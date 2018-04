José Manuel Villegas "Cifuentes quiere ocultar la verdad y PSOE y Podemos sólo el poder"

Voz 1 00:00 bueno buenas noches llevan a pensar la posibilidad de apoyar

Voz 0194 00:02 la moción de censura del PSOE o ya está decidido que no

Voz 1 00:06 bueno nosotros saber la verdad que venga eso profesores pues también se ha firmado un acta esos profesores que nosotros y eso no te lo hacéis fuertes que venga nada a explicarse ante la Asamblea quién va a ser eso Tomares las detenciones desde luego Si se confirman todas las dudas que las señoras cincuenta y no ha sido capaz de de despejar partiendo de consecuencias políticas dice confluir parece duda si hubo falsificación si hubo trato de favor a la entonces delegada de Gobierno bueno fuentes tendrían a si no dimitiera porque casi todos los mecanismos cómo es también el de la moción de censura para forzar nada pero primero queremos saber la verdad Hay en un asunto en el que no cuesta parece que debe ser fácil porque no es un asunto en el que tenga que comparecer cientos de personas hay unos implicados hay unos profesores que esos pocos hay que personas que supuestamente han firmado un acta o no no lo sabemos eso en pocas semanas y con pocas comparecencias podríamos certificar que una señora Cifuentes esto no entiendo

Voz 0194 01:11 pero ustedes hasta esta mañana decían antes de tomar cualquier decisión queremos escuchar a Cristina Cifuentes hoy que ya la han escuchado y que por lo que usted dice hemos escuchado Ignacio Aguado no les ha convencido las explicaciones ahora ponen el listón en una comisión de investigación es decir siempre es una patada hacia adelante

Voz 1 01:29 bueno es saber la verdad es que Fuentes no ha sido capaz de despejar todas las dudas para despejar las dudas que sobre este precisaba cuento

Voz 0194 01:39 Fuentes lo que ustedes marcaban como como límite ustedes decían Si no nos comente sus explicaciones tomaremos decisiones

Voz 1 01:44 bueno veríamos y la decisión de lo que lo que ha sido expresada por su portavoz la decisión es que queremos saber la verdad que queremos que acceso esas tres personas que supuestamente se han firmado nada está la idea puesto nota hacia el resto de profesores que que vengan a explicarnos si realmente había Cifuentes asistieran no late si bueno algún examen sino los hacían clases y lo hacía en su casa pues realmente cómo pudo sacarse un master Si sin asistir a los exámenes los crímenes y que ya trabajo de fin de carrera pero insisto confirmar esta sospecha en este caso es muy fácil tienen que pasar por estos hechos personados los profesores del rector de la universidad con la Asamblea de Madrid en una comisión de investigación donde no se puede mentir porque es delito tiene que decir la verdad y confirmar estos datos por lo tanto yo creo que no debe asustar a nadie eh saldar dos tres semanas en tomar una decisión a cambio de tomar la sabiendo exactamente la verdad no debería asustar a nadie yo creo que aquí lo que tenemos es a la señora Cifuentes parece que no quiere que los demás sepamos la verdad por otra parte a los socialistas a Podemos que no les interesa la verdad de lo que les interesa es el pues quitar una presidenta para poner a un presidente de otro partido nosotros creemos que tenemos una oportunidad de de saber toda la verdad y de actuar teniendo el cien por cien de conocimiento de lo que ha pasado

Voz 0194 03:16 pero Si la presidenta de la Comunidad de Madrid y usted dice no quiere que sepamos la verdad es motivo suficiente para no apoyarla es decir usted mismo reconoce Si ya no quieren que sepamos la verdad quiero decir que lo que ha contado hoy o es mentira uno es toda la verdad es que no es motivo suficiente porque lo ha contado en sede parlamentaria lo ha contado en la Asamblea

Voz 1 03:35 sí sí lo ha contado una señora Cifuentes son datos que no aportan nada nuevo no hay que no aporta ninguna aclaración son verdaderos seguramente propiedad pagaríamos el que se matriculó en un máster pues lógicamente se matriculó Guiral puerta nada enseñar esa esa matrícula y que tiene una nota sí sí ya sabemos quiénes han nota la cuestión es que pasado entre eso matrícula y esas notas no hubo trato de favor o nuevo trato de favor si ha mentido o no ha mentido insisto para tomar una decisión como la de ahora a una presidenta de comunidad autónoma o sea a apoyar una moción de censura de oro con todas las opciones están abiertas pero no nos cuesta nada que todos nosotros y que los madrileños sepan exactamente lo que ha pasado comprobando los datos que que hay que comprobar sea que puentes bueno aplacen si hizo o no hizo algún examen o como se la evaluó Paul pues el pacto hace esconde diez hechada toda la responsabilidad a la universidad pero es que no que venga de la universidad a una de la universidad los repasó el curso con una comisión de investigación con obligación de decir la verdad y con problemas si realmente no señora Cifuentes están entiendo no siga obviamente si comprobamos si se comprueba que ha sido así fuentes están mintiendo pues tendrá la que dice que si no se quiere ir pues la la moción de censura es el el mecanismo para para obligarle a ese dinero no nos cuesta nada insisto yo creo que hay gente que tiene el PSOE tiene muchas ansias lo por intentar coger la presidencia pero yo creo que lo fundamental en este caso del cambiar un presidente por otro lo fundamental para tumbar sabiendo exactamente sí que los madrileños sepan qué ha pasado exactamente en este caso y tener todos los datos

Voz 0194 05:26 innoble va a servir la investigación que ha puesto en marcha la propia universidad porque al fin y a cabo van a comparecer los mismos profesores que usted dice que deberían comparecer en sede parlamentaria las mismas personas van a comparecer o están compareciendo ya de hecho en esa investigación que se ha puesto en marcha en la universidad les va a servir el resultado de esta investigación tampoco

Voz 1 05:44 yo creo que muchos podría ser si nos ponemos a ello mucho más rápido incluso eh con muchas más garantías por con la exigencia de veracidad que se tienen las declaraciones hechas por una comisión de investigación de esas personas venga al a sede parlamentaria en Madrid un han a los portavoces parlamentarios para aclarar recuerda para esas dudas e insisto habrá que tomar las decisiones están tomadas ciudadano ya demostrado otros pasos de no le tiembla el pulso para sacar a un presidente de la comunidad autónoma como decimos en Murcia cero yo insisto sin sin prisas de las cosas bien con duros con rigurosidad Si sabiendo todos los datos águila que los casos en los que esto puede ser más complejo una comisión de me siga se puede dilatar en el tiempo pero insisto necesitamos un puñado de comparecencias no muchas en esas personas directamente relacionadas con el caso y que se declare un teniendo que decir la verdad bajo pues bajo pena de cometer el delito en caso de de Nozar no no y eso es una comisión de investigación coinciden comisión de investigación e insisto que se podía solventar en pocas semanas al parecer como digo de unos igual no tiene mucho interés en que se conozca la verdad de otros no les interesa en la verdad de lo que quieren ese posible cambio decías

