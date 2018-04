Van Grieken: "No me planteo la dimisión de Cifuentes"

Voz 0867 00:00 Rafael Van Dyck en consejero de Educación de la Comunidad de Madrid catedrático también de la Universidad Rey Juan Carlos qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como estaba

Voz 1 00:07 buenas tardes esto es un serial

Voz 1780 00:10 no sé si será un serial pero yo en cualquier caso sí que agradezco la oportunidad que que me dais en este caso de venir al al programa y sobre todo bueno manifestaron de principios si me permites pues también un poco mi posicionamiento aquí no ser posicionamiento de alguien que quiere defender a a dos instituciones que respeta muy profundamente la primera una de la que me siento muy orgulloso es de pertenecer al Gobierno de Cristina Cifuentes y por lo tanto al al Gobierno que que ella preside y que está trabajando por los madrileños durante estos últimos casi tres años y en segundo lugar también pues mi pertenencia a una universidad pública como es la Universidad Rey Juan Carlos a la que bueno pertenezco estoy ahora mismo en servicios especiales a la que volveré estoy absolutamente convencido que visto pues practicamente nacer desde el año noventa y siete sí que me merece todos los respuesta todos los respetos respetos digamos tanto a la institución en este caso del Gobierno regional como respeto no digamos a una institución pública como es la universidad pública Rey Juan Carlos ir por lo tanto una magnífica oportunidad que agradezco que me des para para ejercer esa defensa

Voz 0867 01:22 lo que aunque haya venido a preguntar política también por el mundo universitario de la política entiendo que ha preparado usted de manera conjunta con Cristina Cifuentes la comparecencia de mañana en la Asamblea no

Voz 1780 01:31 bueno ya tiene su manera de proceder a más me lo menos Autol autónoma como puede como puede imaginarse ya es la que la que en principio conoce ha trazado ha diseñado o con su equipo y evidentemente pueden me ha consultado las cosas que que corresponden que han sido puntuales y que por supuesto yo he intentado en la medida de mis posibilidades también aportar mi granito de arena en cualquier caso de puedo asegurar yo creo que era conoces bien es bastante autónomo para la para diseñar digamos su comparecencia desde luego espero y estoy absolutamente convencido que todo el mundo pues se vea pues contestado y que bueno pues toda esta polémica que se ha generado pues se quede definitivamente

Voz 0867 02:17 van van a presentar nueva documentación que pruebe que realmente ya cursó ese máster que fue a clase y que se examinó presencialmente de trabajo fino

Voz 1780 02:26 no ya va a decir iba a contrarrestar todas las informaciones que se han ido dando sobre este supuesto ya ha presentado ya documentación lo hizo desde el primer día completar lo bueno pues evidentemente pues presentará ahora la única diferencia es que digamos los primeros documentos son documentos que tute descaro has como como alumno digamos de la aplicación informática y los documentos que ya presentará pues son documentos digamos en este caso sellados Si bueno pues con el sello de la Universidad de por lo tanto con con la validez de una certificación académica los primeros que ya obtuvo es bueno pues en definitiva lo que queda reflejado de ese programa informático de las asignaturas que cursó de las notas que obtuvo de la calificación de ese acta en definitiva Moneo toda la documentación que aportó y que es la que de nuevo volverá a a presentar porque es la certificaciones que en definitiva

Voz 0867 03:24 vez un pequeño matiz en la documentación que un alumno obtiene de la universidad figura ha sido la universidad suelen ser documentos con pulsado sin eso las universidades son estrictas y además un alumno no se descarga el sistema el pantalla de un ordenador un correo electrónico

Voz 1780 03:37 bueno yo lo que digo es que como como alumno tú te puede descargar digamos las notas si cuál es el listado de las asignaturas Ilan notas que tienes de cada una de esas asignatura y luego por otro lado puedes pedir una certificación académica la universidad cosa que se ha hecho por lo tanto ella presentará estoy absolutamente convencido porque no deja de reflejar lo que ella ya aportó digamos en esa documentación simplemente en este caso con la con el sello digamos de oficialidad que corresponde a la universidad

Voz 0867 04:08 el consejero con la experiencia que usted tiene en el ámbito universitaria como universitario que es mucha cómo se explica usted que durante tanto tiempo no tengamos ni una sola noticia de un trabajo final de Master ni la Universidad ni Cristina Cifuentes ya dice que lo perdiera una mudanza la universidad me lo perdido

Voz 1780 04:25 bueno yo lo que trato de decir que yo quiero que hemos tenido noticias casi desde el primer día noticias desde el P ayer día porque sea aportó una documentación una documentación ante el trabajo sí pero yo lo que trato es decir es que lo que se aportó es una documentación con una certificación de una notas correspondiente a distintas asignaturas que componían ese máster uno de ellos era un trabajo fin de máster sea aportó un acta en este caso también de presentación de ese trabajo fin de máster yo con esto del trabajo fin de máster y de la presentación del trabajo fin de máster siempre suelo preguntar exactamente lo mismo yo bueno al final que reflexionemos cada uno de una manera jugada cuando yo me presento una oposición cuando yo me presento un trabajo lo que me suelen pedir es el título el título de la Universidad o como mucho me pueden pedir el expediente académico pero sinceramente en las oposiciones te piden trabajo en fin de máster ni en ni ni piden el documento en definitiva que sea el documento como en mi caso y bueno me parece que tú eres también profesor universitario no no te piden exactamente que presentes la tesis doctoral lo que te Penn lo que te piden es tu título de doctor y lava el aval digamos con la certificación académica de la universidad pero no que aportes en definitiva lo que es ese documento y eso es lo que lo que ya ha dado en cualquier caso ha dado autorización a la universidad también para que haga público en la manera que lo considere ese trabajo fin demás esa noche la la voz de alguien que

Voz 0867 05:55 eh tú usted conoce bien el rector de la Universidad Javier Ramos

Voz 2 05:58 no existe irregularidad alguna en el título de Master de Doña Cristina Cifuentes

Voz 0867 06:05 todo estaba correcto y a las cuatro horas se abrió una investigación interna porque

Voz 1780 06:10 bueno yo creo que lo que lo que ha determinado en definitiva el el rector es que hay una serie de cuestiones que se tienen que aclarar si son cuestiones que creo que son pertinentes a la oposición

Voz 0867 06:21 entonces al salir al decir que todo estaba correcto y luego se vio obligado a abrir una investigación porque vio que las cosas no encajaban como evidentemente no encajan

Voz 1780 06:29 bueno evidentemente yo lo lo que tengo que hacer lo que no puedo saber es lo que hay en la en la cabeza rector yo lo que sí le doy el aval esa que

Voz 3 06:37 el rector hizo una exposición el comentó

Voz 1780 06:40 esto en esa rueda de prensa para mí tiene todo el aval del mundo tanto como rector como profesor universitario de una de nuestras universidades públicas que en este caso es la Universidad Rey Juan Carlos pues casi mil más algo más de mil quinientos profesores que tienen toda la credibilidad que bueno pues yo tengo ahora o como gestor en este caso de las universidades públicas madrileñas y como en en este caso miembro también de la comunidad académica de la Universidad Rey Juan Carlos tiene ese cree él consiguió en ese momento que daba esa esa explicación puede que luego en en todo lo que ha ido gestándose posteriormente pues esté considerando que oye cómo es posible que que determinados datos sea ya ejercerá dos encubiertos elogió previa

Voz 0867 07:29 dar con total franqueza presionaron ustedes al rector para que saliera yo prefiero esta versión no

Voz 1780 07:35 hemos ninguna

Voz 1 07:38 necesidad de Peres

Voz 1780 07:40 sonar al rector porque rector entre otras cosas es absolutamente autónomo es absolutamente autónomo lo ha demostrado no solamente con esas decisión que sino con otras decisiones que ha ido tomando y que también han sido aplaudidas por ejemplo por el presidente de la CRUE ya no estamos hablando de alguien y ya ha tomado una decisiones en cuanto a evaluadores externos a tomar una decisión en cuanto esa comisión de investigación de la misma manera aquel tomo autónomamente la decisión de de dar esa rueda de prensa tomó la decisión autónomamente de abrir la comisión de investigación o tomó la decisión autónomamente de incorporar evaluadores externos en este caso avalados o aplaudido desde la presidencia de la CRUE

Voz 0867 08:21 Cifuentes no encontró han contra el máster es evidente que hay muchas lagunas sobre este asunto usted ha hablado con ella básicamente porque su consejero y porque estuvo la universidad y conoce bien ese mundo Cifuentes fue a clase no fue a clase esto lo habrán comentado ustedes ustedes lo haber preguntado

Voz 1780 08:35 bueno yo lo que lo que tengo que decir en este caso y es verdad que yo he hablado he hablado con ella lo hará no pierde muda en más de una cosa evidentemente ella pues asistiría clase conocería los profesores de hablaría con ellos les hablaría digamos por supuesto digamos de estas especiales circunstancias que también tenía digamos en cuanto a la al a la situación personal que tenía como delegada del Gobierno y estoy absolutamente convencida que ella cumplió con todo lo que debía de cumplir como cualquier otro alumno a esos profesores pedían que tenía que superar una un determinado de examen que tenía que superar un determinado trabajo etc etcétera yo estoy absolutamente convencido que ya no tuvo ningún trato de favor con respecto al resto de compañeros

Voz 0867 09:20 los profesores no la recuerdan porque ninguno de los profesores mide del Tribunal números que dio clase a Cifuentes levanta la mano dice ella que sí fue fue Mikel Unai venía aquí

Voz 1780 09:30 yo sinceramente poco las recuerdan los alumnos bueno yo sinceramente independientemente de que lo que la recuerden los alumnos lo que es la recuerden los profesores o no la recuerdo yo no me acuerdo de muchos de mis alumnos y sin embargo pero si lo que coincidirá conmigo en una cosa que no todos los alumnos son delegado del Gobierno en la Comunidad sí pero bueno independientemente de ser delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid o no allí está como otra alumna más como tal alumna más yo lo que te puedo decir es como profesor universitario yo no me acuerdo muchos me ex alumno lo que sí es certifique evalúe firmé unas actas con unas calificaciones y eso es lo que utiliza regularmente la Universidad independientemente de que yo me acuerde o no me acuerde de de mis alumnos algunos más notable yo otro menos notable también he tenido alumnos que a día de hoy ocupan digamos posiciones muy relevantes en empresas administraciones públicos

Voz 0867 10:23 que había en el listado de hecho de alumnos mucha gente vinculada al Partido Popular hacía hacía la Universidad digamos que un master a la carta para beneficiar a determinados políticos son gente conocida

Voz 1780 10:34 yo discrepo totalmente eso es poner en duda digamos lo que ya he dicho anteriormente la credibilidad de una universidad pública una universidad pública que tiene todo mi respeto la tienen todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid porque es mi obligación porque creo firmemente en ella y muy particularmente en este caso la Universidad Rey Juan Carlos a la que pertenezco desde el año noventa y siete mil quinientos profesores más de cuarenta mil alumnos que no se merecen el que se ponga en duda su trabajo el que se ponga en duda su esfuerzo diario donde yo particularmente pues discrepo muy mucho de esas interpretaciones que se puedan dar sobre la carta no la Universidad Rey Juan Carlos es una briosa universidad plural como lo es éramos la sociedad madrileña hice pueden encontrar profesores alumnos personal de administración y servicio de unas tendencias políticas dio trascendencia política sin habiendo tenido responsabilidad políticas en el pasado de un partido de otros partidos hay mucha gente que no tiene digamos una vinculación política esa es la Universidad Rey Juan Carlos que refleja en definitiva la sociedad a Madeleine

Voz 0867 11:39 la gente del PP hay compañeros suyos de de gobierno que dicen que esto fuego amigo que esto viene de dentro este es un ataque contra Cristina Cifuentes un ataque por tanto político o Éstos junto de las guerras internas que hay en la Universidad Rey Juan Carlos desde hace muchos años las dos cosas un ataque político un ataque contra la universidad

Voz 1780 11:57 y yo desde luego no no tengo información para decir que esto tenga tenga un origen de un ataque político y perfectamente diseñado habrás yo sí sé cuál San han sido las consecuencias de esto las consecuencias de esto es que hay quién estás sacando provecho político de de todo esto hay gente que desea que se ha lanzado digamos a la aventura pero a a la hora de haber salido digamos esa publicación ya están pidiendo la dimisión ya decían directamente que ya había ha falsificado digamos una notas yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid el presidente de la Comunidad de Madrid quién sea merece un respeto y ese respeto es por lo menos es tener un poco de pausa a la hora de valorar de pedir determinadas consecuencias porque a la hora de haber salido una información es bastante imprudente desde mi punto de vista hasta que se pidan directamente ya con mis dimisiones sin haber contrastado mínimamente una una información aquí hay una cacería política hay una cacería

Voz 0867 13:02 Tica hace sí que hay una intención política

Voz 1780 13:05 yo no sé si la vía de principio lo que sí sé es que a raíz de esas de esas publicaciones lo que ha habido a partir de de entonces es una cacería política una cacería política que yo creo que está claramente explicitado cacería política que además entremedias no importa para nada distribuir por ejemplo el crédito de una universidad pública como algún responsable político que Yago ido donde se critica muy particularmente en este caso a la Universidad Rey Juan Carlos me niego a aceptarlo defenderé a la Universidad Rey Juan Carlos hasta el final de mis días eso sí de hecho ahora hilo que voy a seguir

Voz 0867 13:41 vamos viendo no es la punta del iceberg es decir no debemos esperar que tras el caso Cifuentes vengan veinte treinta cuarenta doscientos casos más similares

Voz 1780 13:50 pues yo vuelvo a repetir mi la credibilidad de esa universidad pública como todas las universidades públicas de Madrid para mí es incuestionable y por lo tanto yo lo quemando lo que intento mandar también a través de esta oportunidad en los micrófonos es un mensaje de tranquilidad es un mensaje de confianza en su mensaje tenemos más de más de doscientos mil alumnos universitarios en la Universidad Rey Juan Carlos más de cuarenta mil concretamente la gente tiene que tener confianza absoluta digamos de que esos profesores ese personal de administración y servicios hace lo mejor día a día para dar el mejor servicio público de todos los posibles en este caso en la enseñanza superior

Voz 0867 14:34 consejero me quedan dos minutos han pasado trece días Cifuentes no responde a las preguntas de los medios de comunicación ha concedido dos entrevistas a dos medios muy concretos pero evita una rueda de prensa abierta con preguntas abiertas de todos los medios a qué tiene miedo yo se lo preguntaría ya pero no puedo porque solicitamos una entrevista con ella en esta emisora y nos dijo que no

Voz 1780 14:52 la conozco perfectamente y le puedo asegurar que la presidenta Cifuentes no le tiene miedo absolutamente a nada ni menos una entrevista yo creo que es una persona que siempre ha estado absolutamente expuesta a los a los medios de comunicación que ha tenido el máximo digamos de transparencia con respecto a los medios de comunicación y en este caso ha actuado exactamente la misma manera el primer día dio un comunicado del primer día suministró común documentos el primer día dio dos entrevistas una ella y tampoco lo presenta

Voz 0867 15:30 bueno pues seguramente

Voz 1780 15:32 presentará en cualquier caso si ella lo ha dicho estoy para mí tiene toda la credibilidad en el mundo y estoy convencido que al final acabará presentándolo

Voz 0867 15:40 sí Cifuentes dimite en los próximos días en las próximas semanas pero este asunto usted abandonaría la Consejería de Educación

Voz 1780 15:47 no yo es un supuesto que para mí no están ni siquiera en en el pensamiento inmediato por qué porque la presidenta Cifuentes está ahí por la confianza de los madrileños porque tuvo el aval de la Asamblea de Madrid porque tiene un programa electoral que está cumpliendo con los madrileños porque tiene un acuerdo con que está cumpliendo a rajatabla porque tiene un código ético en el Partido Popular y en el Gobierno que está cumpliendo por lo tanto para mí no hay ninguna razón por la que ella tuviera que someterse a esa cuestión que estaba comentando del banquete

Voz 0867 16:24 el consejero de Educación gracias por venir un saludo