Una encuesta sobre las mujeres, su cuerpo y el placer...

Voz 0401 00:17 Ana Rosa de está al otro lado del teléfono y es la responsable de que últimamente las mujeres de este programa Nos estamos tocando que así dicho suena maravillosamente pero les vamos a explicar porque es que Ana Rosa hay inventado ha planeado ya ha pergeñado un cuestionario de estos de Internet que no estime absolutamente enganchadas porque nos preguntan intimidades de las de verdad buenas noches Ana Rosa

Voz 4 00:49 bueno nosotros Telesp Ducati mucho

Voz 0401 00:52 com entramos pedazo de encuesta

Voz 4 00:57 los dar respuesta a no dar respuesta también vamos a estar mejor

Voz 5 01:03 con lo que vi lo que lo lo que lo que te has inventado toca te mucho punto com es una página web donde entramos en lo primero que nos encontramos es una encuesta

Voz 0401 01:11 en la que preguntas cosas absolutamente íntimas por qué qué es lo que quieres

Voz 4 01:18 bueno pues con toga que mucho lo que queremos ser en construir un relato que cebarse en la relación que las mujeres cuerpos con el placer porqué surge es toca te muchos surge cuando llegó al informar Hyde que es un estudio sobre la sexualidad una cierta dejáis en los años setenta Estados Unidos y me encuentro con testimonios y declaraciones de mujeres que de manera contundente muy explícitas que van qué es lo que les gusta y durante sus encuentros sexuales sobre qué es lo que experimentan cuando cuando tienen un orgasmo entonces me pregunto a mí misma coma sería volver a hablar de dar vía que un cuestionario

Voz 0401 02:08 sobre todo porque es destinatario del que habla es el de que fue la primera vez que sí le preguntó a las señoras como se tocaban cómo se masturbaba van como era su placeres preguntas directas y concretas hasta entonces era bueno

Voz 4 02:25 así una entelequia no sé si es bueno se sabía estábamos silenciada como hemos estado entre muchos otros ámbitos también unas semanas

Voz 0401 02:37 bueno vosotros pregunta es por la relaciones más primitivas que tenemos con nosotras mismas vernos o leernos tocarnos y luego han Days sobre lo mucho poco que nos gustamos casi preguntáis sino More demos que datos aportan esa relación con nosotras mismas

Voz 6 02:57 bueno en realidad esto es porque desde nuestro punto de partida el hecho de tener una relación con nuestro cuerpo Tana y aceptarlo es decir mirar nuestro cuerpo con afecto es la puerta de acceso

Voz 7 03:15 va a poder vivir el placer

Voz 6 03:17 de una manera satisfactoria no sólo con nosotros misma sino también cuando estamos en compañía en nuestras parejas sexuales

Voz 0401 03:25 permitirnos permitirnos disfrutar al fin al cabo

Voz 6 03:28 efectivamente que muchas veces es lo que no no nos han dejado mitin nosotras hemos naturalizado que no podemos disfrutar

Voz 0401 03:39 en la encuesta preguntáis con sumo detalle sobre nuestras relaciones sexuales que utilizamos como lo hacemos cuanto disfrutamos pero fíjate ha habido una en la que yo he tardado muchísimo en contestar a la XXXVIII que es utilizas algún recurso para estimular T mientras temas Turbas yo tenía más de una contestación en realidad pretendía contestar con todas las opciones pero me habéis hecho elegir por qué

Voz 6 04:08 pues allí hemos cometido un error la lógica que hemos de la encuesta hemos olvidado de dar a diferente para que podáis de elegir todas las opciones incómodo como lo deseáis pero es un error que hemos asumido bueno asumo yo yo ha sido así que os obligo a elegir pero tenéis un campo en el que poder añadir y que puede poner todas las anteriores y estarme me interesan bien

Voz 0401 04:40 no no te voy a echar bronca lo que pasa es que sí que me di cuenta de que a veces bueno puede ocurrir que la sexualidad de alguien vaya sea muy espléndida por así decirlo no es que quiera decir que es estupenda que sí lo era pero me refiero que el hecho de poder utilizar todas las posibilidades no que tenemos que eso es algo que muchas veces no hacemos porque no sabemos que las tenemos

Voz 6 05:03 claro sí sí sí tienes toda la razón lamentablemente en este caso no han tenido ninguna intencionalidad apuntan y si estaba pensado sino que ha sido simplemente un desliz a la hora de de terminar

Voz 0401 05:18 la encuesta bueno igualmente cómo cómo está funcionando que te estaré contestando me has y lo primero que lo primero que me has dicho es no sabes lo que me están Contés contestando te están sorprendiendo te estamos sorprendiendo

Voz 6 05:35 primera está siendo super sugerente porque de momento yo soy la única persona que está viendo a dar respuesta en el proyecto acompañar una fotógrafa de una diseñadora web en de momento el acceso a las a las respuestas tengo yo está siendo muy sugerente porque eh no me esperaba primero que fuera responde tanta gente estamos hemos pasado ya las doscientas mujeres eh que han tan interesado por el proyecto en juego pues por ejemplo ya te digo las respuestas las miro todavía un poquito por encima controlando algunos datos que me interesa evaluar ahora pero por ejemplo en unos la memos poco una el alcohol lo que más me ha llamado la atención nos las vemos poco sin embargo nos miramos unos tocamos mucho no allí por ejemplo hay una cosa que están porque es muy interesante porque el hecho de mirarnos en que nos miramos al espejo pero a veces no lo hacemos con una mirada lo suficientemente benévola con nuestros cuerpos no siempre ahí sí pero me gusta pero a mí esta parte no esta parte sí y procuro no mirar entonces bueno esa es una de las cosas que me también me ha llamado mucho la atención o no Temas aunque sea de manera recurrente asociamos la idea de estabas desnuda al sentimiento de libertad que es algo que como bueno muy a lo mejor muy evidente pero

Voz 0401 07:07 es bonito verlo muy Teri timo pero muy primitivo pero muy sano que vas cuál va a ser tu próximo paso una vez que tengas todas esas respuestas

Voz 6 07:18 pues mira las la Costa estará disponible hasta finales de abril primero de mayo habrá un proceso en el que se analizarán la red siguientes pases cuál es la siguiente fase va a ser una fase de entrevistas y sesiones fotográficas Ci determinadas dinámicas de grupo y talleres en las que seguiremos en trabajando en torno a los conceptos de cuerpo de la se di de sexualidad el relato e o lo que se propone en el proyecto es que el relato sea finalmente sea un relato audiovisual y fotográfico no serán unos materiales material audiovisual me fotográfico que esperemos algún futuro puedan servir para seguir trabajando en estos temas con grupos de mujeres la idea de todo esto es establecer un diálogo diálogo entre mujeres de diferentes edades contextos sociales con experiencias a vitales diferentes y que entre todos consigamos que cada vez sean más mujeres las que nos miremos con afecto que nos miramos unos miremos con cariño a nosotras mismas que natural hicimos el hecho de que somos seres sexuales y que hablar de nuestra sexualidad es muy bueno

Voz 0401 08:34 pues tiene una pinta estupenda que no se pasan Ana Rosa toca te mucho punto com entre ahora mismo contesten muchísimas gracias Si seguiremos hablando porque creo que me va a dar muchísimos datos de la sexualidad femenina por lo menos de nuestros oyentes