Rafa Sánchez musicaliza su testimonio

Voz 4

00:30

puedo quitar de la cabeza bueno yo soy voluntaria en una ONG y mi objetivo es ir al hospital a visitar a personas mayores y entro en una habitación ya había una señora me dijo que se llamaba María ochenta y cuatro años me dijo ya yo creo con esta vida según dicen Si la recuerdas camas en porque esto te estoy hablando de hace unos yo no te que ella quería hablar quedamos preguntando Mariaire sola para mirar a ver si podemos ayudar ineficaces y si en vivo sola di índigo pero está usted bien dice si yo estoy estupendamente yo estoy en mi casa y casi no salgo digo María I no les gustaría tener un voluntario de Cruz Roja para que venga para hablar con usted para pasear la Payá la hijo para que usted no estés tan solita adquirir hoy no le gustaría a usted dice ya yo es que no estoy sola en muchas ahí estoy sola dice porque he vivido tanto he viajado tanto que yo de cada país que iba mi traía una cosa tengo toda mi casa llena de esos recuerdos entonces cuando yo me encuentro sola me pongo delante de ese recuerdo vivo lo que yo viví en ese país dirige bueno María pero para viajar a usted lo que se necesita son dos cosas dinero y tiempo dice no hija se necesita ser aventurera mi querer países como la Tía María te mira yo me iban país ya contratada como niñera y ahí estaba pues un año año y medio hasta que conocía bien la cultura en la mira me contaba de ese país yo parece que lo estaba viviendo que estaba viajando con ella