Entrevistas a los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid

Voz 1727 00:00 bueno tenemos además a todos los portavoces de la oposición madrileña para que nos digan cuanto agrava la situación de Cristina Cifuentes esta información que publica muy relevante el confidencial sobre el documento que la presidenta exhibió al estallar el escándalo como prueba de que decía la verdad aquel documento aquel acta de su trabajo fin de máster según la información que publica El Confidencial contiene dos firmas de dos profesoras falsificadas está investigando la tercera Ignacio Aguado buenos días

Voz 0771 00:33 qué tal buenos días hablamos con el portavoz de Ciudadanos

Voz 1727 00:36 eh estuvo aquí en en esta casa en Hora veinticinco lo publicado hoy por el Confidencial cuanto agrava la situación de la presidenta

Voz 0771 00:43 bueno complica ahí complica mucho la situación de la presidenta Hay también parece que pueda pues presenta algunos profesores y algunos miembros de la Rey Juan Carlos como parte de de esta presunta manipulación por expediente académico de la señora Cifuentes yo creo que pinta muy mal la situación en términos generales esta tarde a las cuatro y media tendrá que dar muchas aspiraciones dos sin horizontes

Voz 1727 01:07 nadie del Gobierno regional se ha puesto en contacto con ustedes que sostienen a Cristina Cifuentes en en la Puerta del Sol

Voz 0771 01:13 no la verdad es que no nos extraña porque en otras situaciones cuando ha habido casos como por ejemplo el asunto del cannabis al segunda y las denuncias de púnica llamar así que no habían concertado en privado para darnos su versión de los hechos no pero en este caso llevamos catorce días viendo cómo la presidenta regional estas con vida en la Puerta del Sol como absolutamente nadie del Gobierno regional y el Partido Popular se ha puesto en contacto con nosotros para darnos ningún tipo de explicación pero evidentemente aumenta las sospechas por nuestra parte de que algo no huele bien de que no están diciendo la verdad

Voz 1727 01:48 señor Aguado si la presidenta no da a lo largo de esta mañana o esta tarde ante la Asamblea explicaciones convincentes presenta pruebas además porque ya las palabras han perdido casi valor en este caso hacen falta pruebas si eso no ocurre ciudadanos va a modificar su posición apoyaría por ejemplo una moción de censura porque estamos hablando de un salto cualitativo efectivamente usted lo decía ya no es sólo en la credibilidad de la presidenta del Partido Popular hablamos de una universidad pública con algunos de sus profesores presuntamente implicados en algo que puede ser delictivo

Voz 0771 02:21 sí es es una situación muy grave Ence nosotros lo llevamos diciendo desde el primer día queríamos explicaciones de la presidenta regional porque no estamos hablando de una es decir quién tu currículum pues habla singles nivel alto y lo no es verdad no estamos hablando de un delito estamos hablando de que a través de la intranet de una universidad sea presuntamente manipulados el expediente académico de una persona que por aquel entonces era delegada de Gobierno de la Comunidad de Madrid y hoy es la presidenta de todos los madrileños

Voz 1727 02:49 por qué es tan grave ustedes apoyaría una moción de censura

Voz 0771 02:52 bueno vamos a ver qué sucede hoy por la tarde yo creo que no es bueno que nos precipitemos yo entiendo que PSOE y Podemos pues estén deseando presentar una nueva de sur a ya visto podemos sí que lo que les preocupa es eso a nosotros nos preocupa primero conocer la verdad luego que nadie le quepa ninguna duda tomaré la decisión política que corresponda

Voz 1727 03:10 pero no lo descartamos usar no lo descarta

Voz 0771 03:13 ninguna opción cortamos ninguna opción porque no sabemos qué es lo que van a decir la presidenta regional no sabemos qué pruebas la abortar y por lo tanto creo que es prudente al menos esa es nuestra visión hay que ser prudentes y esperar a que el presidente regional de las explicaciones y a partir de ahí pues tomaremos las decisiones políticas que que estimemos conveniente ya lo hicimos Murcia ya lo hemos hecho en Andalucía y si hubiera que tomar alguna decisión importante en la Comunidad de Madrid en términos políticos no tomaríamos

Voz 1727 03:40 Ignacio Aguado gracias buenos días a vosotros José Manuel Franco Secretario General del Partido Socialista de Madrid buenos días muy buenos días cuanto agrava la situación de la presidenta lo que publica hoy El Confidencial

Voz 1 03:52 mire lo de la gravedad peso relativo ya sinceramente yo creo que es una gotera más en este edificio del Partido Popular en Madrid porque no solamente es el caso de expediente habido el caso de la cafetería las actas del consejo de administración del Canal de Isabel Segunda son muchos casos ya que están afectando a la credibilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid Asia Cifuentes en este caso efectivamente estamos ante un nuevo paso en esta escalada de despropósitos que supone el expediente de la señora Cifuentes lo que a mi me gustaría es dejar perfectamente claro que no hay que poner el foco en las universidades en este caso en la Universidad Rey Juan Carlos que la responsable de políticas de lo que pasa es la señora Cifuentes y que hay que tener un mínimo de respeto a los estudiantes y a los profesores de la universidad pública a los estudiantes que le cuesta tanto trabajo conseguir más

Voz 1727 04:44 sí

Voz 1 04:45 y a los profesores que en su mayoría son personas que dedican lo mejor de su vida a la enseñanza pública hay que tener un mínimo respeto hacía la universidad pública

Voz 1727 04:54 sí ese es desde luego el contexto más grave que se produce esta este asunto el hecho de que una universidad pública pueda haber arrastrado su buen nombre parte de la credibilidad de su profesorado que no podemos obviar aunque la responsabilidad política corresponde la señora Cifuentes no podemos obviar que de lo que estamos hablando es que parte de ese claustro eh o se habría presuntamente prestado a esta ficción

Voz 1 05:20 eso es preferida de lo esperado esto yo quiero salvar insisto el buen nombre primero la enseñanza pública en general luego de la ciudad ir a Juan Carlos luego hay otro tema té negro ocupa es que intente por parte de alguna fuerza política ha estado muy cómoda así decir nada hasta ahora intenta hacernos a nosotros responsables intente colocarle una cierta ansiedad ante una hipotética vamos para nosotros los socialistas no tenemos ninguna ansiedad preocupa sillones tenemos la responsabilidad de colocar al frente del Gobierno de Madrid a personas honradas los madrileños se merecen un Gobierno compuesto por personas honradas y ahí el Partido Socialista va a estar a la altura de las circunstancias va a buscar el prestigio de las instituciones y sobre todo el bien común de los ciudadanos

Voz 1727 06:08 ese partido al que se refiere ese ciudadanos acabábamos de hablar de cómo el señor Ignacio Aguado decía precisamente eso que ustedes si podemos tienen ansiedad en cualquier caso el PSOE sí anunció que si la las explicaciones hoy no son contundentes Cristina Cifuentes a continuación no dimite presentaría en la moción de censura Se sigue manteniendo ahí

Voz 1 06:27 a ver no ha anunciado todavía de forma clara y contundente y rotunda pero es una de las opciones que nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con la presunción de decencia aunque la presunción cada vez es más discutible pero en fin vamos a ver vamos a escuchar a verlo Keith esta tarde la presidenta en función de eso el grupo

Voz 0392 06:45 lo lamentable del partido conjuntamente vecino

Voz 1 06:47 vemos lo que es mejor pero insisto en lo que es mejor para las instituciones para los ciudadanos de Madrid

Voz 1727 06:53 José Manuel Franco Secretario General del Partido Socialista de Madrid gracias buenos días

Voz 1 06:57 muchas gracias a ustedes buenos días Lorena Ruíz

Voz 1727 07:00 esta portavoz de Podemos en la Asamblea buenos días

Voz 0392 07:03 qué tal buenos días Pepa la primera pregunta es obvia

Voz 1727 07:05 cuanto agrava la situación no sólo de Cifuentes sino de la propia Universidad Rey Juan Carlos lo que hoy se publica en el confidencial que las actas de ese documento que ya exhibió como prueba de que decía la verdad contienen como mínimo dos firmas falsificadas

Voz 0392 07:20 yo creo que lo agrava de forma definitiva me parece ya prácticamente imposible que la presidenta Cifuentes que la señora Cifuentes pueda salir ilesa de de esta situación de estos hechos tan graves de los que se le acusa y que cada día vamos conociendo indicios más sólidos y más fuertes permítanme la expresión de de que efectivamente parece que que mal yo la calificación final de este máster y que es un máster que se le ha regalado a la señora Cifuentes y creo también que es la prueba definitiva de que todas las instituciones que toca el Partido Popular las destroza las arrasa quedaba digamos intacta la universidad pública y ahora también han han metido su sarta han arrasado con con una institución tan importante y tan prestigiosa hasta la fecha como era la universidad pública española hay madrileños

Voz 1727 08:10 a la espera de lo que puede decirle al presidente a lo largo de la mañana o esta tarde en el pleno de la Asamblea los dos partidos con los que acabamos de hablar son partidarios de esa cortesía mínima de decir vamos a esperar a ver qué tiene que decir la presidenta y luego tomar medidas las medidas en fin los las herramientas que tienen ustedes en la mano se es una moción de censura si ella no dimite o no acredita que se mereció hoy ganó ese máster ustedes apoyarían una moción de censura si os sí

Voz 0392 08:38 claro empiece por decir en primer lugar que nosotros también queremos que la presidenta comparezca hoy pero no solamente por una cuestión de cortesía sino porque es obligación de una presidenta del Gobierno que lleva quince días escondía sin dar explicaciones ante unos hechos una información que tiene en vilo no solamente a la Comunidad de Madrid sino a todo el país entonces yo creo que es absolutamente necesario y por eso hemos ido desde Podemos los que nos hemos empeñado en que comparezca hoy en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para que dé explicaciones una vez que de estas explicaciones sino son todo lo convincentes yo de verdad que además he trabajado la justicia muchos años soy abogada de profesión y no consigo imaginarme qué tipo de documento váter va a poder conseguir esta señora para presentar para decir es tratar de demostrar que toda esa información es falsa no se me ocurre porque si hubiese un acta auténtica de que defendió el trabajo sin de Master el dos de julio como ella afirma pues la habría tenido una copia exacta desde el primer momento y no esta chapuza de papel que nos ha tratado de colarnos entonces bueno después de que de estas explicaciones yo creo que el paso siguiente es que la señora Cifuentes dimita inmediatamente pero si ella toma la irresponsable decisión de no dimitir aferrarse a su cargo de presidenta entonces habrá que ir muy despacio sopesando un cuáles son los pasos mejores a dar para la ciudadanía madrileña porque lejos de ser la cosa como como la dice señor Aguado que ellos son ellos dicen de sí mismos que son la oposición responsable yo creo que son la oposición responsable de mantener en el Gobierno al partido más corrupto de la historia de este país de todo el entorno europeo entonces los demás partidos bueno nosotros el año pasado presentamos una moción que huelga decir que a nosotros eso nos parece una buena opción pero siempre vamos a apoyar una moción de censura si es que la presente el Partido Socialista sobre la base de políticas concretas de acuerdos programáticos nosotros queremos hablar de reforma fiscal para la Comunidad de Madrid y queremos hablar de revertir las privatizadas

Voz 1727 10:37 llegaremos a eso llegaremos a eso portavoz de Podemos llegaremos a eso porque hoy estamos en un paso previo llegaremos también ha que hay que hacer en esa universidad si todo lo que está contando Se se confirma yo lo agradezco a Lorena Luiz a la portavoz de Podemos que haya estado con nosotros esta mañana también muy buenos días

Voz 0392 10:54 muchas gracias a vosotros un saludo

Voz 1727 10:56 pues se pueden imaginar hemos llamado y hemos ofrecido la posibilidad de estar aquí en la antena al portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Enrique Osorio para que nos den la versión del partido que gobierna esta Comunidad ha declinado participar en el programa que dicen en el entorno de la presidenta Javier Casal buenos días

Voz 0867 11:14 tal Pepa buenos días bueno pues en el entorno de Cifuentes no entran a valorar si el documento está uno falsificados y está elaborado o no a posteriori sitúan esa responsabilidad otra vez en la propia Universidad Rey Juan Carlos al igual que que la validez del resto de documentos que recordemos fueron facilitados por la propia Universidad Ike difundió el equipo de Cifuentes preguntados por si esto modifica en algo la agenda del día la respuesta hasta ahora al menos es no se mantiene por tanto la comparecencia en el Parlamento las cuatro y media de la tarde también la rueda de prensa posterior con preguntas de de de la presidenta preguntas abiertas en una de las salas de la Cámara madrileña su equipo se va a reunir de nuevo esta mañana nos dicen para para dar los últimos retoques intervención en la que sacará previsiblemente todos los documentos ya conocidos pero compulsivos pero apenas después de la noticia facilitada allí ofrecida por el Confidencial se van a introducir los cuentan cambios en el texto en esa defensa de Cristina Cifuentes insisto el foco la Comunidad lo pone Pepa en la universidad responsable de explicar los posibles errores fallos su falsificaciones que se hayan podido producir en estos trámites académicos se refieren al caso de Cifuentes o a cualquier otro caso en ese ámbito universal