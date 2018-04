La Vida Moderna es buscar en Youtube el video del tiroteo en Youtube

Voz 1 00:00 esto va a cambiar esto habitualmente era el espacio para la cabecera Villanueva ser así nunca más la bien no ahora estudiando la introducción del programa mil vamos a decir bueno chico más decir que hoy el programa el miércoles pero que ya es la despedida que estamos despidiendo al programa ya el momento verlo agradecimiento una especie de poses Kristin es buena fuego ya ha sucedido David quería estoy hablando ya el final de peligro que dice gracias a todo porque bueno creo vendiera presenta le traerle un aplauso David Broncano te despedida

Voz 0470 01:00 está loco el programa ya ha pasado estaba en una especie de toda la vida moderna anterior

Voz 1194 01:04 definitivamente está loco pero esto esto qué es

Voz 0470 01:07 esto porque no pensando que va a ser el primer loco

Voz 1194 01:09 tres daremos una porra igual

Voz 0470 01:12 eh loco que es quién de los tres sale baila

Voz 1194 01:16 se veía venir hacer tantos programas pero pero

Voz 0470 01:18 co ese se apostaba por mí pero plaza adelantando por la derecha que se me ocurrió que podríamos era así a darle una vuelta el programa Word el el Vanguard Roy de va hay algo está claro que ya hemos ya ha sido el problema haya sido fíjate las caras de la gente como decimos sí a la mente al mejor show al se podrían haber ido sería injusto a veces vale estoy ha sido lo máximo que que que hemos visto cuando del entre yo voy a seguir como esto ya es un regalo y tú dale un contexto

Voz 2 01:54 pero esto ya es una excursión correcta es un post escrito no eres estudiante sine díe

Voz 0470 02:02 todo esto la puta se recordarlo por favor es que la estáis aquí como si nada y estáis en el estudio central de la puta ser que decir es decir que esto no de Radio Universitaria de León eh entonces la puta y estáis aquí donde se asentaba Gabilondo así que un respeto me cago en la puta Radio Universitaria de León no había

Voz 1194 02:20 es un frasco con mierda dentro claro

Voz 0470 02:22 Miquel Franch Coté os agradezco a todos que sigue escuchando para que lo sigue viviendo que estéis aquí sobre todo un chaval que tengo al lado que ha traído un saco de patatas vea no sé si se ve mire bien bien un saco de patatas sacó Diego sacó agrícola mire mire es que Antonio Antonio te quiero hacer una pregunta porque porque bueno ante nada porque no porque mi a la empresa para hacer promoción un saco de patatas de patata darle gracias Koke y aulas si te ha resistido decir porque hay una frase que a mí me encanta pero nunca se puede decir en contexto real que es decir patatas traigo hola podías haber entrado por la puedes decir patatas traigo sacar el habría quedado como Dios no lo has hecho mal empresa patatas Flandes y busque patatas traigo te imaginas qué bien pero ha sido una gran respuesta

Voz 1194 03:14 buenísimas patatas eh mal con un aplauso para esta patata

Voz 0470 03:16 sí señor cardiovascular

Voz 1 03:19 a las comunidades estamos consiguiendo

Voz 0470 03:23 sí que la gente trae cosas es una algún día un día nuestra

Voz 3 03:28 pero Undiano extrajeron un puntazo

Voz 0470 03:31 tuvo de grafeno deberá que como como super alta tecnología y hoy patatas la maratón he bueno ya lo hacen los monólogo porque porque dije que ahora ya que a hacer monólogos salvo que haya cosa te ya ellos de Palencia Luis

Voz 1194 03:43 me que ya empezó pero bueno es que sabes que hay un nuevo caso de cuerpos ya de una no no no lo Celler de Palencia que al dicho contra un gato gigante

Voz 0470 03:53 de verdad ha pues igual el lunes los vale me lo apunto para por lo pronto hoy titular rescatan a una mujer que cayó al interior de una tumba en un cementerio de loco e al interés claro ahí la vida te está diciendo algo que has tumbas a ojo eh eso sí que es un poste escrito es como cuando en el supermercado tan aprobar un poco de que eso sabes como una tumba es como una demo gratuita caer una tumbas como darle al Fast Forward en Spotify saber cómo es como leer el final del libro y luego seguir por iba se entiende no la analogía Cats en una tumba es como sabes cuando cuando está viendo un vídeo porno ve la miniatura del final para ver dónde se corre el tío y ver si te gusta no porque igual la Jay en una maceta desde otros verá que

Voz 1194 04:47 a los que no pueden aguantar la exitación mucho tiempo al happy end

Voz 0470 04:51 balance bien ir pero de pronto cuando te gusta IP pelucas otros en fin me aleja un poco la analogía presenten luego dice en la en la noticia la mujer que acabó golpeándose contra un ataúd OME caro eh el nueve de las tumbas osea no

Voz 1194 05:03 no tengo noticia no

Voz 0470 05:06 el es igual que es una tumba hace tope con el ataúd no lo no lo noticioso sería seca en una tumba irse golpear una mesa de pimpón que hoy se que hay una tumba instalen Nueva Zelanda eso hay que Paraguay pero bueno dice perdona acaba golpeándose contra ataúd pero no perdió el conocimiento claro como va perder el conocimiento ahí el el el cuerpo pone toda la maquinaria a funcionar en plan de aquí no aquí no joder aguantar porque claro el siete de mayo en una dentro una tumba te pone en la otra rebanada es ya no es una tostada ya los enterradores no basta con pulsómetro los entrenadores tuve un bicho dentro de poco cerramos el sándwich y te te te bajan la persiana eh en la campa Lita cuando moría gente esto yo no sean sexy cuando moría gente por epilepsia bueno es que trabajó una mierda que luego te podías despertar estas diferente a la gente por error y a partir de ahí que estaba viva e impera moría así un medicamento que bajaron Lito una campana para moverlo de ahí viene salvado por la campana más verdes y no por el boxeo la diversión y aprendizaje el lujo la noticia una cosa que me ha hecho gracia el artículo que ilustran la noticia a provocar las hizo una foto de una tumba el pie de foto pone fotos de una tumba de archivo es un plan no vamos a ir hasta Orense hacer votos a la apuntando ahora los una tumba dicta toda claro no metemos aquí en stock fotos día que hoy también pienso en esos archivo fotográfico genérico de Internet al chaval que les dicen necesitamos foto de tumbas y ese muchacho como lo explicas en el cementerio haciendo fotos a la tumbas y no es que para el archivo y la gente depravado vaqueros pero bueno en cuanto a la señora no prevé porque está bien en la noticia pone la mujer fue atendida por Urgencias Sanitarias de San Pedro da Torre urgencias es urgencias y la torre de la Torre

Voz 1194 06:56 gracias es que soy soy gallego y solo

Voz 2 06:59 y la de la de la difusa la difunta

Voz 0470 07:02 y para acabar de pagar lo que más me gusta es que todo pasó el día uno de abril que fue este domingo pasado el Domingo de Resurrección pues Black así vale la casualidad arte casualidad ojo que alguno o algunos tipos seguro Albelda salir en plan ha vuelto el Mesías que no joder que el que la Eugenio Noel que hay que hay que han perdido pie otra vez voy más allá igual el caso contrario igual toda la movida de la Resurrección de Cristo fue algo así pero al rabel la gente flipando lo el Hijo de Dios ha vuelto del más allá y el que no joder que que estaba limpiando el Hijo de Dios y el que en fin desde aquí un saludo a esa buena señora como siempre

Voz 2 07:40 en la vida resurrección

Voz 0470 07:43 pero estoy resurrección el como siempre trayendo la mejor noticia te ya ellos le deseamos lo mujer el seamos lo hace con la mujer mucho cuidado con los hoyos de toda la vida más nada de Hachiko provenir dan tiempo

Voz 4 08:45 sí

Voz 5 08:52 Tours cero Real Madrid tres

Voz 0470 08:56 es la vida moderna

Voz 5 08:58 su a que la banca novecientos setenta y siete

Voz 6 09:23 la vida de venir a todo sí

Voz 0470 09:25 especialmente a Julio que hoy está aquí

Voz 7 09:27 el programa de la cabina cuando a escuchar su propia alocución haciendo el sí

Voz 0470 09:31 ha bajado la cabeza como diciendo lo siento tenía que hacerlo

Voz 6 09:35 un aplauso para Julia por favor que alguien no

Voz 0470 09:40 el grande aprovechando este grito no hubieran Ancic nada de que los padres hermanos con el madridismo no no no no lo que

Voz 1194 09:50 estamos hablando antes Nacho qué rabia cuando alguien que realmente odias hace una obra de arte yo es que yo tampoco le odio pero pero la verdad pero hombre joven

Voz 0470 10:02 está triste no hombre

Voz 6 10:04 darle no lo signo de de los Beatles

Voz 1194 10:07 Paul es un rato viendo el gol es que no lo había visto esta mañana no había visto hasta esta mañana no lo viera

Voz 0470 10:15 no hombre qué te ha parecido vaya gol bonito esos como

Voz 1194 10:21 por qué te gusta el ambiente comedias que todos practicamente una obra renacentista Ségol bueno yo no creo que el hombre haya llegado la luna creo que aquellos se fue en un plató de televisión que se hizo que te que ver con esto pues que lo mismo lo mismo creo que ha pasado ayer con la tijera para quien no lo hizo no esto lo hizo Pelé pero aquello era una película

Voz 0470 10:39 el han puesto victoria Antena tres ha puesto un cromo y lo ha repetido sí mi teoría es que está el Likud Brick no muerto

Voz 8 10:46 lo lo que ha dirigido el gol de Cristiano Ronaldo

Voz 1194 10:51 camarero de la cafetería La Ser sostiene que Paul Auster hacia mejor Chile jugará en Sevilla no en el Rayo Antón vale pues este

Voz 0470 10:59 la adquisición de fútbol kebabs igual igual valdrá que mete gol es la mejor vivió del gol que el titular

Voz 0759 11:21 escoger la suerte el tonto es un titular magnífico que además que vale por Madrid al Barcelona

Voz 0470 11:26 el patos todo todo cantidad de goles bueno esto la vida moderna esto no es Carrusel deportivo aunque estemos dando de deportes en la SER y quiero pedir de empezar un aplauso

Voz 2 11:39 a quién Forte Forte

Voz 1194 11:41 no

Voz 0470 11:44 no no quiero una un aplauso no pero no no nada no crescendo Allegro Allegro Ivo tiene una plaza que empiecen Allegro seis Ike Ike non troppo Allegro no Sintra tropa troppo Allegro y que aun creciendo hacia Chendo amor morte Allegro crescendo explosivo vale sí vale yo presento no tú qué hacéis un aplauso si podéis sí podéis Allegro crescendo explosivos así que esto es la vida moderna pidiendo paso para Ignacio sí que que acto

Voz 1 12:29 no

Voz 0470 12:31 hace algún día no notar en la espalda es un público que no solamente telecomedia sino también tiene de música no sólo bellos sino que además se sí

Voz 1194 12:40 interpreta la partitura del aplauso es increíble perfectamente

Voz 0470 12:43 de mí cuando ha pasado explosivo que había gente que ha empezado a gritar que es otra más muy en serio

Voz 2 12:46 sea algo han medido Mondrian vibrante saben medir muy bien es increíble Mehdi siempre vosotros por favor

Voz 0470 12:57 lo mejor públicos ya hemos dicho otra vez quitando de la ruta la foto

Voz 1194 13:00 eso es eso es que eso se insuperable insuperable que cae un nivel por el luego

Voz 0759 13:08 tal es su nombre real es el que sea así sea

Voz 1194 13:11 José Luis corean todo esta

Voz 0470 13:15 está claro tienen dos mareante pero ahí meten todo

Voz 2 13:20 Ree escuchen

Voz 0470 13:25 lo que vale qué pasa qué pasa Miguel el hombre al que más albanokosovares quieren atracar de aquí a una José Luis Moreno a nuestro estamos a sólo queda otro rico me van cuenta lo de esta mañana esta mañana pero no te lo pierdas porqué pico que comenzarán las alitas del programa oye yo he llegado directo si la nieve no venía de jugar partido de alternativa pero si es por eso por lo que contamos pero hoy no lo escuchaste tengo que está es que esta mañana me da un poco

Voz 0759 13:59 qué susto porque la finca en la finca

Voz 1194 14:03 de repente estaba dormido eran las nueve y media por supuesto no habrá donde tú estás empezando a dormir yo me suelo apartaba a las diez Fassi cuando tengo programa dime algo que que la cerradura y una allá donde entrando yo entre sueños y me están robando

Voz 0470 14:20 pero es que tengo un sueño no estoy para

Voz 1194 14:25 va escuchando las inconsciente están entrando en casa pero voy a seguir que tengo muchísimo suena y luego ya ha caído en la cuenta de que era la señora que Halima

Voz 0470 14:37 olvidar para

Voz 1194 14:38 a un hasta el miércoles yo se conoce que le dije Ven a la que quieras si yo me da igual de cojones pero aún así no

Voz 0470 14:46 antes de eso y si te un esfuerzo consigo venga

Voz 1194 14:48 pues habrá que sólo hay que seguir durmiendo habrá que hacerles frente al amago están entrando en casa voy

Voz 0470 14:56 de lo que queráis la perra nerviosa tranquila tranquila ahí hay un chiste de Pepe Céspedes cómico de Almería monologuista que os recomiendo mucho porque es un puto crack

Voz 1194 15:06 a recomendar un trozo que dice que él

Voz 0470 15:08 a ver si vienen atracar que esto que hacen las películas de bajar a ver quién es Italia eso no dejarlo porque te matan y PP dice que lo que hay que hacer es quedarse en la cama que lo que hace cuando oye ruido de atacando a hacerse una paja porque el atracador se lleva hasta que sentir incómodo puede tener una cosa media hora más por poco yo no te pillara animo desde aquí aprovechamos recuperación Pepe Céspedes a tope

Voz 1194 15:41 a Vera el colega de Pepe también de nuestro también en Vigo de Almería hay una movimiento cómico de Almería sería bonito así aquí Paco que una vez le atracaron después de la actuación

Voz 0470 15:53 atacó a a a la voz de el dinero el monólogo el dinero subrayó el dinero el monólogo vale

Voz 0759 16:07 lo esta mierda pagan se avecina tarde tarde muy loca no se tener planes para esta tarde tres plan para esta tarde

Voz 0470 16:16 cuando esté escuchando esto ya las armas

Voz 0759 16:18 prácticamente porque parecido al asunto yo yo ya me he preparado ya

Voz 1194 16:24 eso yo me debo a a la hora que es

Voz 0759 16:27 a las dos menos veinte de la de mediodía para esta tarde a las cuatro y media está programada la comparecencia de Cifuentes hostia hoy en la Asamblea de Madrid

Voz 0470 16:37 en Italia Cifuentes la tal la doctorando

Voz 1194 16:42 eh claro eso a mí me ha resuelto sacras tarde de los ricos Honduras aburrió muchísimo hay entre el exitoso está muy aburrido así que

Voz 0759 16:50 hoy esta tarde ya me he preparado

Voz 1194 16:52 pero si el sofá con la banda bandera España y la de Madrid pospuesto ha puesto

Voz 0470 17:00 mitad y mitad de la manera

Voz 1194 17:02 Madrid entre la bandera más bonita de las comunidades digo desde un punto de vistas a apátrida sólo lo digo como estéticamente como en Nueva Jersey con siete estrellas Madrid no existía Madrid como comunidad no no habla de eso exacto en el setenta y ocho ochenta se crea la Comunidad de Madrid es una bandera

Voz 0759 17:21 vale pues el fondo rojo y siete estrellas a tomar por

Voz 1194 17:24 sí por los siete épico a mi me gusta la de

Voz 0470 17:27 en la de Cantabria cantar como es es negra y blanca y verde no

Voz 1 17:32 sí

Voz 0470 17:35 la Rioja Cantabria un poco la Palestina de España Cantabrea palestina del norte no es verdad porque en el norte todo el mundo muy guay menos los cántabros en Asturias madre luego está Cantabria es eso ofende más a Cantabria o a palestinos m es rojiblanca blanca

Voz 1194 17:57 no bueno no sé si mi sería los israelíes son son el Israel de claro han ocupado una parte claro yo estar allí porque no les corresponde

Voz 0470 18:05 no yo decía la de Extremadura la de la negro habrá que ver si hombre eso sí son palestinos bien vamos a contar un poco

Voz 1194 18:13 de el del Master de Cifuentes porque en este programa esto es verdad como los pillaron como ETA no no no se no hace las cosas imponer nuestros horarios

Voz 0759 18:24 la deuda iban a todo esto viene porque parece ser que Cifuentes

Voz 0470 18:31 a veces parece de que Cifuentes está entregado las armas y Cifuentes las chuletas

Voz 0759 18:38 Cifuentes no ha llegado ni a tener chuletas porque todo apunta a que no pasó por clase S matriculó el veintiocho de diciembre de dos mil once cuando ya llevaban tres meses de clase en ese máster es un máster presencial que requiere el ochenta por cierta he sido al ochenta por ciento a las clases no iba ninguna a ninguna porque lo publicado en los medios a entrevistar

Voz 0470 18:57 a los compañeros no hemos visto aquí en la puta vida aquí y claro no ha venido a los exámenes echaban diciendo hombre una delegada del Gobierno Yola reconocería si en dos mil once una paja pensando en ellas

Voz 1194 19:12 ayer no cuenta como esencial

Voz 0470 19:16 a la hora del eso no influye la presencia en espíritu de pájaros

Voz 1194 19:22 en dos mil once todavía no era no era candidata ni siquiera a la Asamblea de Madrid

Voz 0759 19:28 no va a los exámenes pero ojo saca cinco sobresalientes eso está muy bien

Voz 1194 19:33 estás haciendo periodismo de Podemos no yo no el diario punto yo estoy leyendo lo que han publicado

Voz 0759 19:39 claro Cifu dice que que fue llamado la Cifu yo creo que el dos de julio de dos mil doce ella leyó el TCM el trabajo de fin de máster quería no podía el dos de julio del dos mil doce pero no podía leerlo porque le quedaba una asignatura tú no pues leer el trabajo de fin de máster si todavía te queda una asignatura pero segundo es que es el día que llegaba a España a celebrar en Madrid que había ganado la Copa de Europa Cifuentes ya era delegada del Gobierno con lo cual estaba a cargo de todo el dispositivo la misma hora que ella dice que estaba leyendo trabajo fin de máster

Voz 0470 20:17 estaba hoy Pepe Reina eligiendo camarero ya en teoría contrabando

Voz 1194 20:23 el parqué

Voz 0759 20:26 al año siguiente él lo está explicando todos vamos en dos mil doce vuelve a pagar las tasas cuando ella ya defiende que ya tenía el el las más caras sí claro leal segundo

Voz 1194 20:35 matrículas alemán ir

Voz 0759 20:38 en dos mil catorce ya empieza a sonar como presidenta y tal y de repente una amiga suya hay funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que es la que sigue en la que está sumido promovida Amelia Calonge usted justo cuando ya Cifu empieza a sonar como presidenta se mete al ordenador de la universidad donde ponían no presentado a la intranet un caso para Pepe Car vaya donde ponía no presentado pone notable indica cosa que es totalmente ilegal y que no se puede hacer y qué hacer bien el diario empieza a publicar todas estas cosas es que te

Voz 1194 21:11 con dos folios escrita a finales a mano

Voz 0759 21:13 a finales de marzo como suelen hacer los periodistas llaman a al en este caso Cifuentes antes de publicar dicen oye tenemos esto tú eras si quieres dar una explicación

Voz 1194 21:23 claro que marcha llevas exacto vamos a ver vamos

Voz 0759 21:27 vamos con el vídeo de de porque Cifuentes tarda todo el día cuando empiezan a no dice nada se esconde tal hasta que cuelga en su Twitter un Periscope ella en su despacho a las doce mira cómo trabajo y es la actitud de Cifuentes cuando el empiezan a pillar

Voz 9 21:45 a los que queréis que me vaya no me voy me quedo me voy a quedar

Voz 0470 21:49 ya que siendo usted que

Voz 2 21:55 crisis déjame que describe haciéndose Don Vito

Voz 0470 21:58 no selfie en contra picado como hay que hacerlo si estás en tan el parece en la mesa a su despacho

Voz 0759 22:03 sí sí yo irme que Osama

Voz 0470 22:06 miedo también queda bien porque es realmente te han pillado trampilla muerte han pillado haciendo está quedando en su puesto un poco por ahí

Voz 0759 22:18 a todo esto claro aprueba esta reacción de Cifuentes buena van saber antes por cierto cuál es la reacción de Rajoy cuando en vacaciones en San sexo en Pontevedra el estaba hablando de Le para un reportero por la calle pregunta por Catalunya Rajoy responde amablemente se tira un rato en sí y de repente le pregunta por Cifuentes pasa

Voz 5 22:34 la señora Cifuentes al mismo tiene que demostrar este trabajo

Voz 0470 22:47 ante esto no son buenas noticias para Cifuentes pero pero pero hay que tengo que nos pillan en medio en el viento y tal como sonriendo enseguida campo por la cara eh bueno muchas gracias Antonio digo de Rajoy esto es lo más grave si grave es el caso del monstruo de Amstetten en la misma

Voz 0759 23:10 sí sí esta es la mayor expresión de Rajoy de enfado

Voz 1194 23:13 entonces esto no pinta nada bien para diferente

Voz 0759 23:15 es ella ha insinuado incluso que todo esto pueda haberse filtrado desde el propio partido porque ella y recordemos es presidenta de la Asamblea de Madrid de de del Congreso pero aspira claro la ella venía de la época cuando estaba otro PP Ignacio González claro hoy imputado por casos de corrupción y demás llega cuando llegó favoreció que se investigara todo ese proceso Ignacio González y demás con lo cual es el PP que no la quiere muy bien a Cifuentes puede que sea desde dentro del PP bien yo no había enterado estaba vuela

Voz 0470 23:46 pero pero ahora me estoy estoy tienen

Voz 0759 23:49 muchas aristas el asunto hay otra arista que sí que en Spot Light simplemente

Voz 0470 23:53 están organizados en el PP la única manera de acabar con el PP es desde Izquierda exacto exacto hay otra

Voz 0759 24:02 arista del asunto que es cara hay tuits antiguos de Cristina Cifuentes que toman un sentido nuevo y que son muy

Voz 1194 24:08 por ejemplo este de marzo del dos mil nueve

Voz 0759 24:10 trabajando en la tesis doctoral recordemos que el que ha destapado todo el asunto es Ignacio Escolar eldiario punto es Tweet de Cristina Cifuentes del veintisiete de abril de dos mil dieciséis aunque no siempre comparto lo que escribe necesitamos buenos periodistas como Ignacio Escolar todo mi cariño Nacho otro sido de también en la final del Master de Tenis el caso es que primero Cifuentes ni ha presentado nada da trabajo porque esto es acabar el trabajo pero la la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 0470 24:43 o sea un PDF exacto de una rueda

Voz 0759 24:46 exacto pero ya dice no no es que lo he perdido porque llevo tres mudanzas

Voz 0470 24:52 se me ha perdido pero yo tenía solo no tenía eso es otra ocho máquinas la mierda de

Voz 0759 24:56 como el perro los deberes no poder una excusa más boba y aparte el hay una copia de ese TCM tiene que estar en la universidad la Universidad Rey Juan Carlos dices que no podemos filtrar una copia porque es ir contra la ley de datos personal sexto muy absurdo está por supuesto también en entredicho la actuación de la Universidad Rey Juan Carlos sobre la que ya había alguna sospecha porque es un sitio donde el PP suele colocar a muchos amigos

Voz 0470 25:19 pues creo que es el nuevo mudarse entonces claro pero aparte de las

Voz 0759 25:26 acción que hemos visto de Cifuentes en plan sobrada me quedo es que ella se cabreó tanto que amenazó bueno no se ha presentado una querella criminal contra Ignacio Escolar una querella sólo pueden ser criminal cuando alguien detrás

Voz 0470 25:40 la querella criminal lo hace paso estar de no hay otra forma desde la conciliación

Voz 0759 25:45 pero entonces por eso la tarde de hoy es muy divertida porque puede ser que a las cuatro y media comparezca Cifuentes la pirámide de mentiras ya no se sostiene que puede ser que incluso Cifuentes no llegue a las cuatro y media imita lo que no hay Rato tu crees súper divertido y qué pasa si cae Cifuentes que pasa se cae Cifuentes la de porque recordemos que el PP manda en la Comunidad de Madrid gracias a Ciudadanos en el pacto que firma Ciudadanos y el PP el punto tercero es cualquier cargo público que haya falsificado engañado en su currículum fuera qué pasa si el festival otras feliz claro

Voz 0470 26:26 están a la revolución ojalá eh

Voz 1194 26:30 porque hay una nariz de payaso

Voz 0759 26:33 dos opciones puede seguir apoyando al PP aunque con otra persona

Voz 1194 26:37 pues a buscar una alianza nueva PSOE PP e ciudadano no sé no lo sé todo esto como yo soy muy limitado y doy Pardo quedó yo pensé que parece un trabajo sensacional yo creo que no yo creo que deberíamos preguntarle a gente que van poco sobretodo qué va a pasar a las cuatro y media

Voz 0759 26:51 esta tarde eh así que me gustaría hablar con Álvaro Rigalt redactor jefe de El Confidencial un aplauso por favor paraba

Voz 0470 27:03 hola qué tal cómo estáis que que marcha llevas bueno pues aquí está

Voz 0106 27:07 pues le anillas con la fuente está nervioso

Voz 0759 27:10 por prepara comprado cerveza y Toxo como si fueran partido para verlo esta tarde y tal

Voz 0106 27:16 es es un poco como como parecido al Mundial porque hay mucha hay mucha expectación

Voz 0470 27:20 hay mucha mantequilla eh Álvaro cuál es tu pronóstico la porra

Voz 0106 27:24 hombre yo creo que ya va a comparecer va a intentar defenderse lo mejor

Voz 0470 27:28 pueda pero pueden no comparecer en plan montarse cantante

Voz 0106 27:33 te puede dimitir antes perdiera el pleno tiene que ir sea en pleno específico

Voz 0470 27:37 convocado para esto puede todavía sacar menos de un sin con esa es otra eso puede llegar a suspender el examen

Voz 1194 27:45 esa es otra que falsifica en la nota del TCM Se da un siete con cinco coma nueve del otro

Voz 0470 27:52 había quedado claro calor de falsificó y otro leo todo esto pero hombre voy a ir de modestas

Voz 1194 27:59 Álvaro tú tú crees que si Cifu mil tú crees que vamos a ver la división la dimisión perdón de de Cifuentes breve

Voz 0106 28:09 no yo creo que que ya el pleno va ir yo creo que va a ir al pleno a intentar defenderse a decir que lo que se haya hecho mal lo persiga no sé como sea capaz defender la cuestión es si no echaba la culpa de Lehman en tiene el apoyo no como lo que pasa

Voz 0470 28:26 yo tenía un tatuaje Cifuentes del siete y medio sirve como la prueba pequeñas y soltando cuarto el trabajo de fin de la Palma Goyo Prison Break

Voz 1194 28:50 hay otra cosa que si no me equivoco el este fin de semana la convención del PP nacional en Sevilla no se Álvaro de repente ha desaparecido de la agenda Cristina Cifuentes

Voz 0106 29:01 el PP necesitaba que esto de Cifuentes aclararse antes de la convención claro no se va a empañar por completo es una convención otros pesos pesados insisto los habla lo he Cifuentes ha chafado

Voz 1194 29:11 es el fin de semana en Sevilla te acuerdas que que grabamos un grito

Voz 0470 29:14 dos Un vino para que nos invitaran a la convención del

Voz 1194 29:16 pero al final no pudo les llega la recibido pero no entonces no recomiendas palomitas Si eso Faymann espectáculo

Voz 0106 29:27 a ver seguro que tiene están ciudadano Podemos el PSOE que ante el pleno específicamente para esto

Voz 0470 29:33 si alguien reparado aunque se proyecte como de pues yo vengo a ver qué pasa algo

Voz 0106 29:44 hombre espectáculo político va a haber seguro la incógnita es cómo cómo va a estar ella como lo ha de tender pero los pocos en ciudadano porque Ciudadanos es quién sostiene el Gobierno puentes ahora mismo son ellos los que mojar

Voz 1194 29:56 pues Álvaro muchísimas gracias por tu porra gracias por tu explicación de

Voz 0470 30:03 eso dice mucho de Atocha

Voz 2 30:07 se metió

Voz 0470 30:09 verdad de esta noche en el parque del donde siempre muchísimas gracias todo todo así es dramático tengo un jefe la yendo a una tumba no pero sí está hacer Carmena contra el y también bueno yo solo quería acabar la sección diciendo que

Voz 1194 30:47 en el mismo momento que Cifuentes enseñe el TCM cuento yo lo de Colombia

Voz 0470 30:53 para que que cultural

Voz 5 30:57 Ignacio Delgado alemán Granadilla de Abona novecientos setenta Italia

Voz 10 31:09 el lío

Voz 6 31:19 es un dilema desde que empezamos

Voz 0470 31:21 lo voy porque yo pensaba que ya no iba a estar en que no en la que que los trajeron ayer el bote de Caca voy yo creo que es animal es un voto de cristal

Voz 1194 31:31 ejemplo de como de como de galletas y lo pueden me enseña

Voz 0470 31:33 Arenales en cualquier caso lo habían traído en un paquete de que era un repetidor de wifi sí pero en realidad lo abrimos pues una mierda parece Caca una mierda en un bote se mantiene fresca yo pensaba que alguien se había deshecho de esto de un hombre eso seguro sí esto en cuenta este desechos sí claro alguien ha deshecho de estos pero creía que una segunda persona que que no le

Voz 1194 32:04 lo que no lo mantendría yo ayer Alex Pina no le llamé al final

Voz 0470 32:09 pero te juro que yo me repetí porque me parece una buena oportunidad bonita algo con Kaka que que la desperdició

Voz 1194 32:16 una Performance una Performance porque además te acuerdas que la sí

Voz 0470 32:18 es muy amable de lo bonito que era hacer algo grandioso pero de baja calidad si hiló te juro que me he arrepentido cuando tuve reflejos joder es no tuvieron le digo que me hubiera costado pintar con la caca

Voz 0759 32:31 por

Voz 0470 32:35 te juro que yo era ayer en casa te digo voy a llamará a ver si la Caca todavía está pero yo lo descartó hoy cuando vi yo pensaba que estos no estaba aquí y hoy cuando lo vi digo digo hostia mierda pero no vida darme una segunda oportunidad lo que quiero decir es que que me lleva a mí hacer tan loco

Voz 1194 32:55 queríamos quitársela de ahí que todo lo que mundial

Voz 0470 32:58 broma pues yo también voy por los pasillos Mi casa dejando repartidores de Guti o la forma fíjate la forma que tiene una forma sí el informe amorfa y bueno la forma de mierda claro es cómo son como los hermanos disfuncionales de la cita de de llegó

Voz 1194 33:16 pesar del Whatsapp se necesita perfecta

Voz 0470 33:18 y estos son como los LGTB de de la del Guadiana lo es mierda Fis externa son como los racionalmente desfavorecidos de la de la mierda visita del guasa entonces vamos a ver vamos a ver escasa no sabemos si es humana o animal debe ser animal porque lo Sunny mal mal en cualquier

Voz 1194 33:42 eso tiene que ser eso sí pero debe ser

Voz 0470 33:44 cuando racional intuyo que hervía por o Álvaro Ojeda ya dijimos aquí porque es LB íbamos a ver Nos uranio es verdad que hay ciertas convenciones sociales que te impiden manipular es os pero no uranio ni asumió

Voz 0759 34:01 ya no es mierda

Voz 0470 34:03 la decir en Chernóbil a lo mejor había mierda antes de escape radiactivo

Voz 1194 34:07 es que si la coges y la tocando y no te va ganó con lo este enjuague bucal le dije

Voz 0470 34:15 en botes de Juan vocal que lleva siempre el escote era que que lo qué pasó yo yo pagué tú bien lo que es que joder que meter la mano en la mierda pues no está tan mal no

Voz 1194 34:25 no es lo ideal no es lo ideal

Voz 0470 34:28 no si sucede no el fin del mundo en X yo Dios hay muchos ejemplos ayer lo dijimos no te lo da ser humano de Google One repartido sea repetidores no repartida pero repartidores bonito

Voz 8 34:44 ahora la pequeña no si usted con una moto apilado alguno músculo diminuto wifi

Voz 2 34:55 si el Wi fi

Voz 0470 34:58 ah no yo habitualmente cuando me he aficionado a los fíjate está en la publicidad gratuita que se ser hoy en día es gratuito porque no que me detuve láser eh lo más tienes a tu alcance el influjo y la lujuria

Voz 1194 35:19 para dientes de oro para no

Voz 0470 35:21 es como se supone que es mejor un engaño recordamos al hacer que tenemos abierto el patrocinio para cuando la SER nos dejara patrocinar produce estaba todavía habitualmente lo que fui a la Farmacia salvo la farmacia traigo un vasito implanten mucha muñecas rusas ahí cuando se espera Pepe Time pasito esto habitualmente en lo que hago es pasito a la basura no me sirven no uso y otra con la botella no me sirve estorba Paquito la basura bastó hablando aquí Álava vale vale la botella al Volt pero esta mañana sabe quizás el baile crucen los cables ingresarla cabe pasito Blanco al bolso Toyako esta a la salida de la farmacia la farmacéutica a través del hospitales estaba viendo estaba mirando ahí me ves a mí esta mañana en Malasaña volcando un contenedor de basura meto la mano no llegaba hasta el vuelco para arriba Mosquera ahí colas pinta aquí Boix sea habitualmente ya voy pensando hoy con el chándal y tal hay mucha gente que no sale en la película a lo mejor me miraban iría desde la elegimos desde el mes porque no está fácil encontrar un enjuague Oroitz tengo un sexto sentido es que lo juro volcando el contenedor de basura que me lleva mía comportarme de esta manera de esta manera histeria desempleados del mes eh claro el desempleados sería mejor así que me lleva a mí a comportarme de decir bueno traen caca al día siguiente esa misma tarde sentir remordimiento de no haber entrado ahí a saco saque me lleva mía volcar contenedores de basura delante del público que pasaba por allí porque así con el público alguien me dijo te vi el otro día en el metro yo le pregunté qué tal estuve te gusta se convierte en un pequeño teatro entonces que que me lleva a mí a comportarme fuera mí histeria pura entonces no comporta una media histérica y alterada desde debe de tener que estar fuera de mí en todo momento si exaltado queda mucho programa eh convertido en un producto soy un producto de mí mismo soy un monstruo que se ha demorado Cemex hace un mes el Ignatius oro claro me he convertido claro de mí mismo en una farsa cámara sufrido me he dado cuenta de explotación he tirado por un camino en la comedia ya fuerza de querer rizar el rizo me ha acabado convirtiendo en algo cuando vamos

Voz 0759 38:34 viajando por ahí te digo Ignatius relaja

Voz 0470 38:37 no actúe es gratis que sedes al origen las Tablas el producto a vosotros que me conoce la gente que a lo mejor me conocen más personalmente sabe que yo fuera del escenario fuera no soy así yo soy un tío ensimismados y soy un tío apocado apocado tímido incluso amable Se da el caso excesivamente más amables dice soy un tío en semis no al que pagan dinero por estar fuera de sí lo contrario Armesto Sevilla

Voz 1 39:07 sí sí sí

Voz 0470 39:11 se nos ocurrió esta broma perdón Ernesto era muy bueno pero además tiene esa fama de fiestero luego tienen una actitud por ejemplo lo opuesto a mí Él es muy sobrio muy

Voz 1194 39:21 hay mucha pausa mucha pausa

Voz 0470 39:23 le pagan por verle ensimismado lo mismo que a Chiquetete también Javi que está muy loco Ortega Cano está muy pero la gente paga por ver a Chiquetete cantante algo melódico la cobardía a Ortega Cano oponiéndose en traje de luces sobradamente son gente muy loca justo lo contrario sentencias Entença entonces yo para Cano sobredemanda

Voz 1194 39:50 también no

Voz 0470 39:54 pero bueno comprueban las toro muy borracho que vaya se supone que a lo mejor ese era su se que qué pena no tener un toro aquí para que se me pasar a esta yo lo que quiero reivindicar el ensimismamiento la única manera de cuando te encuentras que ajetreado en un estado de explotación en un camino sin salida volver al ensimismamiento a ser al alguien que tiene tiempo suficiente para convertirte en un o Moon culo que engendra engendro o engendro que que genera todos así es como mi performance del ensimismamiento no están durmiendo pasividad es ensimismamiento estás a lo tuyo claro Omara dentro no todos nos comportamos así durante un día o Ésa sería la auténtica revolución no estoy hablando de desconectar no estoy hablando de ocio no estoy hablando de matar el tiempo lucían hablando de entrar en un círculo vicioso no estoy hablando de Nirvana estoy hablando señoras y señores del aburrimiento lo único que nos garantiza ser distintos una persona aburrida una persona peligrosa lo que no quiere eso

Voz 1194 41:28 capitalismo exacto porque te convierte en alguien

Voz 0470 41:30 el único carril estás aburrido de aburrirse chat pero no es la mierda ahora disfruta porque me realismo a mí mismo que mierda

Voz 11 41:42 tú te sientes ustedes al el tiempo goteando siete colado colado casa siente la espesura el tiempo

Voz 0470 42:09 es que esa

Voz 1194 42:11 es que ahora la gente no sabe aburrirse verdad porque es verdad

Voz 0759 42:13 tanto cosa venga ahí está conectado

Voz 1194 42:16 hay que aburrirse coño restar la revolución

Voz 11 42:18 aburrirse ahí está el 15M cuando pareció una flauta

Voz 1 42:28 claro aquí

Voz 0470 42:33 cuando empezó frases ingeniosas no no nos vamos a ver si no nos vamos nos mudamos siempre

Voz 1194 42:42 la mierda tu mente

Voz 0470 42:46 no cabe demuestra su urna genio desde el mismo momento que tú tienes ingenio y hasta de cierta manera sale orgulloso de ti mismo porque dice soy gracioso lo he conseguido tengo un lema agraciado entre capullos y gaviotas y los han tomado por idiotas dónde está la izquierda al fondo a la derecha roba diez de Spanish Revolution

Voz 11 43:10 no sé si eso es lo que te hace entrar dentro del engranaje bloques en esta cita aquí es gente aburrida que se manifieste desde esa angustia vital absoluta pido la ayuda de todo el mundo para que al aquí una sentada ya una manera aburrida no quiero ir esto lo hace gracias a todo el mundo en el suelo de la gente está levantando mirando hacia la pecera la gente setas tanto por favor todo el mundo protestando lo más aburrido

Voz 0470 43:41 hacen caso como como como un hammanes verdad esta el examen y a continuación el gesto de representan el aburrimiento

Voz 11 43:49 absoluto que no has acertado el público sentado en el suelo del que no alguien que está aburrido tiene tiempo para pensar en cómo quiere ser el distinto los demás Hinault uno más del montón todo el mundo por favor que precioso

Voz 6 44:00 eh

Voz 0470 44:02 todo esto parece lo mal me parece precioso la mierda no no la mierda no nos flor Gallo no no no no un aplauso para

Voz 12 45:35 me queda

Voz 0470 45:42 la vida moderna es buscar en Youtube el vídeo del tiroteo en Youtube

Voz 6 45:53 muy buena definición de la Roda