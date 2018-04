La Vida Moderna es arrimar cebolleta en la cola de comulgar

Voz 0295 00:00 es jueves agachar en la cabina de teléfono si es el momento de empezar con la locución del programa que introduce el jueves hoy ofrecido por patatas Flandes o patatas Fulham seis cero nueve nueve cuatro ocho tres seis nueve Collado Villalba atendemos pedidos a toda la sierra ya todo Madrid verduras patatas de libros

Voz 0470 01:08 hola también una falta para que tampoco bueno pues no no dos el pero yo yo de verdad eh Javier era no Antonio López dirigente Javier Javier te Javier acuérdate

Voz 1194 01:24 no yo creo que si el agricultor

Voz 0470 01:27 loco de la verdad de nuevo Manolo recordemos que estuvieron el señor Antonio de Collado Villalba que nuestras un saco de patatas y te reitero mi propuesta de llamarlo al cambiar el Daimiel de patatas eh por notas traigo punto

Voz 1194 01:42 con lo que suena muy bien

Voz 0470 01:44 bueno gracias a todos por venir es todo en la vida moderna

Voz 1194 01:47 el un trabajo periodístico

Voz 0470 01:52 hombre no por favor es decir FM quiero recordar para los que nos lo prohíba aquí material para no que no viesen lo escuchas en el programa de ayer Ignatius acabó pintando una flor en un folio con mierda eh que no se os vamos a ver es que voy a hacer

Voz 1194 02:05 un día más en la vida moderna viajes

Voz 0470 02:08 la gente tiene que seguir la trama el programa hace dos o tres días nos trajeron los enviaron un anónimo una mierda en un bote de cristal que Ignatius ayer abrió en la cogió con las manos como si fuese un cuidador de ancianos

Voz 1194 02:21 ha sido una cosa que me sorprendió pintó con eh

Voz 0470 02:23 ya una flor en un folio Mi

Voz 1194 02:26 mi el único pero que yo le pongo a eso es que no sabía si iba a tener la suerte de que pintalabios bien pintó bien pintaba muy bien porque el liner trazo ya salió la vida moderna tenemos el la bola a vérselas empecé a en entretener pintando un poco claro pinta coloreadas ha traido a otro bote porque Dios aprieta pero no ahoga nos han traido otro como de chocolate eso como medio palmeras de chocolate vale me puede tirar a alguien la Kaká y esto intentar no ser árabe no paran de ocurrir cosas

Voz 0470 03:05 pero un momento momento esto creamos quitarle la caca de ahí un momento

Voz 1194 03:08 o que había enterado esto

Voz 0470 03:11 son torreznos

Voz 1194 03:12 no no lo tiene no lo esperaba caerá la caca lo que no dice con la Kaká con el puto torrente pero son torreznos el quién lo ha traído yo pensaba que eran palmadita son terrenos son torreño bañados en chocolate porque pero qué locura es el capitán moderna activistas líos esto es transferencia es el doctor Cavadas de la repostería para de una cosa me gusta Los torreznos me gusta chocolate

Voz 0470 03:41 qué

Voz 0759 03:43 está buenísimo

Voz 1194 03:45 pues me Torres no se reunió con para la Review partido pero bueno joder lo que la inteligencia humana contra la diligencia de la naturaleza

Voz 0470 03:57 hombre joder la me Claver el tope la mezclas atrevidas

Voz 1194 04:03 me atrevida de si queréis porque

Voz 0470 04:05 hay hay sabores a los que los humanos no estamos acostumbrados Torrent vuelto bueno hoy tenemos una cosa que me ha mandado lo algo más rebaje vinieron enseñamos cosas que no habéis enviado

Voz 1194 04:15 Arturo Laura hay Richi que aún matrimonio venían de Brasil con quitar Arturo en la RIC nos han mandado en agradecimiento y y golosinas chuches chuches y una camiseta mucho verdad a mí me regalaron la de Allen Ginsberg si es verdad

Voz 0470 04:32 eh reparte las chuches fue tres stocka en La dos

Voz 1194 04:35 las gracias muchas gracias a esta familia disfuncional que los vino a visitar gracias por ayudarnos a seguir creando la comunidad disfuncional de Antonia

Voz 1 04:47 no no no queremos pero pero bueno

Voz 1194 04:51 no queremos convertirnos en producto queremos ser distintos Isère distinto conlleva un esfuerzo y un sacrificio ser distinto conlleva el sacrificio de ser despreciable estamos estamos en este

Voz 0470 05:05 estamos tirando golosinas como Trump en en en puerto

Voz 1194 05:07 o algo con la palabra vamos a parar hasta que esta comunidad se convierta en gente única única pero para mal como en la película de Los santos inocentes que cada uno tiene su propio mundo claro yo creo que tenemos no aspiramos a ser ingenioso No somos puto hipster Pale somos gente aburrida dárselas a nuestra comunidad tenemos comunicado oficial del pueblo tokiota

Voz 1 05:31 como ya eh

Voz 1194 05:34 he apreciado masías de Jaén patatín y bueno

Voz 0470 05:37 el sobre

Voz 0759 05:39 es una carta de Tokio es una carta de Tokio sí sí es provienen de Tokio

Voz 0470 05:44 de Tokio sí sí aquí a esto Kyoto en la CAM Lukaku eco de los equipos no todo cuenta lo que ha pasado

Voz 1194 05:53 alguien del público me da el papelito me dice tirano que esto será esto lo peor que me ha pasado en diecisiete años que no se quieres les de toque porque quieren crear las cintas una fórmula mierda ya te toman por el no tiene que dar la sede de mover idónea en Tokio normanda la verdad muy importante tres folios de Torra muy bien escritos y esta bandera con su propuesta o una bandera mixta de Japón y es un relato con carbón unidas pero mira os hostias son como unos libre de Moder Doña Doña típico de Leonor Watling con las dos alitas algún día explicaré esto las dos alitas de flor eso ya lo explicaba sale mucho eso te vi yo hacerlo en uno los monólogos los puesto de esto no lo he visto venir Nos han traído también unas cosas de Tokio sí

Voz 0470 07:01 eh María de Frutos setenta es el repaso todo

Voz 1194 07:03 en Santa ahí así que un aplauso para esa gente que los envía cosa muchas gente

Voz 1 07:06 eh y ahora sí

Voz 0470 07:13 esto en la vida moderna antes de empezar el programa porque de este preámbulo a pijos acá quiero pedir un aplauso para no

Voz 1 07:22 con mierda dormir en atender a los ladrones

Voz 0470 07:29 vale perfecto eh vamos a hacer la picos de acá comentaban noticia da Koke

Voz 2 07:33 según ha pijos sacado

Voz 0470 08:00 para eso pijo sacado que comentamos noticias que salen en la aplicación de dentistas urgentes admitió cincuenta también ha dimitido bueno no así posiblemente

Voz 1194 08:10 que sabe he visto aquí una noticia es que se ha pasado

Voz 0470 08:13 no sé dónde está y de y de lo de lo de ayer que ayer salió una esto de Youtube de la de la muchacha que entró a You

Voz 0759 08:21 tiroteo y luego se suicidó no creo que sí

Voz 1194 08:23 usted fue un final triste entonces pues triste si hay un hay una cosa que me que me ha vuelto loco entrever un tiroteo no prejuzga igual termina bien en este caso en concreto hay hubo

Voz 0470 08:40 el otro día bueno cuando pasó esto me metí porque la muchacha lo que decías que David Víctor Ardila la la historia la intrahistoria que decía que Youtube le estaba censurando su vídeos en Tafalla You y dijo pasada va a su rollo Franzen subrayó la vida porque ahí lo que no muerto ninguno de los de Youtube salido que si te metes al canal de la tía pone que está suspendido por violar las las condiciones legales el hombre joder si si tras con unas competencias pone cuando abres un canal si puedes no ametrallados

Voz 1194 09:14 porque te lo quitamos te quita nuestra normas entiende los dura son las dos cosas que prohiben no sé ni pezones femeninos

Voz 0470 09:23 carpetazo no se lo pides no ametrallaron les vale en no tienes aquí vamos a Carolina Bang me huele raro y no sea que

Voz 1 09:37 por qué has como es tanto

Voz 0470 09:43 bádminton Carolina Marín hombre máquina

Voz 1194 09:48 han dado una lección a todos esos orientales que no tenía nada que agarrarse que se inventó el bádminton y entonces ya decían hasta de prejuzgar

Voz 0470 09:59 estamos ahí lo Carolina Marín

Voz 1194 10:02 Ponti toma siete donde ella es sana

Voz 0470 10:05 la lucha yo creo

Voz 0759 10:06 mira os tiras no dejan nosotros

Voz 1194 10:09 la lusa

Voz 0759 10:11 no se siente Jaén de todos modos Si aquí en este programa hemos convenido que el pádel es el tenis de los discapacitados

Voz 0470 10:21 ha convenido tú no no no eso lo hemos comunión

Voz 0759 10:24 los menos que entré en qué lugar deja salvamento

Voz 1 10:29 el palmito sería

Voz 0470 10:32 es más difícil el van viento en que el pádel creo eh Minyons

Voz 1194 10:36 yo creo que sí seguro sí sí el más difícil pero Magí pollas también quiero decir el serial los aspectos no

Voz 0295 10:45 el el de los Messi Messi de la vida que te hacen una cosa bien

Voz 1194 10:51 por ejemplo mete goles de puta madre pero lo demás es socialmente eso lo veo más

Voz 0759 10:58 yo te lo compraré pero el autismo sería el squash

Voz 0470 11:03 muy bien cuatro 4B te metes en una jaula acristalada tokiota es la pared

Voz 0759 11:10 entonces el casi nadie juega son les pasa porque el cuarto sólo exacto como decía yo no más

Voz 1194 11:20 dos pero tocó la pared también puedes echar ahí la tarde

Voz 0759 11:22 no no sabía que su padre lo más complicado para uno descaro el bádminton sería como dentro de los deportes de raqueta salas galaxia litos de tenis de más a menos tenis pádel tenis pádel squash bádminton pimpón nipón y luego está frontenis Antón tú solo

Voz 0470 11:43 y luego está meterse en deportes de raqueta la vasca pero acepta apunta al Jai Alai usted no sólo he visto sí que lleva como

Voz 1194 11:53 que se cree que es una raqueta

Voz 1 11:56 es que tú cuenta

Voz 1194 11:57 esto a alguien que haga ese deporte no saben que es unas esta va a pensar que estás intentando arreglar

Voz 0470 12:04 eh pues Sete Catalina Marine de Huelva

Voz 1194 12:08 la noticia que decía es tiene mucho mérito tener una mentalidad ganadora siendo de buen

Voz 1 12:19 Huelva

Voz 1194 12:21 en este programa que no nos metemos mucho con Huelva porque bastante tienen

Voz 0470 12:26 pero hay que nunca hablamos de Huelva y dice que viene Marín en el Europeo voy a ir a ganar pero sobre todo voy a disfrutar muy bien muy bien

Voz 0759 12:32 Carolina muy bien

Voz 0470 12:33 ha porque es que ojo que es que esto es la hostia de Marín actual campeona de Europa de Hamilton y que olímpica no

Voz 1194 12:39 estas máquinas

Voz 0470 12:41 no sólo voy a jugar

Voz 1194 12:44 voy a esperar

Voz 0470 12:50 es que dice que la primera opción europea que se celebrará en Huelva

Voz 1194 12:54 el Campeonato de Europa es en Huelva la caso

Voz 0470 12:56 el pueda en casa ella intermedias

Voz 1194 12:58 dado ahí para supongo que no aspira a ser la campeona muchas veces hacen un pequeño en homenaje no

Voz 0470 13:04 pero según eso la próxima Eurocopa tiene que jugar ahí en Madeira

Voz 1194 13:07 ya nunca sucedió lo que yo estoy contando ahora en Eurovisión Eurovisión Eurovisión a Valera

Voz 0759 13:15 el deporte sería deporte

Voz 0470 13:19 dice que más que claro que lo más importante disfrutar cada minuto en casa bajo Garay Iván para venir toda la taiwanesa la japonesa las chinas

Voz 1194 13:29 habrá que ver a Huelva a Huelva hostias pasa ya que es guerra psicológica buenas ahí súper deprimidas os voy a dar una vueltita prueba ganas de competir para ver cómo se les recordamos al Patronato de Turismo de Huelva que tenemos abierta la personas buenas de Huelva en su momento héroe Pedro

Voz 0470 13:55 oye que vengan se Carolina Marín Martirio y Carolina Marín y Carolina Marín qué más hay de Huelva no eh no sé lo que me pide que vuelva a famosa Maribel Quiñones Martirio voy a poner voy a poner o nubes

Voz 0759 14:08 ese es famoso onubenses famoso famoso

Voz 1194 14:11 con lo onubenses famosos famosas vamos de buscar en Google onubenses famosos propongo este cartel como carnavalesca Carnaval de Huelva

Voz 0470 14:21 y me dice me dice Google quizá aquí insiste de tiro deben ser famosos no quiso decir una onubenses famoso

Voz 1194 14:27 no no me deja no me lo hubiera

Voz 0470 14:30 pre onubense inmediato me busca ser famosos pero yo quiero onubenses famoso

Voz 1194 14:35 bueno busque Houellebecq

Voz 0470 14:38 aquí hay sale una web una Walker onubenses ilustres o lo veces pone arquitectos Alejandro Guerrero Eleuterio Población NAP

Voz 1194 14:49 tener una casa ya es equipo frente a ser arquitecto hay ahí un ahí

Voz 0470 14:53 un tío un arquitecto que se llama Eleuterio Población NAP y con k fíjate

Voz 1194 14:58 nunca empieza con cáncer con lo que a ver si

Voz 0470 15:05 en cantante en artes plásticas es tanto en el han Ortega Florencio Aguilera Correa por dejar hoy hombre Pedro Carra Pedro Carrasco Miguel Pardeza Zaragoza

Voz 1194 15:14 a Saragoza tanta suerte y en el Madrid también se realiza un le cuyas como como Aragón ya digo yo como cabo leyendo

Voz 0470 15:27 cómo os acordáis de un jugador Santiago Aragón sí

Voz 0759 15:30 es que es andaluz llegó jugando en Star

Voz 0470 15:33 eso sí que no me digas que no es el camino creado por Dios te llamas Santiago Aragón creo pues un nombre más español jugadas capitán del Zaragoza y luego hay aquí empresarios dobletes cuidado las marismas de Huelva

Voz 0759 15:47 de Huelva de Huelva que muy buena donde flamenca pero no viene Martín

Voz 0470 15:51 Juan Manuel de Zafraj Esteban Juan Ramón Gimeno

Voz 0759 15:54 joder qué hombre los hermanos pinzones real los Hermanos Pinzón no pesa más

Voz 0470 16:00 el partido

Voz 0759 16:03 The Heart chal grupo jardines libertad libertad

Voz 1194 16:07 qué Martirio martirio ven ya lo puede ser un sindical

Voz 0470 16:12 lista Rafael Jurado Chacón Litri el Litri de un torero luego teatro cine televisión Jesús Hermida Jesús Quintero Antonio Cuadri

Voz 0759 16:24 Cuadri Antonio Cuadri Ése es el de la Cámara Café creo quién quién de ellos era alto no el que dirigía o guionista o a otro

Voz 0470 16:37 jóvenes a repasar aquí gente de Huelva un bajón terrible

Voz 1194 16:41 no

Voz 0470 16:41 la gente lo está pasando bien y de pronto ha sido joder es su sudar apoya a las putas onubense que en qué momento ha derivado todo a ofender a Huelva que es el que más hemos empezado hablando bien de Huelva

Voz 1194 16:49 claro porque baterías para Arqué que ganamos que era lo bueno de buen ahora nosotros verdad con que mañana el diario de Huelva

Voz 0470 16:57 no hermanada Luna en el programa radiofónico

Voz 1194 17:00 no no no

Voz 4 17:02 algo en lo que pondría una polémica de

Voz 0470 17:05 mierda cómo podemos podemos llama Huelva

Voz 1194 17:08 ya pero vamos a poner la venda antes de

Voz 0470 17:10 vale vale llama o llama o Huelva

Voz 1194 17:13 hay que organizar un bueno ya está agrupado revisar vamos a lo sagrado servir de cortina de humo sí pero vamos a arreglar esos periodistas no pueden estar a las dos cosas

Voz 0470 17:23 se llama llama ya me el llama Huelva un desagravio desagravio preventivo llama pero el diario The Wall le llama el diario de vuelve está muy bien hecho de te lo agradezco eh que ha estado rápido

Voz 1194 17:35 el acento no os devuelva si me dieran un acento portugués

Voz 0470 17:42 eh está muy bien porque cuando se cree alguna polémica cuando hay alguna polémica seria pues no nos importa que calla pero por estas chorradas es un coñazo uno ya pasado diez minutos

Voz 1194 17:50 Carla un poco eh dijimos tendría que ya

Voz 0470 17:52 de Müller a ofender pero vamos a deshacer o algo así antes antes porque les están llamando el diario de Huelva

Voz 1194 17:58 no podemos usted esto Emery mucha ilusión personal me parece una mujer bellísima ir artista increíble martirio poder llamará Martín vale primero el diario devuelve luego Martínez te imaginas que está trabajando en el diario The Wall que se ponga a Martirio hay una persona como la canción de Astrit no hay una persona en Huelva que lo aceptó

Voz 0470 18:20 hay un hombre en España que lo hace todo

Voz 1194 18:22 lo hace todo en Huelva tengo algo aquí en el dedo y no sé si hecho

Voz 0470 18:25 pero en mierda crea un clima tal

Voz 1194 18:28 claro

Voz 0759 18:30 yo creo que chocolate

Voz 5 18:33 bueno voy a dejar mierda hijo

Voz 1194 18:36 sí torreznos bañados en chocolate al azar por el suelo por láser y luego ya

Voz 0470 18:42 Pino qué piensas

Voz 1194 18:45 la Pepa Bueno que piense lo que quiera

Voz 0470 18:48 en el diario de Huelva

Voz 1194 18:50 vale muchas e introducirlo con mucho cariño es lo que ha pasado dilema es que ha pasado que pico Huelva sí y antes de que se creemos nosotros mismos nos estamos ponían

Voz 0470 19:01 no cizaña antes no me lo explique cómo lo explicamos no no queda aquí

Voz 1194 19:05 ahora lo que estamos intentando ahora ponernos la venda antes de la herida eso es algo estamos ya es cuando ya nos denuncien todavía como unos ha emitido el programa

Voz 0759 19:15 claro que las denuncias por ofensa nunca sabes porque claro tuvo más ofendiendo así que

Voz 0470 19:22 al este de Moya el estamos a ya ya ya ya me llama tema ya está ya a que ya está el teléfono no suena por los aprender de Huelva y cómo se llama y cuál es su cargo vale tenemos al teléfono a un periodista del diario de Huelva una prosa para Juan Fernández del diario de buen rollo cómo estás eh Juan vamos a ver te llamo te la vida moderna de la Cadena Ser en la cadena amiga es que ha pasado una cosa tenemos un pequeño problema esto es una llamada preventiva lo estamos grabando el programa del jueves esto se va emitir mañana realmente Toll de los emite el jueves el jueves entonces en los diez primeros minutos del programa sin querer sin querer nos hemos metido en Huelva hemos empezó hablando de Carolina Marín la hemos hablado hemos dicho que es una estrella hay que ha puesto a las asiáticas en su sitio

Voz 1194 20:17 además tenemos mucho mérito siendo de Huelva entonces

Voz 0470 20:20 sí hemos hecho un par de bromas de verdad porque que Nos encanta la chorradas

Voz 1194 20:23 la te pedimos perdón porque claro es nuestro oficio digamos ser un poco falto de apoyo

Voz 0470 20:28 no deja llevar entonces co con el Rey

Voz 1194 20:31 preventivamente porque igual mañana os llega la onda Italia sacáis en el periódico y a lo mejor se montó un pollo fe queremos poner la venda antes

Voz 0470 20:40 pues muy bien pero que vaya o sea que vaya que vais a qué vais a hacer yo para usted no parece bien cuando parecía incluso ya hemos llamado digo por saberlo para peces

Voz 6 20:54 bueno yo no tengo ningún problema en que no ha dicho también que lo vamos

Voz 0470 20:59 es grave grave grave nada ya Carrillo sin de necesario igual

Voz 1194 21:05 claro

Voz 0470 21:07 ha hablado de que ya ya por ya porque era conversación para te hemos pedido disculpas anticipadas a nombre de la Cadena SER de cara a Huelva que tampoco es para tanto la verdad simplemente al pero bueno lo que sí es que nos hemos enterado que se celebra el Campeonato de bádminton europeo en Huelva estamos al tanto

Voz 6 21:24 sí sí a finales de abrirse se celebra correcto

Voz 0470 21:26 es un peaje campeonato crees que va a ganar Carolina Marín en casa

Voz 6 21:30 bueno ha sido tiene todas las papeletas para que como habéis dicho eso la asiática es la que más problemas le pueden poner en Europa salvo algunas danesa por aquí no debería tener

Voz 0470 21:39 hay alguna danesa verdad alguna si alguna danesa ya lo zorro que acuerdo acuerdo por explicarte

Voz 1194 21:44 con todo hicimos la broma de como estrategia a las competidoras que vengan de Asia enseñarles huésped para que le quite las chicas como para bajarle la moral Un poca como ahí ahí no se entiende como un chiste

Voz 1 22:02 como como vuelva fea

Voz 0295 22:08 sí al pueblo

Voz 0470 22:12 Juan puede puede defender Huelva Si quieres eh porque ha hablado sin conocimiento

Voz 6 22:20 yo tengo que decir hombre que vuelva tiene mucho encanto que atienda también mucho patrimonio histórico inglés y que

Voz 0470 22:27 es verdad que la provincia de bueno

Voz 6 22:29 hay lugar esto con mucho cubiertos

Voz 1194 22:32 pero no sólo no solamente porque Martirio sea devuelva la verdad es que con eso ya suficiente verdad

Voz 0470 22:37 que haya creado a ese ese ser no no ceja

Voz 6 22:40 vive el Quiñones bueno la la conozco de una rueda

Voz 0470 22:44 por aquí sí tiene su móvil es llamar ahora tiene su contacto

Voz 6 22:49 pues no sabría decir que mirarlo con

Voz 0470 22:52 vale hablamos ahora con Alex si si lo tiene si creen que no lo puedes pasar de te lo agradeceríamos y mientras tanto Juan

Voz 1194 22:58 en Huelva Un momento remate un recuerdo bonito de Huelva cuando consiguió el barco

Voz 1 23:08 verdad

Voz 1194 23:09 es que fui allí en el barco que me llevó a Tenerife

Voz 0295 23:15 Tour

Voz 0470 23:19 el visto bueno Novi Huelva desde la ignorancia Juan te agradecemos mucho que haya sido pues bueno promotor de la belleza de Huelva y que haya sido un embajador de esa de esa provincia del suroeste disculpas disculpas anticipadamente y te damos una por una persona Juan Fernández no ah y lo ha colgado ya Juan

Voz 1194 23:47 de esta forma Marte API del Depor

Voz 0470 23:49 martirio ahora por favor me acuerdo que estuve haciendo cola para sí

Voz 1194 23:52 subirme en el barco treinta y seis horas tarda en llegar a Tenerife

Voz 0470 23:55 de Huelva tener Huelva Tenerife por mar el ir y qué hiciste de camino un tenía

Voz 1194 24:00 escamada tiene camarote iba con mi hijo no teníamos Camarote fue muy bonito porque aquí

Voz 0470 24:05 el chat al suelo hay a morir si la la

Voz 1194 24:07 hasta el final se puede alquilar camarote así pagar un poquito más pero alguna hay limitado yendo con

Voz 0470 24:13 niño pequeño optase por no hacerlo

Voz 1194 24:15 no acabe juro todavía tengo un recuerdo precioso porque se me ocurrió la brillante idea de juntar dos dos butacas de brazo juntarlas y le hice como una pequeña cuna a mí en que hemos yo durmiendo la alfombra y con el brazo para que él no se siente era solo

Voz 0470 24:30 yo dormía así el brazo como haciendo mate como Vince Carter

Voz 1194 24:33 sí colgado como colgado de joder qué bonito que bonito fue como me escéptico eso como la gente pobre que viajó en el Titanic cuerdos de Huelva bellísimos Alex están llamando

Voz 0470 24:46 Martirio pero tenemos un contacto vale vale más que hacemos entonces hacemos otra noticia en lo que venga mientras tanto ex intenta conseguir el martirio si puede ser de Huelva como nos hemos enredado con Huelva

Voz 1194 24:57 ay hijo casi muy el barco eh bailando la danza Kurú

Voz 0470 25:03 en el baile de aquel verano la mano arriba titula solas

Voz 1194 25:08 más duro duro duro duro alta alineados años danzan cayó a la piscina y quién lo de que la región yo

Voz 0470 25:29 ya estará hecho a otra persona iba a llegar hacia

Voz 1194 25:31 el antes que yo la aparte orgullo de poder

Voz 0470 25:39 hombre estaba estaba pensando hacer otra otra noticia pero se me ocurre una cosa y fíjate que va a ser abundar en una hipotética ofensa pero que es que esto lo extraño es que estoy pensando cuál es la capital de provincia más fría porque en vuestra opinión de España

Voz 0759 25:55 yo tengo una Almería

Voz 0470 25:58 Almería

Voz 0759 25:59 o Algeciras no capital de provincia

Voz 1 26:02 que es capital

Voz 0470 26:05 es capital de provincia Patti Almería yo tengo otra cuál

Voz 1194 26:09 Castellón Castelló también habían mucha gente hasta el de Castellón una ciudad magnífica eh

Voz 0470 26:17 ni Figa pero vamos a afeó a nivel estético estéticamente yo tengo tengo otra tengo otra me gusta que me ya hemos coincidido porque demuestra la la pluralidad de España que el que puede ser fea por muchos ofender eh yo voto por Ciudad Real es que se vea como un demonio e la provincia Ciudad Real está guay cerca sabes

Voz 0759 26:37 que como que hay que hacer que hacer dentro pero está cerca

Voz 0470 26:41 da por familiares que yo tengo un amigo de que puede

Voz 1194 26:43 Tena

Voz 0759 26:45 que no es Ciudad Real pero es que no es tan fea como Tarragona

Voz 1194 26:50 no no no no perdón no porque tiene las ruinas romanas

Voz 0470 26:55 el castell osea la la la el el trio finales Castellón Almería Ciudad Real en una competición de haber si un momento un momento malo cuarta ocasión que si quiere patrocina este programa un momento para de esto me dice Álex que tiene el teléfono de casa de martirio

Voz 1194 27:14 pero también está fue llamar a casa

Voz 0470 27:16 café o qué hacemos llamamos a casa

Voz 1194 27:21 el que vale es lo que me gusta mucho y la reto

Voz 0470 27:25 pero mucho yo no lloro lloro y otro no

Voz 1194 27:28 otro leerla eh pues os voy a ser yo que que a lo mejor me están robando en la casa igual

Voz 0470 27:36 vale osea tenéis motor fans de Martirio y uno neutro John no será conociera serias Fran Álex llamada venga qué qué cojones

Voz 7 27:44 eso es un teléfono de vuelo de Madrid mientras tanto a la gente de Castellón se le puede enfocar con una cámara para que sepa sus vecinos que Castellón es más feo que vuelva

Voz 0470 28:00 Maribel hola Maribel te Yamamoto de la vida moderna en la Cadena Ser que te llamamos sólo porque está hablando un rato de Huelva que estamos aquí pero está Ignatius y qué queréis que os hoy David te llamo sólo para saludarte porque Ignatius y que que se han se han mostrado como los mayores fan de martirio fan de España y no lo sabíamos hemos llamado sólo sé que es un poco inoportuno

Voz 1194 28:21 estos pero sincero llamarte sólo para decirte que esta gente

Voz 0470 28:24 te admira mucho entonces todo esto

Voz 1194 28:27 sí

Voz 0470 28:28 el plenario Ignatius y que que ningunea Nos ningunean no son son dos cómicos que de que trabajamos aquí hacemos un brama en la SER todos los días

Voz 6 28:35 es que no sabía ahora mismo hay nieve que piensa cuando donde habían Jo imagínate tuvo un echando no tío que bueno Verda indica Domenico de completamente Payá

Voz 0470 28:47 pero Martin pero mantiene no se puede ser tan guay que te queremos abrazar a tu casa y estás deseando la habían Goss

Voz 6 28:52 pues bien yo vivo para esto

Voz 1194 28:55 a lo mejor tiene el amor más bonita del mundo de verdad en tener la oportunidad de expresarte

Voz 0295 29:02 todo el amor que te tengo para mí muy especial los días hoy ya que estamos se próximo voló en Madrid

Voz 6 29:19 pues próximo bolo en Madrid una cosa fantástica es el día dos

Voz 0470 29:23 de qué de mayo que encima coincide que desde porque

Voz 6 29:27 ya dos de Mayo en los Teatros del Canal con la Sinfónica de mal

Voz 0295 29:31 bueno pues todo bonito que Dios Dios saca

Voz 0470 29:35 martillos que tengo que contarte una cosa

Voz 1194 29:37 es que tú no sabes yo soy de un pueblo del sur de Tenerife

Voz 0470 29:40 eso que te queda

Voz 1194 29:42 eso día quise dedicarme al espectáculo en una cosa

Voz 0470 29:46 a la otra aunque esto y estoy aquí que está

Voz 1194 29:50 empezó gracias a que completó tu disco cristalinas machacada bueno sabía de memoria para mí eres la mayor artista de la Historia martillos

Voz 6 29:57 anda hombre por Dios yo lo que soy una voluntad

Voz 0470 30:01 Martirio es que tú tú conoces a Ignatius pero Ignatius es tu cómico que se basa Osán entre otras cosas constituye goteo su comedia sobre el caos y la destrucción entonces la prima bebé pero ver eso no tendrá que ver conmigo no con esto pero por eso estos premios del contraste

Voz 6 30:15 para conocer la bajada es del sube viendo una película de Pompeya Villa si es cuando llevó Raúl mi hijo saben que el estudio y me dice buena hubiera cantado la Pompeya eh

Voz 0470 30:26 sí cantada donde cantaba por el camino

Voz 6 30:30 cuando bailaba decantaba terremoto bonito la Pompeu

Voz 0470 30:35 sí es verdad es que va verdad que es bastante bonito pero

Voz 1194 30:44 la cosa es que noventa cuando ya con más suerte que llevamos un poco el programa a lo loco hablando de Huelva y una cosa llevado la otra

Voz 0295 30:51 hombre por Dios ciudad más bonita del mundo ya que pudiendo pasar

Voz 1194 31:01 más tiempo tengo tengo que decirte que normalmente Ignatius

Voz 0470 31:04 es que yo yo solamente llevamos a otra gente Ignatius siempre se mete con la gente tampoco porque ETA está muy emocionada me hace gracia contarte porque está de verdad que se lleva la mano al corazón que Ignatius lleva diez minutos diciendo que Huelva es un horror aunque lo normal

Voz 6 31:21 es una ciudad que tampoco tiene muchísima Delpy cerca martirio pero te digo una cosa la provincia tanto la sierra como como el condado como las playas es lo mejor que hay en España además huevos España en chico sabe la parte de arriba como Galicia y la parte de abajo como el sur y el centro como la mano

Voz 0470 31:41 en Murcia

Voz 6 31:43 digan lo murciano había habla de ya te Huerva

Voz 0470 31:48 prefería que que parte de Huelva es como Murcia si Wert bajo una España en chico

Voz 6 31:52 pues la parte que sería en el centro del condado que tirando más

Voz 0470 31:57 el presidente van sólo quedaba Cádiz no lo queda bien vale martirio podía Santa vamos a despedir esta llamada daba naufragando por los treinta personas muy nada no hay sitio para nada Oye como si tal o sea nada

Voz 1194 32:14 Peral martirio

Voz 5 32:19 la actriz

Voz 6 32:25 yo te lo sabe qué bien no vayan de otra gente que me dice que tengo todo tu disco digo a eres tú el que lo tiene

Voz 1 32:36 grande

Voz 0470 32:39 muy grande gracias un beso

Voz 1194 32:44 eso para Martín

Voz 1 32:49 no

Voz 1194 32:53 bueno cirios y Huelva no he dicho uno Huelva

Voz 0470 33:00 yo ahora ya nos preguntó lo dejaría aquí

Voz 1194 33:02 ah sí sí fíjate pero que lo pesado de de la ofensa al cariño al amor el programa de hoy ha sido como una escribo un como una como una cosa como kosher la bola que tira el de béisbol al otro pero con efecto

Voz 0470 33:22 pero un momento sino como un asunto

Voz 1194 33:24 con una chilena de

Voz 0470 33:27 no hay Cristiano pero ahora os pregunto o pregunta alguien alguien aquí alguien aquí en la mesa del estudio se cree qué martirio estuviese ensayando ya vamos osea es el mayor populoso presentaron a medio día la doble martirio a otro perro con ese otro grande por favor esto es lo mínimo que tiene como trataré estaría jugando eso ya no venga hombre quién está ya la verdad que no la mayor faltado Mis Alonso cuatro años esperaba verla borracha como Rita Barberá Roy cantando la vial no sé si si ir a la tele tiene a punto Canal Clásico

Voz 0295 34:18 no te lo que es lo mismo

Voz 1194 34:22 cuando se despierta cantar la habían Ros ir ahí para arriba

Voz 0470 34:25 Martirio disueltos

Voz 1194 34:29 por suerte he portado Martirio yo ya me levante me voy

Voz 0470 34:38 eh eh Alex ya no te vamos a yo no vamos a llamar a la gente pero aún así pidiendo paso para el Pinocho que no sea

Voz 1194 34:44 sí

Voz 1 34:48 el sol más

Voz 0470 34:53 Iván noticia pero todavía no lo vamos a comentar lo único que sean de programa como esta semana temática de O'Toole voy a poner un último T

Voz 1194 35:02 el programa en el que ha participado martirio a poner al perro flauta

Voz 0470 35:07 sí mira más la yo no no no la tenía muy ubicada pero vamos Lama flipa nada de la en dos podemos despedir el programa en aparte favor

Voz 1194 35:18 podemos buscar la habían Ros para despedirnos todo tararear

Voz 8 35:23 mira mira mira mira si es que todavía no colgado al teléfono esto es lo que se oye de fondo Marte pero no has Martirio vale

Voz 0470 35:35 M B B bajando lo fusionando lo con Lokomotiv de ahí lo primero oye trotar una yo también luego mortal el micro

Voz 9 35:47 antes no

Voz 10 36:12 el

Voz 0295 36:36 ahí la flotilla buena la plantilla

Voz 0470 36:39 pero otro estaba estudiando Lokomotiv lo como timbre de leyendo la flotilla sólo mira ahí yo el mío hoy con nosotros a la red

Voz 1194 37:09 a veinticinco mil doscientos veintiocho pero nunca superará Marta

Voz 0470 37:13 vale es verdad el lunes dándole cero Tulio

Voz 1194 37:17 siento pero no por la música sino por lo que es al que lo único que requiere una persona para ser un artista es estar flipado y aburrirse

Voz 0470 37:25 vale hasta aquí la vida en las matemáticas la vida moderna es arrimar cebolleta en la cola de comulgar

