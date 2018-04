"He llorado muchísimo pero también me he sentido muy útil para esa gente"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 00:14 sí es el sonido de una bomba en Gaza así lo cuento a quién no le cuesta nada reconocer ese sonido externa en fin es documentalistas escritores reportero de guerra al que ha dedicado su vida a contar lo que sucede en el mismo campo de batalla ha desarrollado su labor en más de cincuenta países de América Latina Asia y África acumula premios donde lo guarda cuentas pendientes El aplauso pero las tareas y las que vendrán en no lo sabes me parece bien pegados acumula premios decía gracias a esos documentales en los que da voz a quienes más sufren la barbarie generalmente los niños ahora ha dejado las cámaras las ha dejado ha tomado cierta distancia para reflexionar sobre los veintidós años que dedicaba el reporterismo en conflictos armados el resultado ha sido querida amiga una catarsis en forma de novela en ella utiliza el humor como salvavidas porque también es lo único que queda imagino cuando uno está en mitad de la miseria más grande y del horror más extraordinario Hernán y muy buenos días

buenos días en placer

Voz 3 01:20 amigo de cierto tienen cierta distancia porque yo creo que a pesar de tu juventud ya después de muchos años es bueno tomar cierta distancia de uno mismo incluso no solamente de lo que hace sino que distanciarse de uno mismo pero es verdad que

Voz 4 01:32 tras dedicarse durante tanto tiempo algo tan terrible

Voz 3 01:36 en algún momento crees haber pedido la perspectiva

Voz 4 01:39 muchas veces el libro surge una crisis que tuve hace unos años en los que vieron mes lo comité estaba reírme de mí mismo no me había separado de Bebe había decidido que era el reporterismo y no era para mí a raíz de un accidente de Afganistán en dos mil doce sabía tenía los días contados me he deprimido que había estado deprimido y fue en febrero de hace dos años Si bueno el resultado es este los quería el tirón porque reírme mismo de las cosas que me pasaron reírse sacarse seriedad es muy sano no de repente es decir bueno venga que dejo está parte de mi vida voy para adelante pero la dejó con cariño Mi querida guerra con una sonrisa

le lleva a alguien normal

sea alguien de todo el mundo quien los pero que lleva alguien normal alguien con una vida normal

a quererse a Gaza Afganistán a querer estar en los peores sitios donde uno puede estar no puede haber un peor sitio que sea no

Voz 4 02:33 no no hay ningún peor que quién crear la guerra por placer esta tiene que hacérselo ver lo mio viene más de bueno he tenido todo en la vida Toni he tenido mucha suerte con mi familia con los estudios con todo entonces no momento de medida dije bueno tengo que devolver algo hoy dar voz a la gente que está pasando lo muy mal y no hay otro lugar como la guerra donde lo pase mal es una especie de vocación no de de ganas de que crear puentes para que saca de que sacaba esta tontería que es la guerra que es la peor manifestación el ser humano cuando dejamos de hablar no matamos por por conflictos también hay una parte más narcisista de bueno estar no estará historia hacer amigos conocer lugares extraordinarios pero la primera motivación siempre al menos en mi caso es la venga un compromiso con con los problemas en nuestros días

Voz 3 03:18 es verdad que hablaba antes Baltasar Garzón que estaba con nosotros vamos atrás vamos a ver el fragmento de una serie que seguramente muchos recordaran que nada más es una serie ambientada en la Guerra de Corea americana es una serie de humor en mitad de una guerra de unos médicos los médicos y enfermeros equipo sanitario que tienen diálogos como éste

Voz 2 03:39 ahora tiene unas cinco horas sin tiempo suficiente para

Voz 5 03:41 saludar a soldados heridos porque tendrán heridos y luego hechos a medida en una fábrica en Corea del Norte

y de los

Voz 3 03:50 nos esta música es zona aparte de Sage emocional de mucha emoción al escucharla creo que no debería hacerse una cívico más ambientada en una en estos días sería posible este desafío esa transgresión total de tratar de dar humor algo que es la gran tragedia

Voz 4 04:06 no creo que vivimos tiempos muy oscuros Ésa fue la razón también polariza el libro vivimos tiempos en que el humor se ha perdido en el que está puritanismo político ultra corrección política no está asfixiando Vimos tiempo una serie da ridícula en la cual yo creo que está que es lo que da pábulo al Brexit a Trump a Viktor Redován en Hungría Le Pen entonces esa seriedad de no saber reírse en saber apreciar que somos la generación mejor educada mejores instruida con mejor salud la que más tiempo a vivir en vez de verlo bueno construir cosas mejores reírnos de nosotros mismos nos hemos metido está acosado ultra corrección política la cual yo soy el primero que mucha veces no me atrevo a decir cosas por el linchamiento que hablar no y creo que hay que romper hay que reírse es lo más sano que vamos a hacer como como especies

Voz 3 04:47 yo coincido contigo en que que lo hacemos muy poco y de ahí muchos de los males que soportamos vamos a hacer una vamos una brevísima un abrir una causa pero antes es la que el cine no ofreció tradicionalmente una imagen del reportero de guerra tipo duro viril

va por ahí está Pérez

Reverte que escribe con con espada todavía hay te veo a Ci un tío guapo con ese acento envidiable el cine es fiel a lo que ocurre sea todo lo que hemos visto Nosa mil películas ambientadas en la guerra con la figura el reportero de guerra como protagonista

sí

es fiel a la realidad lo que cuenta de las películas

Voz 4 05:26 yo creo que es acerca más quería guerra mía en el cual los tres reporteros son bastante lamentables que a la realidad que lo que es un Pérez Reverte o una cosa de testosterona machista ahí que somos son bretona es la hora el día a día es la guerra puede ser muy aburrida pues estar días sin que pase nada

Voz 2 05:44 puedes como a la explotara estará libros llegar y que el chaleco antibalas

Voz 4 05:46 de qué de Mali estar todo el tiempo sin respirar o cosas insólitas que te pasa con los productores locales ese mundo bastante absurdo yo creo que más se acerca mucho más a lo que es una guerra que que la crónica está cargada de testosterona de toda la

Voz 3 05:58 no querida que Ranillas el libro que extrae después de veintidós años cubriendo los conflictos la salvajes historias que habrás visto lo que hemos visto que tú has visto y lo que tú habrás visto que no ha sido capaz de mostrar bueno esa idea seguimos de un error

Voz 3 06:24 seguimos hablando con Hernán Zin reportero de guerra documentalista que de vez en cuando deja a un lado los problemas del mundo parece centrarse los suyos y plasmarlos en un papel completamente hacía veintidós años que no lo hacía pero en esos momentos de reflexión surge querida guerra mía

Voz 8 06:48 no

bueno alguna cosa habrá colado que pues cierta digamos cincuenta cincuenta yo devenir

cincuenta osea

Voz 3 07:01 cincuenta osea

sí matemática ochenta veinte basado pero queda

Voz 2 07:07 sí matemática ochenta veinte basado pero queda

Voz 3 07:15 pero es difícil encontrabas ahora que que en Gaza tienen mucho sentido lo que cuentan chistes qué tipo de chiste puede contar un chaval en Gaza porque subir ese entorno es el que es pero su influencia lo que les llega a través de la televisión es lo mismo que le llega un chaval de aquí dice a veces pensamos equivocadamente que la gente que hay en Gaza como hay muro ahí unos llegan salir pues no ve la tele o no tiene contacto con lo nuevo de Vinyes P de eso que no sabe que se va a actuar tienen las mismas referencias del universo del mundo

Voz 2 07:46 que nosotros las mismas salvo que su mundo está rodeado de piedras y disparos como vimos el otro día de muerte hay humor en extintor si hay No More yo creo que el humor es lo que nos mantiene vivos el quedan pocos

Voz 4 08:00 qué sentido esta experiencia el humor y la empatía no y la razón y en Gaza hay buena África la gente tiene un humor que te descoloca ya cuando estás en la morgue yo sé que esto es muy políticamente incorrecto que lo diga pero cómo estás en la morgue al décimo niño del Hospital Al Shifa al décimo niño muerto ya el propio palestinos está tu lado tu propio productoras una broma porque sino te pegas un tiro es un mecanismo que estamos perdiendo las asea occidental y que es muy importante saber reírnos de nosotros lo que nos pasa y en Gaza en África la gente tiene humor negro al principio me me descoloca pero que que que es muy que pues lo entiendes es muy sano es lo que te mantienen cuerdo en situaciones donde Gaza setenta años que los echaron de su tierra encerrados desde hace once años una de las cosas más duras que me ha hecho una niña en Gaza es por qué no piden un libro en Amazon poco a raíz de lo que tú dices hoy están interconectados ven el mundo eso no pueden entrar ni salir no pone tenía un libro da más fondo Medicina medicina no lo reciben luz bueno están están agobiados y el humor es la es la válvula de escape de lucidez en un momento en que la vida te da ya me ha pasado quería guerra mi acceso el peor momento de mi vida con cuarenta y cinco años diciendo ahora qué coño hago que no quiero hacer más reportero y que no pudo ser más reportero y que por dónde empiezo de vuelta yo bueno venga a reír eso va a ser que tomen menos lo que sí que avance mejor por la vida

Voz 2 09:17 no es que me acuerdo de un señor en un pueblo en eso hoy en día trabajo yo haciendo zapatos una fábrica pero escondida

los boinas verdes Vietnam Mi vida vibraba no

Voz 11 09:26 es que escolios algunos para personas sin encuentran se realizan en guerras todas las experiencia de guerra tú crees experiencia por muy terrible que es lo trágico tu cree que en una forma Twin contrastar Wood de en a ti mismo para usar un se otea son

Voz 4 09:43 en un primer momento se años muy muy plenos dentro del dolor de la desgracia a esta nación Gaza nació en Siria son testimonios terribles llorado muchísimo con lo que he caminado llorando nacido a Siria que fue cuando ya el último trabajo que he hecho pero también me he sentido muy útil para esa gente pues esa gente ha podido hacer cosas del mundo escuchó su voz tú han encontrado hogares las esas testimonios documentales un momento que me perdí que un momento que ya ya no sabía quién era vivía como un loco en avión Trending termine la decimoquinta relación de fracaso me di cuenta que un tenía vida en los veinticinco años tenía muy pocos amigos nunca había tenido vacaciones porque a los políticos les encanta en las guerras en verano para para los reporteros y para que nadie se entere primero Netanyahu que siempre empieza en julio en las guerras yo no voy a tenido Vide pronto digo bueno que quién soy qué hago o no al principio te realiza pero momento te pierdes es importante saber parar en esta profesión te matan de joven porque eres inexperto o de adulto de mayor porque tienen los reflejos bajos ya estás cansado entonces entonces yo dije bueno hasta aquí hemos llegado y quería guerra mía es mi despedida

pero pero es fruto de eso pero durante falta lo del globo y el pino eh que que el agradece que la vida para realizarse hay que plantar un árbol viajar en globo libro bueno e esa que te vamos a escuchar estoy si viajar y escribir un árbol giro libre y creen que plátano globo escribir un globo plantar un libro he viajado por uno de los fragmentos porque quiero hablar contigo

el futuro

vamos a fecha uno de los asientos uno de tus trabajos que si es un santo

Voz 12 11:20 Valdano que se hizo muy popular en los últimos tiempos no en Argentina siente tiene mucha fe podrá servir de pasión con locura a casi tu me regala una pelota de fútbol

Voz 3 11:32 hoy dos de los demás es la imagen de la Familia Real saliendo de la misa con la reina delante de su suegra y otra es la de el golazo de chilena de ayer de Ronaldo da igual que no te guste el fútbol da igual quién sea es imposible no pensar que eso es una obra de arte en sí el mismo el fútbol tú lo has visto desde un tipo de aficionado muy distinto al que nosotros conocemos aquí el fútbol realmente es el opio del pueblo

Voz 4 12:00 para mí para mi ha sido muy muy funcional y Rodrigo el personaje del libro lusa todo el tiempo el fútbol podía al fútbol porque su fracaso está en que justamente la guerra de Gaza donde catorce coincidió con el Mundial por lo cual todo el mundo pasaba de la guerra de Gaza la primera semana siempre cuando empieza el Mundial de Brasil entonces él está muy frustrado pero para mí el fútbol es un lenguaje universal yo voy a África y lo primero antes ir a África es paso pues rastro y compro pins de del Barça y falsificó la firma de Messi y de Ronaldo muy bien algunas fotos es una abierto fronteras en Somalia me ha dado tema de conversación en en Afganistán es es lo que todo el mundo mira yo no creo que sea el opio yo creo que

era firme fenómeno como una referencia venga

prima como Messi

interna cobra esta gran pim que deberá que compras vas en África

Voz 4 12:51 casi el Barça el Barça sino si el Barça en África y en Asia es cristiano y que cosa que no entiendo pero bueno la política como es

Voz 3 13:00 M sea África es el Barça hacía ese Real Madrid

Voz 4 13:03 exacto lo que no entiendo yo veo el fútbol para estar enterado porque es lo que queda fuera de la sociedad no hay más en este tipo de viajes Si lo que no entiendo que sea la decimoséptima bueno mi al mundo que que que el el dinero que gana la gente me parece me parece bueno me descoloca no y eso es lo que a mí me chirría este mundo no los intereses ahora en Argentina en la trama de corrupción de niños de esclavitud sexual relacionado con el fútbol que es tremenda

Voz 3 13:27 bueno ahí está muy atentos en querida guerra mía balancín es una novela después de muchos años dando vueltas por el mundo vamos a ir yo hablamos del humor entiendo bien lo que dices sobre esa necesidad pero en uno de tus trabajos en nació en Siria escuchemos reflexiones como esta

Voz 13 13:43 mi madre me esta es la primera vez que vamos a la playa desde hace cuatro años Miguel Mari recuerdo cuando estuve en el bote estoy feliz de ver el mar sin pateras

Voz 3 13:59 cómo te repone es después de escuchar los pensamientos y como eliges además después de una larga conversación que forma parte de tu trabajo porque imagino que la labor de selección una vez en el terreno tú vas a vas haciendo las viendo pero cuando vuelves con todo el material y te sientas a ver de nuevo todo lo que te han dicho todo lo que has vivido empieza a Riis citarlo imagino que lo difíciles reposición harto de eso darle una duración concreta dentro de una película como nacido en Siria para que te llevas tres los más extraordinarios premios define como se reponen una eso como elige ese momento y cómo se reponen uno a eso

Voz 4 14:33 elegir es difícil fue un año caminando con los refugiados fueron doce países fue una locura teníamos veinte niños al final quedaron siete fue muy complicado tiene son compromiso ético un cada uno cuesta mucho editarlo por suerte fue un equipo el equipo de La isla mínima de posproducción y ellos me ayudarán a saber cortar pues no iba a ser muy muy complicado repugnante no te repone nunca yo es el documental que más he llorado me daba mucha rabia yo venía de África otro de costaba rodando documental sobre elefantes la matanzas de elefantes llegó anoche al hotel veo en las en la CNN bueno Al Yazira veo a niños te ahogado en la playa Island y digo bueno no voy para Hungría y ahí ya ya los días estaban Hungría con la cámara y empecé a caminar cuarenta kilómetros son día veinte otro yo Abba no podía dejar de llorar porque eran ancianos gentes Villa ruedas crían de la guerra y que estaban atrapados en Hungría detrás de alambres de espinos sigo estos Europa tenía una rabia de esa rabia de un año acumulada aunque ves que mejoran venían al estreno los niños eso no se cura no imagínate yo creo yo cuento esto porque a mí que tengo una vida privilegiada no se me cura imagínate la gente que sufre la guerra a ese nos quedamos con la idea de que la guerra es sólo el ruido las bombas secaba llega la paz y sacaba no el trauma iceberg que el ochenta por ciento sigue vivo para siempre en la gente es lo que trato de mostrar contrajo como nación Ghassan Gaza Siria con otro tiempo narrativo no de que el Trauma una guerra no se supera nunca nunca acaba para

para muchos para la mayoría no en Gaza en Siria

Voz 4 15:58 a esa gente va a estar traumatizada por generaciones y es algo que en España hemos visto viendo cómo todavía hay heridas que nos han cerrado

es buena pero es posible que casi te caiga de la silla no creo que temo que es que casi te acabas perdón Hernando es Twitter completo cómico ver que la vida tiene está convencida ir comenta se esperaba tú a usted ve lo difícil que lo mío no sea promete estás perdido el hermano encima quería a a la irónica mirada

Voz 3 16:27 el reportero curtido en mil conflictos en buen trabajo seguro que ese nuevo camino seguro seguro va iluminar el de muchos otros como como nosotras un placer muchas gracias de verdad

tú que yo que me va

Get On siempre

gracias también

