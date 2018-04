Sergi Roberto: "¿Semis contra el Madrid? Primero hay que pasar?

Voz 1 00:00 qué tal buenas noches pues si llega Sergi Roberto a esta zona mixta ha sido protagonista porque ha jugado en el centro del campo donde le gusta jugar aunque habitualmente es lateral derecho primera pregunta para el futbolista del Barça sobre este cuatro a uno a la Roma escuchamos en directo

Voz 1888 00:16 sí pero bueno estamos muy contentos de de que se ha dado este resultado para nosotros es dado muy bueno pero bueno todavía queda la vuelta de de esta eliminatoria seguro que será muy complicada pero nos vamos muy contentos de de este resultado

Voz 2 00:28 Sergi es casual o causal que el equipo no esté tan fresco como azul

Voz 1888 00:33 la génesis bueno llevamos en un tramo de de la de la temporada que llevamos muchos partidos acumulados en el mes de enero febrero se juegan muchos partidos igual que era eso no no somos máquinas al final pues pues se nota tampoco pero bueno ahora no estamos jugando todo a son dos dos dos meses lo que quedan iguanas de equipo tiene que dar a cien por cien recuperarse bien ahora para el siguiente partido de Liga que ya quedan menos partidos para cumplir nuestro objetivo y bueno a para eso estamos aquí hoy has jugado en el centro del campo que es donde te gusta jugar lo has dicho mil veces

Voz 1 01:02 será complicado volver al lateral lo esperas quedarte ahí

Voz 1888 01:05 bueno yo lo que quiero es jugar está claro que que bueno pues en el medio campo es donde jugado siempre pero bueno ahora ya me estoy acostumbrando jugar en el lateral después de de estos últimos años y bueno como he dicho siempre estoy contento de ayudar al equipo dentro del campo ahí es lo que quiero

Voz 3 01:19 SER si el CESIF perdón La Ser si habéis dejado el pase a semis muy encarrilado el Madrid también si os toca los de Zidane a doble partido en semifinales en la final de hacha

Voz 1888 01:31 bueno primero tienen que pasar ellos tenemos que pasar nosotros a es un buen resultado pero que mi como ya he dicho pues será será complicado seguro en Roma ha la nos vamos a engañar es bueno para nosotros pero bueno a ellos seguro que también saldrán con todo en en Roma a parte hoy no ha sido un partido fácil a ellos también han hecho un buen planteamiento aseguró que el partido de vuelta pues será muy complicado y todavía quedan noventa minutos y así que no nos podemos relajar

Voz 4 01:56 quería preguntar por Denis que juega poco pero cuando juegan normalmente aporta algo distinto no incluso si tú te ves reflejado en los primeros años y qué es lo que bueno no sé si es un consejo pero sino que es lo que tiene que hacer o cómo tiene que llevar esa situación

Voz 1888 02:10 bueno la verdad es que Denis aparte es un gran amigo y que bueno me alegro de que ahora esté jugando un poco más llevaba mucho tiempo sin jugar pero él seguía trabajando diariamente a mí me pasó un poco lo mismo que que bueno está estaba entrenando muy bien y las oportunidades no llegaban y y bueno ahora están llegando y aparte lo está haciendo muy bien está aprovechando y creo que que tiene que seguir así porque la calidad les sobra así que él como ha dicho quiere triunfar en en el Barça sí que le animo que siga trabajando como hasta ahora y bueno seguro que que le va a llegar a grandes nombres propios no se ha sido

Voz 5 02:42 casualidad o no en cuanto salido Sergio Busquets del centro del campo se ha roto un poco el partido también se vio en Sevilla un partido más de Hidalgo

Voz 1888 02:49 el tratar importantísimos que es para para el equipo en esto baja creo que es uno de los jugadores más importantes de este equipo ha es un ex jugador indispensable para nosotros prácticamente no no se ha perdido a ningún partido pero bueno cuando cuando él no estaba pues a dos jugadores que que lo hace muy bien pero está claro que que Sergio es para mí el mejor la pivote que hay en en el mundo así que está claro que cuando no está el se nota pero bueno estamos contentos de que estén de vuelta ahí igual no es un tramo importante para la temporada de espero que esté bien