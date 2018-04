¿Qué va a explicar mañana Cifuentes?

Voz 0194

00:00

mañana por la tarde Cristina Cifuentes va a comparecer en la Asamblea de Madrid para dar sus explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el máster que presuntamente curso en la Universidad Rey Juan Carlos serán las primeras explicaciones más allá de dos entrevistas a dos medios elegidos el mismo día en el que saltó el escándalo cuando el diario punto es publicó la información sobre los cambios en sus notas en las notas del Master desde entonces Cristina Cifuentes tan hablador a ella tan proactiva en redes sociales mantiene un absoluto silencio sobre el tema vía plasma habló en una reunión del Partido Popular madrileño Illa en su lugar han hablado otros del PP con argumentos tan kafkiano como que Cifuentes no va a presentar el trabajo de fin de máster la prueba definitiva para no dar carnaza a la oposición oposición que amaga con una moción de censura en el caso del PSOE llene escuchar antes de decidir en el caso de ciudadanos que doce días después ya podría haber pedido las explicaciones directamente a Cifuentes no esperar al pleno de mañana para ver qué hacen con su apoyo al Gobierno madrileño pero bueno la incógnitas lo que va a explicar mañana Cifuentes porque lo tenía fácil mostrar los documentos que acreditaban su máster sobre todo ese trabajo desaparecido ya está pero en todos estos días no lo ha hecho y claro como no habla nos lanzamos a la especulación y especulábamos con que no tiene que demostrar nada y si es así será muy mala noticia ya no sólo para la política española que sobrevive como puede a los golpes de la corrupción sino también para el mundo universitario para la enseñanza pública y esto es mucho más grave a Cifuentes sólo le queda una opción que las explicaciones de mañana sean verosímiles con pruebas sobre todo con el trabajo de fin de máster Ángels Barceló