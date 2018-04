"...Ah Cifuentes, bien"

Voz 1727

Cifuentes bien Cristina Fuentes no ha pasado todavía a la categoría de esa persona por la que usted me pregunta el presidente del Gobierno la menciona todavía por su nombre en vísperas de que esta tarde acude a la Asamblea de Madrid convocada por la oposición ID por primera vez explicaciones a los representantes de todos los madrileños presas explicaciones sean han complicado notablemente hace sólo una hora El Confidencial publica esta mañana que al menos dos de las tres firmas del acta del trabajo fin de máster de Cifuentes son falsas este diario asegura que el documento que Cifuentes exhibió como supuesta prueba de que decía la verdad en realidad se acababa de fabricar sólo horas después de que estallara el escándalo El Confidencial asegura que nunca nunca hubo acta de Reunión que se falsificó específicamente ese día hace sólo dos semanas y que fuentes del instituto público de derecho de la propia Universidad Rey Juan Carlos les confirman que por lo menos dos de las tres firmas son falsas y la terceras está investigando esto hay que sumar que según este mismo diario El catedrático responsable de ese máster Enrique Álvarez Conde reunió ayer a las profesoras en el despacho de un abogado para pactar una versión común porque mañana él tiene que comparecer ante los investigadores internos de la universidad pero sobre todo porque las responsabilidades por esto que les estamos contando pueden trascender lo académico y lo político falsificar un documento así puede ser delito el equipo de Cristina Cifuentes asegura que ella no sabe nada que no falsificó ningún documento y que sólo mostró lo que le había enviado la Universidad aquella tarde en concreto que lo recibió desde la dirección de correo de la Secretaría del rector pero incluso aunque Cifuentes no supiera que el acta Se había falsificado el hecho de que las firmas sean falsas dispara las sospechas de que la actual presidente de la Comunidad de Madrid entonces delegada del Gobierno no cursó parte o la totalidad de su máster han pasado catorce días desde que el diario punto pues empezó a contar un rosario de presuntas irregularidades en torno a ese máster catorce días de silencio o de monólogos de Cifuentes sobre el cambio de notas realizado por una funcionaria sin autoridad para hacerlo sobre la desaparición de su trabajo final sobre el baile de fechas de matriculación asistencia a clase y recogida de título y ahora sumen las firmas presuntamente falsificadas bien al presidente de un partido que ha visto caer a su tesorero caer al que fue vicepresidente del Gobierno y su candidato a presidir Bankia a su presidente de Baleares a su presidente de Murcia a su ministro de Industria a toda la estructura del PP de Valencia practicamente a toda la estructura del PP de Madrid qué ha visto como un juez habla de obras con dinero negro en su sede central o de romper un ordenador a martillazos al presidente de ese partido probablemente la limpieza en la obtención de un máster le parezca un asunto menor no lo es sí hoy Cifuentes tiene argumentos y sobre todo tiene pruebas que avalen que consiguió y mereció ese título habrá que imputarle sólo un error monumental de soberbia y de gestión de esta crisis si no lo hace está arrastrando no sólo su propia credibilidad sino el nombre de una universidad pública y demostrando que el uso y abuso de las instituciones no ha dejado títere con cabeza allí donde los populares han gobernado tampoco la universidad a las cuatro y media lo veremos Pepa Bueno