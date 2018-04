David Soria: "Tengo una sensación agridulce"

hola portero muy buenas bueno así como estábamos hombre eh estamos contentos contentos bueno un sabor agridulce el resultado pero bueno individualmente después de tanto tiempo sin jugar pues pues estoy muy contento Shame sensación agridulce primero contento por jugar imagino que joroba por la derrota claro sí la verdad es que digo yo para estar dentro pero bueno el resultado el que el que queríamos por dos goles afortunado pero bueno es para estar orgulloso oye cuando te dice Montero que vas a jugar cuando te lo comunica eh ayer MG comentaré me dice que te prepara para jugada estilista le dije que sí me dijo que que dormir bien por la noche te lo esperabas no no sé la verdad que con una sorpresa inesperada has hablado con rico o te ha dicho algo rico o tu

Voz 1670

01:34

que se eleve esa hechura esa grandeza del Bayern de siempre no se equipo Guillermo muy fuerte que sabe dominar todo todos los aspectos de de los partidos que sabe sufrir que sale dominar cuando hay que dominar y bueno Nos hemos enfrentado al mejor equipo de Europa eh yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo y bueno aunque he dicho antes yo creo que izar la mala suerte de de los goles en Alemania qué opciones les al Sevilla que os dais pero no hemos ganado Mancheter porque no vamos a ganar Almunia gustaba hombre sí me gusta competir vamos hombre están los he visto un poco tocados hay que levantar la moral eh pues nada a ver qué pasa la semana que viene en Alemania ha visto el gol de cristiana me decía ronquido sí sí sí que lo he visto que te parecidos Wenger algo espectacular que te nada mejor no estar enfrente pero no no mejor esta no sólo bueno un abrazo David muchas gracias hasta luego