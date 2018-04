¿Quién se meterá en los Playoffs?

Voz 1375 00:00 hola Antoni Daimiel muy buenas qué tal muy buenas noches Manu que es más espectacular un mate de Le Bron James hola chilena de Christian

Voz 0200 00:14 hombre si buscamos entre los dos o tres mejores mates de Le Bron James pues lo podemos comparar este ha sido un golazo desde luego

Voz 1375 00:21 estaremos ahí ahí el concurso de mates algún nueve habría habido para la nuestro pulso no soy médico y medio bueno quedan ocho días solo para que termine la temporada regular anoche no hubo partidos porque se jugó la final de la NCAA que ganó Vilanova y bueno está todo muy interesante porque en la Conferencia Este todavía no están claras las primeras plazas no

Voz 0200 00:39 porque jugaron este pasado fin de semana el sábado en concreto Boston y Toronto ganó Boston en casa a Toronto Raptors irse ha puesto a dos partido IU con lo cual hay que tener en cuenta que mañana se vuelven a enfrentar verdad de ganar Boston otra vez se quedaría a un partido de pues en cuanto hubiera ya a otro partido más el que gana Boston a igualdad de record estaría por encima Boston porque habría ganado tres de los cuatro que en este supuesto habría ganado tres de los cuatro en los que se han enfrentado la temporal

Voz 1375 01:11 es el partido clave mañana sí sí sí sí

Voz 0200 01:14 tampoco está claro quién va a ser tercero porque está Cleveland ahora mismo pero está cuarto Philadelphia

Voz 1375 01:18 sí hay quinto Indiana los dos partidos

Voz 0200 01:20 Cleveland se enfrenta también Cleveland contra Philadelphia sí se lo que el viernes el viernes juega a Cleveland contra Philadelphia pero hoy mismo a Cleveland contra Toronto igual que ahora están jugando ya jugando está jugando ya han empezado a la una

Voz 1375 01:34 osea que hay muchos enfrentaba habiendo pero está poniendo hombre ya sabía yo que no lo primero y segundo sólo Juan Toronto y Boston Cleveland Filadelfia e Indiana se juegan la tercera cuarta y quinta plaza eso es luego sexto séptimo y octavo se lo juegan Washington Miami

Voz 0200 01:52 quien sí que luego ya decidirán guión pues los enfrentamientos de primera ronda primero contra octavo segundo contra séptimo y así sucesivamente pero vamos a ver porque ve en Washington se ha recuperado a John Wall en Miami Milwaukee son equipos duros osea yo creo que se presenta una primera ronda bastante importante y con mucho espacio

Voz 1375 02:12 para la sorpresa pues nada no hay ninguno más que tenga opciones de entrar así que estos ochos son los ocho que se van a disputar las posiciones pero ya están clasificados estos ocho los demás no tienen opciones bueno ahí está Detroit pero lo tiene muy difícil a cuatro partidos de de Defensa que está complicado por no decir imposible en el oeste sin embargo sigue está más clara las cosas

Voz 0200 02:29 no no lo has arriba arriba Houston Houston ya asegurado el mejor récord de la temporada en de todos los equipos de la NBA con lo cual tendrá ventaja de campo empleos hasta donde llegue llegar al final puesto en la final también tremendo sí sí sesenta y dos victorias quince derrotas pese a perder su último partido contra San Antonio Golden State con su última mala racha por las lesiones han perdido cinco de los últimos diez partidos está a seis partidos de de Houston cincuenta y seis victorias

Voz 1375 02:57 también es segundo ya pase lo que también es segundo pase lo que pase

Voz 0200 03:00 yp Portland lo que ha asegurado es puesto de play off sea ya por la han juega seguro Play un con su última victoria con cuarenta y ocho victorias pero bueno pues eh por ejemplo a Antonio está a tres partidos de Portland todavía podría adelantar a partir ahí están

Voz 1375 03:14 la primero justo Houston segundo Golden State Warriors tercero por la necesidad

Voz 0200 03:17 sería a partir de aquí no tienen asegurado el puesto de play off e oficialmente San Antonio y Oklahoma sí y luego ya Utah Minnesota Nueva Orleans bueno pues tienen que seguir peleando por qué Denver que es noveno y Clippers que es décimo pues están a un partido en Nueva Orleans por ejemplo Clippers a dos pero San Antonio es verdad que ya le saca tres a Mary

Voz 1375 03:38 a los tres que se quedan fuera los dos que están fuera ahora mismo tengo dudas tengo duda de meter no Denver se está jugando bien ha ganado los últimos cuartos

Voz 0200 03:47 todos pero es verdad que tiene un calendario muy difícil Denver hoy juega contra Indiana juega contra Minnesota el el jueves luego juega contra Clippers es que hay muchos tiros directos y sí sí sí hay muchísimos

Voz 1375 04:00 bueno pues vamos a ver cómo cómo acaba esto en el ya lote

Voz 0200 04:03 pondremos mucho más claro el martes que viene Manu no vemos que sólo quedará el quedarán dos jornadas la del martes y el miércoles porque el miércoles once acaba la temporada regular el

Voz 1375 04:11 miércoles de la semana que viene termina tenso y luego cuando venzan los premios

Voz 0200 04:14 el sábado catorce tres días después tres

Voz 1375 04:16 esa esa misma semana sí sí sí sí bueno en esta última semana y cosas que destacar por ejemplo se ha vuelto a batir un año más el récord de triples anotados en una temporada Houston Rockets

Voz 0200 04:28 sí sí que lleva mil ciento ochenta y cuatro de triples y ha batido un récord que marcó Houston Rockets la temporada pasada hace dos años lo batió Cleveland y hace tres Golden State es tremendo es una demostración de cómo está cambiando el juego muchos más triples lanzados por equipos dominantes por los aspirantes al título es verdad es decir hay una cama

Voz 1375 04:50 entonces no los campeón exacto hay una relación

Voz 0200 04:53 directa entre lanzar más de tres anotar más triples y que te vayan bien las cosas en la NBA

Voz 1375 04:59 cuando de triples que viene están chupando las Ricky Rubio y bueno no sólo de tres pero especial

Voz 0200 05:03 de qué atinado está en los sí sobre todo desde el uno de febrero está por encima del cuarenta por ciento de acierto en triples que eso en la NBA Se considera

Voz 1375 05:11 ya muy buena nota está

Voz 0200 05:13 no mucho más que nunca casi ya trece puntos por partido de media eh más que nunca en su carrera y además tiene un bonus Manu e de cien mil dólares si supera el cuarenta por ciento de acierto en tiros de campo y ahora está por encima con lo cual pues ganará cien mil dólares más cuando acabe la temporada si se confirman

Voz 1375 05:33 sí porque tienen como tiene la ficha baja no

Voz 0200 05:36 si el lo firmó cuando renovó el contrato que firmaron ese ese bonus allí en Minnesota y luego como lo traspasan ayuda pero se mantiene el mantra no sí sí pues es Jutta quien tiene que pagar es en cuanto está a Ricky de fichas y me pasaría de once once por temporada un cero doce kilos Camps

Voz 1375 05:51 más de cien mil euros entonces doce millones de lectores ya sabes que hay mucha gente alrededor siempre no es que toda la gente gana mucho dinero si es directamente proporcional a la gente que tengo alrededor entonces están los Toys de animar pues Boris Boris verán y los de Bilbao cualquiera claro va un poquito de cien mil a uno de los que están por ahí estará rezando para que no pero buenos triples es bueno más cosas quería preguntarte por agua y Leonard lo están diciendo al Javi Blanco me está diciendo pregunta le por la puesta de de Houston no superadas las sesenta victorias a Guillermo y a ti os para cumplir con la puesta bueno fue

Voz 0200 06:30 el año anterior hizo unas declaraciones Marc Gasol diciendo que hombre él su ilusión sería ganar sesenta partidos hicimos una apuesta no me acuerdo cuál una barbaridad pero estábamos muy seguros de que no iban a llegar se quedaron en cuarenta y dos osea no pasó nada siguiendo esa al al inicio esta temporada eh pues alguien habló de sesenta victorias Houston y tal y nos parecía mucho para Houston porque había muchas incertidumbres con la llegada y Chris Paul como iba mezclada con James Harden Iker a un equipo que ya estaba gastado el año pasado es verdad que han fichado muy bien igual no pues nos apostamos a hacer un partido uno con barba y otro con con pelo o no pero Cava a Guillermo no el pelo a mí me podía salir la barba pero como tengo otros pagadores y otros compromisos no puedo dejarme barba y que otros nueve

Voz 1375 07:15 o sea que todas las de Harden llegó peluca claro entonces hay que cumplirlas sí sí sí sí

Voz 0200 07:21 no ya la cumplida hayan ha disminuido si vemos el domingo lo que pasa vale que lo que hicimos fue esperar a un tiempo muerto del último cuarto para hacerlo para hacerlo les aquí bueno pues yo pedí una peluca me pilló Semana Santa no había mucha gente para para darme un un buen no y entonces bueno pues una una barba que había por allí me la puse no parece a la de Haarde en la verdad parecía otra cosa Guimerá Nos la pusimos en un tiempo muerto el una peluca vale vale hilillo la barba y estuvimos un tiempo muerto hablando normal hablando del partido comentando a mí me tuve que aguantar la risa y no mirarle mucho tiempo muerto duró muchísimo peruano cumplimos con Reid alabó la apuesta en la promesa

Voz 1375 08:03 exactamente con nada me lo perdí estar fuera unas semanas lo que tiene que te pierdes algunas cosas sí sí pero si buscas por ahí logré encontrar lo buscaré hoy te preguntaba porque hoy Leonar si crees que puede haber montado blanca o que el divorcio con San Antonio está a punto de consumarse bueno yo creo que se mantiene la separación periodistas muy bien ordenados separadas eso es muy bien informados algunos periodistas dice

Voz 0200 08:24 en que las relaciones distante que está muy desconectado de la organización se ha vuelto a ir a Nueva York hablar con otros médicos a entrenar allí el sólo Nueva York dejando al equipo en este momento cuando tienen que pelear y luchar por por las victorias y por el play off declaraciones de Tony Parker y Ginóbili también demuestran que quizás no haya la unión que había con este jugador

Voz 1375 08:45 eh fuera de lo deportivo dos preguntas hoy vamos fatal de tiempo dejamos a preguntas de los oyentes a la semana que viene que además es el último martes de temporada regular pero te quería hacer dos más y Kevin Durant ha desvelado la intrahistoria del día en el que Craig Thompson metió sesenta puntos en dos mil dieciséis una de las

Voz 0200 09:00 mayores anotaciones de de los últimos tiempos ha dicho Kevin Durant que el día anterior Clayton son no fue a entrenar porque se quedó dormido directamente yo que podrá no entrenó le llamaron no apareció luego le pidieron explicaciones hijo mira me quedé dormido no sé si paso una hora o dos indígenas

Voz 1375 09:19 era ya para para llegar tarde

Voz 0200 09:22 hemos pero es al día siguiente jugó y metió sesenta puntos ojo

Voz 1375 09:26 hoy metió sesenta puntos en tres cuartos sí

Voz 0200 09:28 en cuarenta puntos al descanso veinte más en el tercer cuarto

Voz 1375 09:31 vale vale vale pues haya dejado dormir algún llamadas es de Iker ante si algún partido y un homenaje a Mágico González exactamente exactamente tres y otra más ha habido una sanción para dos jugadores por consumo de marihuana

Voz 0200 09:44 si se entiende ellos no lo dicen públicamente porque así lo refleja el convenio colectivo pero por la sanción económica hay porque les han caído cinco partidos a cada uno unos entiende que es consumo de marihuana leerles Noel un jugador de Dallas que estuvo en Filadelfia el año pasado coincidió con Sergio Rodríguez Illa había muchos rumores de que bueno pues echa mucho humo el cuando cuando no está la pista y Thabo Se Formosa que que bueno es verdad que está de baja e tiene una lesión de ligamentos de rodilla bueno también sabemos que la marihuana es legal en muchos estados de EEUU por cuestiones médicas y en algunos por cuestiones eh recreativas así que no no veo tanta culpabilidad aconsejó los a pero no el sí creo que tiene

va ganando Philadelphia a Brooklyn catorce diez estaba buscando el de Cleveland libran XXI Toronto diecinueve todo ya en el primer cuarto partido igualado la está bien está bien pues nada mañana más y mejor remueve Manu el martes que no salimos un fuerte abrazo a otro Palatinado