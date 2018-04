Agentes rusos falsearon las notas de Cifuentes y no hay más que hablar

Voz 1 00:00 viva el vino

Voz 0230 01:05 vamos a las cosas no son tan complicadas la verdad es que agentes secretos rusos falsificaron las actas del Master de Cristina Cifuentes en la Universidad Juan Carlos I para desprestigiar a España en una grabación captada por el CNI distribuida hoy a todos los medios por un señor muy amable que venía del Palacio de la Moncloa Se escucha Vladimir Putin decir decir a alguien que podría ser Carles Puigdemont atención Putin le dice España para que tú te anime va a tener un problema

Voz 1 01:33 yo España Mimi

Voz 0230 01:37 esta es la prueba

Voz 1 01:39 dice ahora el mi tierra que es estrella muy bien fuera de la Parma

Voz 0230 01:43 Ike dentro de la Vall ruso se alarga y susurra a ellas y que más mata los rusos Puigdemont siempre al acecho de España es más Cristina Cifuentes podría ser rusa llevar años como agente durmiente ya creado este pollo justo en el peor momento para el Partido Popular y por ende para España en un momento de la conversación se hoy a Putin valorar el caso Cifuentes dice es la hostia

Voz 3 02:08 me dejé David Esteve que

Voz 1 02:11 hablando de Mt

Voz 0230 02:18 como no dimitir a veces parece que vivimos en un videojuego está ahora mismo la presidenta en la Asamblea de Madrid haciendo una demostración de cómo crear la situación política más difícil para comprobar cómo un político español es capaz de no dimitir

Voz 4 02:31 la situación de Cristina hace

Voz 0230 02:34 Fuentes es rarísima

Voz 5 02:35 pero quizá nos espera un momento brillante para el remate de tijera de Cristiano que lapa

Voz 2 02:44 eh

Voz 0230 02:49 todos esperábamos un gol de chilena de Cristina Cifuentes esta tarde a pero de momento lo que tenemos es un máster fantasmas los parlamentarios de la oposición en modo caza fantasmas con la peculiaridad que es la peculiaridad de todo esto es que Cristina Cifuentes ha comprometido con su versión a la universidad al rector opta a tres profesoras cuya firma aparece en el acta presuntamente falsificada de la finalización del máster ha comprometido a decenas de alcaldes de Madrid en el partido Lara ha movilizado a decenas de alcaldes de distintos municipios de la Comunidad de Madrid para que acudan hoy a respaldar a Cristina se ha comprometido también al presidente del Gobierno Mariano Rajoy que ayer dio por cerrado el caso

Voz 1487 03:29 antes ha dado sus explicaciones

Voz 0230 03:31 comprometido la palabra de la secretaria general del PP y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal que es que

Voz 1 03:36 vio un tuit diciendo esto parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal

Voz 0230 03:45 de de Defensa diciendo que esas informaciones sobre el máster de Cifuentes eran por deseo de verla muerta esta tarde bueno seguimos a la expectativa de que Ayala gol de chilena de Cristina Cifuentes que de momento parece que no

Voz 1 03:59 llegan uno minuto eso no no no nos llega no llega ahí siguen ahí siguen de momento no tenemos que seguir porque momento no pasa nada y todavía no hemos hablado de

Voz 0230 04:07 duelo de Rey contra Atleti porque es un duelo desigual yo veo porque Leti tiene un grito como más futbolero no

Voz 6 04:16 ah sí

Voz 1 04:21 eso no

Voz 1509 04:26 claro

Voz 1 04:30 bajonazo

Voz 7 04:31 no acabo de todo madre mía que miércoles

Voz 0414 04:38 venga a coro

Voz 2 04:42 otro

Voz 8 04:43 déjame empezaba las twiterías con la chilena de Cristiano sí donde todos vemos un golazo legendario de Cristiano Ronaldo ojo porque se ha visto otra cosa

Voz 4 04:52 viendo la repetición Cristiano le ha quitado Un fallo Claris

Voz 0230 04:55 Benzema

Voz 8 04:58 el último follón de la Familia Real nuestro Simpson ha desatado una guerra en Twitter Letizia con tres Sofía Don chalecos tuitera sobre el tema tapa tú vas con Letizia con Sofía

Voz 9 05:09 hoy a las seis de la mañana a la obra para pagarte la fibra óptica hay que sigas con tu gilipollez en Twitter

Voz 8 05:15 vamos ahora con conversaciones filosóficas de alcoba el Twitter de Chaplin

Voz 9 05:19 si no duerme Scary estoy pensando tú crees que puede haber alienígenas entre nosotros no creo porque la cama es de unos veinte vamos ahora con un tuit existencialista de su primo Mi vida es como la caquita de whatsapp parece feliz pero no deja de ser una mierda si acabamos de tuberías ya quedan pocos hombres como este que retrata hermanos Peláez pongan y sin mariconadas Larios y Schweppes sin Yellow y me siento con los TM cuentas humilde en Ceuta por favor

Voz 10 05:51 buenos días

Voz 0414 05:52 sí

Voz 11 05:54 eh

Voz 12 06:01 y nos que eh es que no

Voz 0230 06:18 Scully cabía considera que no hay base para procesar a la Reina Letizia por rebelión a pesar de la evidente violencia con la que se comportó con Doña Sofía la misa de Pascua retirar la mano del hombro de la Infanta los abogados de la acusación popular consideran que el modo en el que se retira el brazo es equiparable al levantamiento de una barrera en un peaje que a su vez es equiparable a la toma de rehenes con disparos al aire por lo que de semejanza en semejanza podría llegarse a la conclusión de que la Reina Letizia invadió Polonia en mil novecientos treinta y nueve en la investigación de los hechos alcanza al Rey emérito don Juan Carlos que ante el conflicto entre reinas ha puesto cara de me voy un rato a tomar el fresco

Voz 13 06:56 volveré antes de que este plato anotó que el suelo

Voz 0230 06:59 el secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha opinado sobre esa relación entre la Reina Letizia ahí Doña Sofía esto

Voz 9 07:05 es verdad eh que no pero que

Voz 0230 07:08 lo ha dicho esta mañana en Onda Cero penséis que es broma lo dicho Pedro Sánchez

Voz 9 07:12 evidentemente en todas las casas cuecen habas la relación siempre con la familia política es compleja estén todas las casas cuecen habas

Voz 1 07:20 la familia políticas compleja pero añaden la mía nos eh yo me llevo fenomenal no es mi caso porque tengo una relación extraordinaria con mi suegro

Voz 0230 07:28 en todas las casas menos en la de Pedro Sánchez cuecen habas el vídeo de las reinas es una cortina de humo para que no hablemos del caso de Cristina Cifuentes o el caso de Cristina de fuentes es una cortina de humo para que no hablemos del vicio de las reinas

Voz 1610 08:17 hombre de ante vamos a actuar hasta atrevéis a que una de la

Voz 0230 08:31 las cosas más interesantes de las últimas horas ha sido la actitud de Mariano Rajoy en este caso ayer Le preguntaron varias veces en diferentes momentos el de Cristina Cifuentes seno el de Los Chunguitos y Camilo Sesto le preguntaron a Mariano Rajoy en tres momentos en unos respondió que muchas gracias

Voz 9 08:46 la señora Cifuentes organismo tiene que demostrar este trabajo gracias

Voz 0230 08:50 ya en la segunda se rió es ya la tercera por fin respondió Cifuentes necesita tres tres oportunidad lo Cifuentes bien muy bien muy otra vez Cifuentes venga escuchamos completo

Voz 1487 09:16 Montes ha dado sus explicaciones ha aportado unos documentos también la universidad lo ha hecho yo supongo que mañana reiterará por qué no se va no va a poder dar otros argumentos distintos las mismas explicaciones ante el Parlamento regional de Madrid yo creo que eso es una oportunidad para terminar con esta polémica que en mi opinión es bastante estéril

Voz 0230 09:40 estaba todo claro está todo claro no hay nada que aclarar es palabra el presidente del Gobierno o ayer había una estrategia definida de resistir como sea porque sino al presidente no se implica de esta manera o no hay estrategia y es que van todos

Voz 1 09:51 a lo loco aquí sólo hay dos posibilidades y Cristina Cifuentes hizo el máster en el dos mil doce no hizo el máster es que no hay mucho más no hay más no normal no

Voz 0230 10:03 en los dos casos las conclusiones serían asombrosas y llevamos catorce días con un malentendido pues sería asombroso si llevamos catorce días como una mentira pues es asombroso todo el mundo se pregunta si no lo hizo como puede haber mentido de manera tan tan burda no sin cómo puede haber involucrado en la mentira la Universidad al rector a profesoras por lo tanto no puede ser mentira pero no puedo Dios sigue sin marcar gol de chilena

Voz 1610 10:33 no no no no no llevaba aquellos va ahora mismo no se la pasan ahora

Voz 1 10:38 hemos tan el banquillo de hecho pues error deben

Voz 1610 10:42 pero no me Chris pues especialistas venga claro que sea bueno vamos a prometer que pasaron y él

Voz 8 10:56 cosa que me que me gusta mucho que se enseñaron a los oyentes cómo funciona la radio que hay detrás por ejemplo no si tú siempre que trata un tema Francino que sean tú presentas habían al teléfono que está relacionada con ese tema va a veces sí a veces no pero esto no es una casualidad esto está hecho adrede no se porque pero un tema hay goteras en la Universidad Juan Carlos I por ejemplo no tema que podíamos tratar

Voz 1610 11:17 punto pero sí entonces tú dices Chema

Voz 8 11:19 fontanero de lo lidera Juan Carlos I asilo

Voz 1610 11:22 Mari buenas tardes

Voz 8 11:24 hola buenas tardes plantígrados muchísimas gracias sólo era para esto

Voz 7 11:31 vale la gente puede pensar

Voz 8 11:33 que esto es magia no Hinault señor detrás de esta llamada esta respuesta pues hay una cantidad ingente de llamadas que el equipo de producción y reproducción trabajado trabajó muchísimo para que tú digas Chema Ali buenas tardes dicha para Diego hola buenas tardes Frantino vamos a mostrar al oyente cómo se hace esto va desde el origen cogemos en la noticia por ejemplo la crisis política entre Estados Unidos y China algo así gordotes no

Voz 1 11:55 íbamos a inicia una serie de llamadas llevamos emitirá

Voz 8 11:58 lo de libro tirando a ver hasta dónde no llega entonces cuando encontremos un interlocutor más válido posible Éste es el que va a tener Francino en antena casas así más o menos cómo funciona no os movéis Francino lo tiene todo hecho pero porque detrás hay un montón de gente currando duro no vamos a empezar como número que tenemos desde una oficina gubernamental de Washington para iniciar este este viaje de producción radiofónica el Washington Post

Voz 15 12:29 ya no puedo más

Voz 8 12:31 hola buenas tardes

Voz 16 12:33 pues mire Yago de la Cadena Ser que es una emisora de radio de de España

Voz 8 12:38 quisiéramos hablar con alguien que proporcione información rigurosa sobre la política exterior de Estados Unidos

Voz 7 12:44 a la espera de que quería hablar exactamente eso

Voz 16 12:47 de la crisis con China Andes

Voz 8 12:49 crisis diplomática económica quiere saber

Voz 16 12:52 no creo yo que ya se lo he dicho la crisis considera que podía usted pasar

Voz 7 12:55 en alguien debería hablar para obtener una información fiable saludar uno conmigo conmigo mismo

Voz 16 13:01 sí ha no se ofenda pero

Voz 8 13:04 si me podía pasar usted con con el departamento de Exteriores por ejemplo o con

Voz 7 13:07 supervisor único supervisor de acuerdo me puede decir con quién estoy hablando con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica donadas tanto ahora tras la primera propio fuerte número pero uno pero no me lo puedo creer yo tenía

Voz 8 13:27 tenía un número de teléfono de Washington acceso a nuestro que no sé yo pensaba que que hay que estar daría muchísimo

Voz 7 13:33 número viene con el que viene con algún nombre bueno cosas número de punto tras rojillos hay otra novedad fuerte que se ha dado a primera estoy buenas estoy un pelín un pelín decepcionados tras un poco lo de lo de China no no no no

Voz 8 13:53 por eso no no no es ustedes soy yo no soy yo quería demostrar a los oyentes de la Cadena SER lo difícil que es tener a los protagonistas juristas sido coser y cantar primera llamada para Donald Trump es una idea equivocada

Voz 7 14:06 lo difícil dice coger puto teléfono llamar no es una opera poco que trabajando no sólo porque es un tema que tema quiere cortaba la muerte de arriba pero bueno pues nada con el Réquiem de Mozart

Voz 1610 14:35 la sección yo sé que era mejor no pillar de la primera no sí exacto yo pienso que va a ser más difícil lo siento Francisco me pasará así funciona la radio con José Antonio Páramo José Antonio Bueno

Voz 1 14:50 durante hablabais de la familia vamos a hablar de la familia de los cuñados vosotros tenéis cuñados alguno sí añadas ir cuñadas habléis con ella del coche el CAC mucho

Voz 17 14:59 lo que sí Blabla

Voz 1 15:03 bueno pues eso bueno porque no conocemos cómo

Voz 1610 15:06 a Cuba

Voz 1610 15:42 Toni no querías minuto de Estado chilena chilena de Cristiano no ser la alegría de Cristina no tenemos no la tenemos oye ya que estamos con lo que estamos un poquito de investigación que estaría bien no

Voz 1 15:58 se un jugador tramposo pero nunca a un periodista

Voz 18 16:03 me estoy empezando a creer que todos los periodistas están

Voz 19 16:05 buenas si están sanas ya no había investigar sobre Masters pero ya sabéis que me lo podrías podría pero de momento los días a las obras públicas e hoy no os voy a hablar de edificios de grandes centros culturales de gigantescos polideportivos hoy la cosa va de asfalto del suelo que pisamos dos mil diez año de esta canción de Bruno Mars

Voz 20 16:27 das allí un le a ser fácil no yo es que Aouate Opel

Voz 19 16:44 en dos mil diez la Comunidad de Madrid aprobó incluir en el Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid lo que era el antiguo Plan Prisma la remodelación de la avenida de la salude de la calle Antón dos calles que atraviesan el municipio madrileño de moral qué tal arterias principales que se dice aunque yo Isaías Juanjo llegó esto de Arteria mundo se pienso en el cuerpo humano no como de las dos carótida de las ciudad olas no sé es si los trabajos jardín jardinería azar voy a salir del jardín del jardín del cuerpo los trabajos iban a consistir en cambiar el asfalto por adoquines iban a remodelar las calles qué ha pasado con el suelo de de la avenida de la salud de la calle Anton un dos tres respondan como cada miércoles otro

Voz 0414 17:28 se remodeló el pavimento de estas dos calles sí claro no que va

Voz 19 17:36 eh sólo a medias muy claros sí

Voz 1 17:39 ahora no me gustan no que va por su nuevo novio así habla no así claro que lo decisión

Voz 19 17:51 claro efectivamente fue ah sí claro me entre nada menos transmitan cayeron es porque estamos hablando en esta sección de este Paiva claro por qué la remodelación terminó costando el triple de lo estipulado si te gusta porque al poco el suelo empezó a hundirse porque la obras entregó pero en realidad no es

Voz 21 18:16 a ver a ver la veremos una amiga que vive allí es la le has a la que han privilegiadas y no se puede Marta me boicotean es más te el suelo empezó a una coartada

Voz 1610 18:30 Artes de Moralzarzal no pues si la Marta es la día el giro en ese movían la salida de Valdés viaje hundió el el alcalde si se llama Juan Carlos Rodríguez Osuna sí se su que su mujer que todo se aclarará todo se andará Marta lo mueven los hilos

Voz 19 18:50 de si un día el firme se movían los adoquines el pavimento de estas calles empezó a ser un problema para viandantes y vehículos que paso entonces espero que Marta nos lo haya archivado a la Comunidad de Madrid denunció al Ayuntamiento de Moralzarzal los vecinos denunciaron al Ayuntamiento si el Ayuntamiento de Moralzarzal denunció a la Comunidad de Madrid

Voz 1 19:09 muy muy otra querella cuando hay mucho lío mucho lío si así hizo partido el tenis es

Voz 1610 19:18 si los vecinos

Voz 19 19:22 alcalde eh pues no el Ayuntamiento de Moralzarzal denunció a la Comunidad de Madrid lo miro las obras las realiza una empresa llamada Arpegio una empresa que

Voz 0414 19:33 con con las pérdidas de cada tiempo

Voz 19 19:36 quienes de euros en ese momento gobernaba el PP que ya trasladó la empresa las primeras deficiencias pero no paso nada que pasa que en dos mil quince hubo cambio de Gobierno y ahora está al frente de Moralzarzal el partido Vecinos por Moralzarzal participa con el apoyo del PSOE pues bien el alcalde si se llama Juan Carlos Rodríguez Osuna aunque Marta Estévez está postulándose el equipo de gobierno denunció a la Comunidad por la mala ejecución de la obra entes ahora la nación cromática hoy es sobre es sobre hechos no sobre futuribles color es lo que ha pasado

Voz 1610 20:08 Moralzarzal esto es lo que continúa sabe que pasa que te ha esfumado a los gustan de ahora mismo es de escasa flotando a lo hablo de hechos y no de especulaciones

Voz 19 20:24 eh a negros como siempre blanco como nunca blanco con lunares más Curie eso

Voz 1610 20:30 en dos mil dos cuando toque de glamour

Voz 19 20:35 sí sí por los topos si efectivamente blanco con lunares más es curioso porque las calles se han remodelado de hecho han realizado la obra la inversas han quitado los adoquines ha vuelto a poner el asfalto

Voz 1610 20:46 hoy también se ha rebajado la rasante de la calzada

Voz 19 20:48 en agrandado las aceras por que sea remodelado y aquí vienen los lunares cuyos pues porque la Comunidad a parte de todos estos años que que la que la calles hundía porque la Comunidad ha sido condenada a indemnizar al Ayuntamiento con setecientos treinta y cinco mil euros por la deficiente ejecución de las obras contra la sentencia que emitió en diciembre cabía recurso de casación pero la Comunidad ha preferido ha preferido perdón eh pagar porque ya que pagamos las obras dos veces pues bueno pues lo menos no lo gastaremos además en juicios

Voz 0414 21:17 en fin la semana que viene más bien

Voz 19 21:20 vaya lío de tu tanto

Voz 22 21:23 sí

Voz 23 21:25 eh

Voz 1 21:28 tenemos tiempo para darnos una vuelta por parte Francisco bueno

Voz 24 21:32 hola buenas tardes también

Voz 1509 21:34 mucha novedad ver me encanta Otter de Cifuentes telonera pues ella es muy viral muy viral bueno la Sábana Santa terminó hoy los millennials lo celebraron con muchísima pasión como se celebran Copla celebra los niños africanos cuando les dan unas gafas de sol gijonés tándem es que es de verdad la cortina humo de Cifuentes Sporting feira tapones donde deberá polémicas es el tema lo vamos a escuchar algunas entrevista dos del reportero Forjas sobre la Semana Santa

Voz 9 22:03 soy católico practicante sí un poco sí sí sí sí a media

Voz 1 22:08 yo sí yo qué sé uno crece voy a mis otras veces no obvió enumerar una serie de figuras históricas del cristianismo para que medie hay vuestra opinión al respecto balas Torquemada vive te ven explicando de que yo me culto

Voz 8 22:20 piden que no se que no lleve el más chungo

Voz 1 22:22 es el pobre animal pero bueno básicamente fue el primer inquisidor de España importante que significa

Voz 1509 22:32 bueno quizá eh bueno entenderle es primavera bonita loca la gente no controla pues esta todo tan revuelto de quien se enamoran los youtubers evidentemente

Voz 19 22:41 de los los datos claro dos especies

Voz 1509 22:44 viven en perfecta armonía youtubers gatos de hecho en la misma casa es el caso de Andrea en medio millón de seguidores en Youtube y tiene las mascotas hace algo que les ponen nombres de cosas que haya Le gusta no Obi Wan de de la Guerra Galaxias Desmond por la serie Lost yo por ejemplo hago lo mismo tengo una gata de sea McLaren se llama así porque me gustaba cerveza Paul que hacia la convivencia Andrea actúen

Voz 25 23:08 estoy absolutamente y completamente enamorada de mis gatos a mis gatos son como mis hijos lo que veáis como tiene el culé desmontó le queda Abbado ha de Castilla antes lo tenía todo blanco tuvo otros no tenía todo Blanqui

Voz 1 23:20 esto es tienen tus gatos Vito Lucifer el se llega con dos a señor dígitos que tú Rosa como con mis gatos que pesadillas hoy

Voz 1509 23:31 son niñas y dos amigos están sobrevalorados amigos escuda viendo gatos que las necesita charla filosofía otro récord el el rubios congregó a más de un millón de personas la semana pasada jugando un videojuego en directo en una retransmisión Youtube Decker a este juego era el fornido un videojuego que consiste en sobrevivir en un mundo hostil como Cifuentes la Asamblea de Madrid pues todo en contra tuya bueno tiene tanto éxito este juego que de hecho lo siguen los especialistas los madre que París claro incluso hay gente que le dedica canciones realmente juega de forma et este sí fácil estás forma it le hacen canciones vamos a escuchar una que lleva más de un millón de visualizaciones en una semana la firman youtuber polifacético

Voz 26 24:17 siempre esconde para empatar donde tan de Mango hombrecillo doy Médano bueno uno uno m de segunda tres y un día que poner Franco giro

Voz 1509 24:43 bueno él es tal que Fornesa ha convertido en un bien de primera necesidad gente concienciada como celo pan y el hotel objeta siete siete siete le dedican retransmisiones de veinticuatro horas sin parar de jugar retransmitió en directo por favor se ya podemos que lo incluya junto a Renta Básica Fonte para todos vamos a escuchar esto checos

Voz 27 25:03 informe informa informa importa por recordáis

Voz 26 25:10 eso ha hecho que

Voz 28 25:11 a que nosotros no sabido asociar porque

Voz 1 25:15 nada nada porque están todo el día

Voz 13 25:17 entonces vamos a jugar unas partidas disculpa por haber empezado un poquito más tarde