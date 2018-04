Doble imagen de pobreza en Barcelon y en Madrid

Voz 0313 00:00 hoy tenemos una una doble imagen en Madrid y en Barcelona de la que hay que tomar nota sin ninguna duda

Voz 0313 00:50 la canción que están escuchando está grabado en los estudios de Nashville y de el que canta al primero que cantaba que podíamos escuchar era era eh subrayo lo del era una persona sin hogar se llama Duc Singers digo era porque es un buen día dos músicos suecos que pasaban por la calle le escucharon como la tocaba y se lo llevaron para que la grabara de manera pero personal bueno tuvo miles de descargas visitas en el vídeo se convirtió en un fenómeno en Suecia de hecho han hecho incluso un documental contando la historia Joy eh Duc Seeger ya no es un sin techo tuvo mucha suerte pero no todos tienen esa suerte en España por ejemplo hay ahora mismo según un informe conjunto de de Cáritas y la Federación de asociaciones y centros de ayuda marginados unas cuarenta mil personas sin hogar sin hogar será la circunstancia se da la coincidencia de que en Madrid Gemma Barcelona ahora mismo lo que decía de las de la doble imagen coinciden por un lado en Barcelona en la céntrica plaza de Catalunya una acampada de decenas de de personas que habitualmente pues duermen en fin en cajeros donde pueden ya han plantado allí sus tiendas sus colchones sus maderas y sus pocos utensilios Bono ya ahí están de momento no mientras que Madrid debajo del viaducto que es una zona digamos un poquito menos visible menos céntrica pero también muy muy transitada hace ya unas cuantas semanas que también un grupo de personas sin techo sino ya están ahí intentando intentando sobre todo llamar la atención el que les hagan caso que les propongo en alguna salida algún tipo de de solución porque en un día como hoy no es aparecido muy oportuno asomar esta realidad a La Ventana así que saludamos a Aitor Álvarez que están en plaza Catalunya Aitor buenas tardes bona tarda Tardà pisarán vamos también a Nicolás Castellano desde el viaducto de Segovia en de Madrid Nico qué tal buenas tardes qué tal buenas dejarlas Javier fotografías que esta es viendo ahora mismo Aitor tú primero describen unos por favor

Voz 3 02:37 pues yo estoy ahora mismo en el centro de la Plaça Catalunya un centro que se identifica rápido porque en el suelo hay una estrella pintada los que habéis venido lo habréis visto pues Vian si miro a mi alrededor veo en todas partes tiendas de campaña imaginaros una plaza cuadrada como esta con cuatro pequeñas zonas de césped en los lados pues bien esas cuatro zonas de césped están todas ocupadas por tiendas tres de ellas comen duermen y pasan las horas personas que no tienen casa y que reivindican el derecho a una vivienda digna en la cuarta zona a la que está más al norte hay una acampada distinta que pide cosas totalmente distintas es una acampada independentista en la que se pide la república catalana y la libertad de los presos políticos presos los que duermen ahí si querían en casa no están aquí por necesidad delimitado de forma muy clara su espacio porque según nos dicen quieren dejar claro que son reivindicaciones muy distintas de hecho los sin techo nos decían que no han recibido ayuda interaccionando en ningún momento con los de la otra acampada vemos las pancartas típicas de las manifestaciones independentistas en una especie de mostrador en el que venden lazos amarillos pegatinas de la estelada etcétera pero en todo caso aquí en esta plaza como decías los que son mayoría son los sin techos que llevan acampados desde principios de año aquí hay cerca de un centenar de personas de todo tipos veinteañeros mujeres mayores hombres de mediana edad muchos de ellos están claramente pues bajo el efecto de las drogas y el alcohol

Voz 1620 03:55 de hecho nos ha sido imposible mantener una conversación coherente con algunos de los que viven aquí pero muchos otros están serenos son gente pues como Mickey que la vida les ha llevado hasta la calle

Voz 4 04:05 bueno pues todo todo el mundo se te complica en algún momento la vida Hay te ves en la calle te ves sin poder pagar al tiempo de técnicas sobre desalojar de la casado en estado viviendo este de la calle yo he sido el gráfico presidido qué sé yo he sido camarero por supuesto

Voz 3 04:23 de todo se han organizado entre ellos se ayudan unos a otros comparten los momentos de debilidad y también los de alegría que también los hay por ejemplo Nos decían que están contentos porque hace un sol espléndido día totalmente primaveral para estar en manga corta aquí están a gusto al sol traspasar pues meses duros en un invierno frío en al que ha llegado a nevar aquí en la plaza de Cataluña aquí tienen una vida en comunidad que contrasta con la dureza de la soledad en un cajero automático o en un banco de la calle así lo contaba Mike

Voz 4 04:50 de hecho buena que estamos mucho mejor que en cualquier cajero en cualquier rincón encaje luego pasas miedo te ves amenazado continuamente porque no sabes quién te va a venir a dar una patada o lo que sea sencillo y pasa el mismo frío de todo esto no descansan no te levanta a las cinco a las seis de la mañana las siete depende fin aquí por lo menos podemos descansar podemos comer tenemos la cocina podemos dormir tranquilos mucho más

Voz 3 05:13 pues el índice Miki que no tienen fecha límite para quedarse aquí

Voz 4 05:17 bueno todo el tiempo necesario todo lo que haga falta para que esto se resuelva hecha y no queremos que nuestra situación concreta particular de los cincuenta sesenta que estamos aquí que destinen todos los recursos que sean necesarios

Voz 3 05:29 y quizás después de contaros todo esto pues eso habrá imaginado que los turistas han dejado de venir aquí a la plaza Cataluña que es uno de los grandes puntos turísticos de la ciudad pues no está lleno de turistas que ocupan los bancos que pasean que se hacen fotos que dan de comer a las palomas que también ocupan desde todas habida esta esta plaza el tema ha llegado a la política y de hecho hoy los grupos municipales de Ciudadanos y del PP han criticado la alcaldesa de Barcelona Ada Colau por permitir está acampada los dos partidos conservadores dicen que el gobierno municipal tiene que hacer cumplir las ordenanzas municipales que impiden las acampadas en la ciudad recorre vemos que entre Ciudadanos y el PP sólo suman ocho de los cuarenta y un concejal

Voz 1620 06:04 el es que hay en Barcelona llena de Segovia madre Nicolás que estás viendo ahora mismo haber volviendo volviendo esquina donde quizá se vuelven aún más invisible los invisibles no a diferencia de lo que contaba Aitor en Barcelona pues lugar habitual donde la gente lleva muchos años pasando la noche las personas que han caído en situación de calle que llevan ya más o menos años con el cielo como techo la mayoría con problemas crónicos en muchos casos aparejados a las tres psicológicos mentales aquí en esta esquina de invisibles de Madrid en la que me encuentro estoy concretamente en la escalinata del fotógrafo Alfonso justo debajo de ese viaducto que comentaba de Segovia sobre el que cruza la calle Bailén a sólo unos metros de hormiguero de turistas que visitan ahora mismo el Palacio Real o la Almudena aquí vemos los utensilios de estos nadie a los que los ciudadanos de Madrid en su gran mayoría o los turistas ya habituados a encontrarles por las calles ya ni les mira no lo ven aquí sólo ahora mismo sobre una garrafas zapatilla silla Hill Blues tiendas de campaña algunas mesas colchoneta maletas aquí son quizás más invisibles a los ojos de los ciudadanos en el camino hasta aquí Carlas me he encontrado en la plaza de Ópera también un grupo importante de sin techo o sin abrigo debajo de la marquesina de unos cines cerrados hace años los soportar de la Plaza Mayor también llena de restos de cartones que son donde suelen pasar también la noche centenares de estas personas y ninguno de los que están aquí en estos tres siglos verdes que tengo ahora mismo delante de mí han querido hablar delante del micro están dentro de su viaducto de eso de lo que es el Chavo lo los vecinos y que acaban de salir de recoger a los niños del colegio Carlas y me comentaban que desde el año dos mil siete el número de personas que pasan la noche aquí debajo del viaducto se incrementó notablemente y que practicamente con la irrupción de la crisis se ha mantenido estable hasta la actualidad cuando les preguntamos si son las habituales los reconocen la mayoría de los vecinos los dicen que no pueden precisar lo quizás porque ella no les miramos porque se han vuelto invisibles definitivamente salvo para el Samur Social o las ONGs que si acuden cada tarde noche a preocuparse de ellos

Voz 0313 07:56 de su Sandrine buenas tardes

Voz 5 07:58 hola buenas tardes qué tal Jesús andina irresponsables

Voz 0313 08:00 el programa Atención a personas sin hogar de la ONG Solidarios para el Desarrollo qué hacemos con esta invisibilidad Jesús cómo se puede solventar al menos esto estos los nadie que decía Nicolás

Voz 5 08:10 pues hombre mirando es lo más fácil del mundo es asumir que la gente que está en la calle no nació allí que está ahí como resultado de un proceso que tal complejo y sobre todo como resultado de de los fallos del sistema de garantías sociales que cuando estaba en una situación vulnerable no estuvo ágil lo no estuvo atento no pudo evitar que llegara no no puede ayudarles a que llegaran a la calle y entender que que esas personas son personas como cualquier otra con las que se puede hablar con las que se puede establecer una relación con las que se puede establecer un vínculo con las que se puede generar una relación enfática que ayuda a va a ir luego a una administración recurso a un dispositivo el relé está a necesita ser atendido de manera correcta y adecuada con recursos suficientes indico y con recursos adecuados que es lo mismo que ha hecho con con otras situaciones de personas vulnerables pero que con las personas sin hogar pues parece que siempre queda los últimos de la cola

Voz 0313 09:05 todavía pues estamos

Voz 5 09:06 por empezar es que no estaría de más aclarar que estás perdido

Voz 0313 09:08 no no están porque tengan ganas en la calle verdad que no no les apetece estar ahí

Voz 5 09:13 claro no están no está nadie vive en la calle porque quiere y además la calle implica que que va a tener probablemente una muerte temprana e como consecuencia de estar en la calle cosa esperanza de vida media de las en la calle es veinte años en la de cualquiera de nosotros hemos en cuenta que no llevan en la igual Nacer E pues pueden ser no se siete cinco siete años diez años como mucho eh lo que tarda la calle en acabar con la vida de una persona también les importa entender que no son un colectivo no hay un elemento hoy unificador de todas las personas sin hogar e las personas sin hogar son todas las situaciones de vulnerabilidad en la veo en en el extremo sea tienes mujeres víctimas de las personas con enfermedad mental de las personas con adicciones tienes personas que han perdido su vivienda tienes de personas que han perdido familiares tienes todas las situaciones migrantes todas las situaciones en en en el extremo en en en la en la lo peor

Voz 0313 10:13 me dejó de piedra cinco siete años de vivir en la calle que que un poco la esperanza de vida de las personas nos decías no dijo es si ese ese cálculo estará hecho claro está empíricamente me imagino no está está está comprobado como un promedio o Emma

Voz 5 10:26 sí bueno el hecho es que sabemos que la edad media de las personas para llegar a la calle son cuarenta y cinco años hay la esperanza de vida máxima son sesenta sesenta y dos o sea eso es un cálculo en realidad es un cálculo relativamente fácil esa eso es lo que lo que no hay lo que no tenemos son estudios porque bueno era una de las cosas que hace a las personas sin hogar invisibles es estudiar Lex no no estudiar su situación no estuviera sus procesos no no saber cuántos son realmente no sabemos cuántos están en esta situación antes había mencionado la que Cáritas con fascia y bueno también está la estrategia nacional el recuento de liebre pero cada uno utiliza una metodología distinta que no somos homologable define personas sin hogar de una manera o de otra otro fuera personas esas un poco la situación no sabemos cuántos son casos

Voz 0313 11:25 dir muchísimas gracias por estar estos minutos en la ventana de un abrazo muy grande verdad

Voz 1 11:29 gracias a vosotros

Voz 1512 11:43 el claro decía Jesús que no sabemos cuántos Sony decía también que lo más fácil del mundo es mirar pero es que mirar es precisamente lo que no pensaba ahora Isaías recordarás que en el año dos mil siete la Fundéu declaró la palabra del año apuró fobia hacia había acuñado Adela Cortina que es precisamente eso la falta de empatía por el miedo al pobre yo paso mucho por la Plaza Mayor hirió allí todas las noches y por las mañanas muy temprano a esas personas que hacen felices a los niños durante el día en la Puerta del Sol con esos trajes de muñecos que los turistas y hacer fotos pues muchos de ellos duermen en la Plaza Mayor utilizando como almohada la cabeza de sus muñecos con la que trabajan

Voz 0827 12:23 a mí la única virtud de este desastre que acabamos de contar en dos grandes capitales como son Barcelona y Madrid es eso que la concentración nos permita verlos porque es que a ellos individualmente los estamos viendo constantemente durmiendo en cajeros pidiendo en la puerta del metro durmiendo en las estaciones del metro aquí en la Gran Vía hay siempre un par de chicas que están viviendo con sus perros los en plena en pleno centro de la ciudad en pleno centro turístico no pero ya nos hemos acostumbrado a ellos y yo creo que esta llamada de atención me parece que es muy importante

