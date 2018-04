Monchi: "El árbitro no ha estado acertado"

Voz 1 00:00 cuatro uno la ganar al Barça la Roma está por ahí con protagonistas Santiago Gallego

Voz 1670 00:03 a Santi qué tal hola manos muy buena si aquí estoy

Voz 1795 00:06 con el director deportivo de la Roma con Monchi que te escucha en sintonía de larga ola Bochi buenas noches que ánimos se te queda después del cuatro uno de hoy bueno no muy buenos no muy bueno porque primero por la derrota evidentemente segundo porque creo que no ha reflejado la realidad no no he sido esta derrota pero bueno como he dicho ya otros compañeros creo que cuando uno se enfrenta al Barcelona hay una serie de circunstancias que tiene que controlar una que Messi no tengan su mejor día porque si me tienes mejor día imposible hoy creo que no ha tenido creo que hemos sido capaces de frenar a a Leo tener fortuna y hoy no lo hemos tenido porque no hemos hecho dos goles estar acertado en el área rival que hoy tampoco mostrarse dado porque metido tres ocasiones muy claras en un hecho que el árbitro pues no sigo que mucho en tu contra yo tampoco tampoco hemos estado afortunado no desgraciadamente seguro involuntariamente pues el árbitro no no ha estado afortunado crees que ha sido decisivo nada o no ya te he puesto las cuatro horas no una de ellas no no no no ni más ni evidentemente ahí penalti que de forma objetiva Josep estamos dando un equipo español pero de forma activa son muy claras olvidar el clarísimo y el de Umtiti del área un dato objetivo no hay no hay ningún tipo así señala falta iniciar dentro de haría penalti

Voz 1670 01:30 yo he dicho que me parecían los dos penalti pero siete si me permites un minuto déjame que se lo pregunta Iturralde González que solía preguntar ahora lo escuchas de pasó ahí tú muy buenas

Voz 2 01:38 hola buenas noches una noche Monchi fenómeno de Aíto que saludarte que pues mira en el minuto he nueve

Voz 1670 01:47 no hay posible penalti ese miedo a seco parece que toca al delantero y luego al balón eh yo creo es penalti claro no Itu

Voz 1406 01:52 se eso sí como lo hemos hecho en Carrusel es decir que se apoya el tiene ganada la posición va para delante y por detrás y con la rodilla derecha le pega en la pierna izquierda de seco y luego te dicen algunos que se tira secos de cine sentidos no se tiren esos independientemente para que las falta anterior se ha penal que lo adornen un mes no quita que se apenas efectivamente porque muchas veces los menos pero si penaltis insiste por detrás de Pegaso la rodilla y es penalti penalti no pitado a favor de la Roma y luego la eso era otra jugada minuto cuarenta hay falta clara de un Tití sobre Pellegrini para ti y para ti dentro fuera es que es que no hay una imagen si os fijáis la perspectiva las campanas

Voz 1795 02:33 en un Evangelio una imagen de la analista nuestro una imagen de ser fieles a la señor Santi en la que se ve perfectamente que el contacto el pie de Pellegrini sobre la línea suena línea es verdad que es muy difícil es muy difícil ha buscado con una cámara cenital soy difícil evidentemente a veces para al árbitro en cuestiones de tu de milímetros de segundo de es muy difícil de de señalar pero objetivamente

Voz 1406 03:01 eh así no tengo congelada pasarle sale esa imagen Monchi así lo que importa Santi las dejamos ahora en las redes sociales a las del bandos en esa jugada ahí ya me gana medio me gana por la mano música porque si él tiene imagen yo con las imágenes que andan televisión Nos yo al principio fíjate en Carrusel al principio que es penalti porque es me parece a mí me parece que es dentro de pero claro tiene hundir y tiene el pie andarines y tienes a Sanchis es penalti

Voz 1795 03:27 y si me permites la estoy viendo ahora en el móvil de Monchi es en la línea por lo tanto el penalti

Voz 1406 03:33 hoy se la líneas penalti entonces vienen tiene tiene ventaja atiende de otros después de pero pero

Voz 1795 03:39 ya que que es muy difícil yo no sé si es verdad y tú me conoce desde hace mucho tiempo de yo siempre Granca corre nunca nunca ha tenido una mala palabra pero bueno igual que me equivoco yo igual que se equivoca el delantero porque figura al portero si Ivo Karlovic X

Voz 1670 03:54 eh bueno al margen del árbitro que evidentemente han perjudicado en esas dos acciones que se le puede remontar un cuatro uno al Barça o es imposible Mons

Voz 1795 04:00 es imposible no hay nada en esta vida no partido puede cambiar vamos a circunstancias no este año ya hemos hecho una resultado similar a al que nos valdría contra el Chelsea que también es un equipo importante vencidos de acero en el Olímpico de Roma hay bueno vamos a intentar ir con el orgullo con la ilusión eso como el respeto no yo creo que están en prisión merecer respeto para que Roma e lo intente sobre todo a nuestros aficionados que acudirán a la al Olímpico

Voz 1670 04:32 es un fracaso no yo creo yo quiero decir ya es un éxito para la Roma haberse metido haber llegado hasta aquí caer contra el Barça en caso de que caiga en la vuelta tampoco se va a considerar ningún fracaso vivo

Voz 1795 04:40 no yo no me gusta perder

Voz 3 04:44 eh

Voz 1795 04:45 que el mal sabor de boca mayor hoy porque creo que el equipo ha tenido una predisposición buena creo que hemos frenado Bin al Barcelona hemos leído bien el partido pues bueno no se puede perdonar oí ellos la edad que tienen esa calidad que cuando llegan

Voz 1670 04:58 intenté has sorprendido que en lugar de salir de en Vélez saliera remedo de Sergi Roberto los dos en la banda derecha creo que una muestra de respeto

Voz 1795 05:04 no el respeto que que Valverde ha detenido a Romano yo creo que no me un estudiado bien sabe que por esa banda somos muy profundo con Perotti con mi hijo no puede ha tenido la precaución que creo que que viene porque se ha hecho un muy buen partido de qué te pareció el Sevilla ya no sé si lo visto no sí si lo estoy viendo cuál te pareció un primer tiempo donde creo que mereció más y luego volverá que en su tiempo el Bayern fue superior oí bueno el resultado difícil también como el nuestro pero tampoco creo que imposible

Voz 1670 05:36 está carísimo lo ha visto el meneo que le ha pegado al Liverpool al City también

Voz 1795 05:38 me ha sorprendido no porque verdad que daba como uno de los favoritos a al City pero bueno también de si hay que que el Liverpool es un equipo que medio campo por delante tiene un potencial tremendo no

Voz 1670 05:51 un abrazo Monchi frase bien en el Larguero Monchi director deportivo de la