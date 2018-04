Mª del Carmen: "Mi pareja desapareció tras borrar su número y sus mensajes de mi móvil"

Voz 1 00:00 hola Mari Carmen buenas noches desde luego Maricarmen los llama verdad muy bien muchísimas gracias y adelante le escuchamos

Voz 2 00:11 bueno pues sí pero bueno yo de que la ayuda hace dos años chico

Voz 3 00:22 pensando esto muy bien

Voz 2 00:24 de verdad juntos a Cuba yo inédito en A Coruña y bueno trabajaba aquí después trabajo aquí aquí igual bueno hace dos meses el vino de A

Voz 4 00:43 si no estás conmigo no puedo muy bien de maravilla es verdad

Voz 1 00:50 Carmen se cambió a la ciudad do también a su casa empezaron a compartir hogar

Voz 2 00:54 en él se cambió él cogió un una habitación porque yo cuando yo tengo un hijo menor no me gustaba meter a nadie lo la habían tampoco Ny bueno yo la habitación dormía en su habitación pero más de una vez que yo le presenté a mis hijos bueno pues yo digo mis hijos venir a comer aquí venía todas las noches después a trabajar debía estar aquí conmigo está bueno pues por la semana a lo mejor hasta que medio Lope después iba a dormir por lo el fin de semana vivía comía aquí estar aquí hasta la una de las dos velarán ganas este sábado por tanto estoy viendo una película hasta mañana

Voz 1 01:40 vamos que hace vida familiar no está completamente integrado

Voz 2 01:44 vale el me ayudó en todo

Voz 3 01:48 de de de

Voz 2 01:53 compró y me rompiera de compró una boda honor todo incluido

Voz 4 02:00 o una maravilla pienso

Voz 3 02:05 en este domingo

Voz 2 02:09 bueno está pactado pero días pero bueno miro a comer siempre incluso me llegó estaba haciendo lo admiran se dice siempre que hoy te hago yo porque mañana pierdo mucho trabajo yo lo hubiera escasez de comida mañana no trabajo pero sí bueno comida comimos y me dije bueno ahora preparar tuvo que hacer la comida preparado hasta hace normalmente al mediodía con el fin de semana no está muy y hasta no vale él siempre tomada dos Prazeres todo lo que él se quedara hace ya me él sino no hablar alarma alarma este también bueno cuando siempre se quedó a la calma todo un ratito más en ir a la cárcel pero bueno tampoco de impartir dijo que estuviera aquí

Voz 3 03:16 no no

Voz 2 03:19 cuando se la partida llegar a las seis y media palabras a trabajar entonces se dijo cuando llegó el señor te mando cosa me lo daba cada vez que llegaba horas de que llegar había no le veía que no me daba cosa te voy yo ablandar la posición ahora bien cuando dentro no encuentra te digo a ver si lo correr sin querer yo porque muchos pasas me miro yo voy a llamadas a contactos para volverlo a agregar tampoco yo no soy un susto al escalón

Voz 1 04:03 ya

Voz 2 04:05 y me fui a la cama El pero el borró su nombre pero claro que era él da el dinero que no

Voz 4 04:20 no todos cuando lo vuelvo a agregar a contratos veo que estaba en blanco le mando un hola ya veo que me tenía bloqueada entonces lo llamó por teléfono al teléfono y no me lo cogió

Voz 2 04:41 pero el otro día de pilotos pues se iba conduciendo sea cual normalmente cuando yo he llamado y no eso sin han dado ningún bazar me decía veíamos en diez minutos que haya o

Voz 1 04:52 a ver si le daba una explicación pero en este caso

Voz 2 04:56 no no lo vuelvo a llamar a lo que de lo que eso así ya después lo volvió a llamar a la media hora sí ya lo quería pagarlo

Voz 4 05:08 no

Voz 1 05:11 que no ha vuelto a saber nada de él

Voz 2 05:18 yo como lo tenían bloqueada que bueno después llamó al señor del piso al chico en la habitación inédita él les digo yo mira te pones la pregunta de si me digan José Antonio lejos está dañada de dejó la habitación dice así mañana en Calella dijo que encima sé no se trasladaran para alguien que quería pensar

Voz 4 05:41 con

Voz 2 05:42 Llum deciros me dijo que el sábado las cosas que lo quería unas dio a él él ya tenía tramado marcharse

Voz 1 05:55 pero usted Maricarmen y usted no sabía nada

Voz 4 05:58 nada

Voz 2 06:01 es que no me hizo una vida tan normal cuando dos simplemente que cuando se marchó él tenía la llave de mi casa haciendo en esta Semana Santa El amigo H teniendo sitúan ya no tenía unos y yo tenía otros entonces Miro ha mejor adaptada ellos que tras esta noche dice ir como estoy igual si pierdes tú los suyos como no para el coche

Voz 4 06:35 vale lo cogí

Voz 2 06:38 porque yo no estaría mucho y lo cogí normal

Voz 4 06:44 como si fuera así esa

Voz 2 06:48 a día en cuanto salga la miro

Voz 6 06:51 no

Voz 2 06:54 veo que estaban le llame eso ya lo llevó las

Voz 1 07:02 fue lo único que Mari Carmen me pregunto si habían tenido antes algún desencuentro si se habría viajado si se habían peleado es decir no hay ningún motivo para que él después de un año de relación pues yo año y medio después de vivir de cambiarse de ciudad para estar cerca de usted de de su familia haya desaparecido hace tres días sin dar ninguna explicación

Voz 2 07:30 yo así Hilari tienen explicación nadie mi hijo me dice esta persona tiene que estar otra no yo es que dice porque estoy en las pero lo menos

Voz 1 07:49 nadie entiende nada nada de nada la gente de su confianza de su alrededor no entienden nada no

Voz 2 07:56 nada porque nunca jamás signos Callas Callas él era una persona muy suya no hablaba de su vida para nada pero cada uno tenemos nuestra nuestro pasado vi yo digo el día que me lo si si hay algo el día que me lo que era contar me lo cuente no

Voz 1 08:16 Maricarmen sospecha usted que él tiene un pasado que nunca le contó si ahora no sé que le hace sospechar a parte de esta espantada claro

Voz 4 08:27 pues que él era muy

Voz 2 08:29 muy suyo su vida cuenta ganaría él no Él me da la gana ni siquiera a mí nunca me yo donde su familia se burló ha hace tres meses

Voz 4 08:44 soy soy los coches

Voz 2 08:47 me dijo que necesitaba retoques en la día grande

Voz 3 08:52 sí que se va a copiar

Voz 2 08:54 a mí no me dijo es la acompañan dicho nada yo tampoco le acompañan porque si a mí eso me guardo tengo el apoyo de digo mira no no sé qué estar pero yo lo presentía que exijo el periodos de dejar Santiago de Santiago Santiago expresado Sabra vi madres ya a noventa kilómetros de aquí estuvo allí con por la tarde con Mi madre todo

Voz 1 09:32 y usted cómo se encuentra Maricarmen aparte de desconcertada

Voz 2 09:37 lo cuento lloro porque por por yo yo trabajo toda la noche a lo me acosté

Voz 3 09:50 B ayer

Voz 2 09:52 se hizo el trabajo porque uno que hacer limpieza no sé cómo quedó la limpieza pero lo hice

Voz 3 10:00 hoy

Voz 2 10:03 tú quieres ayudarme mi hijo me dice me hijo me dice que no vale la pena si es capaz de hacer cualquier cosa es mucho mejor así con él porque él Morro tú que eres su número para que tú

Voz 4 10:20 no lo volverse loco

Voz 2 10:23 no es un capricho de decir bueno es que es un guía

Voz 4 10:27 él nunca se sabe

Voz 1 10:36 Maricarmen porque estamos seguros de que no le ha pasado nada

Voz 2 10:43 sí eso hombre dejó a su habitación

Voz 4 10:47 lo tenía planeado

Voz 2 10:54 pero a qué venía conocí cuando Si como si pasara incluso cuando estaba haciendo la comida yo estaba sentado Asobal Milos médium ves dijo o al hasta buena me gustó

Voz 1 11:14 es decir que héroes es una persona cariñosa o era una persona cariñosa por lo menos cálida o agradecida me pregunto Maricarmen si esto había ocurrido alguna otra vez se había visto usted algún gesto extraño

Voz 2 11:28 no simplemente que a mí me dieron un golpe el otro tiene el coche

Voz 4 11:32 sí

Voz 2 11:34 ahí te y el depósito de agua del limpia estaba roto no aguantan el agua entonces dije bueno ahora coche pues lo voy a decir anacrónico que mide el agua mira como quieras

Voz 4 11:51 cómo queda no yo estoy Dati es fue la única contestación que vi que me dio que me la dio como si no le importara

Voz 1 12:01 ya pero vamos Maricarmen que no es una persona no se imaginé hay gente que que no está tan pendiente del móvil que no contesta qué pasa ahora sin contestar o incluso

Voz 2 12:10 el al menos hasta el minuto ahí bueno esta semana estuvo en Orense porque él hace dos semanas faltaban horas que cambiar amparado opción trabajo se lo estará contacto con el que estaba lo tiene con este entrada empezó a hacer los cuchillos una semana antes de Semana Santa normalmente siempre a la a la hora de la verdad estoy comen día estaba irlandesa voy a comer cursillo así como muy seco no la chimenea nada decía que iba a jugar la partida pero normalmente es pues se iba a la casa de yo estoy en la cama te quiero mucho no sea que nada nombre me puse es que como dijo que dormía con un compañero en la habitación que bueno pues que era por nombre estar compañía cosas

Voz 3 13:09 fue un

Voz 2 13:13 así que si lo veo lo veía raro yo las regale una satisfacción de compromiso porque que lo no

Voz 1 13:22 has estaba unos estaban ustedes comprometidos

Voz 2 13:26 si él me Moderna comprada puedo me he comprado yo le hizo un un eso no hace dos esos que paró de ponerse que lo digo es porque lo que cuando yo es que me molesta mucho debe de ser bueno para trabajar en los nunca se lo puso los fines de semana se podía hacía dos semanas que cuando Londres es que no se lo podía pero bueno como él era un poco rarito no tenía su digo bueno vale tampoco le importaría porque él después pues sin a comprar se gastar su dinero que no era una persona que lijar estoy contigo por lo por por por sacarme o no al contrario por interés no lo es todo lo contrario el Pravda el compraba cosas encontró pintura para el piso pintó el pienso arreglo la luz unos años había nosotros lo correcto se habló lo hizo todo lo que lo que pudo yo en eso no le puedo decir que cuando bueno yo te digo que era viuda y entonces es cuando para pagar al abogado que yo no vi que no tenía todo el dinero pues me dijo quiero dinero necesita dinero no seas tonto tal no me lo ofrecía de donde vivía digo bueno pues se le dejas quinientos euros extras cuando puedo

Voz 4 14:58 no

Voz 2 14:59 eso sí que es muy estaban la porque ya no está el correo Xavier pilla por lo tanto ese sí llegó a la a la noche y como recoge El Llano mañana tú lo tienes me dio un número para para que yo lo diga ni en Correos mandarme quinientos al ingresar mil digo me lo olía algo que el dinero no eso necesitar dinero y también hacer pasodobles que tampoco me aunque compraba y todo eso no me volvió a ofrecer diga Rosales pero bueno es que yo le decía cuando él ya te lo pide

Voz 4 15:41 vale el dos bueno también

Voz 2 15:47 en porque él dice que no le gusta la que dejaron las tasas entonces bueno es decir ya se lo impidiera pues cuando la banda ofrecerá

Voz 3 15:59 algo que

Voz 1 16:02 Maricarmen no se le voy a hacer una pregunta que qué iguales hasta ridícula si me permite la expresión que va a hacer usted qué hace alguien que tiene que despedirse por lo menos de momento sin saber qué es lo que ha pasado por qué ha pasado

Voz 4 16:21 mezclar a los no

Voz 2 16:24 es que damos entiendo mi hijo me dijo que si quería podía investigar un poco sobre él

Voz 1 16:29 sí me me dice

Voz 2 16:31 por lo menos el se tiene que se tuvo algún problema porque hoy hablando con una compañera de trabajo lo que hacer si dice que no tendrá algún problema eso fue

Voz 4 16:47 Nico vale pero es que eso no

Voz 2 16:49 es así

Voz 1 16:53 Maricarmen enseguida leo todos los comentarios que ha generado su desconcierto y nada muchísimas gracias por llamar aquí estaremos por si necesita volver a hablar

Voz 2 17:04 vale gracias a él asumió la rabia no