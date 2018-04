La película francesa que ha espantado a Carlos Boyero

Voz 1104 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de

Voz 0324 00:10 es muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola

Voz 1104 00:27 la habrá es tremendo Ike a esta hora abre la ventana del cine obras no Carlos Boyero

Voz 0313 00:47 Nos hemos saludado pero déjame abrir un pequeño paréntesis en el cine para comentar contigo el gol decía

Voz 1104 00:52 le queríamos anoche que el gol de Cristiano sabe por qué cosa es fue fue un orgasmo Nicolás no

Voz 0324 01:00 para los los seguidores del Madrid sino para cualquier persona que no señor hubo una reacción magnífica

Voz 0313 01:10 el público de la Juve no es fácil pero hubo arme como segundos de de pensar joder hay que aplaudir estoy se pusieron

Voz 0324 01:17 no es un tributo a la a la belleza que ocurre de vez en cuando yo lo yo aquí me levante y mucha gente aplaudieron Un gol de Ronaldinho en el Bernabéu creerse esa imagen de ese señor o lo bonito que es que aún señor eh

Voz 1 01:33 bajito

Voz 0324 01:36 el informado tan normal afortunadamente normal aplaudan en todos los campos un tipo que se llama Andrés Iniesta que es un artista he aparte eso es es un tío que el que da gusto ver no ya su fútbol sino con cómo se ha comportado toda su vida esas cosas se engrandece en el fútbol que reconcilia con muchas cosas el diseño el gol de este tipo que a mí como sabes me cae tan mal así que no les soportó al tal Cristiano Ronaldo fue una obra de arte maravilla

Voz 0313 02:07 el cine sí sí sí decir

Voz 0324 02:10 es la mejor definición Amir hay hablando

Voz 0313 02:12 cine de deporte estreno de este próximo viernes una peli española campeones una comedia dirigida por Javier Fesser y que tiene como protagonista al gran tú si digo grande Javier Gutiérrez

Voz 1104 02:24 es decir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permite vamos a un vehículo policial resistencia a la autoridad no no no no que esté interesado en trabajar con el equipo como Luis interesado sería la palabra equipo tampoco

Voz 0324 02:41 entonces cuando les digo a los chicos que empezamos

Voz 1104 02:43 a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual entrenador de baloncesto profesional se ve obligado entrará un equipo formado por personas con discapacidades e intelectuales qué tal está la pérdida Fesser

Voz 0324 02:55 bueno tengo Os eh sensaciones contrapuesta a ver si en ella me gustaría verla en un cine con el público normal y ver la reacción de la gente sí se van a reír mucho primero creo que el el planteamiento es de de un atrevimiento esta mosca absolutos a e va de pues es aún un señor que se ponen frenar no por gusto sino porque le obliga la ley a un eh aún el equipo un grupo de gente de discapacitados no tiene lo que discapacitados es la palabra correcta que es el aplica pero al principio se emplean muchas B

Voz 1104 03:37 de ser la palabra subnormal sí goles

Voz 0324 03:41 te quiero decir que que la que es muy audaz Fesser yo creo que es es una película que refleja eh su personalidad que tiene un punto para mí muy inquietantes hubo su humor aquí estamos cerca del humor que que yo no me suelo partir de risa con él pero la gente sí de El milagro de P Tinto de de Mortadelo y Filemón

Voz 0313 04:04 me mata tampoco eso no pero tiene buen como

Voz 0324 04:06 no una visión muy original y muy especial de El Mundo a mi me gusta más el Fesser de aves trágico el de camino a quiere a películas soy magnífica estremecedora no sobre la pues el calvario de de una niña en nombre de de las religiones las sectas y todos los desarrollos no entes es una película que la veo bien pero eh me río en en alguna ocasión no muchas hay momentos que que puede estar a punto de blandengue haría que el tema físico he pero es una película extraña muy extraña o por eso te digo que me que tengo

Voz 0313 04:51 muchas ganas de ver la vez que los chavales no son actores que son los chavales no superiores ninguno no son actores son Dybala selectivos eso de si si Ibarretxe usted me contó Javier Gutiérrez que estuvo el otro día en You me contó que incluso los guionistas incorporaron algunas de las cosas de los chavales en el cásting por ejemplo hay una chica que creo que tiene síndrome de Down que dice che a mí me tratan de usted cuando la conocí sí

Voz 0324 05:18 la película toda verdad dos excepciones yo no

Voz 0313 05:20 incorporaron porque en la vida real ella al conocer Radi mire usted por favor

Voz 0324 05:25 pues tiene tiene mucho más mérito fíjate que yo me estaba preguntando digo el maquillaje que bien hecho está y quiénes son Stories tú alguna vez no pues fíjate que cambia mi concepción de de la película tiene tiene mucho mucho más mérito

Voz 0313 05:41 lo que dice es que la vista en una sala con otros como tú con Silicon otros

Voz 0324 05:45 de estos de es que ese diferente hace son críticos define vamos ya ha explicado que no tengo ningún trato con con ellos no iba e Hinault y ninguna risa una película que está concebida e para hacer reír y para interna esfera Meana al al público que Aimar en la en el rollo de la ternura yo estaba temblando diciendo no te pases no te pases porque el tema se presta pero no se llega matar no está digamos a punto pero lo hago tiene esquemas dejado me deja lado con lo de que son discapacitados qué tonto soy yo preguntándome por eso por serán actores profesionales lo permitan a mucha gente

Voz 0313 06:31 que has visto no has visto mucho cine cargo uno Steen creo que pasaron como seiscientos personas para elegir a Dios

Voz 0324 06:38 pues Hawk que ocurre que corre el de que apuesta el de Javier Fesser y que Trevín sabía que era muy atrevido ya en el en el planteamiento lo que no sabía quién era yo ya lo sabes menudo toda la sabe los oyentes

Voz 0313 06:52 este viernes estrena campeón y luego bueno

Voz 0324 06:55 eh tienen una cosa indudable que ese este actor tantas vertidas Javier Gutiérrez no es una cosa sabes el único problema que tengo con él me que me pasó también con el otro que es magnífico Antonio San José que son tan buenos que todos los guiones estén pensando a Dior o perdón Antonio que la han organizado ha claro recetas no que qué digo a ver películas españolas serenos a por ellos pero es muy bueno este Alario Javier Gutiérrez y me Buene además mogollón de de registros y siempre te resulta creíble de bueno de mal lo de medio malo que es un un actor potente procedentes eh cero eso llamo yo grande se Nono los sobre ya lo es

Voz 0313 07:43 los este viernes estrena campeones también este viernes un sol Interior Pelli francesa con Juliette Binoche

Voz 3 07:53 que nadie te artista

Voz 1104 07:58 madre divorciada busca el amor verdadero eso que dicen pero suelo encuentro de decepciones versión original

Voz 3 08:05 LL es el Caja creía que en visita era ex

Voz 1104 08:13 qué tal está

Voz 0324 08:13 Carlos tiro al día resulta puestos a las doce horas y pasa por ser la diversión ahora define aceptable no no a la directora está Claire Denis lo los críticos la adoran y si sospecho que la película les debe de haber gustado mucho a mí me me resulta me resulta cursi empalagosa afectada repetitiva no los personajes no me interesa lo más mínimo es es una seña ahora eh pintora pues de cuarenta y tantos años separada pues que va buscando el amor a través de diversos amantes y que se siente de mogollón de amantes sí pero lo no me extraña que no lo encuentre porque se lía con unos cretinos e importa estantes no Chéreau muy audaces como anti sentimental como es el cine de esta señora hay de repente sí pero que no sé dónde está la gracias él se lía con con un individuo como asqueroso que ex banquero no y cuenta sin el lamento sin el menor sentido del ridículo que que sólo podía llegar al orgasmo conel cuando se daba cuenta de que era un un va tracción ser repugnante y tal no sé cosas muy raras Camille a misa en escapan hicieron una cosa fantástica que es et Juliette Binoche una actriz que empieza a coger cierta manía porque es la protagonista de todo cualquier director de vanguardia experimental Gemma raros ya tiene sabe que puede contar con Levin ocho con Isabelle Huppert Isabelle Huppert tipo de cine a saque me resulta tan pretencioso otra forma de encasillarse si así es como la la actriz eh para toda la Vanguardia en hoy estoy de un poco de la vanguardia a las vanguardias miénteme lo que pasa es que es una mujer que tan hermosa no que es que si dan tan guapa que cuando pues eso un primer plano suyo y te quedas en esa mirada con ese poder de seducción con esos ojos

Voz 0313 10:23 bueno a ver si tenemos más suerte con otra película francesa que está ya en cartelera que

Voz 0324 10:28 en la casa junto al mar

Voz 2 10:35 entonces dónde vamos justa

Voz 0313 10:38 aquí a la historia va de tres hermanos que que se encuentran en la casa familiar en una cala una casita cerca de Marsella tras la muerte del padre y que pasa que la llegada de una de una patera a una cala vecina les va a afectar y mucho

Voz 1104 10:53 te presento se vino a es demasiado joven hay alguna esperanza de recuperación algo mejor la casa junto al mar un sol interior a tu juicio

Voz 0324 11:09 sí para mí por supuesto Hinault es Robert Guédiguian el director es alguien que lleva toda su vida pues haciendo al mismo de tipo define afines social en el en el mejor sentido no siempre trabajando con los mismos actores uno de los cuales es su mujer osario es su mujer y dos amigos que son los problemas de de todas sus películas con su esposa tiene un problema y es que han pasado mogollón de años la señora va envejeciendo y todavía no sé si por amor le encarga papel miles de seductor a ella tal de que no se completen las complicaciones de de trabajaré en pareja siempre el vivir en pareja eh

Voz 4 11:50 y aquí me eh

Voz 0324 11:53 resulta un poco previsible de las tienen mejores y las tienen peores las intenciones siempre son formidables aquí habla pues

Voz 4 12:02 de gentes sin estrella no que

Voz 0324 12:05 pues que creyeron en algo y que pretenden seguir manteniendo esa creencia pero ven el mundo pues se desmorona continuamente y que la injusticia sigue viviendo su esplendor horno y habla de muchas cosas de la desaparición de la CS familiares Se ambientales y también de las pateras de esa esa barbaridad de los niños exponiéndose a ella pues a a morir en el y sino si consiguen sobrevivir pues a una es que los vuelvan a mandar al sitio donde vinieron una asistencia desdicha repito eh no te sorprende es de las películas menos sorprende sabes lo que va a ocurrir siempre

Voz 4 12:50 que son eh

Voz 0324 12:52 hay que alabar sus buenas intenciones que son las de siempre en un director que es es muy muy honrado pero yo le pediría que además de honra o fuera siempre muy inteligente no se puede ser las dos cosas no hay que ser malo para para tener una inteligencia no puede ser buena persona hice era eh bien muy inteligente

Voz 0313 13:38 estamos ya en la música de cierre que cada semana selección al propio Carlos Boyero pero fíjate me estoy acordando al comienzo de nuestra conversación la chilena de de anoche de Cristiano Ronaldo es el gol de Pelé en Evasión o Victoria S

Voz 1104 13:50 gol que le mejor si si ese es el Bilbao al al final sí sí es verdad cabinas

Voz 0313 13:59 por esta música que suena Miles Davis saber porqué este

Voz 0324 14:01 es uno de los discos más grandes de la historia del jazz debilidad de la historia de la música esa máquina Blue puede no ir al al mejor pianista que tenía a Bill Evans a John Coltrane alzas Miles Davis a la trompeta e Paul Chambers al contrabajo es un disco perfecto es es una una obra de arte cuentan Miles Davis como sabes era era el más chulo y el más macarra que Le le invitaron a una recepción el el presidente de Estados Unidos que invitaba a toda la gente importante y que una una multimillonaria sana es el acercó le dijo que está aquí le dijo a a Miles Davis y le dijo señora yo he cambiado tres veces la música del siglo veinte usted aparte de tener muchísimo dinero que coña hecho en esta vida es muy maíz no para respuestas que he cambiado tres veces y así fue una fue con un disco fantástico es el nacimiento del Pool no sé si lo conoces el otro fue una habló

Voz 0313 15:12 este si de repente en los años setenta

Voz 0324 15:14 cambia completamente electrificada él saca dos discos para mí magistrales que son inasible en ha dicho Abreu descubre a a un montón de gente a todos a Wayne Shorter John Mc Laughlin a Joe Zawinul a te quiero decir es que no no es que tocar la trompeta como los ángeles no alguien dijo de él que era el sonido del luto y de la resignación el sonido de su trompeta fíjate qué bonito no Heras y su capacidad para crear música para descubrir talentos para dirigir a la gente Miles Davis que yo le vi actuar siete veces desde la de las cosas que que recordaré siempre qué suerte haber bisagra Miles Davis