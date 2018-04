“Con cada decisión de compra estamos cambiando el mundo casi más que cuando votamos”

Voz 1 00:00 bueno vamos a analizar ahora dos tipos de consumidores dos movimientos de consumidores o dos formas de ver el consumo de dos formas dispares los que quieren estar a la última consumistas ya tienen nombre neo manía el polo opuesto los que aprovechan todos los que no compran por comprar y conoceremos también al final la opinión de alguien que los ve desde fuera la visión de un psicólogo experto en consumo Javier Garcés

consumo responsable Sostenibilidad

Voz 1 00:38 el Ojeda hola qué tal buenos días

Voz 0545 00:40 hola qué tal buenos días responsable del programa

Voz 0927 00:43 hemos de Greenpeace hoy a ti qué te parece esto de la neo manía la obsesión por lo nuevo pues la verdad es que

Voz 0545 00:48 es una curiosa no que tenga un nombre muy similar algo que Greenpeace además ha lanzado que es lo contrario

Voz 3 00:54 es casi tan pero sí que es verdad

Voz 0545 00:57 que sí que se está observando sobre todo porque cada vez que empleamos alrededor de un cincuenta por ciento más de recursos naturales que hace treinta años lo que son una media es de sesenta mil millones de toneladas de materias primas al año para hacer cosas cosas porque eh nos gusta tener el último móvil aunque el nuestro sólo tenga un año de funcionamiento

Voz 0760 01:18 en la última lavadora al último

Voz 0545 01:21 en talón nos gusta ir a la moda a la moda se ha convertido en algo que es como una tendencia en la que necesito comprar algo nuevo de casi todos los días de hecho por dar un dato en las grandes cadenas comerciales de ropa realiza casi más de cincuenta micro temporadas al año ya no son las cuatro de Primavera verano otoño invierno no no

Voz 3 01:44 no verdad cuenta micro temporadas es decir poder

Voz 0545 01:47 comparte una camiseta nueva y te incitan a ello la publicidad hay estas nuevas modas hacerlo cada semana o cada día

Voz 0927 01:54 un poco en el tema de la moda un poco como las tecnologías no yo siempre digo que sales con un artilugio nuevo de una tienda especializada Iyad cuando sales por la puerta está desfasado porque está entrando por la otra puerta algo que que lo está superando que lo está mejorando o que lo ha cambiado en diseño o en cualquier chorrada no

Voz 0545 02:10 sí y además es algo que es que encima hemos asumido como normal no ya sé que es algo por la puerta oí pierde valor y no nos hemos hecho sueños de decir no no no esto no puede perder valor porque tiene que duran unos años porque implica que detrás de la producción de este producto hay gente trabajando hay unos recursos naturales este han gastado hay una serie de contaminantes que se que se generarán cuando lo tenga que tirar y sin embargo nos hemos acostumbrado a esa obsolescencia que nos la han dado para todos

Voz 0927 02:38 exacto bueno y vosotros habéis puesto en marcha una iniciativa que va un poco o casi todo en contra de todo esto no antes serán los hippies los bacalas los maquillaron los frikis y ahora que son los napolitanos

Voz 0545 02:52 bueno hemos creído querido ponerle nombre a una nueva

Voz 4 02:55 hubo Urban Ainhoa urbana no que son los no

Voz 0545 02:58 Napolitano que son personas que tienen el poder de cambiar el mundo a través de su consumo sí para nosotros los napolitanos no tienen género de hecho ya neo Poli Times no tienen edad puede unir al ser neo política no sea puedes estarlo haciendo yo no ser consciente de que lo eres o puede unirse a esta nueva esta nueva tendencia hasta nueva tribu urbana en la que lo que pedimos a la gente es que sean conscientes con su consumo que consuman no que es la felicidad hola tras no la no la cojan por lo que tienen por lo que compran perdón sino por lo que ya tienen de alguna manera que hagan un consumo sostenible pues en alimentación que primen lo eco lógico lo local lo cercano que reduzcan la Carme que usen un transporte público no que anden que vayan en bicicleta que cometen menos ropa pero que la reparen la reutiliza dicen la intercambian

Voz 0927 03:51 que miren la etiqueta no para saber no procedentes ya

Voz 0545 03:54 por supuesto es muy importante en cualquier producto para hacerme geopolíticas debería saber pues eso quién lo ha hecho quién está detrás el produce una gran multinacional que hay que no ha tenido en cuenta las personas que trabajan haciendo ese producto no teniendo en cuenta la contaminación que está ejerciendo no ha tenido en cuenta los recursos naturales que está consumiendo is sobre todo luego no son responsables ni se hacen responsables de la de los desechos que produce ese producto alguien que tiene todo lo contrario que controla la producción que controla las personas que lo hacen que controlan los materiales que controla que ese producto se pueda reunir civilizar o Reparaz a través de nuestro consumo votamos de alguna manera o decidimos quién queremos que que de gobierno del mundo no grandes empresas que lo controlan todo lo contaminan gastan los recursos naturales otro tipo de empresa que digamos que tienen una producción sostenible en la que podemos pues reutilizar intercambiar repara

Voz 0760 04:53 osea de consumo

Voz 0927 04:55 con sable consumo ético que nos fijemos en las las marcas más sostenibles sea una forma distinta tú crees ahora mismo a Celia que hay más de los que están en el lado de la neumonía o más en el lado de los policías o hacia dónde vamos

Voz 0545 05:12 yo creo que estamos en un intermedio

Voz 3 05:14 no todo tribu urbana vamos a ponerles en una batalla J

Voz 0545 05:19 ya divertida no por decirlo a una manera pero sí que creo que hay mucho mucha gente que ya está primando por un consumo ecológico sostenible responsable se ve en que hay hay cadenas de grandes cadenas que promocionan pues una ropa cien por cien orgánica o incluso veremos en los grandes supermercados comida ecológica es decir está ahí hay mucha gente que lo ha estado haciendo durante años que no dado que llegaran a las grandes cadenas comerciales sino que lo hacían a través de cooperativas que también hay que reconocérselo que están ahí está empezando a ver mucho más la moda sostenibles está empezando a hablar de que hay que empezar a usar más el transporte público hilo lo que te haré más Dream que o lo que mire Greenpeace es que toda la gente que no está en ese lado que tiene un consumismo por por unas monjas dejen de porque de alguna manera dejen de que su pala la palabra de felicidad lo que entienden por felicidad deje de ser a través del consumo de hecho es que las grandes empresas no han comprado la palabra felicidad no consume no eres feliz y eso no es justo ni es sostenible por eso queremos que haya más Times que se unan a una tribu urbana que lo que quieres Ciudad de estas para las personas personas felices con un consumo ha sostenido

Voz 0927 06:33 a Celia Ojeda responsable del paro de la del lo que tiene que ver con el programa de consumo de Greenpeace muchísimas gracias

Voz 3 06:40 muchas gracias a un beso adiós Celia

Voz 1 06:58 Javier Garcés muy buenos días hola buenos días

Voz 0927 07:01 licenciado en Psicología Derecho experto en psicología de consumir sus ediciones ya estaba aquí muchas veces en el programa Tucker es más de los de la neo manía o las de los unió Poli Times

Voz 6 07:11 no lo sé pero vamos todo lo que estás comentando que es muy interesante

Voz 0760 07:18 forma parte de un de una movimiento a nivel mundial cada vez más importante no mayores responsables y críticos que se han dado cuenta yo creo que hay dos cosas fundamentales uno lo estaba diciendo que cada decisión de compra estamos cambiando el Donbás casi que cuando votamos que es el poder del del consumidor y el hecho de que uno se dé cuenta de que en cada con para que hace tiene que te den cuenta las consecuencias sociales medioambientales que compremos una Kosovo otras ya algo además que yo creo que es importantísimo pensar empezar confiar va a sendos otro vivo se del en los consumidores como colectivo casi calendarios decirles el mundo cambia no va ser porque las empresas cambien que tienen lo deberían de hacer pero tiene sus propios intereses idea eso dejar de confiar tanto en que los poderes públicos para hacer lo que superó a pensar que somos nosotros los responsables de los como consumidores como colectivo

Voz 0927 08:13 pero Javier fíjate que en el estudio de del que hablábamos en lo de la neumonía la obsesión por lo nuevo claro ya no es tanto preocupación del consumidor por los nuevos y lo que las propias marcas se plantean cómo abordar esto es decir hasta el punto que que decía Celia es que antes eran cuatro cuatro temporadas dejará son cuarenta cincuenta temporadas que debe ser un agobio también para la propia industria no sé hasta qué punto la industria es la que nos lleva totalmente esta situación o es también la presión del propio consumidor que están deseando comprar continuamente no algunos por lo menos

Voz 0760 08:47 totalmente separadas característica del consumidor que cada día tiene parece que quiere lo nuevo en decir que quiere cambiarse el consumidor es que ETA desligado los en cierta forma el pues está deseando justamente que le atraiga algo que encontrar algo nuevo y en ese aspecto por manipulación por lo que sea el propio consumidor que de alguna forma es cómplice pero en el tema de todo lo que tiene que ver con la rojo hay con todos los que con la apariencia física que tener en cuenta que noventa por ciento de las cosas que se de la ropa que dejamos a la dejar de usar porque está pasado bodas y poner que se lleva no porque no esté el uso entonces todo el negocio de de la apariencia física está basada en el hecho de de cambiar de de que de repente lo queremos de Layos y otra cosa es otra cosa es que antes y eso era muy muy vertical es decir las las empresas muy controlado desvían del año Iberia a poner es tal pues ya lo sabía a ellos y al final consumidor lo aceptaba todo y ahora se les ha ido un poco las vamos ha pasado lo que son con el tema de las redes y con todo es todo un poco más caótico que es lo que está pasando es decir al principio ya clara de otoño de invierno que viene de arriba que se producen mucha gente que cambia la boda mucha gente que impone la moda tiene que ver con las con este mundo nuevo que estamos viviendo

Voz 0927 10:05 tú hablabas de las redes hasta qué punto y todo esto de las tecnologías internet las redes sociales está favoreciendo un poco estos estos fenómenos sobre todo esto el de la el de la rapidez el ir tan deprisa el de que ya ya no hay cuatro moda sino cinco cómodas el que sale una camisa ya ya está desfasada poco han sacado algo nuevo como como qué es esto

Voz 6 10:25 total totalmente eso tal ninguna duda osea es el es esa sabía la boda cojo al iba a ser la boda

Voz 0760 10:31 pues porque una revista mensual trimestral salía anunciando la moda del que iba a haber dentro de seis meses ahora es que todo rapidísimo todos está entre mezclando cualquier influencia hechos que dice hablaba de que de repente de Damm de una nueva posibilidad de boda o en Osaka o una prenda distinta indies que es al día siguiente y cambiar Humberto de los centralización ya los poderes de decisión en el tema de las modas que antes lo tenían muy controlado hablando claro cuatro o cinco empresas tampoco mucha al vas a nivel mundial que actualmente ese poder se les ha ido de las manos totalmente por todos por la compra online por las basta aquellas empresas que es tal que la capacidad de influir en la moda y ahora cualquiera prácticamente que que estaba Bree que una determinada prenda el ordenador poderlo repetir todo el mundo

Voz 0927 11:23 ya estos dos polos opuestos claro van a convivir no se va a imponer no se van a imponer los que buscan las las marcas más sostenibles la compra ética todo eso frente a los que quieren estar cambiando continuamente no

Voz 0760 11:37 que es que hay una viene podrían positivos si pues se una pequeña batalla pero en este momento entre los entre un consumidor que que digamos que no se que dejar manipular que quizás el inteligente que intenta tomar sus decisiones de compra porque ser responsable no solamente se socialmente responsable medioambientalmente como estamos diciendo quién es irresponsable para suscrito bolsillo entonces claro es los persona sigamos tenga tenga en lo que llamamos continua obsesión por compra de cosas nuevas embarcar al primero joya perjudica es al mismo perjudica es su portal de libertad yo cuando planteamos que enfrentarse a éxodo planteó desde el punto de vista de que el consumidor debe ser libre para hacer lo que quiera para justamente lo dejarse manipular por esas cosas de la quién les conviene desde luego es al consumidor individual de repente encontrarse con que con la varió lo tiene lleno de cosas pero que no tiene criaturas

Voz 0927 12:34 todo el el obsesionado con lo nuevo está cerca de la de ser un comprador compulsivo lo es

Voz 0760 12:40 sí

Voz 3 12:40 sí sí tiene todas las papeletas claro

Voz 0760 12:43 una de las características justamente de la impulsividad es es eso lo es decir que cuando la persona entrar los centros comerciales lo día hablábamos de ello es que entrarán a ver si encuentran algo luego detrás justamente es al propio consumidor dice tras mirar a ver qué hay nuevos que busca nuevo algo que le que le atraiga sin saber siquiera lo que que que que que va a encontrar siempre que vaya para la tensión lo que es nuevo lo que no tiene ya varios esa en la pena