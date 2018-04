Hora 25 del 3 de abril (22:00-22:45)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 mañana por la tarde Cristina Cifuentes va a comparecer en la Asamblea de Madrid para dar sus explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el máster que presuntamente curso en la Universidad Rey Juan Carlos serán las primeras explicaciones más allá de dos entrevistas a dos medios elegidos el mismo día en el que saltó el escándalo cuando el diario punto es publicó la información sobre los cambios en sus notas en las notas del Master desde entonces Cristina Cifuentes tan hablador a ella tan proactiva en redes sociales mantiene un absoluto silencio sobre el tema vía plasma habló en una reunión del Partido Popular madrileño Illa en su lugar han hablado otros del PP con argumentos tan kafkiano como que Cifuentes no va a presentar el trabajo de fin de máster la prueba definitiva para no dar carnaza la oposición oposición que amaga con una moción de censura en el caso del PSOE bien escuchar antes de decidir en el caso de ciudadanos que doce días después ya podría haber pedido las explicaciones directamente a Cifuentes no esperar al pleno de mañana para ver qué hacen con su apoyo al Gobierno madrileño pero bueno la incógnitas lo que va a explicar mañana Cifuentes porque lo tenía fácil mostrar los documentos que acreditaban su máster sobre todo ese trabajo desaparecido ya está pero en todos estos días no lo ha hecho y claro como no habla nos lanzamos a la especulación y especulábamos con que no tiene que demostrar nada y si es así será muy mala noticia ya no sólo para la política española que sobrevive como puede a los golpes de la corrupción sino también para el mundo universitario para la enseñanza pública y esto es mucho más grave a Cifuentes lo le queda una opción que las explicaciones de mañana sean verosímiles Icon pruebas sobre todo con el trabajo de fin de máster Ángels Barceló ese sientan en la mesa de análisis Carmen del Riego buenas noches buena buenas Ramón Adell buenas noches y Nacho Corredor buenas noches buenas dotes luego hablaremos eh de la comparecencia de Cifuentes mañana en la Asamblea de Madrid para dar sus explicaciones pero ya les avanzo que he estado aquí el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid las pistas que ha dado pocas cosas va a explicar mañana Cristina Cifuentes más allá de lo que de lo poco que ha explicado ya de la versión que ha dado la universidad antes de encargar esa investigación a la CRUE pero como digo eso será después porque vamos con todo lo que ha pasado hoy porque hay mucho que contar y lo primero es Cataluña porque diez días lleva Puigdemont en una cárcel alemana la espera de que la justicia de ese país tome una decisión sobre su situación procesal hoy ha habido novedades las esperábamos de hecho porque la fiscalía alemana ha pedido la extradición de Carles Puigdemont a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos además también pide que el líder independentista continúe en prisión debido al riesgo que existe de fuga la decisión queda ahora en manos de tres jueces Berlín Gemma Tarrés

Voz 1315 02:59 no es una decisión definitiva sino una petición de empezará a tramitar la extradición esto es lo que ha decidido hoy la Fiscalía de Schleswig Holstein en el norte de Alemania pizca Hofer el portavoz de la Fiscalía

Voz 4 03:12 hemos llegado a la conclusión que hay motivos para la extradición y que en especial los delitos que le imputa a las autoridades españolas es decir los de rebelión y malversación de fondos públicos

Voz 1315 03:27 eso es lo que ahora tendrá que evaluar la audiencia de Schleswig que es el tribunal que tiene la última palabra si coincide con la Fiscalía que debe ser extraditado los abogados de Amón y han anunciado que presentarán recurso si hace falta ante el Tribunal Constitucional de Karlsruhe la decisión de la Audiencia Territorial

Voz 1315 03:45 las en función de si necesita pedir más información al Tribunal Supremo au si quiere contactar al Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo el concepto de que eso no violencias del más controvertido para decidir sobre el delito de rebelión la Fiscalía también ha pedido que el ex presidente de la Generalitat continúa en la prisión de no es menester hasta que te

Voz 0194 04:06 sorpresa a los grupos parlamentarios catalanes dicen que era el paso esperado hoy la Mesa del Parlament ha usado su mayoría independentista para aprobar la delegación del voto de Puigdemont en contra de la advertencia de los letrados el argumento es que ahora el ex presiden está detenido su situación dicen es distinta a las medidas cautelares que impuso el Constitucional Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 04:25 el razonamiento que hacen Jones para Cataluña ya Esquerra es que ahora apunta Mon ya ha pasado a disposición judicial ya ha sido encarcelado de manera provisional y que por tanto tiene que tener un trato equivalente al de Oriol Junqueras o Jordi Sánchez quiénes sí pueden delegar su voto a pesar de estar en prisión es decir interpretan que la prohibición del constitucional solo era válida cuando el ex president circulaba libremente por Bélgica

Voz 1673 04:49 todo de la CUP Vidal aragonés considera que tu y el resto de miembros independentistas de la mesa se están limitando a cumplir la ley y que por tanto muy a su pesar no están haciendo ningún acto de desobediencia no lo ven así ni mucho menos Ciutadans el PSC y el PP que ya han pedido a este órgano que dé marcha atrás en esta decisión de hecho los populares advierten que irán al Constitucional si Torres no rectifica

Voz 1673 05:12 Xavier García Albiol este señor está huida de la justicia

Voz 6 05:15 por tanto no puede delegar el voto me parece de sentido común e incluso además es que lo dicen los propios letrados del Parlament con la literalidad de la

Voz 7 05:23 el auto del Tribunal Constitucional es evidente que aquel sobre el que pesa una orden de busca de capa

Voz 5 05:29 dura no puede tener el voto delegado

Voz 8 05:31 vamos a ser cómplices de otros

Voz 1794 05:34 Ello democrática fuentes

Voz 1673 05:36 los Comunes admiten que el debate sobre si puede o no delegar ahora su voto es complejo y de hecho el partido no va a recurrir la decisión de la Mesa recordemos que si autoriza definitivamente la delegación de voto del ex president Junts per Catalunya y Esquerra sólo necesitarían que Comín renunciar a su escaño o también cediera su voto para asegurarse una investidura en segunda votación

Voz 0194 05:56 Mariano Rajoy el anuncio de la fiscalía alemana le ha pillado de visita oficial Argelia el presidente del Gobierno ha internacionalizado su habitual respeto a las decisiones judiciales

Voz 1487 06:06 este es un tema que como sabe responde a una petición de la justicia española y lógicamente será la justicia alemana cuya decisión como es natural respetaremos la que al final tome la decisión

Voz 9 06:19 en definitiva este ese uniforme

Voz 1487 06:21 el que hemos conocido esta mañana de la Fiscalía y que responde a lo que he dicho antes somos países todo respetuosos con el imperio de la ley con el Estado de derecho y con la separación de poderes

Voz 0194 06:33 bueno queda más cosas todavía sobre Cataluña pero a una primera parada aquí para el análisis Nancho con esa decisión de la Fiscalía de Alemania tiene que pronunciarse todavía al tribunal pero la Fiscalía pide la extradición con lo que bueno parece que se complica un poco más el futuro puchero

Voz 5 06:48 en este debate uno de los problemas que con los que yo me encuentro es que como pues Leo esto noticia a través de medios de comunicación no y en función del medio de comunicación leyó una interpretación absolutamente antagónica leía unos titulares que decían se sigue el trámite habitual como pasó en Bélgica y he leído otros que precisamente insisten en que esto complica complica la situación y que acerca el escenario final de que de que este señor de que Carles Puigdemont sea sea extraditado por todos los delitos de los que se se le acusa yo lo cierto es que que no sé qué es lo que significa no lo que sí que lo que sí que visualiza es que desde la perspectiva la política en estos momentos en Cataluña Llanos empezamos a mover en el terreno de la especulación no se acabará seguramente sea despejar la incógnita el veintidós de mayo momento en el cual sino hay un presidente nuevo de la Generalitat se tendrá que disolver el el el Parlament para mí lo relevante en estas semanas más allá de lo de la situación de de Puigdemont que en función de lo que pase pues servirá a una causa o a otra allí en fin ya las ya las propagandas que se pueden hacer desde cualquiera de las dos perspectivas para mí lo relevante es la lucha fraticida que hay en el independentismo no Enric Juliana yo creo que lo dice Dinio hace unos días muy bien diciendo que Esquerra y el PDK te están luchando contra sus propios aparatos de propaganda que han cogido vida propia no yo creo que estamos en esa en esa en esa dinámica desde hace unos días yo creo que fue este fin de semana cuando ya has empieza en este terreno de especulación a especular con posibilidades efectivas para que finalmente haya haya una investidura no se ha hablado que yo creo que esta filtrado por el entorno de Esquerra Republicana de Cataluña de Ernest Maragall cosa que es difícil de visualizar entre otras cosas porque hizo unos per Catalunya y Esquerra se repartieron el poder institucional el Parlament para Esquerra la Generalitat para Jones Per Cataluña pero ya se empieza a hablar de la posibilidad de que de que algún independiente de Jones per Catalunya se quién finalmente sea la solución aceptada por el independentismo en la línea incluso de lo que Xavi Domènech decía de un gobierno de técnicos pudiera ser facilitado esa persona es un es Ferran Mascarell no que es una persona casi del entorno de Artur Mas en su momento fue de los que construyó aquello que se conoció como la casa gran del catalanismo estuvo en el Partido Socialista de los de los catalanes durante mucho tiempo ha sido delegado del Gobierno de de Catalunya en en Madrid para mí lo relevante porque lo que está claro es que no va a ser president de la Generalitat es políticamente todo esto en que inquieto

Voz 0194 09:15 que acababa en que acaba Ramón

Voz 1794 09:17 si como dice Nacho todo son especulaciones no pero más áreas de las especulaciones volviendo al hecho que hoy nos ocupa que es el pronunciamiento de la Fiscalía alemana yo creo que hay dos cuestiones desde un punto de vista jurídico que se destacan poco y que son relevantes la primera es la siguiente los jueces alemanes deben pronunciarse sobre si los hechos descritos por el juez Llarena son constitutivos de delito según el derecho alemán ojo que esto es importante es decir no van a entrar en la tarea probatoria que se va a sustanciar en el juicio oral sino que se trata de verificar si los hechos caso de haberse producido tal como lo relata el juez Lorena con los soportes que haya podido dar que es el juez que emite la orden son constitutivos de delito en Alemania este matiz es tremendamente importante porque no estamos en una situación como se dice a menudo desde España en la que hay que opinar sobre si eso se ha producido o no hay que opinar si esos hombres y lo que relata el juez que emite la orden sería delito en el derecho alemán segundo matiz importante a las autoridades judiciales alemanas no vuelven sobre la calificación hecha por el juez Llarena sobre la base del derecho español sino que califican según el ordenamiento del derecho alemán es decir puede no ser delito allí seguir siendo delito aquí esto tiene dos consecuencias que son importantes la primera que el juicio de los tribunales alemanes no afecta a la calificación de los tribunales españoles y por tanto no condiciona al resto de procesados matiz importante estamos hablando de un solo caso segunda cuestión que a mí no me parece baladí en la medida en que los tribunales alemanes juzgan en base al Derecho alemán sientan precedente en Alemania cuidado esto quiere decir que si el Ejecutivo de un Lan con la ayuda del parlamento regional acordase la derogación de la Constitución en ese la ni la secesión de este deberían tratarlo igual como ahora traten el caso de Puigdemont no es baladí por lo tanto esta cuestión para los gallegos a la hora

Voz 0378 11:34 decisión a mí eso me parece me parece importante y al margen de las interpretaciones queden unos medios otros que obviamente cada uno lo hace con su sesgo político Si te limita a leer la nota que ha hecho la Fiscalía que es aséptica ahí describe describe hechos me parece que es una decisión importante para decir que es importante primero podríamos pensar en lo que estaríamos diciendo Si Si la Fiscalía hubiera dicho que no ha lugar a la estrategia eh lo que estaríamos diciendo luego como no ha dicho eso es importante segundo punto dice que ha lugar a la extradición por los dos delitos la malversación parecía lógico la las dudas esta rebelión en la rebelión que pudiera equipararse a lo que allí se llama alta traición ir la argumentación de la Fiscalía de porque puede considerarse alta traición porque considera que el el Ejecutivo catalán que dice que que ayudó a que se hiciera el referéndum pese a que se veía que podía haber muchísima muchísimos actos de violencia más una vez visto lo que había pasado el veinte de septiembre

Voz 10 12:59 con con

Voz 0378 13:02 la delegación judicial en el en la Conselleria de Economía aprecia que hubo el día veinte esos eso esos esos indicios que no no hacía falta que hubiera el el uno de octubre violencia sino que se podía prever que se iba a producir la violencia para considerar que ese delito entra dentro de la alta traición que sería equiparable a mi me parece que es importante por toda la argumentación porque digamos está dando señales al juez de por donde va teniendo en cuenta lo que decía Ramón

Voz 5 13:42 no van a comprobar si hubo

Voz 0378 13:44 no violencias no van a decir estos hechos que se nos describe según la justicia española porque será la justicia española la que luego tendrá que probar que se produjeron esos esos actos estos hechos serían calificados en Alemania como alta traición y malversación de caudales públicos y la Fiscalía dice que sí

Voz 1794 14:07 ya además en relación a esto que tú dices vamos a ver tradicionalmente la petición de extradición se realizaba entre Estados a partir del año dos mil dos aparece la orden europea de detención y entrega que consiste en definitiva en un mecanismo de cooperación que arbitra la relación entre las autoridades judiciales entonces aparece una lista me parece que es de de treinta y dos delitos que no requieren la doble incriminación es decir hay una lista de delitos en las que no es necesario que sea delito los toros estáis diciendo que no sé si no la rebelión no pero está la corrupción la corrosión la malversación bueno no es exactamente la Unión en general sí lo es pero según como se ha hecho el relato de la orden si esa malversación se puede asimilar a acción entonces no haría falta aplicar el principio de doble incriminación Tradicción sería la inmediata por ese ese delito es delito que no es el más que no es el más elevadores

Voz 0378 15:06 eso parecía que por malversación se iba iba a ir adelante lo relevante es que incluya también la rebelión claro asimilando a la alta traición del Código Penal alemán no

Voz 1794 15:19 es menos cierto que según como se ha sustanciado la orden de entrega en la medida en que no no estamos en fase probatoria ha habido suficientes elementos estos últimos meses al menos para poder sustanciar la existencia de violencia porque hemos vivido hechos en la calle

Voz 5 15:39 que que así lo atestiguan no si un un comentario y compartiendo y además asumiendo digamos la la explicación que que vosotros que vosotros hacéis no que es el impacto que tiene todo este proceso jurídico en el debate político y el mensaje que se lanza a por qué valorando el asunto de fondo que es la existencia de violencia que es lo que no va a hacer la justicia la justicia alemana yo la conclusión que me llevo es que que al final el coste de sacar un tanque a la calle es el mismo que de hacer lo que hicieron los independentistas que no no me no le pongo calificativo lo que hicieron de hecho yo insisto que mi argumento precisamente es que la renuncia a la ejecución de la declaración unilateral de independencia es la renuncia a la rebelión solo y en la forma en un contexto de desobediencia de hacer la independencia que es la rebelión no se hizo no se ejecutó la declaración de independencia si toda si toda actividad violenta es decir el delito de rebelión que no tienen mucha jurisprudencia en nuestro en nuestro país el propio hecho de que no haya jurisprudencia en un país por cierto que ha tenido terrorismo también es revelador porque a a ETA no se la acusó en ningún momento de de rebelión cuando si se quiere hacer una interpretación del Código del Código Penal ellos también estaban acusados podían ser acusados de rebelión pero quiero decir es que cuidado con la conclusión el mensaje final de todo esto porque el coste de quicio lo que hicieron los independentistas que para mí fue jugar hacer una cosa que no estaban dispuestos a hacer de verdad es el mismo que el de si hubieran puesto un tanque delante de la Delegación él

Voz 11 17:18 casi ya estaban dispuestos a hacer de verdad bueno estaban dispuestos a hacer un uno de octubre e hiciera titulaba sería no estaban dando pero no lo que no lo hicieron sí pero no lo no no pero según ellos sí hubo un referendo ya yo quería ser realmente los problemas

Voz 1794 17:34 Erika en el concepto de violencia es decir existe una tendencia generalizada asimilar el concepto de violencia permitirme la vulgaridad al al momento en el que haya tortazos es decir no se contempla ninguna otra forma de violencia es es se puede calificar de violencia el romper una barrera en un peaje abrir el peaje para que los coches circulen se puede clasificar como violencia una amenaza verbal o es que no es violencia esto yo entiendo que sí

Voz 5 18:05 sí pero no toda la violencia rebelión romper una una una barrera de un peaje no no rebelión igual depende de para qué lo da igual si pues entonces todos los delitos que cometió ETA que iban dirigidos precisamente

Voz 0689 18:16 subvertir el orden constitucional eran Potes

Voz 5 18:18 igualmente un delito de de de rebelión no se hizo sino que se está haciendo para unos señores que el veintisiete de octubre declararon la independencia fueron a su casa ese fin de semana es decir para mí es el elemento fundamental de crítica del electorado independentista sus líderes es que renunciaron a la hora de la verdad hacer lo que dijeron que iban a hacer y eso es precisamente el argumento para mí definitivo de que no se produjo rebelión entre otras cosas también porque la justificación que da el juez en alguno de sus autos yo creo que aquello fue respondiendo a la petición de libertad provisional de de Oriol Juncker

Voz 0378 18:52 has es es también en fin

Voz 5 18:55 para mí es incluso peligrosa no cuando le dice el juez a a Juncker usted nunca ha promovido la violencia pero usted promoviendo las acciones que estaba promoviendo era consciente que iba a provocar la reacción del ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado esto sería como un tío que roba una bicicleta decir acusarle de robo con violencia porque tenía que prever cuánto cometían el robo y que lo que estaba haciendo era provocar una persecución policial y en esa persecución policial se podía podía haber un intercambio de tiros donó un robo es un robo y esto señores claramente yo creo que no hay discusión ni siquiera en el modo jurídico de que de eso obedecieron hay alguna duda más pero no tantas de que malversar no pero en relación a la rebelión oye pues si es que la carga de la prueba al final hoy usted ha robado una bicicleta no ha robado con violencia no lo puedo acusar de que potencialmente usted podía provocar una persecución policial que es al final de lo que se acusa provocar violencia en ese en ese interés

Voz 0378 19:47 pero se declaró la Independencia o no se declaró la independencia y miles entonces eso eso ya eso

Voz 12 19:54 los chicos sí sí sí pero todos los que han declarado ante el juez

Voz 1794 19:57 dicho que sonó fue símbolo del que

Voz 11 19:59 claro Robben que están pendientes del día a Carlos Cue menor son tal señor pues que se autodenomina presidente y se pública catalán sí pero es el único pero pero es que estamos hablando del señor pues pero el resto ya todo el mundo reconoce que aquello sólo fue sólo fue una cosa sin reconoce no Chantal no es que yo no ya ya veremos a menudo trance el juicio que ese ese acto jurídico

Voz 5 20:23 gente que es lo que era porque era una proposición no de ley donde se instaba al Govern de la Generalitat a hacer determinadas cosas eso ni se publicó en el Boletín Oficial ni el Govern de la Generalitat hizo nada ni la bandera ni ni ni pasó absolutamente nada aquello no dejó de ser en en mi en mi opinión una charla dotada que ha tenido el mismo coste que si los independentistas hubieran ido en serio

Voz 1794 20:42 pero es que estás estás tiñendo la opinión a lo ocurrido en un día y aquí no estamos hablando de algo que haya ocurrido un día esta fiesta empieza cuando el cinco y el seis de septiembre se produce un golpe de Estado jurídico en el Parlamento de Cataluña irse deslegitimar la institución y a partir de ahí en ese íter encontraríamos multitud de situaciones en que se producen unas interacciones entre sujetos que se manifiestan en conductas en situaciones que de forma deliberada amenazan con hacer daño el día

Voz 11 21:14 Solbes es calificado como violencia

Voz 0378 21:17 septiembre es clarísimo en ese es el cerco a la consejera

Voz 0194 21:20 el día de de Economía mientras está la policía dentro

Voz 11 21:24 elegante clave para la próxima acción judicial no les dejan salir de ahí la próxima

Voz 0378 21:30 es atentar contra una autoridad

Voz 5 21:33 sin una vez que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca evite el ejercicio que se ejecute una un desahucio bueno hay un antecedente que es que estos señores insite es lo que significa sedición se pueda aplicar están cometiendo un delito de sedición tengamos cuidado

Voz 11 21:47 por qué está comprometiendo el delito es porque sí

Voz 5 21:50 han evitando la ejecución de una orden judicial en este caso de un desahucio

Voz 11 21:53 no pero eso no es eso no es a los jueces que eso no será bueno hombre no la van también tumultuoso bueno pero no no los lo pondrá calificarlo pero pero que es importante importante decidía violencias lo quería violencia en verano

Voz 1794 22:07 en lo que es importante es que desde un punto de vista jurídico no planteemos hechos aislados sino que lo que los contextualizar hemos porque sino estamos perdiendo y sesgado absolutamente

Voz 11 22:19 pero es poco quiere que vayamos a su terreno que es el robo

Voz 0378 22:22 con violencia

Voz 11 22:24 el Rey que sacar un tanque para hacer un robo cuando es un robo con violencia

Voz 5 22:28 no con violencia tiene un un robo con violencia pues hay hay pues hay un cuchillo por el medio una pistola un arma

Voz 11 22:34 sí vale pero no necesitas asesinó o una amenaza

Voz 1794 22:38 simplemente habla de hecho de hecho un robot yo creo que lleva

Voz 11 22:41 sigo la violencia porque que entre en tu casa estoy decepcionado es eso sí no son delitos distintos claro si por eso te quiero decir cuando dices

Voz 0378 22:51 la próxima vez que lapa impida

Voz 5 22:55 el Papa lapa lapa evita la ejecuciones de ordenes judiciales igual que la manifestación de la Asamblea Nacional de Cataluña intentó evitar según el relato que se que se que se produjera un registro por orden judicial que es el pretexto de que se dice cómo cómo se puede organizar una manifestación para evitar la ejecución de una orden judicial y yo lo que digo es eso ha pasado en el pasado en nuestro país también es lo que ha hecho la Plataforma de Afectados por la Hipoteca inane lo ocurrido acusarles de de delitos que mi opinión son desproporcionados y que no sirven desde luego para el objetivo para los que sirven que tú acuse a alguien de un delito y que lo lleve

Voz 0378 23:26 en la cárcel pero hay violencia en los dos casos que es de lo que estoy diciendo porque lo que se basa la rebelión es que se quiere subvertir el orden constitucional en este caso separando a una parte de España de de Spa del resto del Estado a través de la violencia

Voz 11 23:45 sí sí en cualquier caso cuidados que no la diferencia hay que con ETA que sí que lo hubo uno pero se quedaron aparte de violencia

Voz 0378 23:52 en el mapa

Voz 1794 23:55 la violencia hay en el otro lado lo que pasa que lo de la paz no es rebelión cualquier caso fijaros que sin querer estamos haciendo lo que no van a hacer los jueces alemanes e estamos entrando en el fondo de la cuestión en la fase probatoria claro esto que no

Voz 11 24:09 si se va a sustanciar en el juicio pero los condicionales sí que van a ver si hubo o no violencia en base al relato en base al relato determinar Orlando sea justo

Voz 5 24:23 a lo que determinar si hubo o no violencia

Voz 0194 24:25 eso corresponde a la fase del juicio que todavía

Voz 11 24:28 no que todavía no pero pero la

Voz 0378 24:30 el escrito del fiscal se dice que que puede asimilarse alta traición que requiere la violencia porque en la celebración del referéndum contrario a la Constitución pese a que se podía esperar disturbios violentos se permitió permitió como decía el fiscal yo diría salen todos organizó porque podemos fuera a otra cosa que ha pasado en Cataluña que es la destitución de la director

Voz 11 25:07 marcaremos para nosotros hemos llevarla

Voz 1794 25:10 pero al final la orden europea de detención y entrega es un mecanismo de cooperación entre autoridades judiciales y en base a ese mecanismo de cooperación existe por decirlo así una cierta confianza profesional en la opinión de la autoridad judicial con la que estoy cooperando no

Voz 0378 25:25 que es quien tiene la posibilidad de demostrar si se han producido

Voz 0194 25:30 ha apuntado a Carmen el Ministerio del Interior ha cesado de su cargo a la directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña lo que viene a ser algo así como la Academia de de mossos y policías locales de esa de esa comunidad de Cataluña y el motivo de este cese es porque el uno de octubre llevó ocultas en su coche varias urnas hasta los centros de votación Ana Terradillos buenas noches

Voz 0125 25:49 buenas noches la destituciones inmediatas hace aplicando el artículo ciento cincuenta y cinco según Interior

Voz 0194 25:54 es que hay constancia policial de que trasladó

Voz 0125 25:57 urnas ocultas en su coche para usarlas en los centros de votación durante el referéndum ilegal del uno de octubre fue interceptada por los mossos cuando conducía un vehículo particular a nombre de un tercero el trayecto fue de su domicilio particular hasta un centro de votación de ETA

Voz 0194 26:12 dragones además y según el acta redactada por los

Voz 0125 26:15 sus el traslado de urnas fue de entrada y salida es decir a última hora de la noche sacó también las urnas de un colegio electoral ese mismo acta recoge que en ese momento la policía autonómica catalana no pudo requisar los recipientes porque alrededor de sesenta personas impidieron a la policía proceder a la incautación Marcos ha ocupado el cargo de directora del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya desde marzo del año dos mil dieciséis Anteriormente fue diputada en el Parlamento de Cataluña

Voz 1794 26:41 CIU entre los años dos mil once y dos mil quince

Voz 0194 26:44 la segunda la justicia está investigando la expulsión de varios agentes de la Policía Nacional que se encontraban en Pineda además en Barcelona alojados los días posteriores al uno de octubre seguro que recordarán esas imágenes esa tensión entre vecinos y los agentes de la Policía bueno el juez actúa a raíz de una querella de la fiscalía investiga entre otros a parte del Ayuntamiento del PSC por supuestas coacciones a los hoteleros donde esos pelados hospedaban los agentes vamos a volver a Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1645 27:09 ha sido un juzgado de quién ha admitido a trámite una querella del fiscal de delitos de odio de Barcelona y eso hace que ya se les está investigando según el ministerio público los investigados amenazaron a las cadenas hoteleras con cerrar los establecimientos durante cinco años y no expulsaba a los cerca de quinientos policías nacionales que tenían allí alojados el día tres de octubre agentes tuvieron que abandonar los hoteles supuestamente expulsados por el propietario después de las presiones que supuestamente llegaron de los concejales del Ayuntamiento además el juez también investigará el comunicado que firmaron hoteleros y el Ayuntamiento de Pineda de Mar en el que se decía que la salida de policía será una decisión conjunta con el objetivo de mantener la convivencia en el municipio según la Fiscalía la teniente de Alcaldía y la concejala de comunicación presionaron a los amos de los hoteles para que firmaran a ese documento no dijeran nada de las supuestas presiones

Voz 5 27:59 recibidas dejamos es parece el tema catalán Iñaki algo que

Voz 0194 28:02 decía sobre estas dos cuestiones pues dejamos Catalunya aquí porque decía que era un día cargado de información había todos lo de el puto amo la decisión de la Fiscalía pero es el día de los presupuestos el proyecto de ley de los Presupuestos de dos mil dieciocho ya ha sido presentado en sociedad Cristobal Montoro ha sido el encargado de registrarlo en el Congreso de los Diputados y de entresacar las zanahorias de cara a futuras elecciones y los titulares más propicios para el Gobierno que de momento sigue sin contar con los apoyos necesarios para aprobarlos y a la espera de los debates y las posibles enmiendas conviene mirar la letra grande pero también la letra pequeña reunión de la Mesa de Redacción Nieves Goicoechea jefa de Economía buenas noches

Voz 11 28:39 qué tal Ángels buenas noches Javier Gregory respondió

Voz 0194 28:42 hora de Ciencia y Medio Ambiente buenas noches nuestro querido jefa de Sociedad buenas noches buenas noches Ángels Javier Álvarez jefe de Tribunales hola

Voz 1794 28:49 hola sección de Nacional Mariela Rubio saludos

Voz 0194 28:51 buenas noches Javier Torres jefe de Cultura buenas noches buenas noches y Álvaro Zamarreño internacional buenas noches qué tal buenas noches vamos a ver Nieves por dónde empezamos has asistido a las explicaciones de Montoro y el secretario de Estado de Presupuestos Alberto Nadal que puntos destaca el Gobierno

Voz 1794 29:05 pues sí explicaciones de dos horas Angels el Gobierno

Voz 1468 29:07 de que estos presupuestos llevan mejoras salariales para trece millones de personas en España entre pensionistas funcionarios y asalariados de rentas medias y bajas dicen también que sube el gasto social pero es que la mayor parte ese lo va a comer otra vez las pensiones que vuelven a aumentar hasta ciento cuarenta y cuatro mil millones de euros y harán falta además un crédito del Estado a la Seguridad Social pero el ministro de Hacienda no quiere dramas dice que sobre esto no hay que hace dramas que las pensiones están garantizadas baja el gasto en desempleo también sube en infraestructuras pero partía de un presupuesto muy bajo Ángeles en dos mil sienten principalmente va a beneficiar al AVE las rebajas fiscales se van a aplicar seis meses esto hay que decirlo porque si se aprueba el presupuesto en junio empezarían a entrar en vigor en junio pero si no hay presupuesto entonces no

Voz 11 29:54 sería tanta la rebaja fiscal para la gente y luego

Voz 1468 29:56 niños al PNV para que apoye estas cuentas

Voz 11 29:59 estas le dan un treinta y dos por ciento más

Voz 1468 30:01 sólo en inversión territorializada va a ser el doble de lo que van a destinar a Cataluña hice hace falta más cesiones pues dice Montoro que las harán

Voz 13 30:09 la obligaciones traerlo lo estamos trayendo IES ya llamada a al sentido de la responsabilidad debe ir más allá de la consecución de acuerdos concretos pero sí se trata a acuerdos concretos también Aimar

Voz 1468 30:25 y cómo se paga a todo esto bueno pues el Ejecutivo quiere cuadrar la cuenta con más ingresos tributarios este año calcula que van a ser unos doscientos diez mil millones lo fía todo a que la economía va a crecer más que va a subir un dos coma siete por ciento en el PIB o un cuatro con tres si se une al crecimiento del PIB lo que pueda subir la inflación Angels

Voz 0194 30:44 ya tenemos la versión del Gobierno es la que cuenta Nieves ahora vayamos al detalle gasto social puntos que llaman la atención el Gobierno presupuesta sólo ochenta millones de los doscientos que había prometido para luchar contra la violencia machista Mariola

Voz 0259 30:56 esto significa es que el Gobierno incumple el acuerdo económico del pacto de Estado contra la violencia de género en los presupuestos no están ni los cien millones comprometidos para las CCAA ni los veinte para los ayuntamientos sólo está garantizada la partida que el Ejecutivo va a repartir entre los ministerios bulos más será ministra de Igualdad

Voz 1448 31:15 ya está el incremento de los ochenta millones para dar cumplimiento al Pacto de Estado Asimismo el Gobierno de España ha dotado de los recursos suficientes innecesarios a través de la financiación autonómica a las comunidades autónomas y ayuntamientos para el cumplimiento del pacto de Estado

Voz 0259 31:35 pero esto no es lo que dice el Pacto de Estado cuyo documento especifica que esos ciento veinte millones para las comunidades y entidades locales saldrán de los Presupuestos Generales del Estado Hinault del sistema de financiación autonómica además deberán ser fondos finalistas destinados a atender y proteger a las víctimas y a sus hijos Hinault a otra cosa educación el gasto en educación aumenta un tres por ciento son dos mil seiscientos millones de euros para el Ministerio y la partida estrella es como siempre la de las becas mil cuatrocientos cincuenta millones sube cincuenta se crean unas nuevas becas de excelencia para aquellos alumnos con expedientes académicos muy brillantes Sanidad también aumenta el presupuesto del Ministerio casi un cuatro por ciento son cuatro mil doscientos cincuenta y un millones el Gobierno destaca el aumento en la dotación para las enfermedades raras los programas de prevención y control del sida

Voz 0194 32:27 así como el fomento de la donación y trasplantes

Voz 0259 32:30 de órgano en que quedan las ayudas a la dependencia de sólo sube cuarenta y seis millones de euros el Sistema de Atención a la Dependencia contará con un presupuesto de mil cuatrocientos millones y hay que recordar que el Gobierno dejó sin ejecutar el año pasado cuarenta y cuatro millones pese a que hay más de trescientos mil dependientes en lista de espera

Voz 0194 32:49 bueno vamos con la partida de ciencia Gregory el Gobierno de Rajoy propone sobre el papel su mayor subida hasta ahora en investigación y desarrollo no olvidemos del erial de dónde venimos pero aquí mucha letra pequeña porque la mayoría son créditos y qué pasa con los créditos así esto es una

Voz 0882 33:02 aumento del ocho coma tres por ciento sería el mayor aumento del Gobierno del PP desde que esta Rajoy pero hay truco como decías porque más de la mitad son créditos que la mayoría de los casos no se solicitan en concreto la mayor parte del dinero público en I más de tres mil setecientos treinta y ocho millones de euros se destinan a estos créditos y el año pasado el sesenta por ciento de esta partida no se ejecutó porque ni los investigadores que están en precario ni las empresas españolas que precisamente no destacan tiren investigación solicitaron este tipo de préstamos al final la partida destinada a subvenciones esto es el dinero que no hay que devolver en asciende a dos mil seiscientos veintinueve millones de euros lo que supone un incremento de sólo el siete a P

Voz 0194 33:44 el medio ambiente vuelve a salir mal parado baja el dinero destinado a cambio climático ya las obras hidráulicas

Voz 0882 33:49 así es en total sube un cinco por ciento son mil ochocientos diez millones para obras hidráulicas calidad del agua Costas y cambio climático pero esta partida a pesar del Acuerdo de París vuelve a bajar un año más hasta los veintiuno millones de euros también disminuye la partida destinada a las cuencas hidrográficas aunque el Gobierno ofrece un pacto del agua es decir un pacto del agua con menos dinero

Voz 0194 34:11 sí vamos a abrir la carpeta de Justicia Álvarez comentabas hoy en la reunión que tal como están las cosas a ti te llamaba la atención el aumento del sueldo del presidente del Tribunal Constitucional que es de casi un trece por ciento

Voz 0689 34:20 a veces los pequeños detalles Ángels como señala basó muy gráficos Juan José González Rivas cobrará casi el doble que el presidente del Gobierno ganará más que el presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes quién hasta ahora ostentaba un récord por llamarlo así del salario del Poder Judicial Juan José González Rivas el presidente el constitucional desde marzo del año pasado va a cobrar un trece por ciento Tomás que en dos mil diecisiete Gobierno aprobado este notable aumento de sueldo que les llevará ganarle al año ciento cuarenta y nueve mil euros con este incremento el presidente del Tribunal de Garantías pasa así a ganar y a superar el sueldo de Carlos Lesmes que también verá aumentada su nómina pero esta vez una forma bastante más leve un uno coma cinco por ciento llegando a ganar ciento treinta y cuatro mil euros al año los magistrados del Constitucional también cobrará más todos por encima de los ciento treinta mil euros y también ganarán más los consejeros del Poder Judicial

Voz 0194 35:10 en términos generales el proyecto de ley aumenta el dinero destinado a Justicia pero menos no que el año pasado a si es justo

Voz 0689 35:15 ya aumenta su presupuesto pero menos de la mitad que creció en dos mil diecisiete De esta forma los presupuestos que se sitúan entorno a los mil setecientos ochenta y un millones de euros supone algo más de cincuenta y tres millones que el año pasado en este presupuesto justicia se plantea entre otros grandísimos objetivos crear trescientas nuevas plazas de jueces y fiscales en el capítulo de modernización teológica también se reduce un poco la partida de ciento cincuenta millones a ciento XXXII mientras que los créditos asignados a las infraestructuras necesarias de justicia si aumentan un cincuenta y un millones más en la última partida incluye además una un nuevo presupuesto de seis millones de euros para la asistencia jurídica gratuita especializada esto es una novedad para atender a las víctimas de violencias

Voz 0194 35:57 y en los presupuestos se incluye la prometida partida de quinientos millones de euros para equiparar los salarios de policías nacionales y guardias civiles con los agentes autonomía

Voz 0689 36:04 esto es en el área de Interior desde luego el dinero para interior en torno a los ocho mil cuatrocientos millones de euros aumenta este año precisamente en quinientos seis millones fundamentalmente para equiparar como señalan los salarios de los agentes de las fuerzas de seguridad con las policías autonómicas ese acuerdo que firmaron hace poco los sindicatos policiales les va a permitir a los policías ganar casi seiscientos euros más cada mes y a los guardias civiles setecientos euros más estos presupuestos incluye una partida donde también hemos querido poner la lupa hizo los presupuestos de los gastos reservados que se incrementan en un millón de euros hasta llegar a los veintisiete millones de euros esto en interior porque el resto de organismos que tienen acceso a esos fondos reservados el Ministerio de Defensa Exteriores o el CNI continúan con las mismas cantidades presupuestadas Además en Interior hay una parte importante del presupuesto que irá a parar a Andalucía de donde es el ministro Zoido donde Interior prevé gastar el máximo de dinero tres coma cuatro

Voz 5 36:57 millones de euros es decir un treinta y uno

Voz 0689 37:00 ciento más que el año pasado María

Voz 0194 37:02 vamos con Defensa supuesto aumenta casi un once por ciento es el tercer ministerio que más crece como lo explica el Gobierno

Voz 1450 37:08 el Ministerio de Defensa explica que ese incremento hasta los ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres millones

Voz 0194 37:13 justifica porque el departamento considera urgente moderniza

Voz 1450 37:16 por los sistemas de armamento de hecho ese capítulo el epígrafe dedicado a pagar a las empresas de armamento por programas como el Eurofighter o el submarino S ochenta ha pasado de mil ochocientos millones el año pasado a más de dos mil cien de esos dos mil

Voz 0194 37:29 que millones Defensa sólo tiene comprometidos además

Voz 1450 37:31 este año pagos a las empresas por valor de mil trescientos millones el resto cerca de ochocientos millones se lo reserva para futuros programas de armamento de hecho el Ministerio espera que el Consejo de Ministros de luz verde nada más aprobar los presupuestos a lo que llaman el nuevo ciclo inversor de armamento nuevos sistemas como helicópteros y fragatas que supondrán diez mil millones este gasto en los próximos quince años hay otro aspecto que también colabora la subida aunque esta vez es exclusivamente contable hasta ahora las misiones en el exterior se cargaban prácticamente en su totalidad al fondo de contingencia y no al presupuesto de Defensa este año se ha incluido por primera vez en el presupuesto ordinario trescientos millones en concepto de misiones en el exterior nuestro país va a gastar más de esa cantidad gastarán mil cien millones en las misiones pero de esa cantidad un tercio lo pagará Defensa y una cosa más aunque no depende de defensa sino de Presidencia el CNIO incrementa su presupuesto un ocho por ciento hasta los doscientos ochenta y un millones

Voz 0194 38:27 por cierto Mariela será por eso de que se va a mejorar las condiciones de los funcionarios porque los miembros del Gobierno también se van a subir el salario

Voz 1450 38:34 una subida del uno coma cinco por ciento anual esto hará que si las cuentas son finalmente aprobadas en el Parlamento Mariano Rajoy gane casi ochenta y un mil euros al año Soraya Sáenz de Santamaría setenta y seis mil y el resto de ministros en torno a setenta y un mil quinientos euros al año lo que no sube en este dos mil dieciocho es la asignación para los ex presidentes del Gobierno el Ministerio de la Presidencia mantiene congelada la partida para ellos en unos doscientos veinticuatro mil euros como es un dinero a repartir entre todos Felipe González José María Aznar José Luis Rodríguez Zapatero seguirán recibiendo el año setenta y cuatro mil quinientos euros

Voz 0378 39:08 cada abrazo

Voz 0116 39:10 Parreño vamos con los números previstos para exteriores si Bono que hace mucho tiempo que no su principal partida presupuestaria la parte más visible de Exteriores es la de Cooperación al Desarrollo dentro de la que está la Agencia de Cooperación al Desarrollo la AECI el presupuesto para este dos mil dieciocho es de quinientos cincuenta millones es una subida del ocho por ciento respecto a dos mil diecisiete pero tiene truco porque el aumento se debe

Voz 1794 39:32 que esta agencia de cooperación va a ejecutar

Voz 0116 39:34 la fondos europeos de cooperación esta subida no compensa ni de lejos todo lo que España eliminó de este capítulo desde el inicio de la crisis por ejemplo en dos mil ocho esa partida de cooperación era de dos mil seiscientos dieciocho millones es decir cinco veces más que lo que es ahora el presupuesto de cooperación se redujo ya con el primer Gobierno Rajoy en dos mil doce seis años después sigue sin haberse recuperado lo que España invierte en ayuda internacional y programas de cooperación es menos ahora que hace doce años lo que repercute no sólo en los propios beneficiarios de estas ayudas sino en todo el sector de cooperación

Voz 1794 40:08 en el peso de España en el mundo que pasó de ser

Voz 0116 40:10 referente en muchos campos a ser en otros muchos casi releva

Voz 0194 40:13 sí tenemos hoy Javier Torres por partida doble en un rato no vamos a hablar de las propuestas culturales al cierre como siempre pero vamos con presupuestos las cuentas de cultura que vienen ya con la bajada del IVA al cine en este país

Voz 0116 40:23 supuesto si es que los presupuestos salen indemnes del trámite parlamentario por fin la bajada del IVA del cine del veintiuno al diez por ciento que aún así son dos puntos porcentuales superiores al que a los que gozaba la industria en dos mil doce justo antes de que el Gobierno popular subiera precisamente

Voz 5 40:41 ese IVA ya que estamos en el cine mínima subida de

Voz 0116 40:44 las partidas destinadas al cine casi setenta y un millones para el Fondo de Protección a la Cinematografía ya ampliando un poco más el foco el presupuesto consagra una subida

Voz 14 40:53 global del cuatro coma noventa y dos por ciento

Voz 0116 40:56 al mundo de la cultura Si bien es cierto que el gasto de Cultura total previsto

Voz 5 41:01 tierno para este año alcanza los ochocientos treinta y ocho millas

Voz 0116 41:03 miles de euros en la suma de todas las partidas de todos los ministerios el presupuesto que va a manejar concretamente a la secretaria de Estado de Cultura llega a los quinientos sesenta y nueve millones de euros

Voz 0194 41:15 yo creo que en la jungla de numerosas detectado un recorte a las fundaciones de los partidos política

Voz 0116 41:19 si estos una alegría encontrar un recorte vale a respetar a casi la mitad del dinero les deja cultura las fundaciones y a las asociaciones vinculados a los partidos políticos que estos destinan por ejemplo la redacción de informes a las publicaciones del millón que les ofreció el año pasado ahora se les va a dar sólo que cuatrocientos cincuenta mil euros

Voz 0194 41:43 pues muchas gracias a todos pero claro bastante

Voz 11 41:45 como Angels qué pasará si el Gobierno no con

Voz 0194 41:48 sigue sacar adelante los presupuestos que hará Rajoy con un PP debilitado un ciudadano recrecido y la crisis catalana en todo lo alto María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 41:56 Tailandia es buenas no la hoja de ruta de Rajoy ya estás

Voz 0194 41:58 te y en ninguno de los supuestos el presidente se plantea abandonar estos son los planes de Génova de Moncloa

Voz 1461 42:04 si los presupuestos salen adelante Rajoy podrá tomar aire y afrontar el resto de la legislatura sino lo logra los suyos dicen que él no se plantea un adelanto de las generales aunque el panorama fuera más

Voz 1468 42:14 aplicado en muchos hablar de su sucesión en

Voz 1461 42:17 es el caso lo que haría el PP es echarle la culpa al resto de fuerzas políticas diciendo que no quieren favorecer las ayudas sociales y las cuentas públicas seguirían prorrogadas ahora los populares esperan que todo salga bien dan por hecho que el presidente logrará al final el apoyo del PNV y aunque saben que los tiempos no casan el debate de totalidad está previsto para finales de abril en Catalunya tienen hasta el veintidós de mayo para formar Govern pues confían en que la situación se resuelva en el peor de los casos sigue activo el ciento cincuenta y cinco cruzan los dedos para que los nacionalistas vascos prioricen las partidas que venía

Voz 0194 42:48 dicen en Euskadi en todo caso en La Moncloa aseguran

Voz 1461 42:50 que el jefe del Ejecutivo tiene su hoja de ruta así su planes celebrar el Debate sobre estado de la Nación a finales de junio después repiten las catalanas habrá vacaciones ya la vuelta tocará prepararse para los comicios en Andalucía porque creen que Susana Díaz convocará Illa tras superar ese examen lo suyo sería nombrar a los candidatos para las elecciones de dos mil diecinueve Los populares creen que entonces le llegará Rajoy su gran prueba de fuego porque si los resultados no son para lanzar cohetes deberá hacer cambios importantes o tomar una decisión sobre su futuro al frente del partido

Voz 0194 43:21 Carmen cómo lo va a hacer el Gobierno para aprobar los presupuestos ayer pedía Maroto esos cinco diputados al azar que socialistas que le apoyaran en los presupuesto

Voz 0378 43:30 estos que ya dijo Pedro Sánchez que era gente que no vamos a ver lo que ellos confían estoy diciendo lo que confía el Gobierno tiene base para confiar en ello el debate de totalidad se va a producir el veinticinco y veintiséis de este mes obviamente nada hace prever que en esas fechas puede haber un presidente de la Generalitat ya nombrado con lo que el PNV no es el momento difícil vamos a decirlo así en ese momento difícil lo que dicen en el Gobierno parece que viene de del PNV es que lo de lo que se trata es de rechazar las enmiendas de totalidad no de apoyar los presupuestos del Gobierno no hay que dar un sí a los presupuestos del Gobierno sino hay que decir sí no o abstención