sensaciones más mágicas que tenido en clase es el momento en que un grupo de treinta alumnos llega a un consenso sobre un tema no posible porque claro claro pudieras bueno pero es que hay hay una persona que no está de acuerdo yo muchas veces me encuentro con esto no estamos de acuerdo los otros veintisiete que estamos haciendo esa esa discusión o esa ese diálogo perdón Il una persona no está de acuerdo pues lo buenos decirle oye cómo deberíamos reformular lo que hemos dicho para que tu estuvieras de acuerdo

Voz 7 18:18 no

Voz 4 18:19 como no sea ayudas a reformular que matiz quiere introducir en eso que hemos acordado para que tú estés también de acuerdo cuando eso se da ir realmente tú preguntas a la clase bien y ahora estamos todos de acuerdo los momentos que hay de eso que no son siempre por supuesto hay veces que no hay acuerdo pero en los momentos en que será eso es es absolutamente mágico no

Voz 0313 18:40 estoy tratando de imaginan no no o no tratando no me estoy imaginando un grupo de adultos no diré cuál sentados en círculo como acaba de comentar

Voz 0813 18:48 mira eso lo pues lo contaba el y nos Roosevelt que es muy es muy bonito también cuando se redactó la la Carta de Derechos Humanos allí en la ONU y como ese esfuerzo por encontrar las palabras que que generaran el acuerdo de todos y la verdad es que sí sí

Voz 0313 19:02 Jordi tomen autor del niño filósofo un placer estar este ratito en La Ventana

Voz 11 19:06 muchas gracias Carlos

Voz 0313 19:18 a haber Roberto no nos quedemos sin dar respuesta al ejercicio que planteo en la semana pasada una vez más complejo por ciento porque consistía en mirar fijamente un paisaje como como si fuera un lienzo luego imaginar que ese lienzo se iba doblando arriba por abajo por los lados Iber las diferentes percepciones Tiverio responde dice me quedé observando un campo dejar amagos en flor en un prado de la curva parecía un lienzo de Van Gogh pues mentalmente fui doblando lo sobre lo que era un cuadrado hasta convertirlo en dos triángulos que se tocaban por uno de los vértices tras el ejercicio me sentí muy libre Carlos dice que su paisaje llevado lienzo fue un río escoltado por chopos chopos desnudos aún por el invierno en los alrededores el verde incipiente de la hierba son poetas haremos dice que dobló por la mitad el río desapareció una de las hileras de chopos se mantuvo sin sentido en un cuadro aquello que había sido muy húmedo acabó siendo tenido una sensación más desértica Yllana que su lienzo fue la casa de sus abuelos que parece como un dibujo infantil acabó pareciendo una casa que estaba en medio de la Irene ejercicio para la próxima semana contar hasta

Voz 16 20:23 mil ensombrece son un ejercicio que lleva entre de quince a veinte minutos parece una tontería muy monótona pero uno empieza un dos tres cuatro te das cuenta de lo que cuesta llegar hasta mil a partir de ahí te imaginas mil muertos mil casas bueno ejercicio de para ampliar la imagina