Susana: "A veces cuesta decir que eres político"

el eso es Ana Muñoz en historia es la de una concejal de un pueblo pequeño de cinco mil habitantes que llegó aquí sin buscarlo mucho bueno voy a empezar por el principio de acuerdo estar en el colegio y jugará son encuestas OTAN sí si otra no me padre votaban cada uno una cosa diferente y eso me marcó siempre me gustó mucho la política la política como el poder de hacer cosas y realizar cosas en mi casa siempre se habló mucho de política pero vida profesional nunca fue encaminada hacia ella aprobé una plaza de funcionario administrativo local y decidí formar una familia un partido político no ofreció formar parte de sus listas aunque quise resistir me muy distintos me llevaron a aceptar en mayo de dos mil quince ganamos con mayoría absoluta hoy al frente de mi concejalía intento luchar por conseguir más y más cosas para mis vecinos y hacerlo todo dentro de la ley no ayuda que había tantísima corrupción y abusos de unos pocos políticos a veces incluso no te da bueno a mí no me da vergüenza pero sí es verdad que no no lo dices porque es un comentario muy recurren que no sé político de mayor le dijeron a mi hijo una ver cuando sabían que yo era concejal que son todos unos corruptos ladrones eso es es un una lacra de muy pocos porque son muy poco lo que pasa que sea muy significativo sin muy grande el mal que están haciendo estoy segura que mis hijos dentro más señas no presumían de su madre política tenemos que mirarnos todos todos hasta los pequeños políticos que tenemos una misión muy importantes que nosotros estamos aquí para ayudar a la gente nada más