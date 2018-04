Carvajal, sobre el gol de Cristiano: "Que la afición rival te aplauda creo que lo dice todo"

Voz 0455

00:00

Javier me pide paso Javi si vamos a escuchar a Dani Carvajal que es el primer futbolista normal del Real Mari a por todas y tenemos que que aguantarle si salir a ganar como lo hemos hecho hoy igual no que de Cristiano no que ha marcado lo importante que es sobre todo el minuto tres estar ahí meterla estar momento de forma espectacular nosotros lo estamos aprovechando es increíble el gol no da ni tu pase también porque claro hay que él pases un buen pase pero lo que hace es es increíble no creo que queda marcado para la historia el gol que acabe Choi cristiano entonces que poco más hay que decir sobre todo pues bueno que que la afición rival le aplauda pues creo que lo dice todo entonces de la suerte de momento la pegaba el Madrid el primer gol de la superioridad ellos siempre ordenación favorito esto es resultado de que Bono creo que antes del partido la diferencia de aquellos llegaban con mucha más confianza ahí quiero que se veían ganadores antes de de la final y ahí nos han pasado pues ese extremaron entrecomillas a nosotros no nosotros sabíamos que que lo estaban haciendo así a apuesta que nosotros nos hemos callado tanto tanto como aquí en el Juventus Stadium veníamos a hacer nuestro partido a ganar a presionar a tener balón y así ha sido no al final el equipo cuando está concentrado hoy y las cosas salen porque también las cosas a veces tienen que salir pues es difícil