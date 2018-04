Cifuentes: "No temo absolutamente nada, ni una moción de censura ni nada"

Voz 0434

00:00

mira yo no tomo absolutamente nada de una moción de censura ni nada entre otras cosas porque yo creo en la democracia me parece completamente lícito yo de eso no tengo nada que opinar más allá que a mí me han elegido para ser presidenta de los madrileños intentando solucionar problemas y por supuesto con la línea que he mantenido hasta ahora es de tolerancia cero frente a la corrupción de transparencia trabajo nada me va a desviar ni me va a distraer de lo que es mi camino