"Tengo 21 años y siempre me han atraído las mujeres mayores"

Voz 0401 00:10 hay un tema que normalmente suelo decir que para mí es un tema hoy es cuando hablamos con personas que pues así como que a priori no Press suponemos que tengan que tener relaciones sexuales o nos cuesta un poco juntar los esto ocurre mucho cuando una mujer es mayor que el hombre no sé qué extraño motivo nos hemos acostumbrado a que los señores mayores pueden tener esas amantes tan jovencitas pero no encajamos del todo bien que las señoras tengan amantes más jóvenes buenas noches Manu cuántos años tienes veintiuno veintiún años tú tienes un amante

Voz 2 00:51 correcto desde hace casi cinco ya

Voz 0401 00:54 y queda tiene donante cuarenta y dos cuarenta y dos que tiene tu amante y quien no tenga una jovencita de veinte años para ti pusiese en contacto conmigo me dijiste a mi me gustan las señoras mayores que ella

Voz 2 01:11 pues no sé imagino que es un poco el poco todo por una parte el carácter escasamente un poco más abierta más más dispuesta te iba y por otro el físicos siempre bueno he sentido una una atracción por las mujeres un poco mayores que yo aquí hay mucha gente que Georgia esto puede tener relación con tu madre repaso Mi madre es bastante más mayor no lo relaciono con Exxon no molesto engordar que lo del complejo dice es que no es el caso yo creo que empezó todo cuando bueno la hija de un hombre mayor que tenía también incluso es un poco más grande tiene casi cincuenta ahora en ponía muchísimo pero muchísimos y creo que en mi atracción por las mujeres mayores

Voz 0401 02:05 queda tenías entonces Manuel yo

Voz 2 02:07 yo dieciséis diecisiete más humanos ya te traiga una mujer de cincuenta años bueno entonces tenía cuarenta hay frente pocos pero sí aquí

Voz 3 02:17 no creo que sea a mí porque tengo amigos conocidos que incluso hablándolo

Voz 2 02:22 ah de fiesta y tal usted la típica cuarentón Asia arregla Eroski sostiene que Paul Gaultier hablando en plata o sea que no es no es algo tan tan poco común como creemos

Voz 0401 02:33 bueno cómo somos en la cama para meterse fíjate toda la vida

Voz 4 02:41 la toda la vida pensando que cuando llegamos a una edad empezamos hasta fuera de

Voz 0401 02:45 cobertura y me dices que para somos perfectas has tenido sexo con chicas de toda

Voz 2 02:51 sí por supuesto incluso un año dos más jóvenes eh bueno bien también pero la confianza el feeling atracción no ser distinto de el feeling la conexión cae en el sexo con una mujer más grande que yo no sea el mismo que como la de que era más joven

Voz 0401 03:11 me has dicho antes quisimos más abiertas

Voz 2 03:15 bueno en el sentido quizás de de pedir cosas decir hostigado pues hazme esto ni aquello prueba de esto quiero probar aquello con las chicas jóvenes muchas veces no se sale de del misionero oí que son cinco minutillos tipo conejo ya estaba en cambió cuanto más mayor es la mujer cuando una mujer madura que ella tengan lamenta Un poco más abierta es el tomarte el sexo con un poco más de calma es decir venga va juguemos experimentamos metemos lo que nos gusta lo que no lo que no es es más pausado más tranquilo más más placentera al fin y al cabo

Voz 0401 03:50 crees que somos más valientes entonces porque casi me ha parecido que la edad lo que nos hace es decir bueno vamos a vernos con esto

Voz 2 03:58 sí yo creo que es el el hecho de de la edad de de de de perderlos de deciros que vamos

Voz 3 04:03 aprobar esto vamos a probar aquello puede gustar pueden asustar pero el tener la la valentía de decir vamos a probarlo

Voz 0401 04:11 hay mujeres de edad yo tengo cuarenta y cinco años casi cuarenta y seis que no nos sentimos atraídas a priori por los hombres más jóvenes como decías imagínate que te atrae una mujer que tiene cuarenta y seis años hay y ella te dice pero si es que yo nunca he estado con un chico de veintiuno como hacer esta historia contigo

Voz 3 04:33 y es que para empezar el el el problema o la suerte para mí en este caso tal como lo veo yo por tener esto atracción de que parezco bastante más mayor tanto por la forma de pensar como por el físico

Voz 5 04:48 la mayoría me echan sobre unos veintinueve treinta y entonces claro cuando ya no hay tanta diferencia de relativamente más fácil pero no sabría bien cómo explicarlo pero no sé es un feeling de empezar a hablar no sé cómo que va fluyendo la cosa en cambio con chicas más jóvenes de mi edad que no no sé qué pasa que no hay no hay esa conexión ese fin no soy incapaz de tener esa conexión

Voz 0401 05:10 me reconozco insegura y reconozco que a pesar de que estoy estupenda con cuarenta y seis años ya no estoy tan buena como cuando tenía veinticinco qué hacemos con toda esa inseguridad que podamos tener cuando estamos con un chico de veintiuno años que nos dice

Voz 3 05:28 yo te voy a decir algo a veces resulta más atractivo las imperfecciones que no un cuerpo perfecto noventa sesenta noventa y me me pone incluso más algunas Ruiz que no cuerpo diez

Voz 0401 05:44 parece que más que aprender estás experimentando mano cuéntame porque a mí me da la sensación de que un apunte que un chico de veintiuno años pues está aprendiendo sexualidad lo que pasa es que claro si tu sexo es con alguien que tiene cuarenta y cinco años

Voz 3 06:05 bueno se es la verdad es que sí yo creo que es un sexos continuamente aprende de ambas personas tanto yo de ella como ella de niñas cuestión de detener la confianza y el feeling de de ahí el probando ya experimentando cosas nuevas añade irlo a la lista de cosas que te van gustando para no caer en la rutina

Voz 0401 06:25 que tú aprendes lo tengo claro que va a aprender ella ética

Voz 3 06:29 bueno eso lo tendría que preguntar a ella más brillante pero sí es cierto que que bueno incluso cosas que con su marido nunca se atrevió a hacer aprobar yo qué sé sexo nada lo depende de que juguete

Voz 5 06:44 o simplemente ca sumario no le gustaba o por ejemplo Molés

Voz 3 06:49 estaba que usara consolador eso

Voz 5 06:52 o eso o juguetes sexuales en general cambiar mi pues me pone más sin éxito a más ver cómo ellas estimula esto supongo que es un poco el el complementar no si al experimentar juntos

Voz 0401 07:08 sabes lo que sí que hay Manuel que tú eres un hombre seguro de sí mismo y eso con eso te lo vas a comer todo querido muchísimas gracias Manuel por ponerte en contacto con nosotras y poder por decirnos qué querías contarnos que sí te gustamos las señoras de muchos más años que tú lo sepas que me sentí muy alabada con el discurso

Voz 3 07:33 muchas gracias Celia es un placer también poder escucharte a las noches de programa