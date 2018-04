Cómo aplicar las normas de etiqueta de la mesa...¡en el sexo!

Voz 0542 00:00 buenas noches Elia Fernández buenas noches que ranking sin vida y bueno yo descansa Villamanín vale vale Cuéntame pues en mi repaso de redes Waits y demás esta vez me paro en Twitter donde recibimos también muchas sugerencias y me encuentro con la siguen utilizáramos las normas de etiqueta de la mesa en el sexo

Voz 1 00:39 no

Voz 0542 00:41 no esperaba menos si esta propuesta que como dices no nos puede gustar más la CIA Gemma Goldie que es su nick es arroba Gemma Goldie acabado en eh es politóloga estudia salud pública está con nosotros desde Radio Barcelona esta noche buenas noches Gemma buenas noches

Voz 0401 01:00 fíjate qué suerte juntar sexo y gastronomía porque al final acabó en ambos lugares comemos tanto lo que pasa es que a comernos enseña a comernos educan a comer nos dicen pues que tienes que hacer para controlar tus impulsos pero también como disfrutar en cambio en el sexo casi siempre que hablamos nos dicen que si enfermedades que dos que Si muy patológica ante todo no si nos cuentan los cuentan lo malo primero no es como el sexo el sexo pero aquí estas tú para rebatir absolutamente todo porque nos vamos a dar una auténtica comilona que sí y tanto pues vamos a empezar antes de sentarse a la mesa es necesario lavarse las manos primero se sirvió a los demás no empieces por servir tu plato no digas que alguno te gusta hasta que no lo haya probado pasa lo al sexo

Voz 2 01:58 primero hay que dar un pequeñito que por la tercera frase que has dicho me han dado bastantes palos lo de que noticas que alguien te gusta hasta que no lo haya probado hay gente que bueno que ya dime hizo directamente que eso es que es más problemático que hay gente que sabe perfectamente cuando algo no le gusta sin tener que probarlo pero igual que en la comida hay cosas que son un gusto adquirido hasta que no lo pruebas no sabes pues a lo mejor en el sexo pues tendríamos también que tener la misma mentalidad

Voz 0401 02:27 es decir no no me vas a decir a mí por ejemplo que si no me gusta

Voz 2 02:36 el sexo oral tengan que pasar por él

Voz 0401 02:38 pero si me aconseja es que por lo menos

Voz 2 02:40 sí que es el Xixona o que obtiene la gente de lo que le gusta o cómo funcionan también es cuestión de saber con quién están Si no sé qué tipo de de experiencias puede tener

Voz 0542 02:55 bueno y sobre todo esto que se le dice tanto a los niños que cuando dicen que algo no les gusta aunque no lo hayan probado hacen eso de hacer pues aunque aunque no digan que me gusta porque si esperar que no que no se hagan expresiones de este tipo jóvenes me gusta más

Voz 3 03:13 por las demostraciones de asco o dejemos Lasa cuando sea necesario de verdad

Voz 0542 03:18 la de la cama por favor sobre todo lo de no juzgar

Voz 0401 03:21 lo de no juzgar qué gran frase no se levantan ahí de la mesa hasta que todo el mundo haya acabado es más interesante que dar charlado la sobremesa que encender la tele nada más acabar aprende a utilizar correctamente todos los cubiertos no obliga a nadie a comer algo que no le gusta

Voz 4 03:38 qué mínimo no sí

Voz 0401 03:41 sí ese momento en el que terminás de echar un polvo la persona que está contigo coge y hace Ras media vuelta desconecta

Voz 0542 03:47 al no manera cogen verdad

Voz 2 03:52 esto lo hacemos a la mesa y nuestra madre nos da una colleja ahí es ahora te sientas te esperas a que todo el mundo acabe sin embargo en con el sexo que es tan íntimo y tan tan cercano nos permitimos el lujo de

Voz 0401 04:05 de desconectar nada más frío bien los cubiertos antes de volverlos a usar en otra comida da las gracias al chef por la deliciosa comida si la otra persona cocina tú Frye galos platos los gustos culinarios de los demás son personales perfectamente válidos no te rías de nadie que son los cubiertos cubiertos sus a su cama

Voz 2 04:28 pues una cosa que se habla mucho en salud sexual es esto de la va bien los juguetes antes de usarlos con otra persona que que que mínimo pues eso es algo que en la comida no pasaría por la cabeza no fregar los platos después de comer y sin embargo cuando se trata de juguetes sexuales Si te ese es y sexualidad hay que recordarlo es es una de esas cosas que siempre me han fascinado a que es como muy de cajón cuando hablamos de comer pero si estamos hablando de sexo la gente no se le ha ocurrido también hay mucha gente que no sabe exactamente cuáles son los métodos de limpieza en los juguetes pues por no preguntar no lo hacen pues si supera importante cada cada cada material tiene su manera de limpiarse no todos los jabones sirven para todos ni todos los aceites

Voz 0401 05:12 no pero las malas esas malas malas debe

Voz 2 05:14 da una toallita húmeda es bastante eficaz

Voz 0542 05:17 los para curar una mina oculta

Voz 0401 05:22 donde caben dos caben tres no importa cuántas personas se sienten a la mesa lo importante es que todas y levanten satisfechas innovar y probar cosas nuevas es la mejor manera de ampliar tus gustos tu paladar deberíamos improvisar más en la cama Gemma

Voz 2 05:37 yo creo que la improvisaciones la madre de de la cocina y la madre de sexos es es imposible crear cosas nuevas sin improvisar detrás manera sede donde donde caben dos caben tres también me han dado mucha caña con esto claro si te dedicas te dedicas a promover

Voz 3 05:54 los tríos que es algo que yo hago fervientes encarecidamente pero claro no a todo el mundo le apetece

Voz 0542 06:01 también hay que pensar que yo estaba escribiendo esto cuando tenía que estar estudiando con lo cual yo me estaba descojono andan tan riéndome mientras escribía esto iban saliendo las frases ya se va soltando cómo iba

Voz 2 06:11 entiendo que esto para muchas personas tiene que ser algo como muy de levantar la ceja pero para quién les sirve es no vale no es una circunstancia perfectamente válida pero es que he dicho

Voz 0542 06:24 de sus normas dice eso no obliga a nadie a comer algo que no te gusta es algo que podríamos aplicar a todas esas

Voz 0401 06:31 por favor pero a todas convención porque estamos tres mujeres al margen de tu sexualidad Gemma que todavía no ha preguntado perpetúa Game pie

Voz 0542 06:40 os lo hago lo que hago hay algún profesor escuchando me cuántas veces practicando sexo oral a la persona que le estabais practicando el sexo oral ha acogido vuestra cabeza

Voz 3 06:50 Zhai os ha acompañado como diciendo sigue sigue sigue

Voz 4 06:55 bueno eso ahí cada uno

Voz 0542 06:59 cuántas ver Elia contesta contesta así si te digo que es una de las leyendas no

Voz 0401 07:07 no comas del plato de los demás sin que te den permiso si ves a alguien que está comiendo en una mesa pregunta si eres bienvenido antes de sentarte con ellos no roba comida por mucha hambre que tengas

Voz 4 07:18 esto me ha recordado a una

Voz 0401 07:22 cualquiera de las citas sexuales fiestas sexuales de libertad absoluto a las que acudes donde jamás puedes comer del plato de nadie sin pedir permiso

Voz 4 07:33 es de cajón también no bueno

Voz 0542 07:36 hay que no lo tiene tan claro a ese es el problema que es algo que tenemos clarísimo muchas facetas de la vida luego hay una en la que nos saltamos todas las mínimas normas de ticket sí que que hasta que no te encuentras con un no radical con Border incluida no paran

Voz 0401 07:52 en eso hay mucho bueno e incluso dices no comportaría incluida llame conoces tú a mí lo rancia y lo borde que puede llegar a ser ya hay algún valiente que todavía insiste desde el pero bueno es que no conocen bien ya eso también es verdad desde la comida puesta en la mesa no empiece sólo espera que todo el mundo esté sentado para empezar juntos puedes comer solo pero si estás acompañado no comas como si no existiera la otra persona vallas nada más acabar egoísmo puro y duro en la cama Gemma

Voz 2 08:22 pero tal cual cuantía imagínate no se queja de esto

Voz 0401 08:27 sí en general la gente se queja a poco de todo y luego cuando les damos pedirían hay eso a mí me pasa eso sí pero seguramente si iba a comer a alguien y hace un un plato diferente y raro si tienes confianza Si además esa persona lo que te pide es verdaderamente tu opinión eres capaz de decirle que tenía muchas especias que no te gusta que te parece que el sofrito estaba mal hecho

Voz 0542 08:52 pero luego yo no yo no soy de de de la educación judeocristiana pero en general bueno muchos yo creo que hemos sido educados para decir que tonos nos parece bien cuando la gama como la merluza error

Voz 2 09:07 es un error yo creo pero también es verdad que hay una cierta el problema es cuando ves que lo va a hacer más peces si ves que te va a cocinar el mismo plato otras veces nos ha gustado lo antes posible

Voz 0401 09:20 más que nada sobre todo si se empeñan en que tome es segunda ración se imaginan

Voz 0542 09:24 hoy por el mal rato que desde luego a la décima dices mira es que esto que has hecho diez veces no me gustaba ir por qué no lo has dicho antes no pienses que que disfrutas de la comida ya sabes

Voz 0401 09:35 cocinar existen cursos donde puedes aprender nuevos trucos y recetas pregunta a los demás cómo cocinan ellos como les gusta la comida hay alguna hay algún límite de conocimiento de prácticas sexuales de sexualidad de alternativas de posibilidades Gemma

Voz 2 09:53 yo creo que hay tanto sexualidad es como personas existe

Voz 0401 09:55 eh

Voz 2 09:56 quiero decir ningún libro te voy a enseñar todo ninguna técnica te van enseñar todo es es la relación con los demás en las que pones esa técnica en práctica esas prácticas en cada persona son completamente diferentes

Voz 0401 10:09 Gemma qué tal cocinas pues yo

Voz 2 10:12 yo qué bien pero bueno

Voz 0401 10:15 no te voy a preguntar qué tal tienes el sexo pero me imagino que lo mismo que la educación que sí que llevas los modales de la mesa los llevas también a tu cama

Voz 2 10:25 por supuesto siempre

Voz 0401 10:27 pues Gemma leerlo fue un placer reírse con él y fue un ha sido un placer debatir acerca de los puntos y recomiendo que todo el mundo te siga pelea porque tu silos querida parecen escritos en oro hay gracias ha sido un placer

Voz 0542 10:43 exactamente aunque vayan en contra de tu sus estudios hice tú te has hablar de salud sexual desde el punto de vista del disfrute yo creo que ya empieza a tocar

Voz 0401 10:53 no

Voz 2 10:53 a nivel de educación a nivel de concienciación pública

Voz 0401 10:56 pero bueno y además Gemma si es que no nos vamos a callar muchas muchísimas gracias Gemma puede nada más gracias