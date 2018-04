Pero si solo es un juego...

Voz 1 00:00 tengo veintidós años ya veinticuatro años ícono empezasteis a jugar al que era yo a los diecisiete años es decir yo creo que que era un sitio un concurso podía saca

Voz 2 00:12 dinero fácil que podía vivir de ello porque la primera puesta que HM lleve el fueron unos mil euros mil quinientos y dije coño pues he echado cinco euros y tal pues me apoyo va sí lo ha hecho siempre llevo bastante dinero

Voz 3 00:24 desde que salió prácticamente el boom de las apuestas

Voz 4 00:27 la edad de ludopatía ha bajado

Voz 5 00:30 sí y dieciséis siete

Voz 3 00:33 vamos

Voz 6 00:34 pues que cuando yo entraba cuando yo entraba y todo era como tal como de la casa de apuestas ya me conocían impedían DNI ni nada

Voz 2 00:43 imagino ellos a lo mejor pensaban que no pero yo estuve los últimos seis meses antes de cumplir dieciocho años

Voz 3 00:50 estando en la cual tenemos registrados a fecha de hoy más de doscientos pacientes el la mayoría son no mujeres bastante pocas yo doscientas y pico pues cinco cinco seis son mujeres no más vienen de los padres lógicamente pues solos no pueden venir está venido pero las digamos para la que tiene el importantes de cima cachondeo que que eran Jacki es increíble

Voz 7 01:23 era una bebida gratis tomando como iba Betis incluso

Voz 3 01:29 tener el otro día que yo creo duro lo quería creérmelo les dejan fumar

Voz 1 01:34 y lo pro en comidas gratis si vence comida bebida claro

Voz 3 01:39 cotizan gratis Si gratis no se ha hecho

Voz 7 01:44 cuando te estás dejando todo

Voz 1 01:49 de miles miles de el y a hacer en mi trabajo tenía acceso tenía acceso relativamente fácil a dinero mejorado bastante dinero

Voz 8 02:00 hay dinero de la empresa

Voz 2 02:04 sí sí sí sí se bastante dinero de la empresa yo lo que hacía era robar a mi familia que arroba mi familia todo el dinero que me bastaba joyas en dinero efectivo o con tarjeta de crédito global cualquier cosa que veía cualquier cosa que cogía para poder jugando aparte empate dinero no tendrá una pero joyas de familiares fallecidos es un trauma aunque ya estoy Mi padre es no no lo sabemos que ahora en el momento de pasó y todo eso pero además el primer ya que estoy aquí que haya no les importa las joyas en cierto modo pero que yo salga adelante y obviamente esto porque igual ánimo dos años y ocho meses aquí fue un poco en Grecia no es decir poco a poco entre semana

Voz 6 02:45 anal y al final ya el último año era diariamente sin ir al colegio a nada

Voz 3 02:49 qué terminal hijo de cinco diez mil euros

Voz 7 02:54 primero te haces vas

Voz 3 02:57 cuando llegué aquí me dice el padre que le ha pagado la deuda al hijo lo primero que la digo digo mira expertas lo metros eres tonto digo las pagaba la deuda perfecto decir que no pero la acabas de dar un cheque en blanco tu hijo

Voz 7 03:14 la cita todos los problemas que el evitan que ya tienen problema que la mayoría bueno hacerlo

Voz 2 03:26 el problema es tradiciones que cuando tu ya lo sueltas dices todo tú te suelta la mochila por decirlo así como una especie de metáfora tú tienes una mochila llena piedra llenan cacas a tu familia critican con todo te tienen que estar controlando como un niño pequeño idealmente esos jodido pero ha ayudado la Asociación por la gente que está aquí todo es mucho más fácil es un grupo de ayuda no soy digamos todo mutuamente porque el sentido de que por ejemplo yo hablo de ella cuento en el que se cuentan el grupo cada uno cuenta su historia de cómo ha sido de comando izado y te pueden hacer preguntas pero buenas que tú puedes interactuar con por ejemplo y lo con él o con cualquier persona para poder ayudarle incluso familiar a una pareja él de decirle consejo para que siga con su novio Suu au su hijo para que así sea más fácil para ellos

Voz 3 04:13 yo cuando acogidas y yo salgo bastante bastante fastidiado y me llevo años haciendo cogidas es la primera cita por el paciente llena de donde las cuentas todas las pautas y todo lo que vas a hacerle hay de todo lo que les ofrecemos para que él se rehabilite hombre que la Familia no puede viene solo pero nosotros siempre aconsejamos que se ve acompañado siempre igual que las terapias es durísimo porque familiar cree que sabe todo porque es que su juzgado poco fijo su marido y le apuntó a todo lo primero que les digo siempre y cuando la la primera pregunta digo a todas las

Voz 7 04:56 sí digo no

Voz 3 04:59 es verdad dijo mira es que tienes delante tuya

Voz 7 05:02 estás cómodo digo así que se que está mintiendo

Voz 3 05:08 en Palencia guardar cantidades tontas pues localidades tontas que se piensa que porque no las diga para asegurar daño es al revés las es mucho más daño porque sí

Voz 2 05:19 no llegó a decirlo a saber dónde estoy ahora mismo no estuviera no hubiera están en mi casa eso tengo clarísimo seguir al nivel que hubiera estado en ese momento estaban ese momento yo estaría fuera de casa totalmente o debajo de un puente de lo predio totalmente hay yo sé que mis padres sí yo vuelvo a jugar mi padre me dicen a mí tiene la maleta agua

Voz 7 05:44 les falla una vez dos no

Voz 3 05:46 la madre Olano novela siempre que algún yo siempre vivo de o no os preocupéis que había dos meses este riendo entran llorando y riendo

Voz 9 05:56 a vivir que son dos días Javier del Pino