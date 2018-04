El Larguero: El Real Madrid conquista Turín (03/04/2018)

Voz 1 00:00 la veo

Voz 4 00:50 el Real Madrid está

Voz 5 00:52 en las semifinales de la Liga de Campeones

Voz 4 00:55 voy a hacer un resumen muy extenso el partido o menos intenso pero quizá lo pueda resumir ahora vamos a tener Sanedrín íbamos a tener opinión y Pedja Mijatovic Javad hoy ir Romero Gallego Pulido Mario Torrejón todo el equipazo de El Larguero enseguida analizamos también lo que ha sido la derrota del Sevilla

Voz 1375 01:14 pero ese Madrid que ha ganado cero tres en Turín Juve cero Real Madrid tres con el Madrid metió en las semifinales todo lo contrario del Sevilla que ha perdido uno dos en casa contra el Bayern digo que se podría resumir con lo que ha pasado en el minuto sesenta y cuatro gol de chilena de Cristiano Ronaldo que anula todo lo demás eso es lo que va a salir mañana en la portada de todos los periódicos la portada al diario As como ha hecho Relaño en el Carrusel con Dani Garrido y la portada de todos los periódicos de España del mundo va a ser eso la jugada que nunca había conseguido en su carrera y que la ha conseguido hoy el depredador por excelencia del gol que lleva catorce en lo que llevamos de Liga de Campeones catorce está a tres de su récord que lo tiene el mismo con diecisiete y a dos de la segunda mejor marca que también es suya con dieciséis bueno pues ese gol que no había conseguido nunca en su carrera lo ha logrado hoy y lo ha logrado en la Champions en Turín hice lo ha hecho a Buffon una chilena que sino lo has visto estará colgada en

la cuenta de Twitter El Larguero y en la web de la serie en la Guardia Carrusel

Voz 1375 02:18 es una chilena casi perfecta le ha salido para ser el primero gol

Voz 4 02:21 sí de chilena les salió bastante bien

Voz 1265 03:13 hola qué tal Manu ya desde la zona mixta de ese Juventus estadio

Voz 0239 03:17 pero en la zona en la que no sé si algún futbolista de la Juve se a parar pero bueno completamente de acuerdo tú arranque del programa islote te de dos pinceladas alegre ha dicho que Cristiano Ronaldo no es que sea el mejor ahora sino que lleva siendo el mejor el mejor desde hace dos temporadas y me quedo fundamentalmente con una frase de Zinedine Zidane primero en rueda de prensa en las televisiones de pago cuando le han preguntado por su gesto ante el gol de Cristiano Ronaldo y si le gustaba más este gol que el que consiguió y consiguió el acuérdate la final frente al Bayern Leverkusen ha dicho Zidane este es un gol para la historia pero yo me quedo con el mío luego con Joseba la vuelta

Voz 4 03:52 no yo creo que si le preguntas esta noche a los madridistas con cuál se queda me da que se quedan con el de Glasgow y la de la volea de Zidane entrada no paraba ya me parecía más bonito también eh pero el de hoy es un gol

Voz 1375 04:03 eso espectacular e y luego sobre lo del gesto que decía no la había zoido encarrilaron la haber visto en la tele ha sido sorprendente porque yo muy pocas veces recuerda a un estadio a una afición rival rendir aplauso o rendir pleitesía a un jugador y cuando marcado Cristiano ese gol de chilena la mitad del estadio de la Juve se ha quedado muda y la otra mitad ha reaccionado así

Voz 4 04:36 casi con resignación aplaudiendo en la grada como el que se queda voz dominando a alguien diciéndole que no me queda más remedio

Voz 1375 04:42 hay que aplaudir Cristiano que se ha dado cuenta de eso a miraba a la grada ha puesto así las dos manos como si

Voz 4 04:49 horas a rezar como diciendo joder qué gesto de agradar

Voz 1375 04:51 cimiento Illes ha hecho chapó con el pulgar hacia arriba aplausos en Turín para Cristiano por ese golazo el gesto de Cristiano

Voz 6 04:59 agradeciéndole ese ese detalle a la afición de la Juventus es

Voz 4 05:03 Javi Herráez y Antonio Romero y en esa zona mixta

Voz 6 05:06 de hecho están a punto es

Voz 4 05:08 por los jugadores y donde por cierto Ramos que ha visto amarilla Javi Herráez Se va a perder la Vuelta afortunadamente lo que parecía podía ser un drama al final ha salido bien eso es un no la Javi Ros no estará

Voz 1313 05:18 Sergio Ramos en el partido de vuelta dentro de ocho días en el Bernabéu no esta Nacho por lesión así que Vallejo será el hombre que ocupe esa demarcación en principio junto con Raphael Varane Easy parecía que era un problema para el Real Madrid pero con este resultado de cero goles a tres pudieron caer más aunque también tuvo la Juve sus ocasiones con el cero uno que decía

Voz 4 05:36 bueno un paradón a pararon Keylor arrimar adiós de Higuaín le decía que le ha hecho

Voz 1313 05:41 la hecho una parada increíble eso es lo mejor de Keylor Navas ese ese esa electricidad ya tiene dos muelles en las piernas y bajo portería cuando sale de portería a veces tiene algún problema pero yo sinceramente creo que el Madrid tiene un gran portero sin ir más lejos tiene dos Champions y bueno pues va a luchar por la tercera como portero del Real Madrid desde que fue Iker Casillas que ha sido el mejor portero de la historia del equipo del equipo blanco

Voz 4 06:03 la sensación de los futbolistas yo me quedo

Voz 1313 06:06 con el estadio con todo ahora mismo pero yo no he visto nada igual mucho tiempo todos los compañeros han ido a por Cristiano Ronaldo aplaudiendo el gol abrazando a Cristiano y el público ha podido con ganas Manu con muchas ganas y creo que esa deportividad ha sido maravilloso sabes quiénes son

Voz 4 06:22 pero sabes quién es el único que no ha aplaudido

Voz 6 06:24 Gareth Bale es que hay unas imágenes que han visto en la tele ha sido una imagen que he visto en la tele de Gareth Bale

Voz 1375 06:33 sin aplaudir

Voz 4 06:35 con todo el banquillo la imagen tú estás diciendo Gareth Bale diciendo madre mía si careto bronca algo que no jugó ni un minuto

Voz 1313 06:42 no no contábamos ayer en El Larguero que las opciones eran Lucas Isco Asensio o Isco evidentemente que era lo que más les

Voz 4 06:48 esto va porque si todos aplaudir rombo menos leve

Voz 1313 06:50 en las manos en la cabeza hace decidan como diciendo que ha hecho este tío bueno yo creo que lo dice todo dicho al principio me quedo con ello es la eliminatoria está para el Real Madrid pero ese gol pasar a la historia Hay se va a poner en el Bernabéu en público

Voz 1375 07:04 esa eclipsa todo lo demás que ha pasado en Turín me voy a Sevilla enseguida que está prohibida me vas a Santi Ortega ronquido Manolo Aguilar pero mira lo que ha dicho Buffon lo acaba de decir una tele italiana sobre Cristiano Ronaldo y la comparación

Voz 4 07:14 con los más grandes de la historia esto dicho Buffon

Voz 7 07:17 hora para todo Aimar ratón hay Messi a Messi a Pelé por cuanto a la cine Riesco no Isidre merle Partit en el Trofeo de propios cuál

Voz 1375 07:31 bueno comparándolo con Maradona con Messi con los más grandes

Voz 4 07:33 la historia de siempre de todos los tiempos evidentemente echándole piropos Buffon a Cristiano Ronaldo que ha marcado el primero y el segundo ahora volvemos a Turín está pidiendo paso allí en el Pizjuán donde estás ante Ortega Manolo Aguilar Fran banquillo protagonista protagonista la Fran hola hola Manu

Voz 1265 07:47 noches Le acabo de comentar mientras escuchábamos a Buffon si había visto la chilena de Cristiano Ilha ABI

Voz 4 07:53 es un portero que hoy ha sido noticia en el Sevilla

Voz 1265 07:56 Soria que ya te escuchan El Larguero o la portero muy buenas

Voz 1763 07:58 bueno como estamos hombre eh estamos contentos contentos bueno con un sabor agridulce el resultado pero bueno individualmente después tanto tiempo sin jugar pues pues estoy estoy contento Shame sensación agridulce primero

Voz 4 08:10 contento por jugar me imagino que jorobado por la derrota

Voz 1763 08:13 claro sí la verdad es que digo yo para estar contenta pero bueno el resultado el que el que queríamos por dos goles afortunado pero bueno es para estar orgullosos

Voz 4 08:23 oye cuando te dice Montero que bajó

Voz 1763 08:25 por cuando te lo comunica eh ayer ya MG comentaré me dice que estoy preparado para jugar estilistas de dije que sí que dijo que que dormir bien por la noche te lo esperabas no no sé la verdad que con una sorpresa inesperada has hablado con rico te ha dicho algo rico o tú a él no creemos tenía trato como el que tenemos siempre cuando han jugado uno cuando Hong roto bueno cordial ID

Voz 4 08:47 de competencia joven no está mal eh que tu primer partido sea a pesar de la derrota evidentemente ya lo hemos dicho pero que tu primer partido sea jugar contra el Bayern en Champions

Voz 1763 08:55 de lo que llevamos de año dos mil dieciocho un partido que todo el mundo sabía conjugar y he tenido la fortuna de jugarlo y bueno la mala suerte ha sido los goles eso te iba a decirlo

Voz 4 09:04 la pena os habéis visto por delante e pintaba bien la noche con el gol de Sarabia pero el Bayern sin ser tan brillante no sé qué sensación tiene el campo David eh pero sin ser tan brillante como otros Bayern de años atrás y que se eleve esa hechura esa grandeza del Bayern de siete

Voz 1763 09:17 bueno si a ver al equipo equipo muy fuerte que sabe domina todos los aspectos de de los partidos que sabe sufrir sabe dominar cuando tiene que dominar y bueno a lo mejor equipo de Europa ahí yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo y es bueno aunque dicha antes yo creo que echarle la mala suerte de de los goles

Voz 4 09:34 en Alemania qué opciones les al Sevilla que opciones os dais

Voz 1763 09:37 pero no hemos ganado Manchester porque no vamos a ganar Munich alambre Si me gusta competir pongamos hombre están los he visto un poco tocados hay que levantar la moral e pues nada a ver qué pasa la semana que viene en Alemania ha visto el gol de Cristiano me decía rock y no sí sí sí que lo visto qué te ha parecido tengo espectacular que que Buffon ha podido hacer nada mejor no estar enfrente no no no mejor esta no sólo bueno un abrazo David muchas gracias

Voz 4 10:04 hasta luego está hablando Keylor Navas en la tele frente

Voz 1265 10:06 el final ganárselo tres no es fácil entonces donde deja una sensación muy positiva

Voz 8 10:13 ni en París ni aquí en Turín nadie puede con él

Voz 1389 10:16 campeón eh bueno hay que tener

Voz 1265 10:18 lo estoy pero hay que ser humildes porque es lo que ha traído hasta donde estamos saber qué eh los equipos que van a jugar contra nosotros saben que este somos complicados pero ellos tienen sus sus armas también entonces en ningún momento nos hemos sentido más que nadie sino que hemos confiado nuestras condiciones y eso es lo que nos ha dado este buenos resultados

Voz 1389 10:38 la Juve lo tiene muy mal para la vuelta muy difícil

Voz 8 10:41 el nuevo nosotros mucho mejor tres goles ellos lo han metido ninguno al final porque tú como decíamos ha estado muy bien dos palos

Voz 1265 10:49 Dybala vamos yo creo que los partidos hay que jugarlos eso nunca sabes si bien es cierto en ese primer partido llevamos una venta que es importante para nosotros la vamos a cuidar y vamos a intentar ganar en nuestra casa para estar en la siguiente fase

Voz 8 11:03 contigo te pillaba en la otra punta claro como es visto el gol de Cristiano supongo que ahora en El Vestuario lo habéis puesto en bucle

Voz 1265 11:09 bueno un golazo en realidad yo creo que eh yo estaba ahí atrás cuando Bielsa el de ese tras y lo y que el para atrás dije chilena hay se volcó riquísimo is

Voz 4 11:19 este claro

Voz 1265 11:20 es que no tenía otra opción yo creo que el el IVA para Trade buscando el balón pegó un salto increíble la mención del portero no llega entonces un gol digno de de aplaudir como lo hizo todo el estadio

Voz 8 11:32 también te veremos el año que viene en el Real Madrid

Voz 1265 11:35 bueno tengo contrato todavía entonces este eh yo soy tranquilo como siempre trabajando expresando mi ya en el futuro sólo Dios lo sabe pero bueno ya veremos entonces

Voz 9 11:46 a veces en la Champions porque sólo destacaba dice que

Voz 1375 11:48 el hornadas el futuro del ahí está hablando del gol de Cristiano Ronaldo y de los paradones hombre clave también ha tenido poquito trabajo pero lo poco que ha tenido la resuelto como siempre de manera sensacional en el área pequeña le saca un remate al Pipita Higuaín espectacular Keylor Navas que ha tenido muy poco trabajo esa parada y otra más pero la resuelto muy bien siguen

Voz 4 12:05 cuando protagonistas en directo casi las doce menos cuarto estamos

Voz 1375 12:08 abriendo el larguero en esta noche alegre para los madridistas cero tres en Turín dos de Cristiano y uno de Marcelo una noche triste para los sevillistas que empezaron ganando con ese gol de Sarabia pero han caído uno dos contra el Bayern de Munich que luego remontaba con los goles de Navas en propia puerta de Thiago bueno en el del de Thiago también llegaba a Escuderos hayan sido dos goles con con dos remates el primero a Navas y el segundo Escudero un poco de mala suerte pero qué pena

Voz 4 12:33 hola muy buenas habló con el presidente del Sevilla buenas noches hace un ratito desde marchaba yo te decía que dice

Voz 1621 12:39 dos dicho dice que tiene narices más lo ha dicho otra cosa pero bueno tiene narices que metamos tres goles hilo

Voz 4 12:46 esos dos porterías los dos del Bayern después de un rebote el primer ganaba y luego el segundo en rebote a Escudero que probablemente si no lo ataca Escudero igual para Soria

Voz 1621 12:55 Soria sí pero en fin las cosas de esto con ABC aparecerá fortuna a favor después puede aparecer en contra el Sevilla le han preguntado obviamente la misma cuestión que tú has hecho divisoria sobre posibilidades en la vuelta al técnico italiano Vicenzo Montella que por cierto da la impresión de que va a mantener la titularidad en la portería el Sevilla en lo que restaba temporada esa es la impresión que cada dos pero bueno le han preguntado por esto por las posibilidades en la vuelta a la semana que viene en el Allianz Arena monté la comentada lo siguiente

Voz 1994 13:19 las opciones de la Vuelta son pocas pero las vamos a jugar vamos a jugar con el mismo orgullo incluso más porque las cosas posibles pueden ser así si lo queremos de momento sigo creyendo en esto eh sin duda da el porcentajes bajo pero que era vamos a jugar así

Voz 4 13:42 acto de fe para la vuelta más no queda otro acto de fe no queda otra espérate que estaba ahí Manolito Aguilar que nos pide paso con uno de los tres españoles que han sido titulares en el Bayern de Munich dale Manolito Manolo buenas noches

Voz 1763 13:52 hola Javi Martínez junto al de de subirse al al autobús Javier qué tal buenas noches hola buenas noches casi casi sentenciada la eliminatoria tú has hablado con mucho respeto al Sevilla lo va a mantener por supuesto pero bastante más claro no

Voz 0654 14:06 sí me levemente sabemos que que un par de ganar un partido fuera de casa es importante no pero pero bueno y tenemos que tomarnos el partido vuelta como como si hubiésemos empatado aquí sería un error si pensamos que vamos con la mental a que con un empate nos vale así que como tenemos que quiere a por el partido y ha por intentar meter en su campo desde el principio entre

Voz 1763 14:28 el partido poder ganar la Liga

Voz 0654 14:30 sí sí es bueno eso ojalá que que el sábado buscamos conseguir la Liga no en Sur pero bueno no lo podemos celebrarlo porque estaremos centrados en en caso de gana estaremos centrados en el partido habéis sido superior en la segunda parte

Voz 1763 14:44 el Sevilla ha sido superior la primera los dos goles que habéis conseguido

Voz 1313 14:49 fortuna

Voz 0654 14:51 bueno no lo sé bien porque me queda un poco lejos el primero sí que creo que ha sido más fortuna no porque Le Pera Jesús creo eh no se visto en la televisión así que los los veré ahora sí el segundo de creo que no sé cómo has ido porque ha rematado Thiago y creo que en que dentro pero no sé si pegan alguno au pair tocado en Escudero

Voz 1763 15:09 sí bueno

Voz 0654 15:11 el eh también es fútbol hay pequeños detalles a veces en la balanza no así que bueno otras veces pues eramos nosotros signos unos meten gol de un rebote nos ha tocado a nosotros

Voz 1763 15:22 muchas gracias compañeros gracias volvía bueno Se marcha ya a Javi Martínez con muchísima prisa que además venía en manga corta ya hacía bastante fresco pero con cara de de satisfacción no lo dicen abiertamente pero llevan cara de saber que la eliminatoria está prácticamente roto

Voz 4 15:38 no me extraña bueno ahora vuelvo ahí contigo Manolito

se doce menos cuarto una menos en Canarias

Voz 1375 15:43 en Turín

Voz 4 16:12 pues ahí están los micrófonos de la Cadena SER esperando más protagonistas enseguida empezamos ya con las primeras opiniones Pedja Mijatovic hola P ya muy buenas hola buenas noches qué te pareció el Madrid

Voz 9 16:23 muy bien repartido eh que planean resultado impresionante ya es el más Madrid está en semis clarísimo como decías tú eres el programa bien cero tres Un golazo de de cristiana no la historia me alegro mucho por el chaval porque deseado marcar mola si lo ha conseguido aquí bueno pues Madrid caminando hacia

Voz 4 16:47 el Kiev caminando galopando y va a metió la directa ya fíjate que inicio de temporada en la Copa en la Liga dejándose puntos y cómo llega al momento decisivo de la Liga de Campeones es que se le ponen los ojos inyectados en sangre y ahora mismo a ver quién los para eh

Voz 9 17:04 totalmente además con todos los jugadores en su debut en disposición de la entraron menos Nacho que se ha lesionado pero no era nada grave así que perfecto el Madrid está ahora en un momento muy dulce y eso cuanto en cuanto a las

Voz 4 17:17 en esa otra clase en la Liga es otra cosa os hoy en Carrusel Haití Álvaro Benito a Relaño that is es verdad que ha habido fases del partido que tampoco que haya sido un partido del Madrid

Voz 1375 17:27 los que haya vuelto loca la Juve pero probablemente

Voz 4 17:30 que esté por encima del juego no se a ti qué te parece pero es una sensación de dominio de superioridad de sentir

Voz 1375 17:36 el Rey de la competición que haga

Voz 4 17:39 eh hacia el rival tan pequeñito fíjate lo que ha sido la Juve hoy Bella

Voz 9 17:43 el Madrid ha empezado muy bien ha marcado un gol muy muy pronto y eso en este tipo de partidos pues te da mucha me da mucha fuerza y mucha importancia no ha sido un partido bonito pero el resultado ha sido perfecto no el Madrid esos altibajos empezando bien de de de más a menos luego terminando la primera parte con no no Arias sufriendo pero no teniendo la dominen controlado del partido luego en la segunda parte el padre estaba prácticamente roto la Juve tenía que salir con más ganas han creado algunas oportunidades pero luego el Madrid ha sido letal y eso lo que decías tú esta esta sensación que tenemos todos aunque algún equipo puede dominar un ratito yo creo que el Madrid tiene esta fuerza ahí está esta sensación de de de controlar todo hoy

Voz 0919 18:29 debe sea superior a la Juve de esta noche y a PSG hace un mes sí

Voz 9 18:35 estoy en semifinales no sé no sabemos quién tocará pero seguramente tendrían vamos a tener las mismas sensaciones una superior tremenda

Voz 4 18:43 eh del gol de Cristiano se te ocurre decir algo un golazo fíjate nunca consigue uno de chilena y lo consigue en la Champions hice lo hace a Buffon que es que es algo que sólo están en los elegidos no

Voz 9 18:54 bueno qué puede decir sobre un golazo si todo lo que está haciendo Christie está haciendo Christian de esos últimos años algo impresionante luego combinado culminado todo con con este golazo yo creo que las personas que no le guste el fútbol fíjate que quieran ver este gol porque él la altura donde él pisa el balón es algo alucinante vamos más de dos metros tenía esa sensación yo tenía esta es la sensación así que enhorabuena estamos disfrutando le vamos a echar muchísimo de menos cuando un día se vaya del Real Madrid no les vamos a echar mucho mucho de menos eh

Voz 4 19:31 eso es así esto ahora supone

Voz 9 19:33 eh que su precio sube no todo esto

Voz 1375 19:36 a esto para lo que está pidiendo Cristiano

Voz 4 19:38 qué quiere que se le pague lo que cree que se le reconozca esto no deja de aumentar su leyenda su grandeza su carrera a su palmarés su todo pero también su precio

Voz 9 19:47 sin ninguna duda pues vamos a ver cómo cómo va a resolver el Real Madrid no tenía problemas pero esta éxito

Voz 4 19:54 John mejor dicho porque él tiene dos a tres años

Voz 9 19:57 más de contrato

Voz 1621 19:59 seguramente quiera ganar más dinero y además se lo merece voy a decir que lo merece

Voz 9 20:05 ahora sólo es cuestión cuanto no lo sabemos eso no lo sabemos pero eso son otras cosas esas son cosas del club nosotros lo que vemos el fútbol tenemos que disfrutar de él porque seguramente mundial también Vigo adiós enseguida pero es que hablando Carvajal en bienes por esto pero

Voz 0455 20:19 parados Isabel como hemos salido y ganaría antes del partido sabrá mucho de quién iba ocupa

Voz 4 20:23 por el puesto de falta en el centro del campo a finalmente

Voz 0455 20:26 ha sido Isco pues ha sorprendido lo esperaba mono y el míster la verdad que que es difícil no hacer un once a estas alturas todo el mundo está apretando todo el mundo está amaneciendo maremotos iban a la responsabilidad cae sobre él creo que disco ocho partidazo felicitarle iconos sobre todo que que tenemos y que todos estamos preparados porque llega al final de temporada y si queremos alzar la Champions y recortar puntos al líder pues tenemos que estar todos

Voz 1375 20:52 hablando en directo en esa zona mixta del estadio de la Juventus sobre lo que anoche apuntaba en El Larguero también Pedja Mijatovic creía esquí bajo arisco y al final ha sido titular Isco ha sido el once de Cardiff no sé

Voz 9 21:03 sí sí además eran una cosa esperada no porque no son los once de eso tienes que meter aquí para por lo menos empezar ganando en el túnel de salida porque cuando los jugadores medianos jugadores que hace un año el machacaron en la final fíjate qué qué miedo podían tener dije antes de empezar el partido no no bien perfecto Zidane pues está haciéndolo muy bien pues Via conoce muy bien su plantilla yo creo que hay un gran ambiente también se ve luego también me ha gustado esta noche lo tengo que decir la pareja de centrales que tiene al Madrid visionar antes comprar

Voz 4 21:38 yendo más con Barack yendo a más

Voz 1375 21:40 es perfecto esta muy bien

Voz 0919 21:43 n y ojalá que que que siga así hasta hasta

Voz 9 21:47 Kiev has toda la el de Kiev Javi no pide paso Javi si vamos a escuchar a Dani Carvajal que es el

Voz 1313 21:52 primer futbolista no hablar del Real Madrid a por todas y tenemos que

Voz 0455 21:54 hay que aguantarle si salir a ganar como hemos hecho hoy Ivano que decir de Cristiano no golazo que ha marcado de lo importante que es sobre todo el minuto tres estar ahí meterla estará de forma espectacular hay en nosotros lo estamos aprovechando

Voz 1313 22:06 es increíble gol no Dani tu pase también porque claro hay que los dos

Voz 9 22:11 el pases un buen pase pero lo que hace es es increíble

Voz 0455 22:14 bueno eh creo que queda marcado para la historia el el gol Kaká de hecho hay Cristiano e es que poco más hay que decir sobre todo pues bueno que que la afición rival le aplauda pues creo que lo dice todo

Voz 1667 22:26 pero entonces de la suerte del momento de la pegado el Madrid el primer gol de la superioridad ello siempre nos decían favorito esto es resultado de que

Voz 0455 22:33 Bono creo que antes del partido e la diferencia es aquellos llegaban con mucha más confianza ahí quiero que se veían ganadores antes de de la final y ahí nos han pasado pues ese ese marrón entrecomillas a nosotros no nosotros sabíamos que que lo estaban haciendo así a apuesta que nosotros nos hemos callado tanto en todo como aquí en el Juventus Stadium veníamos hace nuestro partido a ganar a presionar a tener balón y así ha sido no al final el equipo cuando está concentrado y las cosas salen porque también las cosas a veces tienen que salir pues es difícil

Voz 9 23:07 los muy buena evidentemente es un deporte equipo Cristiano acapara todos los focos dice Buffon que puede estar a la altura de Messi de Maradona Pelé no sé si te parece el cual más importante de la historia del club

Voz 0455 23:18 creo que nadie pone en duda las palabras de de Buffon Cristiano pues es un jugador que que han marcado iba a seguir marcando

Voz 1313 23:26 volviendo al gol en tú cuando ves que ya hace el gesto para la china que lleva tanto tiempo intentando Cristiano tú ves que que que va para dentro cuando elevase esa pierna casi dos metros si veinte centímetros

Voz 0455 23:38 la verdad es que cuando llega a pongo mi perspectiva no es tan buena vengo que se eleva hay o a ver a ver qué sale no al final es es muy difícil meter una chilena cuando yo que tocar la red pues me quedó fascinado creo que todos en el estadio Nos hemos quedado boquiabiertos con la sí

Voz 1667 23:53 fin de hecho cinco y sentenciarle definitivamente

Voz 0455 23:56 a Bono en los últimos minutos con la expulsión de Dybala Hay iba uno estando lo más sobre el terreno pues igual podíamos haber marcado alguna más pero me reitero no la Juventus también la tienen sus opciones ha tenido ocasiones así que bueno creo que es un buen resultado para nosotros no encajamos

Voz 3 24:11 vamos a seguir

Voz 1667 24:14 si te pasa por la cabeza antes ponerla rasa porque en Cardiff salió muy bien fue la consigna en Cardiff en uno cero y con la pone abajo tú la quieres poner abajo o dicen pongo arriba a ver qué pasa cómo no sé cómo

Voz 0654 24:25 creo que la la pongo arriba porque

Voz 0455 24:27 que estaban varios defensores del hemiciclo no cerca de cuando era sacar el centro y sabía que Lucas y de estaba en el segundo palo hoy

Voz 3 24:35 a esa zona gran favorito de la competición sigan ciclo visible ganar cuatro Champions seis temporada con ese algo increíble pero

Voz 0455 24:45 hay que tener los pies en la tierra todavía no estamos en semifinales y primero vamos a pensar en el domingo lo con el miércoles Si Bono suena tópico pero partido a partido e intentar pues levantar esa décimo tercera champán para nosotros es el último final

Voz 9 24:59 esta se ha llevado tres del Real Madrid en su estadio quién puede para este Real Madrid quién es el rival más fuerte que en la Champions el Barça el City el Bayern quién de los tres entonces

Voz 0455 25:08 porque cuando queden cuatro semifinalistas pues a partir de semifinales incluso a partir de cuartos cuál quiere equipo te puede te puede mandar a casa porque hay equipos con plantillas buenísimas yo por donde estar concentrado creer en nosotros mismos y y así lo hemos hecho estos años

Voz 1313 25:22 bueno pues es Dani Carvajal que se marcha de esta zona mixta está en el anti doping el control antidoping Cristiano Ronaldo que no va a hablar

Voz 4 25:32 va para largo

Voz 1313 25:33 no no va a hablar con la UEFA no va a hablar con ningún medio ahora mismo en el control antidoping

Voz 1375 25:38 la sensación que hay en El Vestuario en Madrid que además es entendible que tampoco han ganado ningún título que tampoco hay que hacer nada especial pero es verdad que hoy el hombre más buscado por todos los medios es Cristiano Ronaldo por ese golazo tan buscado en su carrera y que por fin esta noche ha conseguido

Voz 4 25:51 digo adiós a Pedja Mijatovic que

Voz 1375 25:54 sólo le oído en Carrusel ser crítico también la sido Álvaro bueno lo han sido todos en general y lo hemos visto el partido de todos los que he visto me imagino que pasa lo mismo con Benzema no otra vez es poco el punto negro no de de del partido no no no es tal en sintonía con el resto del

Voz 4 26:09 el equipo hace ya partidos ya no está

Voz 9 26:12 no está no está en su mejor momento ni mucho menos hay sea el único jugador digamos esta noche en varios partidos que hemos visto en esta temporada donde donde no tienes estas sensaciones de que que está contento de que está lúcido y eso para un jugador de sus características es algo que que nos tiene que preocupar un poquito a todos no a ver si reacciona esta noche ha sido un buena oportunidad para para hacer un buen partido y no lo hizo y bueno vamos a ver cómo se va a desarrollar su situación en los próximos partidos perros un jugador válido

Voz 4 26:44 con vale oye la última lo que le aplaudan las

Voz 1375 26:47 de la Juve eso sí que es que pocas veces se ve sobre el campo

Voz 9 26:50 bueno lo máximo que te puede pasar en este nivel marcar un gol a hacer un buen partido y que el equipo contrario Ken a priori te odian pues te aplaude eso es lo máximo que te puede pasar de verdad y me alegro mucho por Cristiano porque lo lo lo lo merece

Voz 1375 27:06 Pedja Mijatovic un abrazo y gracias por estar en la verdad Chava un placer vamos siempre Carrusel deportivo comentando el partido y ahora en el en el larguero queda alguien todavía en la zona mixta del estadio Turina estamos ahí contra American Herráez pero en el Pizjuán queda alguien por ahí Rocky

Voz 1621 27:19 no no el Sevilla se ha marchado hace un rato mañana entrenan a las cuatro de la tarde has visto como corridas Javi Martínez al micrófono de Manolo

Voz 4 27:26 sí señor pues nada hay que venirse arriba es Santi Roque sé que has oído a David Soria lo que ha dicho ganaron en Old Trafford porque en el Allianz decidido mediante lo contamos la semana que viene vamos a vosotros vosotros lo veréis nosotros sólo tenemos un abrazo rota a cuidarte ese tobillo fíjate eso te haremos lo posible no da un abrazo humano

Voz 1375 27:47 es una pausa seguimos empezamos el sanedrín ahora el partido y seguro que algún protagonista más va a estar en directo en El Larguero estalla por ahí Romero y además Gallego Pulido Mario Torrejón también Jabois que está entrando ya por allí le a preguntar qué le ha parecido la de Christine también a vosotros seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta número de whatsapp del Larguero cómo describirías el gol de hoy de Cristiano Ronaldo que te parece donde lo has visto como las visto qué te ha parecido el gol de Cristiano Ronaldo cuéntanos lo seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta número de Bashar del Larguero Jabois buenas noches

Voz 1389 28:19 qué tal cómo estás Manu ahora te pregunto por el gol de Cristiano

la media comienza la temporada de jardines

Voz 0017 31:56 el Larguero con Manu Carreño

dos dos de la noche hora menos en Canarias

Voz 4 32:14 ahora te preguntaba Manuel Jabois que ha parecido ese gol de que va mañana como lo es Cristo y como lo ha descrito en la columna que mañana le podéis leer en el país en las páginas de deportes de El País pero antes está nuestro Árbitro Iturralde González hola Iturralde muy buenas

Voz 0514 32:28 buenas noches vamos hombre bien tranquilidad tranquilidad absoluta no si cuando el resultado es tan amplio pues claro nuestra labor que haga como debe ser

Voz 4 32:38 que segundo plano fíjate que ha sido un partido con bastantes jugadas polémicas pero claro luego con el cero tres ya queda todo bastante descafeinada pero aquí unas cuantas eh

Voz 0514 32:47 sí pero muchas veces el resultado te da está vidilla entre comillas no y luego otra cosa que es muy importante para un árbitro que el jugador tenga cree de credibilidad en él es decir qué te ha podido haber penaltis pero nunca ha habido un corrillo al árbitro siempre la han aceptado sus emisiones buenos sí pero hay muchos buenos árbitros que no tienen esa credibilidad ante el jugador por lo tanto lo más difícil es tener esa credibilidad porque sí porque te te creen el error

Voz 1375 33:17 claro claro eh mira te pregunto por las las que tengo ya apuntadas se me olvida alguna recuerda me lo Asamoah minuto treinta y uno le dan manotazos Carvajal era penalti

Voz 0514 33:26 sí es un codazo que en disputa el balón pero no más complicado fíjate en estas jugadas de que entra un jugador con el balón controlado el árbitro lo que mira son los pies porque porque es donde puede haber el contacto y donde pueda haber el peligro en cambio es una disputa de balón pero le pega con el codo qué pasa que tú cuando te fijas cuando focalizas tu vista en el balón de cintura para arriba Novés es curioso pero es lo que pasa aquí no

Voz 1375 33:49 la penalti

Voz 0514 33:50 quisiera tener era Peral Le Pen ya pertenece cuando tú tienes focalizada la vista lo que es en el balón en la posible falta en la posible zancadilla donde se produce la infracciones de cintura para arriba es el codo y

Voz 4 34:03 tanto penalti deseamos cargo cardenal Antonio mal minuto cuarenta y tres balón al área de la Juve que peina Kiel y ni le en la mano a Casemiro penalti

Voz 0514 34:10 eso es Nole dan la mano es una mano pero no es una mano corre porque es una mano que está en una posición natural no está una mano que cubre espacio no es una mano que está ocupando un espacio natural y por lo tanto no la puede quitar porque está a un metro

Voz 1375 34:22 en el despeje de que el INI mano sí pero no le al borde al borde del descanso driblar a Casemiro espectacular el argentino que ha en Sakhir les saca amarilla por tirarse correcto hasta ahí no ya chip es que es espectacular porque le mete la rodilla Casemiro Hinault le toca por un centímetro no sé cómo lo no era fácil no era fácil verlo nada nada nada era fácil ni por televisión

Voz 0200 34:44 sí eso no es excelente y luego muy bien

Voz 0514 34:47 en tu como decimos los árbitros en su Body Language en su lenguaje corporal en el sentido de que no va corriendo donde el amonestar le espera que se levante expresó su reacción y una vez ya de que ve que su reacción es decir de sí pues mira

Voz 1375 35:01 me he tirado es cuando le gusta es el hemos aprendido esta temporada

Voz 4 35:06 exigir luego la segunda parte minuto cincuenta cuatro es la jugada en la que Ramos ve la amarilla que le cuesta el partido de vuelta estaba percibí que viene ahora dicho bien la gira Dybala suelta el brazo impacto en la cara del central el Madrid pudo ver hay la segunda amarilla Dybala

Voz 0514 35:23 en la empezar es falta ya amonestación de Ramos bien

Voz 0200 35:26 sí sí puedo ver la segunda Dybala pero que pasan

Voz 0514 35:28 qué tipo de partidos cuartos semifinales y lo veremos en el Mundial también que la segunda amarilla generalmente tiene que ser mucho más amarilla que la primera me explico para expulsar porqué porque esto expulsa Dybala hay ya unos es decir la Juventus va a decir que tras el partido que es una acción dejó luego si te fijas le expulsa después de hacer dos o tres más para ya que viva la ya que no diga nada Oye mira has estado al borde de la suspensión las estaba al borde ya de la segunda amarilla dos veces entonces es generalmente las segundas amarillas en esos partidos de tanta trascendencia

Voz 0239 36:01 hablando Varane tiene

Voz 1375 36:03 vamos a trabajaba acaba ahí tú tienes que tener mucho

Voz 0514 36:05 más importancia que la primera eh luego sí que fue

Voz 4 36:08 esa o Dybala tras una patada alta a Carvajal que era clarísima la segunda amarilla se fue a la calle a ver qué dice Vara Javi

Voz 9 36:15 la celebración una foto con Mateo por su matriz nada disfrutamos juntos a Cristiano

Voz 16 36:23 bueno vemos sólo hay al final esto

Voz 1313 36:25 pero Rafa te iba a preguntar en el campo y cuando tú ves que se incorpora con el pase de Carvajal que hace ya les Corzo Cristiano que has pensado en ese momento

Voz 16 36:36 bueno pensé que estaba entraron o no oí he bueno es un golazo de Cristiano nada la la ovación del público es es de mucha clase Stop a mí me sorprendió pero ahora es mi respeto hacer publico porque es un gesto muy bonito

Voz 3 36:54 tercera Champions consecutiva esto son palabras mayores el míster ha venía a decir que quiere seguir la próxima temporada resulta tranquilidad a todos

Voz 16 37:03 el míster siempre está tranquilo a estamos con él y nada tenemos un objetivo muy difícil y muy bonito para esta temporada estamos concentrado en estoy nada todo el equipo está concentrado en este en este final de temporada el míster tienen muchas opciones para para jugar puede jugar en cuatro cuatro dos cuatro terrestres a tiene muchos jugadores de talento así que nada en intentamos hacer lo mejor pues

Voz 1313 37:31 de seguir así hasta el final Rafa una curiosidad con respeto todos los equipos se evidentemente sería bonito una final Madrid Barça

Voz 16 37:40 sí sí sí sí sería súper bonito serían partidos de especial un clásico siempre es es un partido especial muy buena una final de Champions también así que los dos juntos sería algo Benito esperamos un resultado tan abultado el Real Madrid no ganaba aquí desde el año sesenta y dos y hoy cero a tres histórico contra el finalista del año

Voz 9 38:00 pasado

Voz 16 38:01 sabemos que aquí es muy difícil ganar marcar goles y bueno tenemos que que jugar cada partido con con humildad de sabiendo que va a ser difícil si se están ahí en cuartos de final es por algo así que nada siempre intentamos ha a empezar los partidos con con la misma ganas con mucha intensidad nuestro rojo

Voz 3 38:23 algo con lo que sabemos hacer sí tú crees que es más batible el Barça a dos partidos

Voz 16 38:37 no no no me pregunto estas cosas a tenemos primer gran partido de vuelta contra la yo sí bueno veremos lo que lo que pasa pero estamos concentrados

Voz 1667 38:48 los toros la última Rafa te pregunto por Gareth Bale antes titular indiscutible y ahora se ve fuera de partidos importantes los dos como el PSG Yeste a jugadores así como tan importantes hay que animarles para que no se vengan abajo y desconecte

Voz 16 39:00 tenemos que animar a todos todos somos importantes Albano el míster tiene que erigir los jugadores muy buenos muchas posiciones así que siempre es va a ser difícil para él herejía pero bueno ver está bien de ánimo oí estamos anhela bueno pues

Voz 4 39:17 ha elegido pero no elegido Abel precisó

Voz 1313 39:20 entonces no jugó ni me metí un minuto no sé qué bueno el plan que tenía el contábamos en marcha El Larguero hora Isco en el aparte ofensivas del rombo sino meter bandas con Lucas y con Asensio pero ahí no entra Bale aunque es verdad que hizo buen partido por ejemplo en en Las Palmas pero Raimon no está evidentemente en los planes de de Zidane igual los reserva para el derbi

Voz 4 39:38 luego preguntar en el Sanedrín a ver qué opinan todos ellos o no

Voz 1375 39:41 a lo mejor tampoco juega en el derbi terminó gritó

Voz 4 39:43 Uralde que ya hay todos íbamos al tiempo de opinión me imagino que ya no van a hablar más protagonistas doce y diez e Iturralde te pregunto por las tres de Sevilla porque luego me iré a hablar fuera ya terminamos con con la polémica de la Champions en el minuto doce y entrada de Ribéry sin balón sobre Benger pudo ser roja

Voz 1375 39:58 S de esas vio amarilla e vio amarilla amonestación pero le podía haber expulsado Val y en el minuto catorce sólo dos después hay un posible penalti sobre Correa que vio amarilla

Voz 9 40:09 sí

Voz 1375 40:09 es tan mal sacada la amonestación porque si hay

Voz 0514 40:12 tacto es rodilla con rodilla preso en contacto de fútbol eso en contacto que lo desgranó el balón está quieto de el jugador del Bayern de Múnich está quieto Correa que avanza y es el que empieza el contacto por lo tanto es un contacto pero

Voz 1375 40:24 es además no es penalti aunque no tanto pero tampoco no es eso eso vale vale la última en el gol de Sarabia parece que eso es con el brazo no no es una disputa de balón y aunque le

Voz 0514 40:35 Miguel Banon es decir es un brazo en posición natural hizo el reglamento no te habla de consecuencias de pega en la mano y te llevas el Balonia acaba en gol no no el reglamento te habla y las manos son punibles no punibles las consecuencias de que sean eso ya es diferente por lo tanto para mí no ese una mano punible

Voz 4 40:51 nada el resumen de todo lo que ha pasado hoy con los árbitros ideal aguantan Carrusel y ahora en el larguero un abrazo Iturralde mañana

Voz 0514 40:56 venga os escucho mañana

Voz 4 40:58 es un abrazo además de Romero que están ahí en la zona mixta está también Jesús Gallego la Gaye qué tal muy buenas hola Manu buenas noches está Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches Don Mario Torrejón muy buenas Manu Carreño buenas noches pues ahora os pregunto a todos también a Jabois que ya les saludaba antes no sé como titular mañana en el país

Voz 1375 41:18 es lo de Cristiano Ronaldo no ha sido consecuente de cristianos y en el área

Voz 1389 41:24 cómo ve el cielo oriundo titula a toda prisa con las urgencias propias pero bueno