Ángel Gabilondo: "Ciudadanos debe decir si prefiere mantener a Cifuentes en el poder"

Voz 0194 00:00 Ángel Gabilondo portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid muy buenas noches

Voz 0175 00:04 hola buenas noches se Cristina Cifuentes que no teme

Voz 0194 00:07 a la moción de censura que han anunciado ustedes debe ser ratificada por el Comité Ejecutivo del PSOE de Madrid pero bueno ya hemos visto en Twitter a Pedro Sánchez como apoya esa moción de censura parece decidida no

Voz 0175 00:18 sí yo creo que sí porque es verdad que las no digo del partido en Madrid no pero si esto parece ya firme y decidido ahora con que no teme la presidenta nuestro objetivo no es producir temor nuestro objetivo es producir confianza en la y la ilusión de que es posible y hacer las cosas a esta mañana

Voz 0194 00:41 cómo lo van a ser sin ciudadanos porque parece que no están mucho por la labor

Voz 0175 00:45 bueno pues tendrán que explicar por qué no están por la labor porque normalmente suelen hacer discursos de que necesitan modificar altos de hecho alternativa que no les gusta el Partido Popular a la verdad es verdad apoyar esa es la verdad entonces los que tendrán que explicar qué qué es lo que prefiere narrar la alternativa clara la que preferí bien la propuesta que hacemos nosotros somos la Cristina Cifuentes si lo hacen por lo respetaremos pero en la que explicar entonces cuál es su posición de verdad

Voz 0194 01:16 Ellos han hablado de una comisión de investigación Ignacio Aguado el portavoz y sentados en la salida de Madrid ha hablado una comisión de investigación donde nos podría llevar de qué serviría una comisión de investigación

Voz 0175 01:26 nosotros sí hago una cuestión investigación no nos parece mal pero lo que no podemos hacer paralizada ahí demorar toda a qué ocurre que esa comisión que nos llevaría a las próximas elecciones es adónde nos llevaría pero se puede hacer esa comisión pero eso no es incompatible con que hagamos una moción de censura

Voz 0194 01:43 van a hablar pronto con Ciudadanos

Voz 0175 01:46 si nosotros hablaremos con todos pero también yo no quiero haber falsas expectativas porque hay una cosa que está clara que es que son es un periodo determinado de tiempo porque las elecciones se celebrarán en la primavera de dos mil diecinueve En cualquier caso no lo que hay que hacer es un proyecto pues viable razonable sensato breve de aspectos que son de urgencia emergencia social de emergencia pública y política para que podamos apoyarlo todo siga es el momento de que luego gané que tenga que ganar esas elecciones pero tendría que ser como una propuesta de ejecutiva no no no convertir la política en la gestión de los eficientes para generar confianza ilusión en la ciudadanía por eso no tenemos que entrar ahora en una negociación programática de meses a ver cómo nos ponemos de acuerdo no sé qué partidos la historia anti ellos prefieren que siga Cristina Cifuentes no de percibir si lo prefieren desde luego es mejor que lo diga nos ahorramos también algunas en fin de pérdidas de tiempo para la ciudadanía pero yo creo que ellos deben saber que están tomando una decisión determinada con muchas consecuencias ya lo sabes voy a dar lecciones de nada pero lo que queremos es que se sumen a este la propuesta no

Voz 0194 02:59 sería usted el candidato

Voz 0175 03:01 pues eso me han dicho que quiero decir yo lo que me gustaría ver disposición no disposición y voluntad por lealtad también el proyecto en el que me he inscrito sí desde luego a pregunta esa pregunta hecha en la rueda de prensa ha dicho el secretario general del Partido Socialista que sí que sería yo también el grupo parlamentario lo piensa así también lo piensa Pedro Sánchez del comité federal el posible sería yo

Voz 0194 03:28 dígame una cosa ya al margen de la moción de censura sobre el contenido de la intervención de Cristina Cifuentes porque usted además ha sido rector de la Universidad Autónoma de Madrid presida la Conferencia de Rectores de la universidad que presuntas sospechas que privilegios quiere edades quedan sin contestar o han quedado sin contestar después de la intervención de Cristina Cifuentes de hoy

Voz 0175 03:46 todo está lleno de muchas de vaguedades desde luego de lagunas también de forma versiones contradictorias también hay presuntas irregularidades procedimientos que se quieren decir que todos los sólo son así no nada si eso no es exactamente la verdad por no decir que no lo hizo entonces parecería que hemos exculpa diciendo a clases no ir a clase desde luego con los modelos que haya horas después del Espacio Europeo de Educación Superior no es lo mismo allí una las cursos presenciales tienen unas determinadas exigencias el hecho de que se modifique una nota pues podemos chicas lo nota para hay unos procedimientos muy estipulados en todas las ciudades el hecho de que pueda presentar su trabajo y que no se encuentra pues eso es muy muy regular el hecho de que no haya un acta con esas calificaciones que aparezcan firmas que ahora parece que se ponen exactamente en cuestiones que son dictado enorme de cosas que lo que a mi más me duele es que se quiere transmitir la que todas las solicitudes son así de relajación absoluta de que aquí no hay procedimientos de que si esto lo hacemos todos ya me esto me duele porque hace un daño que adornen las también a la universidad la Universidad pública eso no es así ya en aquí hay en Madrid madrid y más de que se que se tiene que encargar de evaluar evaluar también los más peces si en algún máster ocurre eso pues hágase tómese la determinación de que no está considerado aprobado ese máster porque cuando está diciendo esto está poniendo en cuestión todo el sistema universitario a tanta gente que trabaja vieron estar en las tantos estudiantes otros profesores y personal y todo esto quiero lo igual se me está un poquito incómodo con este asunto pero es que hay muchos universitario éxito muy dolidos por por esta apreciación que para salvarse a sí mismo pues se hace una especie de expansión general de que todo el sistema universitario pues es una especie de espacio con poca seriedad

Voz 0194 05:45 era para que no se crea esto esa esa universidad la Rey Juan Carlos también tendrá que asumir sus responsabilidades

Voz 0175 05:51 absolutamente es que esto es muy determinante sea yo la vine decía usted me tira que no tenían la diversidad lo que dicen los rectores no nos defienda yo defiendo tanto a los universidades que soy de la opinión de que quienes nos bueno se tan adecuadamente sean apartados aislados y sancionado eso se defiende la Universidad no siendo una especie de de ha aprobado general ya me sé de todos los comportamientos por eso la intervención del señor rector Don Juan Carlos a mí no me gustó parecía que estaban parando dando por bueno todo lo que ha tenido coraje académico de de poner en marcha una investigación reservada y además luego la Clube ha ha trabajado yo creo que bien porque a expertos observadores externos inspectores externos que da la tranquilidad de que yo sé que son el vestida eh hará trabajo serio ya verá que en fin las responsabilidades que se aclaren cuáles han sido las dos cosas son compatibles defender con pasión el sistema universitario por otro lado exigir responsabilidades muy allá en fin ha hecho algo improcedente pero no es damos el la especie de que de que todos son desastre para salvar el desastre que hemos hecho algunos no

Voz 0194 07:12 pues Ángel Gabilondo sí agradezco muchísimo que no haya atendido muchísimas gracias y muy buenas noches