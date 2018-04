Pantomima Full valoran 'Twitter'

No hay resultados

Voz 1 00:00 Ribó Cadena SER

Voz 2 00:04 ayer se presentaron los Presupuestos en el Congreso de los Diputados que no es otra cosa aunque asignar cantidades concretas económicas para cada proyecto que en el conjunto del país interesa realizar a todos nosotros tenemos nuestros propios presupuestos Nos de hoy por hoy una de las mayores partidas sino en ellos compensa por el momento compensa pantomima fue

Voz 3 00:30 hoy los belgas Alberto Casado pantomima full qué tal cómo estáis qué tal

Voz 4 00:36 muy buenas sí que más ahora

Voz 3 00:39 ella ha reconocido que compensa que estemos aquí

Voz 4 00:41 sí sí veías hace con otra actitud siempre dábamos aquí son esto supone pantomima Julia toro largo llamar a día de hoy es día de FLI pasa esto es una pena porque es el día hoy que vamos a meter la pata que venimos aquí alabados y bueno sabéis que estos días hemos asistido a varios linchamientos en Twitter los más sonados han sido el del usted que es sí sí exacto y regaló Gaspar de verdad

Voz 5 01:12 si la gente dice que hasta que esos niños no necesitan precisamente gafas de sol es decir que esos niños no merecen tener algo que no necesita

Voz 6 01:19 tan sólo se les puede dar productos de primera necesidad nada de nada

Voz 5 01:23 de capricho fíjate

Voz 2 01:26 que he leído sobre el tema estos días nunca hasta ahora lo había visto desde Isaías

Voz 5 01:30 en mi caso dicen esos niños ven cosas es algo que no quieren ahí El otro caso fue el de Sergio Vicente guionista de allí abajo que hizo un chiste sobre andaluces en Twitter ha habido gente pues que la puesta pareja ha pedido su despido amenazado con hacer boicot a la serie no verla más vale

Voz 6 01:46 que también decimos que es muy fácil hacer boicot a una serie de HBO yo también claro

Voz 5 01:52 Sergio ya ha pedido perdón en Twitter Hidum ida pues tendrá que volver a Cabo Verde quitarla gafas a los niños y subieron las fotos de los niños sin las gafas solamente el matiz que no es Cabo Verde

Voz 7 02:02 a Cape Town que lo mismo es verde sigo donde estuvo realmente es ciudad bueno he yo viendo todo esto me acordaba de cuando aquí Albert

Voz 2 02:16 Alberto Tous sufriendo un linchamiento una vez yo sufría

Voz 6 02:19 sí claro nos cuentan poco Alberto Casado cómo fue aquello

Voz 5 02:24 el día que me levanto hoy al levantarme siempre abro Twitter veo que tengo varía las menciones entonces la la leo todas son gente poniéndome a parir poniéndome caldo que desató ese linchamiento por unas declaraciones que había hecho una rueda de prensa yo yo pensaba cuando hecho yo una rueda de prensa es que era gente que me había mencionado pensando que era Pablo Casado el del PP les está poniendo paré pero vamos a a mí era conversando queda este gente pinchaba que ha colocado el pasado en el buscador casado tal pero lo que no era para mí era para Pablo Pablo Casado

Voz 8 03:00 y hasta como polémica tampoco

Voz 7 03:03 esta estos impresionante yo creo que vayamos a mí lo que me pasó día para entender Twitter sí

Voz 6 03:12 después de estas declaraciones

Voz 3 03:15 vamos con

Voz 5 03:16 la guía para empezar hay que preguntarse qué es Twitter Twitter es una red social de insultar vale es puedes insultaron ser insultados siempre y cuando los insultos no superen los doscientos ochenta caracteres

Voz 6 03:26 Twitter es lo contrario a a Tinder Tinder una personas Twitter las enfrenta eso es quién está en Twitter twitter mayoritariamente hay tres bandos haters ofendidos y gente que se abrió la cuenta pero ya no la usa por por miedo claro

Voz 5 03:40 los ofendidos son son gente muy muy sensible vale tener cuidado con lo que se pone en Twitter

Voz 6 03:44 bien porque hasta gente te puedes hacer daño si además están por todos los lados da igual que pongas un tuit que sea disfrutando de solicito que habrá algún ofendido que te dirá que el cambio climático no es para alegrarse

Voz 5 03:54 que cómo puede disfrutar de solicito mientras en Siberia cada año mueren ancianos por frío en no no dónde vas

Voz 6 04:01 sin embargo cómo reaccionarían haters ante el comentario disfrutando de solicito pues un haters

Voz 5 04:06 día restrinjan los que tienes pasta no tienes que levantarte asfaltar carreteras hijo

Voz 6 04:10 de la gran riesgo directamente ojalá te de cáncer y hay disfrutaremos nosotros es ajeno mucho y más en lo que a lo mejor luego son bellísimas personas

Voz 7 04:20 no no pero el Twitter

Voz 5 04:23 que los haters pues a veces dicen estas cosillas de yo

Voz 8 04:25 no os creéis tener moralmente

Voz 2 04:28 la posición idónea para dar consejos sobre cómo utilizarla

Voz 6 04:32 a nosotros desde nuestro punto de vista intentamos aportar luz para que esto mejore

Voz 5 04:38 pues vamos con los cursos básicos para usar Twitter vale la primera pregunta puedo tener razones

Voz 6 04:44 Twitter si la tuviera es estaría yendo de listo y serias insulta

Voz 5 04:47 por eso otra pregunta que no surge Devo tuitear sobre temas que no me interesan siempre

Voz 6 04:55 mira te interesan por ejemplo los Goya lo lógico no es no habernos lo lógico es verlos para ponerlos a parir ya que gente tengo que salir en Twitter buena pues a la gente que odia así que te cae mal pues para tus amigos ya tienes Facebook

Voz 5 05:07 Clancy por ejemplo días a Pablo Iglesias o a Marhuenda por lo lógico es seguirles para que cada vez que pongan algo pues enfadar lo no

Voz 6 05:14 mal si estaba profesora Mister wonderful pues donde los metas en Facebook en Twitter

Voz 5 05:19 que cuando se considera bueno en Twitter

Voz 6 05:22 cuando consigues que alguien te bloquea si has dañado tanto a una persona que decide bloquear te estás haciendo las cosas bien

Voz 5 05:27 exacto lo que en la vida real sería una orden de alejamiento en Twitter es es algo de lo que presumir en la vida

Voz 6 05:33 va una pregunta más puedo hacer cambiar de opinión haters sí sí sí

Voz 5 05:37 la arroba pirata XXXV te ha escrito ojalá teatro te atropella un camión de estiércol y tu cadáver huela mierda una vez enterrado pues invitar a un café café y habláis del tema porque pirata al final tiene pinta de ser una persona con la que se pueda hablar seguramente

Voz 6 05:52 yo cabal no es que muchas veces acusado los haters de pasarse pero tampoco se les da la oportunidad

Voz 3 05:56 claro charla nadie habla con ellos tampoco vale vale

Voz 2 06:00 hasta aquí nuestro análisis de Twitter yo no te voy a contar estoy haciendo una cosa en la tele de los Oscar estamos haciendo una chica escribió Toni Garrido ojalá te mueras

Voz 9 06:12 hombre no se cambia tu de una no cambia de tercio

Voz 6 06:17 a estás al límite

Voz 7 06:20 el Oscar

Voz 2 06:22 no No pregunte por qué vamos con las conclusiones

Voz 6 06:28 bueno teniendo en cuenta todos estos puntos pasamos a valorar Twitter como red social filtros ninguno a diferencia Instagram esta red no tiene filtros que embellece el contenido luego bien pajarito que nota hace prever la que se te viene encima ingenio mucho los mejores insultos está en Twitter importancia demasiada sal no debería ser noticia lo que pasa ahí aunque eso implicase que no existiese el Huffington Post pues habría que ir aplicación bien correcta por todo esto el equipo de pantomima full ha decidido que

Voz 5 07:04 la valoración de Twitter como red social

Voz 6 07:07 se ha de

Voz 3 07:13 me daba algo más bajo todavía mejor que coches peor que Twitter antes mal rollo antes inmolado

Voz 7 07:25 te contamos con cincuenta y tres con hechos muy poco ya veremos que ya sabes que somos a mí me pasa

Voz 6 07:33 no interesa interés en cuenta además que nosotros nos alimentamos de Twitter para es un poco nuestra viviente de de debéis

Voz 2 07:42 pantomima fue el muchísimas gracias aquí hoy que hemos decidido poner toda la música de este programa con un sentido queremos que ustedes traten de adivinar cuál es esta es muy fácil

