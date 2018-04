FIRMA ÁNGELS BARCELÓ: "tendremos que seguir confiando en el buen periodismo"

Voz 0194

00:00

se mantienen todas las dudas sobre el máster de Cristina Cifuentes la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que le ha formulado la oposición ya ha vuelto a mostrar una serie de documentos que no acreditan nadan entre los que ha desaparecido la famosa acta de Trabajo de Fin de Máster con las firmas de las profesoras presuntamente falsificadas como informa hoy el confidencial del Trabajo de Fin de Máster nada de nada sigue sin aparecer signos aclarado la presidenta madrileña es el trato de favor recibido por parte de la universidad que le permitió ha dicho no ir a clase ni hacer los exámenes al menos con sus compañeros porque ella no ha aclarado si los hizo o no y también habrá que preguntarle por eso la universidad ese trato de favor porque algo tendrá que decir sobre todo si recordamos las palabras del rector y los catedráticos que negaron cualquier trato de favor dijeron incluso que no conocían a Cristina Cifuentes Cristina Cifuentes no se plantea la dimisión era previsible pero ahora es la oposición la que debe decidir si quiere mantener al frente de la comunidad a una presidenta achicharrado al PSOE y ha anunciado una moción de censura esto va a obligar a ciudadanos a retratarse porque la única aportación del partido de Albert Rivera tras las no explicaciones de Cifuentes ha sido la de pedir una comisión de investigación pero para investigar qué exactamente porque la universidad ya está investigando Cifuentes ya ha dicho lo que tenía que decir según ella ayer ciudadanos decía que quería esperar a hoy para escuchar a la presidenta hoy después de escucharla dice que hay que escuchar más de todos es sabido que la mejor fórmula para la regeneración es una comisión de investigación enciendan la ironía Visto lo visto tendremos que seguir confiando en el buen periodismo Ángels Barceló