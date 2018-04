100 Yardas - Las decisiones de los Patriots (Programa 113)

Voz 2 00:00 bien ya fútbol americano

Voz 1025 00:31 que tan bien yardas acabó la los días de vacaciones Se acabó la Semana Santa y en una semana nos ha dado para reposar un poco para ver todo lo que se seguía produciendo que se ha producido mucho hay un montón de cambios que que os vamos a intentar contar hoy en cien yardas yo tengo una inquietud personal que os la voy a transmitir antes de saludar a toda la mesa min que tú personales quién está haciendo bien los deberes quién no da la sensación que esté haciendo bien los deberes que eso no quiere decir que luego a la hora de verdad ya sabéis cómo es este deporte ahora de verdad te quedas boquiabierto y yo pensaba que esto te estás metiendo la pata mira el recital para ejemplo los Jets el año pasado que nosotros los damos por enterrado los quince metros bajo tierra

Voz 1025 01:21 co era Fight fichando estos quince metros bajo tierra y sin embargo fijaros la temporada que Zerolo jets aceptable no nada para tirar cohetes pero bueno yo tengo unas inquietudes a estas horas y las voy a transmitir al grupo del momento recuperada en San Sebastián donde estás hermano pues

Voz 0522 01:40 bien a mí me encanta las vacaciones pero será la única vez que estaba deseando volver a a trabajar yo para cien yardas vamos

Voz 1025 01:48 muy bien tienes alguna duda o no como la la semana te ha dado para ver las cosas con una perspectiva distinta y quizá intuir que puede haber gente que hace bien los deberes y gente que lo hace mal

Voz 0522 01:59 no no por supuesto yo tengo ejemplos muy claros de las dos cosas también te digo que incógnitas muchísimas que hay que esperar saldrá Fever cómo cómo evoluciona todo porque yo creo que todavía no se esperan unas cuantas sorpresas

Voz 1025 02:11 muy bien señor Louis Jones Barcelona qué tal estás Luis Sadam Auvers mira ahí tienes un hombre que llega desde Marruecos directamente empaquetado

Voz 0460 02:24 a poner la la la guindilla con ellos

Voz 0460 02:29 el las visas oscura oscura Black guindilla Villa a cargo de Luis claro muchos

Voz 0460 02:42 pues tienes dudas pues no la verdad es que

Voz 1046 02:46 muchísimas tengo muchísimas en el aspecto de Cuevas sobre todo tengo muchas tengo muchas dudas que pero muy amplias y francamente si tuviera que poner un un un dedo hoy sobre quién está haciendo bien las cosas diría lo Laurence pero ahí queda

Voz 1025 03:00 muy bien a ver qué tal señor ante Bon no tú te van Jordan tú te tú qué tal te han dado te ha dado estos días para repasar cosas son nos has descansado y nos creo mirar nada de fútbol americano

Voz 4 03:13 cansado como se nota que no eres padre bueno tengo por fin por fin descansó ahora te ha vuelto empezar el cole Semana Santa

Voz 1025 03:34 bueno si queréis empezamos por nombres propios o si queréis os tiro yo dudas propias donde os apetezca más arrancar porque no hay tiempo para todo queréis que arranquemos con nombres propios por ejemplo Iker

Voz 0522 03:49 yo creo que si no venga es que además yo creo que es la es la noticia más reciente yo creo que todo el mundo está hablando de eso no sé si espera

Voz 0522 04:02 pero desde luego que la noticia el traspaso de brandy a los Ramos ha caído como una bomba en la NFL cuando parecía que estaban en la pelea por el Camp Junior han decidido no esperar más ha cogido a branding Qods ojito al equipo que están construí

Voz 5 04:16 son los los Ravens

Voz 1025 04:19 te da miedo al año el año que viene ya con lo que era en este año el año que viene al menos lo que están construyendo da la sensación de que son ahora mismo candidatos a súper volveremos luego por el camino cómo va la vida no

Voz 0522 04:32 si tiene que ser hombre sí desde luego Si consigues a dos córners como Marcus Peters Live si consigue esa branding Cox si consigues a sus para ponerlo al lado de Aaron Donald

Voz 1025 04:45 y que va a repartir una Estopa el año que viene

Voz 0460 04:51 venga ahí vamos es lo Dios por Dios

Voz 0460 05:00 eso porque porque sí que me parece muy bien

Voz 1046 05:08 se han fichado todo lo han podido fichar

Voz 1025 05:13 sospechas que es la es pan para hoy y hambre para mañana es toque

Voz 1374 05:27 es tan sencillo como que que es le queda un año menor azul le han firmado por un año y claro hay que renovarlo por ley gov dentro de poco sus contratos hijo

Voz 0453 05:40 sean hipotecado el draft esa

Voz 1374 05:43 este año empiezan en tercera ronda has ido un Olimpo que viene no tienen segunda al igual que quizás vamos

Voz 1046 05:54 lo que pasa no es una crítica eh

Voz 1046 06:05 largo plazo el equipo no ha podido hacer una puesta Luis no pero yo creo que el equipo estaba a ver el año pasado perfectamente podía haber sido candidatos a Super Bowl incluso no lo era era seis tuvieron su entrenador Entrenador del Año quiero decirte mira a mi la misma estrategia no me parece mala teniendo ya

Voz 0453 06:24 lo que tan consolidado como ya había

Voz 6 06:29 con tanto más amado lo que estáis viendo eh un dato más

Voz 1025 06:36 en un equipo de fútbol americano y la hacía

Voz 1025 06:53 estadio va con retraso osea que les que han por menos

Voz 1046 07:11 esta pero hay que imagínate imagínate el escenario todas esas estrellas porque ya son estrellas de NFL estarán ocupando prensa y todo comunicación ya sabemos como juega a ese nivel en cuanto se encadenan tres cuatro cinco victorias seguidas con buen juego y todo es muy factible atraer gente todo yo creo que sí sinceramente creo que sí que es un buen hombre ya incluso es parte de la estrategia porque detraen

Voz 0522 07:38 que los Lakers también juegan y los Clippers los Chargers en la misma ciudad y Los Angeles Kings y los Dodgers

Voz 0453 07:43 ni los yo te digo francamente lógicamente los resultados influyen pero en otro pero en algunos mercados más en algunos mercados menos ahora aparte del cachondeo de siempre que décimo hombre en Green Bella en el estadio porque sino más al estadio que haces no

Voz 0453 08:22 lo políticamente correcto uno que vive en Grecia

Voz 0460 08:28 pues aquí estamos

Voz 0460 08:33 sí pero como es el estadio de miles España entero en Minneapolis no

Voz 0460 08:39 claro claro parte el frío Minneapolis quizás por eso sí

Voz 0460 08:47 y una de las cosas pero perdona

Voz 1374 08:59 no lo haría porque estaba en los dos sitios

Voz 0460 09:04 menos mal que lo estamos diciendo aquí donde no nos oye nadie de Minnesota

Voz 0460 09:12 esto Bellvís Totti vive en Minnesota hace bien

Voz 1374 09:18 pero yo tengo primos han ido a Tenerife Infanta

Voz 1374 09:25 no hay bromas aparte no pero quiero decir que de tal manera el tema del

Voz 1374 09:48 pero que tampoco luego lo que importa

Voz 0453 09:52 en definitiva es vender un billete una entrada más opción entrado menos más o menos en el estadio no así el business es otro entonces pues yo creo que hay tener en cuenta que también tienen tienen unos chat yo es que que probablemente que tienen pinta de que que que pueden estar arriba también hay una competencia

Voz 0453 10:14 pero algo yo creo que hay el problema es un poco como cuando hablamos de Las Vegas no insisto que yo como románticos a mí me hubiese gustado que lo Lorraine en Auckland dicho esto no creo que el problema Maider sean Si bien han o no el estado de las de las que lo harán porque saben ellos su afición las tendrán fuera porque lo marca que seguirá habiendo gente que compra el siglo y en el fondo puede que el aficionado de Auckland alguno seguramente cada uno a su manera EEUU tan acostumbrada a una franquicia se te vayan de una ciudad a otra no puede que el aficionado de Auckland insisto alguno de ellos

Voz 7 11:01 por por tengo la reacción contraria diga bueno que nos den

Voz 5 11:09 sí

Voz 5 11:12 ha dicho que sí sí sí sí en Memphis Memphis se se da igual que juegue

Voz 0453 11:19 los Angeles o de perdón que jueguen en Auckland o que juegan en Las Vegas

Voz 1046 11:23 por cierto me oyes Historia esta

Voz 1046 11:29 de hace cincuenta años hoy Sánchez nos quitamos el sombrero ese perdona

Voz 0460 11:40 pues así perdonadme por redirigir es

Voz 1374 12:05 a mí me dejáis

Voz 2 12:15 el fútbol americano Chamizo dar buena nada

Voz 8 12:26 cómo le vamos a José Antonio un abrazo Andrea aunque les gusta la nieve en abril

Voz 0460 12:36 aquí tuvimos una ley

Voz 0460 12:42 no no no guarden la pala para quitar la nieve de la puerta de casa

Voz 0460 12:51 hola

Voz 9 13:07 Cox de la llegada en la pieza

Voz 8 13:10 le faltaba la ofensiva lo que puede pasar es pero que cada vez pinta más ahora que se digo esto para que los patriotas de New England ese es el tema y el otro tema de qué se habla mucho aquí no sé ya ya tan viene os lo han tocado el día de hoy o si de pronto una gran expectativa me imagino que para todos los que aman la NFL lo es lo del Beckham y lo que está dispuesto a dar los Giants de Nueva York lo que lo están dispuesto está dispuestos a lo que Pires mejor lo ya ante Nueva York por o El Beckham lo de Beckham no ha caído tan mal como se esperaban Nueva York osea es un gran receptor pero hay mucha gente que está de acuerdo con una reestructuración por qué nos dimos cuenta que cuando Beckham no está hombre y le mal y no tiene absolutamente a nadie tiene dos sectores muy normalito lo cual es complicadísimo para los kilos fútbol Giant y no sé si han visto pero se publicaron imágenes y una fiesta con todos los juguetes que tú hagas el quarterback de los capos de Dallas parecen ya había atraco mujeres desnudas inconscientemente es repetía la frase grito de un estilo de vida uno de los una de las frases ya popularizado precisamente cuales Barack de los Cowboys de Dallas aquí seguimos esperando lo mejor esperando que llegue la temporada de la NFL de fútbol americano ya

Voz 9 14:25 piensan a a ver

Voz 1025 14:38 hombre Juan pero que te ha pasado la semana

Voz 8 14:46 de la de la Juventus se levantaron sobre un poema de Kohl les cuento en el gol en el fútbol el orgasmo es béisbol Orgaz contra Cristiano

Voz 8 15:01 un abrazo de que todo siga bien saludos desde los Estados Unidos

Voz 1025 15:07 de ahí seguimos teniendo un montón de Historias que contar y que comentar que estábamos precisamente en ella así que esto es bien yardas ya lo sabéis no

Voz 1025 15:57 bueno pues nos tortas oro sigue siendo el fútbol americano sigue siendo la NFL no sé si alguien se había quedado pendiente de de sumar algo más antes de que entrara que no perdona tú yo creo que es el

Voz 0522 16:12 Emma no es hemos tratado lo vamos al otro lado no los los Patriots John lo que os estaba planteando es que yo no comparto el el pesimismo que que parece que está un poco alrededor de de lo que está pasando en Boston en New England

Voz 0460 16:26 yo creo que sigue siendo un equipo

Voz 0522 16:28 prepotente no creo que estén haciendo las cosas mal es cierto que todo lo que ha pasado las últimas semanas en torno a gran cosa que ahora parece

Voz 0460 16:36 ya se desactiva porque parece que se lo quieren quedar

Voz 1025 16:51 también se los ahí sí pero sigan teniendo

Voz 1025 17:04 ya pero déjame que te sumen una cosa que por ahí iba yo al principio no se sin Luis estaba en la línea que yo por ejemplo he yo no digo que no sean un gran equipo que el año que viene estén peleando por todo pero que la sensación desde fuera es que no están terminando hacer bien los deberes que me está pasando lo mismo

Voz 1025 17:23 mira lo que te estoy contando entonces yo insisto que eso no quiere decir que no lo comparte siguen no si no nos no dejan de ser grandes equipos pero me da la sensación que están abriendo demasiado la mano que son muy personales

Voz 1046 17:37 sinceramente si hay un equipo que se merece todo el crédito al menos para empezar

Voz 1046 17:44 son los totalmente portero es tope aquí estaba mi pelo faltaba yo caro y que con otro otro pues pero pero sí que considero que las las movimientos que está haciendo últimamente les están afectando mucho en la línea de flotación en la línea de flotación que luego tienen la capacidad ya lo hemos visto eh fuera del draft se sabe mover muy bien irrefutable aquellos aquellos puntos en medio la temporada ha mismo no para aquellas zonas que les faltan no tiene esa capacidad de de de regenerarse no porque la primera parte de la temporada el año pasado no fue espectacular yo creo que se disponían a su en la porque la Super Bowl Patriots no por su juego interior ese crédito que quiero que siguen teniendo pero lo que tiene esta que la capacidad de de de de reestructurarse irá adelante

Voz 0522 18:35 para Luis perdona eh para para poner nombre a lo que estamos diciendo lo que han perdido es branding Kus Malcolm Butler Mendiola han hecho Elder que sí me parece

Voz 0460 18:46 claro que sí esto es también lo que calificó titulares

Voz 0460 19:15 ya entiendo este únicamente entiendo

Voz 1374 19:58 ya

Voz 1046 20:07 porque hasta el último minuto

Voz 5 20:28 yo creo que aquí

Voz 0460 21:10 se ahorran ocho millones y ahora mismo no tener que darle el dinero que iba a pedir el aceite

Voz 0453 21:17 o sea que tiene grandísimos números en la última temporada no

Voz 1374 21:24 el nuevo otro equipo es que voy a decir yo buenos días

Voz 1374 21:33 sí ha tenido grandes lo que para mí

Voz 0460 21:53 plantean de te uno con un talento extranjero

Voz 1374 21:59 que tiene Le hace el mismo rendimiento mejor que lo que hubiera podido también lo han compensado francamente yo no creo que estén haciendo los deberes mal al contrario yo creo que lo están haciendo bien broncos que yo creo que al final

Voz 1374 22:19 con lo cual lo mejor hablo ahora y luego me

Voz 0460 22:28 sí sí es la incertidumbre sobre lo que pasa

Voz 0460 22:38 a tocar Jones Gárate a así ya que igual vienen curvas ahora eh ya que voy a tocar el nombre de Dios

Voz 0460 22:59 esa historia

Voz 1374 23:13 no sé también a quiero que también ahí es un poco ganas de de sacar alguno

Voz 1374 23:22 no pero no pero no es una película

Voz 1374 23:31 a Deco ganó porque están San Francisco vale porque espero que has querido

Voz 1374 23:39 hay una suplente aunque no pero pero no nos acordamos de que viene no termina en cualquier equipo

Voz 5 23:51 sí bueno debido a una serie de circunstancias entre la Santísima

Voz 0453 24:04 sí hay te puedo decir hombre yo creo que hay han han intervenido muchos factores un poco también la la la la la te puedo decir no completa satisfacción de Chicken tener

Voz 0453 24:21 entre los Patriots han sacado poco provecho a ese traspaso precisamente porque si queréis

Voz 0453 24:29 hay a dónde quiere ir barato se quedaron con la segunda ronda que hubieran podido sacar mucho más

Voz 0453 24:37 dicho esto no es que por narices ahora toda esa situación tiene que traer con las durante veinte años ha habido una situación que se ha aclarado la demostración que ahí no hay intención por parte de nadie de hacer jugadas raras es también que ha salido creo que durante Nuestra pausa basada en la Semana Santa

Voz 0453 25:18 esto es un equipo que tiene un proyecto a largo plazo no es un equipo

Voz 1025 25:27 dan señales extrañas Dime que me que le añades

Voz 1025 25:53 Nos estáis entendiendo a mí sí sí nosotros no decimos que este equipo vaya fracaso el año para caro el año que viene decimos que las señales que están mandando son extrañas decimos que que están haciendo cosas raras que en cualquier otro equipo joderte llevaría eran manos a la cabeza Éstos son los Patriots pero bien pero le dijeron no

Voz 1025 26:16 no pasa nada o que no estamos viendo nada

Voz 1025 26:21 que soltara a estos porque son nombres y apellidos muy gordo se aquí Calypso

Voz 0453 26:56 a y entre quince diecisiete millones al año ellos sabes que es muy difícil que que paguen mucho a alguien por su posición que bueno llegan a perder normalmente gana paga diecisiete millones a venga

Voz 1374 27:15 son millones cambiamos la pregunta

Voz 0522 27:20 Andy Moss que sólo jugó un año

Voz 0522 27:24 cuasi perfecto esto bien cuántas súper mega estrellas han tenido los Patriots que no hayan generado ellos mismos

Voz 0460 27:34 no volverán en eso estoy total

Voz 1374 27:39 Iker el famoso porque cuando nos parece bien pero

Voz 1046 27:47 vale que ellos hacen estrellas realmente de hablamos de del mal hablamos de bueno a hablar de teníamos muchísimos Juan Paredes mismo Breivik OK

Voz 0453 28:00 tediosa pero pero un un equipo

Voz 0522 28:05 me cayó encima a cinco seis

Voz 0522 28:40 claro que sí se han ido cinco seis titula otros años sí

Voz 1374 28:55 pero lo que estamos hablando en los que estábamos

Voz 1374 29:19 o eso cabe en la historia del después

Voz 1374 29:36 el calor descartando

Voz 1374 29:43 es un muy buen Running Bach pero hasta hasta hace poco

Voz 0453 29:51 claro claro

Voz 1046 29:55 depende que cualquier equipo es que de cualquier nivel me da igual el basket fútbol NFL cinco seis piezas es mucho eh

Voz 1374 30:10 no es que dejarán de Jaime que siempre

Voz 0460 30:26 no sabe defender esa teoría los Eagles han perdido tantos o más jugadores angelinos veo tan preocupadas por estos o más y mejor por qué te voy a costa no llevan tantos años del todo lo patrio eso es lo mismo que pierda el Madrid el Barcelona cinco tíos titulas es Villa

Voz 1374 31:01 totalmente en el hecho de que tienen cuatro

Voz 0522 31:08 XXIII un treinta y un cuarenta y tres

Voz 1046 31:26 eh cuidado que esto no quede como que ya les ya hace una crítica es como mínimo algo es no pero es extraño que hay todavía en persa ellos siempre Navia

Voz 0460 31:42 la última vez que tuvieron dos primeras rondas fue en dos mil doce consiguieron Chandler yo pensaba que estaba les

Voz 0453 31:52 con dos primeras dos según decías

Voz 1025 31:57 ponemos un punto de esta historia porque estoy seguro que hablaremos más si cambiamos la página estamos en cien yardas

Voz 12 32:27 tiempo para viajar hasta México

Voz 1025 32:29 cien yardas tiempo para darnos una vuelta para ver qué nos trae Alfredo dame que tenemos de estos días de NFL Caisse de precisamente de fútbol americano de lo que se está hablando en Méjico hola Alfredo qué tal estás

Voz 13 32:41 cómo estamos qué gusto saludarse Sevilla Serra semana pues si el tema más relevante sin duda es una cuestión de lo que se entiende se habla de una posible canje imposibles Trade los gigantes bueno pues se obedece a un cuadro de no es el tope salarial que estaría buscando cobrar por la Liga te pondría no solamente a los Giant sí lo son pero sector ganando cerca de cuarenta millones de dólares por Froome contrato garantizado sería verdaderamente escandaloso entonces que por si fuera poco en el tema vestidor con el móvil me ha costado trabajo entonces pues si si fuera un poquito la combinación se destapa esta posibilidad bueno pues hoy es mete ahí pues de obras levantan la mano el primero que dijo pero estoy armando un equipo realmente competitivo lo un equipo que va por lo menos hacer representante en los próximos cinco seis años en la NFL entonces levantó la mano San Francisco que también está siendo extremadamente bien general y bueno pues Cleveland que les para todos los datos que puede hacer posible abrazarles pegas ya te puede tener una temporada diferente pero creo que ese es el tema central del movimiento pasar lo que podría generar para gigantes un movimiento aquí no solamente económico sino lo que podría sacar el tema de selección ese muchas cosas pero echaría de este jugador principal hay que recordar que la y Mali también ya que tienes mucho más próxima que poder seguir creciendo entonces que si hay alguien podría ser vistiendo la es una marca de franquicia para los feriantes entonces el que también bueno pues se ha lesionado ha tenido que siendo sector deportiva Valle mucho

Voz 14 34:35 pues tercero ya pero yo menos usted que piensen bueno yo yo te dejo

Voz 1025 34:40 segundos para rematar pero hay una parte importante también Giant porque temas extradeportivos a mucho igual también quieren sacarse de encima un problema no sé cómo lo ves tú

Voz 13 34:51 sí justo los que la combinación de las dos cosas no él quitarse un problema en donde va a representar que tienes económicas ha costado trabajo para no un control dentro competidor entonces si piensa curiosos cosas pero bueno pues los afiliados temer a uno de los tres FAPE receptores de la Liga no entonces eso es la la avalancha y habrá que ver cómo se creo que esto las decidiendo por ahí desde finales de abril el a principios de mayo

Voz 1025 35:18 amigo la semana que viene más cuida te mucho por México

Voz 13 35:22 igualmente muchísimas gracias por el contacto

Voz 1025 35:24 como siempre un placer contactar con Alfredo tamén México seguimos en cien yardas

Voz 0460 35:45 venga que os quiero

Voz 0460 36:12 L a ver yo no creo que sea eso pero sin embargo está costando mucho chocó del Beckham quiere que la enseña en la pasta Varqués buenos eso

Voz 1025 36:34 pero qué hacen tú no que esta canción se lo están pensando los equipos yo creo que hay varios equipos que están pero no perdona perdona andando no te planteas bien la pregunta se lo están pensando en en el aspecto personal que dicen hostia a este tio vale mucha pasta pero pero igual tengo una bomba de relojería de no

Voz 0522 36:56 pero no sé si están dispuestos a dar dos primeras rondas

Voz 1046 37:04 muchísimo es que vale por cualquier jugador OME a ver yo quiero

Voz 1046 37:11 quise ir a de hoy que te venda camisetas ahí es que claro es que esto al margen de estar de lo que vemos en el césped hay mucho más que con silla que cuidamos

Voz 0522 37:27 para mí no hay nadie como como ser

Voz 0453 37:35 que podía ser un buen fichaje para Jackson bien para crear un crear un personaje camiseta un equipo como los Giants

Voz 0453 37:47 los ya no razona porqué porque son equipos grandes acuerdos lejía caminar exacto que los ya no necesitan un hombre franquicia yo creo que sí hombre un momento aquí estamos hablando de fuera del campo quiero decir en el campo necesitas un líder cualquier equipo

Voz 0453 38:14 es ir hacia atrás también entonces sí pero pero un equipo como los Giants como los Steelers como los patios han no necesitan unos hombres que le haga vender camisetas

Voz 0453 38:30 esto le puede hasta hace poco buena probablemente todavía un equipo como los Jaguar vale un equipo yo qué sé hoy en día los brazos pero pero

Voz 0453 38:46 no necesitan un vendedor de camisetas necesitan un líder un jugador a un jugador ahora a partir de ese punto no entrar todavía en lo que puedo opinar o no como jugador si merece no merece para mí va a ser muy muy complicado de traspasar porque dos primeras rondas y él pretende veinte millones al año que nadie se habla mucho de bueno mucho alguno los patios ahora con cuatro Pixel en los primeros dos rondas podrían ver yo francamente o me equivocaré pero vamos en la antítesis osea el el el último hombre que vería que que que veo

Voz 0460 39:36 a Libby estuvo allí y lo hizo bien quiero decir que no encajaban eso ya ahora es otra dimensión

Voz 1374 39:47 este debate estrellas de Hollywood

Voz 0453 39:52 quiere ser uno de los más pagado quiere dinero de Barak ha sido francamente para el receptor no pago

Voz 0453 40:02 exacto sea todo desde hoy dos primera ronda te estás hipotecada

Voz 0453 40:08 que es un jugador que que tiene un carácter que está siempre jugando estás siempre jugando en el límite tuvo que estás invirtiendo te estás hipotecando la casa entera en rondas en dinero que le vas a pagar por uno que no sabe por dónde te va a salir que luego tiene su pataleta de de estrellita o es un jugador extraordinario no estoy diciendo

Voz 0453 40:32 no estoy diciendo que no pero qué quieres que te diga antes de meta

Voz 0453 40:39 en un jugador quiero también ver que sea una persona que viene y además es un líder en el vestuario tiene que se hará con un gran carisma él es

Voz 0453 40:56 que sí pero hoy por ejemplo mira yo recuerdo hace unos días alguien me pregunto hoy con ahora que tienen con toda las rondas que tienen los Brawn y tú tú cuánto pagaría para ve cántico a exigió fuera de los Brown no que en este momento me desestabiliza tengo un equipo que tiene un cuerpo de receptores

Voz 1046 41:24 la maniobra de de los New York de de los Giants

Voz 1046 41:31 bueno es lo que están pidiendo es astronómico y creo que también imposible en la cabeza normal sabiendo las pretensiones que tiene el Beckham de cobrar lo que quiere cobrar bueno pues vale mira a ver si alguien hablamos de ello

Voz 0522 41:57 por si no lo consigue tuvo luego bajas el precio igual

Voz 0460 42:05 con esas dos primeras rondas igual luego lo venden por dos segunda y lo consiguen igual es una estrategia como uno

Voz 1046 42:15 yo no veo que se pueda permitir los Giants desprenderse de del Beckham no no lo veo eh que a pasar evidentemente pero no veo hay oficial pero

Voz 1046 42:28 claro es que veo pero es que los reyes a Nueva York estrenamos rápido claro si no no vaya

Voz 1046 42:36 eso es cierto vale pero pero eh vamos es que lo era mira lo mismo que lo vi no veo que lo mismo que ha dicho ya que no vedad yo tampoco eh fuera de The New England yo es que no

Voz 0460 43:00 sí sí sí lo hago me lo sería por Antonio Brown si acaso quizás pero pero es que tanto había eh me echaron caro de cargo el viento todo me cargo el mercado chicos venga que quiero hablar de

Voz 2 43:16 estás escuchando cien fútbol americano

Voz 0460 43:57 la NFL y cómo de pronto

Voz 0522 44:21 yo también yo hasta los los enlazaría porque son temas que va muy relacionados más que una opinión sobre si lo conseguirá o no porque no no tengo las pistas necesarias para eso lo que sí voy a decir es que me gusta mucho lo que está haciendo Johnny Massiel me me parece que él ha cometido errores muy graves en su vida

Voz 0522 44:45 sé darle la vuelta y me parece que no

Voz 0460 44:50 pero es que yo no creo que es la vida

Voz 0460 44:59 qué sólo y me caí

Voz 0453 45:10 solo abro y cierro parece que son dos casos de dos buenos cortadas en la calle pero que no tiene

Voz 1374 45:19 sí si no tiene que arrepentirse de nada pero nada de nada otra cosa

Voz 1374 45:28 pero termina muy rápido

Voz 0460 45:50 claro me gustaría verle en la NFL

Voz 0453 45:58 pero si vas más talento que algunas en la cabeza

Voz 1025 46:05 nombres como luego luego si no por cierto que lo decimos como siempre cien yardas punto com estamos ya reactivando y vamos a empezar a colgar vídeos de todos otra vez espero que quería también

Voz 1025 46:22 hemos yo bueno entonces me decías

Voz 1046 46:30 estoy totalmente de acuerdo que el tema Man si el equivocado muy bien lo que está haciendo pues creo que le va a dar Sara todo el mundo tiene derecho a esa segunda oportunidad segunda y tercera oportunidad será el sentimiento real quiero que humildemente está mostrando sus sus credenciales higiene ideó con mucha más si es que alguno de los Max que están hoy en día equipos mismo caso que que KPN creo que perfectamente podía ser un un titular en cualquiera de los equipos ya en esta temporada pasada que en la que ha yo el titulado ahora mismo tengo más

Voz 1046 47:08 este por ejemplo yo veo por ejemplo mira que los funcionado perfectamente con lo con con con con con el pero

Voz 0460 47:27 eso eso es así bueno cosa

Voz 0522 47:39 yo soy defensor de Pernía pero no creo que K pernil que pueda entrar ahora mismo la terna para ser titular en un aspirante al título como son los Bike y el hombre que yo

Voz 0460 48:04 la e interesante

Voz 0460 48:10 claro pero por eso que te extraña que allá

Voz 1025 48:21 ahí decidieron venir a matarme como yo pongo antes a Kaká claro después de lo que he visto este año

Voz 0522 48:32 poner acá Perrin bueno en eso estamos de acuerdo por nivel deportivo Camper Nick tiene días

Voz 0522 48:39 sí lo tiene y además hay un punto también que no

Voz 0460 48:52 salido en Estados Unidos es un héroe

Voz 1025 49:26 muy bien pues éste era uno de los temas a Ben quiere rematar algo más porque me quería ir a los Reid

Voz 1374 49:36 pero así Cuéntame no se puede hablar horas pero pero bueno

Voz 1374 49:46 mejor hombre advirtió la verdad que que aparte

Voz 1374 49:51 es así pero dándole más vueltas todavía

Voz 5 50:17 es que el problema de Pernía es que quién le ficha tiene que ser consciente de que es protagonista de monte

Voz 5 50:29 que en Estados Unidos súper sentidos a la bandera el himno

Voz 0522 50:41 es el que se ha sumado esto eh

Voz 5 50:47 a ver no parecido porque si si es verdad que lo hizo Fitch hizo una cosa muy mal hecha él sí que tenía que redimirse pedir disculpas demostrar de que había Gambia

Voz 0453 51:01 esto en que lo sigo estuvieron el balón

Voz 0453 51:06 daban a

Voz 0453 51:13 al fin sensible no no pero se enfrentaban a

Voz 5 51:18 a la protesta posible de unos cuantos animalistas ya se ponía en duda de si merecía la pena meterse en un fregado como este en un berenjenal porque luego las protestas al final Vic consiguió demostrar de que se había arrepentido de toda bueno las cosas