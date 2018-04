Paulo Futre: "Griezmann sería importante en el Atlético, quizás en otro equipo no tanto"

Voz 1 00:00 la hora de la mañana Dom Paulo

Voz 1375 00:03 Futre buenas noches Manu muy buenos

Voz 2 00:06 nosotros todos cómo te va la vida hombre muy bien amigo voy a pero me voy a Madrid no te vienes ahora en coche con enemigos míos vamos te vienes ahora por carretera ahora en cuanto acabe es aquí en mi programa así aprovecho ya ya droguería Madrid igual yenes a las seis de la mañana uno seis y seis de la mañana siete un asiste cita cada mañana no Pitu es no para luego es tarde del programa en la tele cómo ha ido

Voz 3 00:35 no muy bien muy muy muy como siempre vamos miércoles y también al de semanas pero los miércoles

Voz 2 00:42 me despierto me divierto mucho no juega tremendo no para la noche de verdad que vas a hacer una estrella de la tele de de ya lo fuiste aquí aquí estoy he visto he visto está ha ido muy bien pinchar Lloyd

Voz 3 00:53 hace muchos años esquiaba sí señor sí señora

Voz 1375 00:55 sigue con su programa en la televisión portuguesa Paulo Futre que mañana se viene de Wanda Metropolitano ahora te pregunto por el partido de mañana el derbi pero qué te pareció lo de Cristiano que se ha dicho en Portugal de lo de Cristiano Pablo

Voz 3 01:07 no hay no hay no hay palabras más para bares rugía armes Cristiano yo creo que ahora no aparte de algo que ha hecho a quién acudir al otro mundo yo creo que podría haber muchos es que es lo mejor que es Messi Maradona Cristiano yo que créeme no con las es que que son mejor murió siempre que la historia porque muy pocos o ninguno pueda hacer un gol con como ha hecho pusieron que es muy difícil no la manera como él se va a lo que hizo y hace un movimiento es increíble no

Voz 2 01:48 al final después nacieron cuando sintió

Voz 3 01:50 el ex solamente he dicho ahora actualmente no creo que ha ensayado redes redes está en Vitoria ahí está no ha hecho algo también muy Grup Caixa

Voz 2 02:05 dado exactamente un montón un montón de veces son ahí

Voz 1375 02:08 director decía corten corten repetimos pero en esta no estará en vivo y en directo osado

Voz 2 02:13 claro pero que ir en Turín y cuántos alumnos está en contra Buffon enfrente

Voz 3 02:18 no yo creo que aquí cambia la mano quien Portugal Cristiano llega llega sin algún Mundial tenemos fusionar no queremos cocinar Portugal puede lo porque estamos hablando de un jugador único va ha tener ahora aparte de Negrilla de promoción de los jóvenes como como es Andrés y Trapero

Voz 2 02:49 jóvenes con con con mucho viento fíjate qué manera empezar

Voz 1375 02:52 el Mundial de España Portugal a otro

Voz 3 02:54 no creo que estaríamos dos si yo no puedo tocar

Voz 1375 03:02 exacto podría ser huevo no podría ser vamos a ver qué pasa bueno para Teeth después de lo de ayer eso es un paso de gigante de Cristiano para decir ya se acaba el debate Cristiano es el mejor de la historia

Voz 3 03:14 Nuria fue para creo que es gustos uno puede gustarme Cristiano le decir que ha sido un grano también pero pero concreta mismo el discurso duro es ya que ninguno o muy que yacía ha hecho trágico yo creo que subió toda la auto no hacía más una medios Chauvin

Voz 1375 03:41 porque si es una buena chilena la que marcó contra el Logroñés en el Bernabéu pero un poquito más

Voz 3 03:46 trabajo claro es decir teniendo muy claro tiene perfecto no técnico que solamente

Voz 1375 03:54 es que el esquí carguero El Larguero está a dos cuarenta y cinco de altura el remate de Cristiano es a dos veintitrés sea remata no yo a veinte centímetros de de la de El Larguero

Voz 3 04:06 no olvides hermano que yo nunca me atrevería a hacer algo así porque no es porque te puede hacer daño

Voz 1375 04:14 porque somos sí pusieron sí

Voz 3 04:17 si la pierna izquierda que impulsa no con la pierna izquierda o no que es imposible no increíble

Voz 1375 04:26 es tremendo oye mañana a ver al Athletic al Wanda ha sido has ido alguna vez metropolitana o Toledano

Voz 3 04:31 no tuvo promotores profesionales y no he podido pero tuvo dos ocasiones está de Madrid creo que adquiere en octubre noviembre se podría haber ido pero aún termina pero yo no sabía que si iba aquí bastaron nostálgico que iba a estar triste si no lo iba a disfrutarlo no yo creo que mañana es mañana habría que que voy a ir voy voy a conciertos empezó su banda pues está claro aún estuviese fuera Stadium sería útil lo que Amorós

Voz 1375 05:14 ya no ya nos contarás qué te parece porque la opinión de la opinión de Paulo Futre que tan bien conocía el Calderón abre mañana qué te parece tu primera impresión en la grada ahí del Wanda Metropolitano viviendo viendo el Athletic una pena que no está en la Champions fíjate lo que está pasando en la Champions que bonito que no esté ahí el Atlético pero bueno está en Europa League hay que ganar la Europa League es una competición también muy interesante y muy atractivo

Voz 3 05:34 Manuel está quiero Mi madre padre a valer a la vez que ha Azca me ha sido tuvo no jugador capitán ahí Ador dilató deportivo por eso ir que que tenga la mejor estar no tener más debilitado no pues que pase a un negocio a un banco que se me suena igual que triste porque quedó fuera no ya

Voz 4 06:04 sí es verdad es verdad oye

Voz 1375 06:07 vi cómo lo ves el partido del domingo después del partido de mañana contra el Sporting de Portugal

Voz 5 06:12 tal eh que te parece lo del derbi

Voz 3 06:19 se hacía los merengues como hemos compañeros siempre queremos ganar aunque sea amistoso jugado partido yo no es así es es un derbi más descafeinado

Voz 2 06:30 sí es verdad que en los últimos años no me acuerdo

Voz 3 06:32 por esas fechas el año pasado algo menos

Voz 2 06:35 estado a jugado a aguas fusionados

Voz 3 06:38 damos ritmo entonces un estoy pero más estacionado que llevamos muchos años

Voz 1375 06:44 ERE eres optimista o pesimista con el futuro de Griezmann el Atlético el año que viene o del Barça

Voz 3 06:52 pues yo he dado una entrevista hace poco no iría opciones este mismo ves es profesional entiendo que aun si el sitio donde quiera no pero siempre será un más no sé quién al Atlético de Madrid más años como que sea será ha recordado interés eternamente porque aquí no va a ser uno más no claro hiciera hace procurador querido iba a ser diferencias será recordado para siempre no estar demente puede dar me dicen bueno quedé hace veinte años y aún son muy querido me llevó a usted

Voz 1375 07:34 sin ninguna duda pues veremos a ver qué pasa con el futuro de Griezmann y con el futuro de Torres que sí que parece que ha llegado a subir a su momento de decir adiós definitivamente no

Voz 3 07:43 estoy muy solo y estoy muy yo te togas es como elegir entre hay muchísimos triste cuando cuando ha pasado

Voz 2 07:52 ya más de cuatro semanas

Voz 3 07:54 creo que puedo editado Aralar largos no es lo que estuario pero sí ha sido yo lo digo a los desde que Allen sus tras ser perfecto ser una pena

Voz 6 08:10 no olvida pero es verdad que un capitán con el peso que tiene Torres y un entrenador con la

Voz 2 08:16 de esta que tiene el Cholo los trajes los trapos sucios en el vestuario no claro claro

Voz 4 08:24 bueno pues nada Oye

Voz 1375 08:26 fíjate que te Nkunda que te Nkunda el viaje que te vas a una paliza a un atracón de kilómetros para llegar a al Metropolitano y que disfrutes mañana de tu primera visita ya al al nuevo estadio el Atlético hombre

Voz 3 08:36 muchas gracias al impulso de Quique para para que me están escuchando las decisiones son son únicas a la que Belgrado no Puzo ambas polio el tipo como siempre con la pasión de siempre pero por favor la violencia no sea una fiesta algo los es partidos

Voz 1375 09:00 creo creo recordar que la última de que es enfrentar a los dos equipos

Voz 3 09:05 sin hubo lío gordo

Voz 1375 09:07 todo por las calles de Lisboa corriendo las peticiones con incidentes graves ojalá que no se que no se repita

Voz 3 09:12 a repite que que sea una fiesta que por favor Violencia Cero no

Voz 1375 09:18 eso fue en cuartos mira está diciendo Álvaro Benito que fue en cuartos que fue el año que luego al final acaba ganando la Europa League

Voz 5 09:23 que el Atlético de Madrid en la final de Bucarest al Athletic Club de Bilbao

Voz 2 09:27 buena que ya tiene empate aunque aún no

Voz 3 09:29 no eso es todo eso eso es dos goles de de Agüero no sí sí

Voz 6 09:34 pues nada que no ojalá que te hagan caso es que no

Voz 1375 09:37 el que hablemos solo de fútbol favorito el Atlético claramente no ante este Sporting de Portugal

Voz 2 09:41 quizá me quizá lo mejor bueno un abrazo Pablo

Voz 3 09:47 un abrazo y mucha gente proveedor