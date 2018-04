El drama de la prostitución infantil en Sierra Leona

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 00:42 mímica tratan hermosa compuso Manu Chao para la banda sonora de de princesas voy a proponerles a los oyentes La Ventana un ejercicio de memoria hace cosa de cuatro meses a primeros de diciembre pasaron por este programa la periodista Teresa Lozano y la actriz Eva Méndez para presentarnos un vídeo una campaña muy llamativo me contundente que llevaba el título de hola puntero quise trataba ahí proponía y lo consiguió luchar combatir sin tabúes sin eufemismos ni cosas raras el fenómeno el problema el drama de la prostitución ponían el foco sobre los clientes de la prostitución llamaban bueno pues eso a a denominar a las cosas por su nombre para identificar los problemas relacionados con la d'habitude sexual a día de hoy ese vídeo tiene ya más de setecientas cincuenta mil visitas y estas dos mujeres siguen trabajando con con asociaciones con fundaciones etc etc bueno todo eso que ya describimos en ese momento y de lo que hablamos a menudo a que La Ventana es aquí en nuestra casa en nuestro país en eso que llamamos primer mundo les apetece hizo no les apetece igual que nos demos una vuelta por eso que llamamos tercer mundo sin perder de vista este problema

Voz 0313 02:01 en menos de media hora se estrena en el Palacio de la Prensa en Madrid un documental o una película titulada Love Amor estamos escuchando un fragmento de la bandas sonoras y de fondo que refleja de qué manera ya lo verán refleja la vida la supervivencia de de niñas y adolescentes que son prostitutas prostitutas a su pesar en Sierra Leona

Voz 6 02:26 a me estoy yo vivo en la calle dice Froome golpean practico sexo con hombres para poder comer algo mí nadie cuida de mí cuyo de mí misma bueno este es solo uno de los muchos testimonios que recoge esta película dirigida por Raúl de la Fuente y cuya realidad

Voz 0313 02:54 doce de primerísima mano un misionero salesiano que lleva un montón de años en África y que hemos invitado a asomarse a la ventana Jorge que esa folio buenas tardes qué tal muy bien primera cuántos años en África hay cuántos en Sierra Leona cubrir

Voz 2 03:07 que tres años en África y sobre todo Nigeria Ghana Liberia ir

Voz 0313 03:12 los últimos tres años en Sierra Leona como se acerca y porqué a esta realidad concreta de la de la prostitución en ese país

Voz 2 03:18 es en el año dos mil dieciséis de dos mil seis en septiembre estamos haciendo nuestro trabajo de calle para sacar niños de la calle de la calle y nos encontramos para sorpresa nuestra con un montón de de niñas muy pequeñas que estaban ejerciendo la las prostituyo que se queda te estábamos hablando la menor que hemos sacado de la calle nueve años hasta diecisiete años trabajamos con menores que viven en situación de prostitución igual no hay las vimos cómo las tocaban los hombres los muchachos nos acercamos Si se me cruzó por la cabeza es una propuesta muy concreta ir a la mañana siguiente a Don Bosco fan Bull para es llevarlas al hospital hacerles un estudio médico análisis clínicos etcétera les dimos de comer y tenía unos ositos de peluche en ese momento les día cada una de ellas invite a siete seis vinieron a las siete de la mañana al día siguiente Olmos Fanjul y les dimos sito de peluche y cuando vi cómo trataban al osito de peluche como si fuera bueno un juguete pero lo otra lo trataban con tanto cariño se lo pedían la espalda como si fueran las mamás de un de un bebé fueron al hospital con ese osito de peluche en las espaldas que bueno ahí me di cuenta que eran niñas pensaban como nimias sentían como niña se comportaban como niñas Nos dijimos tenemos que hacer algo previas ese testimonio

Voz 0313 04:37 aumento muy breve que acabamos escuchar en el documental The Road de la fuente es sólo un botón de muestra porque la verdad yo lo recomiendo porque los problemas para entenderlo si Fini para conocer los lo primero es hacerlos visibles uno no se queda con el cuerpo muy a gusto después de haber Love no se queda sin ni muchísimo menos yo quería preguntar en el día a día claro que acabas esbozar acabas de esbozar una sonrisa al recordar seis niñas que acudieron a la mañana siguiente pero el día a día tiene que ser muy duro

Voz 2 05:05 sí es una experiencia durísima porque estás en contacto con el sufrimiento de las niñas no y una cosa es contarlo en la radio escuchar lograrlo en Internet y otra cosa es recorrer las vidas miserias tocar la pobreza Olear la pobreza estar en los cuartos donde ellas viven donde ellas trabajan verlas en la en las calles si es un gran dolor pero yo digo esa es nuestra misión estamos ahí porque esa es nuestra vocación es nuestra misión absorber ese dolor transformarlo en esperanza para las niñas

Voz 0313 05:36 en este sentido es un problema Un país particular o este asunto este drama es general en toda la África que usted conoce Jorge

Voz 2 05:45 bueno yo he visto el problema de la prostitución de menores en todo África e iconos con muchísimos países en África pero nunca he visto como en Sierra Leona niñas de nueve años constituyéndose en la calle no nunca lo había visto antes puede ser porque se Roldán tiene una historia de Biolay en serial guerras de guerras once años de guerra civil Cata la catástrofe del ébola todo esto ha llevado también a una degradación no en las relaciones con las mujeres la violencia de género la útil a la utilización de la mujer como usan estas niñas las abusan y las descartan como si fueran una botella descartable que se ha tomado el agua y se tira en el basurero bueno es eso es lo que nos ha movido interiormente a hacer algo no a tratar de aliviar el dolor el sufrimiento de estas

Voz 0313 06:30 cuánto dinero se puede necesitar para subsistir durante una semana en Sierra Leona es decir está esta niña que decía debe vi yo voy con hombres para poder comer algo y muchas lo hacen para ayudar a su familia hoy hay un reportaje fantástico ya estremecedor en el diario El Mundo de los riña que venden a las niñas están refugiados en Bangladesh porque no tienen para comer no tienen para vivir cuánto dinero es necesario en Sierra Leone para subsistir no se una semana

Voz 2 06:57 sólo una semana unos cincuenta mil leones que sería euros cuánto posible eso sí unos cinco euros cinco y semana para comer bien una vez al día

Voz 0313 07:08 los hay estas niñas por ejemplo que venden que

Voz 2 07:12 es que sí que venden su cuerpo que sí lo pueden hacer bordos mil de One cinco mil leones de diez mil leones si tienen sexo sin protección por ejemplo porque el body tu Boris no hay cuerpo lo ha llevado

Voz 0313 07:24 jamás esa se cotiza más y obviamente las niñas

Voz 2 07:27 para conseguir un poco más de dinero tienen sexo sin protección con las consecuencias que eso tiene para los peligros no que implica para su vida contraer enfermedades como el sida por ejemplo cien por ciento de las ciento cuarenta y seis nimias que hemos sacado de la calle son muchas sí soy ese esos muchas tenían enfermedades de transmisión sexual hay un diez por ciento más o menos que tiene el virus del sida un porcentaje mayor el virus de la hepatitis B así que bueno no se dan cuenta de los grandes peligros a los cuales expone

Voz 0313 07:57 le pregunta una cosa Jorge antes de terminar la conversación no querría que llegara tarde a la presentación del documental The love You en todos estos años sobre todo estos últimos fin dándose de bruces con una realidad tan joven tan complicado tan dura no ha tenido nunca ganas sólo tentaciones nunca mejor dicho de

Voz 2 08:19 de tirar la toalla y mandarlo todo al carajo nunca nunca nunca nunca al contrario yo creo que cuando estamos en contacto con en estas situaciones es como sugiera un fuego interior y unas muy grande de justicia no de que estos estas nimias realmente encuentren en su dignidad sonrían nuevamente pero con una sonrisa que no es de labios hacia afuera una sonrisa que nace desde adentro porque han encontrado se han encontrado a sí mismas viven en paz y en alegría porque saben que hay un futuro distinto para ellas que viene sobre todo a través de la educación carta capacitación profesión

Voz 0313 08:53 cuántos enfadado con Dios por última vez

Voz 2 08:56 bueno qué pregunta nunca me la han hecho no enfadado no nunca me enojado con Dios a veces bueno hacerle preguntas y muchas veces no sé

Voz 0313 09:06 Jorge regresa azul muchísimas gracias por asomarse a la ventana y felicidades por ser trabajo muchas gracias por el documental mucha suerte muchas gracias