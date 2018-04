El Larguero: El Barcelona pone pie y medio en las semifinales (04-04-2018)

Voz 1785 00:00 Titín a mano las en su propia puerta todo el partido en sí ha sido raro pero el Barça creo que hace una cosa qué es lo que nos cuesta descifrar que ha sido un ahora es un equipo como los italianos llamarían episódico a los italianos siempre se refieren a las jugadas episódica es non córner una falta un libre osea momentos del partido es un equipo de momentos y eso cuesta mucho porque estábamos acostumbrados a un relato el Barça siempre en una un juego continuado un juego fluido pocas pérdidas de balón y la buena conservación de pelota y ahora en cambio es capaz de de estar mucho rato si la pelota pero cuando te distrae este mata en la Champions eso cuentan sobre todo cuando juegas con un equipo joven sea la Roma es un equipo académicamente guapo un equipo que tiene un cartel estupendo tiene un director técnico que todo el mundo elogia un entrenador que se hace respetar una plantilla guapa seis un equipo

Voz 1670 00:48 viene dice lleva cuatro sí tiene claro es que si haces no

Voz 1785 00:50 errores que haces cuando el Barça huele sangre o lo podría haber sido el Madrid podría haber sido otro equipo quizás menos que el Barça Madrid lo que es evidente es que los dos equipos italianos se han llevado siete o sea cual sea llevado hoy la Roma tres se llevó el la Juve cuando hablas de comparar esa es la diferencia que hay entre el fútbol español italiano no lo sé pero es evidente que Barça y Madrid a la Champions juegan diferente que a la Liga los dos

Voz 1296 01:15 el relato del Barça en la Champions la hechas desde el principio y es más resultadista que que de que de buen juego el Barça arrancó la Champions ganándole prestará a la Juventus en la fase de grupos a partir de en la fase de grupos vivió prácticamente de rentas sin sin tener que hacer un gran esfuerzo para clasificarse como primero grupo en ante el Chelsea como dice Ramón vivió de episodios que le permitieron en la y no es un fogonazo de Iniesta empatar un partido que se le podría complicado por el mal juego la primera parte en la Vuelta a pesar del juego el Chelsea pues su pegada le permitió ganar tres cero y hoy de nuevo ante la ante la Roma pues se encuentra este Barça que no no es capaz de encontrar un buen juego pero que en Europa pues eh manda en las áreas al final acaba pasando eliminatorias ahora de los equipos que a día de hoy tienen encarrilado el pase a semifinales bueno pues en cuanto a juego no sé si el Barça es el que llega un pelín más justo a esa a esa ronda en de meterse flaca

Voz 0842 02:00 mal perdona bueno y breve e al final del juego y aquí se ha defendido por encima de cualquier otra consideración el equipo que mejor estaba jugando ahora mismo en Europa era el City y fíjate lo que le ha pasado

Voz 1670 02:11 sí es literal revolcón importante

Voz 0842 02:14 hay un importante el Barça del tridente el año pasado por estas fechas estaba recibiendo tres a cero de la Juve que luego el Madrid la a la machacó en la final de Cardiff por lo tanto hay algo extraño como dice Ramón en este Barça porque al final los primeros diez minutos de la segunda parte la Roma mira hacia arriba dice qué demonios ha pasado aquí porque he empezado bien he tenido dos ocasiones para batir a Ter Stegen cuando el marcador estoy perdiendo tres a cero y eso quieras o no a cualquier equipo es evidente que la Roma que es un equipo inocente como dice Ramón pero a cualquier equipo no era la mejor versión de Messi no era la mejor versión de de Suárez era un equipo queda necesitados autogol es pero al final el resumen es que con una cosa que antes el Barça no tenía que tenía el tridente pero no tenía la contundencia ofensiva que tiene ahora está prácticamente yo todavía pensar en semifinales

Voz 1670 03:03 si en un equipo hay que recordar que el nueve de titular de la Roma es Deco que está muy bien está por ahí Bruno Alemany no la Bruno mola más buenas sin desmerecer lo eh pero pero claro te estás enfrentando a los cañones que tiene el Barça que en un día malo pues tienes que lo que decía Monchi tienes que tener un día perfecto tú que Messi no tenga un día bueno que el árbitro no te Pérez

Voz 1059 03:21 que claro de toques los astros se alinearon pero claro

Voz 1670 03:24 que la Roma está muy lejos del Barça

Voz 0301 03:26 la Roma no puede jugar mejor contra el Barça es lo que ha jugado claro es que

Voz 1670 03:30 lleva cuatro

Voz 0301 03:31 es imposible que juegue mejor porque ha tenido un planteamiento su técnico di Francesco valiente yendo a presionar arriba al Barça como lo han hecho pocos equipos esta temporada sacando frutos da además de de esa presión y es verdad que ha fallado pues lo que decía a Ramón en momentos clave es decir la Roma tenido dos faltas en la frontal del área dos faltas buenísima es que es muy bueno y que en condiciones normales teniendo un gran lanzador como Escolano pues una de las dos al menos tiene que meterle mucho miedo a este haya estado mal Allison ha estado te diría que el peor año tenían mucho

Voz 1670 04:03 desde de verle he visto y he dicho José sino para una no

ochenta años de evolución social

Voz 0301 04:09 pero para empezar es un portero que dentro de unos los porteros hoy en día que no habló demasiado

Voz 1670 04:14 hasta aquí en la SER

Voz 0301 04:16 pero para empezar es un portero que dentro de unos los porteros hoy en día que no habló demasiado

Voz 1670 04:21 hoy la bajada de Champions clarísimamente

Voz 0301 04:24 la la media además ha despejado mal Adeje alguna parada buena pero pues suele estas cosas que tiene el fútbol pues en el peor día seguramente el City ha hecho el peor partido del año y Alisson también lo ha hecho y Ilha costado muy caro

Voz 1670 04:36 está convencido el experimento Marcos remedo Sergi Roberto yo es que creo que Sergi Roberto esto perjudica en un día de Busquets otro día de interior otro lateral no sé si al final ese a la hora de hacer la lista Julen Lopetegui dice de que lo meto no

Voz 0842 04:49 eh a mí me ha sorprendido para empezar porque no es habitual que que lo ahora es verdad que que lo ha justificado en la sala de prensa ya estaba aquí porque estaba más pendiente porque en el fondo Valverde siempre tiene esa mirada defensiva más que de la ofensiva en la filosofía el Barça lo normal era meter Adén velé y que atacara a la espalda de Kolarov la filosofía Valverde prefiere proteger el flanco derecho con sonido de lateral Sergi Roberto interior para que Kolarov vi Perotti no tengan tanta tanta influencia en el juego ofensivo de la Roma creo que es la visto descolocado es decir ya empieza a asumir mecanismos de lateral de repente lo coloca en el centro del campo

Voz 1670 05:23 es un poco me falta campo eso tengo recorrido

Voz 0842 05:25 si eso es bueno Marcos que tiene todas las está listo

Voz 1785 05:28 yo estoy seguro que estará sacará en un momento creo que se miedo ha jugado prácticamente todos los partidos de la Champions por eso decíamos de un doble Barça en la Champions y la Liga es curioso porque creo que en contra el Chelsea no jugó porque estaba lesionado es verdad pero creo que sólo ha faltado al partido el Olympiacos algo así es un jugador Champions porque cambia el planteamiento el equipo ya

Voz 0842 05:48 más a mí me ha gustado es decir es evidente es un lateral

Voz 1670 05:51 he estado bien sí pero pero pero ya está bien

Voz 0842 05:53 en tiene un despliegue físico que había la gente ahora por ejemplo no recordará esa acción defensiva pero para mí ha sido descomunal sale la presión le da tiempo de recorrer XXXV cuarenta metros llegar a evitar el disparo de de Florenci que estaba prácticamente solo ante ante Ter Stegen ese despide esa esa fuerza de esa potencia física es necesaria y así por ejemplo Piqué hoy ha vuelto a jugar un partido extraordinario es decir a nivel defensivo Piqué está jugando de manera sensacional más allá del gol porque tú dice es que de Muniesa Piqué en esa jugada hundir era el minuto cincuenta y cinco cincuenta y ocho que hace Piqué el central del Barcelona en la posición de delantero centro en teoría tú tienes que estar ahí en un partido y ha roto y un partido loco y era no no se veo a la hora de partido y eso demuestra la voluntad Hay el espíritu que está transmitiendo para mí Piqué está ofreciendo este año una de sus mejores versiones como futbolista

Voz 0985 06:43 bueno bien que por lo tanto nos tenemos que poner la cabeza de Valverde yo todavía no lo he conseguido porque yo estaba convencido de que Iberia le eh figuraba en la mayoría de las quinielas para atacar la banda de Kolarov iba a final no ha sido así quizá también Valverde para este tipo de partidos vio en de Emelec quizá a partir del partido Sevilla poca fiabilidad a la hora de la T son defensiva no quizás sentido efectivamente más seguro con Sergi Roberto pero claro cuando dos rompía Sergi Roberto Oliva por delante realmente Sergio Berta no sabía en qué posición meterse seguía es una lástima que haya perdido esa oportunidad

Voz 1785 07:16 pero creo que también ha influido mucho lo que ocurrió en Sevilla porque a la banda derecha del Barça fue un bastante deficiente dio y atacaban por la izquierda Kolarov Astrud Manning Perotti no era

Voz 1296 07:25 pues sencillo tampoco es el gran damnificado me parece de de del descontrol del Barça en el Pizjuán y de la de la poca capacidad de de frenar las las irrupciones de la banda izquierda de de del Sevilla en cuanto a ese miedo es verdad que hoy no ha hecho un mal partido pero si el precio a pagar por la aparición de la Liga de hoy es que se anule a ser Rigoberto la yo sigo prefiriendo a Sergi Roberto en lateral

Voz 1670 07:45 si al final ahí les está perjudicando al chaval vuelva y veremos a ver si acaba en esa lista de veintitrés para el Mundial de Julen Lopetegui o no un un excelente futbolista que hoy ha jugado por delante del lateral en el último nombre propio quiero preguntar los antes de escuchar a los oyentes que tengo ya un porrón de Mengs de mensajes sobre si quieren del clásico en semifinales en la final Andrés Iniesta que cada vez que debemos es decir joe no te vayas no te vas

Voz 1501 08:06 lo que nos viene a la cabeza por favor no te vayas qué coño

Voz 1670 08:08 las hacer en China le han preguntado emires por después del partido sobre su futuro y esto es lo que ha dicho se va cerrando la fecha tienes esa decisión todavía

Voz 1 08:16 no humana han momento que que te da que que anunciarlo pues ya ya ya nos enteraremos todo de de de lo que es mientras tanto intenta puede seguir dando pasos hacia delante

Voz 1670 08:28 el capaces sentido decirlo el treinta de abril a las

Voz 0842 08:31 de once y media de la noche mirar el calendario eh no sólo va a decir al calendario si el Barça el día Díez es la vuelta de la de la Roma luego tienes el Valencia semifinales y no luego tienes la final de Copa el B uno habrá habrá que hacer para elegir

Voz 1670 08:49 el día pero Ramón suena a lo mismo que nos dijo en El Larguero hace unos días eh bueno

Voz 1785 08:52 ya sabes lo que pienso y no es que por lo que también viste no no es que sepamos con Marcos más de lo que sale la mayoría de gente pero si fuera que sí habría dicho que sí osea está diciendo a ver cuál es el mejor momento de decir no para no perjudicar a nadie claro

Voz 0842 09:05 no

Voz 1785 09:07 bueno esa es la sensación que tengo es bueno no me refiero a que a que se va si si todo lo que se ha hecho este año es garantizarse tanto para el club como para él una Salim una salida que no le dieron cuando tenían que haber renovado el contrato que fue hace un

Voz 1670 09:21 hace un año antes de esa de de extirparlo un año más Iturralde podría sancionar la UEFA al Barça por los globos amarillos que han caído en la primera parte

Voz 0514 09:32 pues sí yo creo que sí debería sancionar porque una cosa es la protesta que tú puedes hacer en la grada en una protesta pacífica lo que tú quieras y otra cosa es que por motivos de esa protesta tengas que para el partido que es lo que ha sucedido

Voz 1296 09:42 en ahora es curioso porque no ha añadido ni un segundo a la primera mitad el pesar de ese de ese parón

Voz 1670 09:47 caída yo creo que al final tampoco se habrá interrumpido

Voz 1296 09:50 dando es decir yo detrás cosa es otra cosa

Voz 0514 09:52 sí lo guapo sí lo ha puesto en el actas sino lo ha puesto si el delegado de UEFA lo hace constar entonces esos son ya los informes que tienen ellos se hace constar o no ya te digo es que la cuestión es que tú interrumpe es un partido porque han caído unos globos

Voz 1670 10:06 minuto diecisiete ha sido la primera parte digan que es un montón

Voz 1501 10:09 los amarillos en solidaridad a los que conté

Voz 1670 10:11 no han metido en la cárcel a los políticos continúan

Voz 0514 10:14 yo te digo que es dentro de lo que es la protesta de protesta pacífica que es en el estadio

Voz 1670 10:20 sí y eso es libertad y otra cosa

Voz 0514 10:22 pues que por motivos de esa protesta tú te pierdes

Voz 2 10:25 rumana eso o el balón por

Voz 1670 10:28 no sé quién al lado el balón había cuatro-cinco José Mari

Voz 2 10:30 ya he dicho jugador aquí me pegó al globo al balón

Voz 1670 10:33 mucho hablar de venga para que se vayan pisoteando Logroño hasta que se salgan

Voz 1785 10:36 sí me permití si veo a lo mejor sí que veo a alguien que ha seguido más el Peri el el partido para otras cosas au cosas que han sucedido a su alrededor como la de las protestas el club ha encargado de hacer saber de qué ha requisado unos cuantos globos como diciendo que él estaba por la labor para justifica

Voz 2 10:53 ya claro que no les señale que conste que yo creo que iban en los bolsillos de los espectadores no es que haya porque años

Voz 3 11:05 bueno os pregunto para despedir osaba todo para decirles adiós

Voz 1670 11:09 a ver si queréis el clásico en semis o en la final pero antes oímos a los oyentes cómo esto tiene la pinta que tiene cero tres el Madrid en Turín cuatro uno hoy del Barça la Roma pues se me da que en el bombo pues eso o semifinal o por separado y con posibilidad de verse en la final que prefieren los oyentes del Larguero

Voz 4 11:26 André desde Londres a todo el mundo queremos un Barça Madrid en la final la cosa es que ninguno de los dos lados queremos ver a nuestro equipo perder en esa final obviamente

Voz 5 11:38 la os llamo desde Cantabria soy el presidente de la peña azulgrana de Torrelavega y está claro que en semifinales yo prefiero que juegue el Barça contra el Madrid porque en una hipotética final las fuerzas telúricos de la FIFA se unirían todas en contra del Barça bueno

Voz 6 11:55 pues yo prefiero el el Madrid Barça para semifinales porque si Km equipo lo llevaría mal pero pero lo llevaré mejor que en una final en una final me parecería eso no apto para para cardiaco

Voz 7 12:07 buenas noches Manu yo yo prefiero Barça Madrid en la final para que Messi que es el mejor el haga suerte

Voz 8 12:18 iguana que estan a Cristiano soy culé hasta la médula pero yo creo que culés y merengues no nos merecemos una final Barça Madrid

Voz 9 12:28 hola sin duda una final e Real Madrid Fútbol Club Barcelona sería lo mejor del mundo para el mundo

Voz 2 12:37 el fútbol ganas e hay ganas gracias a todos

Voz 1670 12:40 que no había entrado que hay un montón de mensajes a esta hora de la noche sobre una hipotética semifinal o final de la Champions Jordi tú que prefiere semifinal o final

Voz 0985 12:47 yo prefiero que la semifinal próxima del Madrid sea contra Manchester City de Pep Guardiola Éste es mi deseo

Voz 1670 12:53 esto es una pregunta abierta este es mi deseo Madrid no lo quisieran y en las semifinales y en la final que si tiene que elegir hombre si tengo que elegir perdieron la final vale Marcos

Voz 0842 13:03 dijo ayer en la final pero he recibe muchas críticas que recibe ahora críticas y sigo manteniendo la final porque en el fondo creo que

Voz 10 13:11 que el fútbol necesita una final así sería bonito eh sería bonito después de diez años Messi Cristiano Cristiano Messi e la hegemonía del Barça de Guardiola a nivel estético la hegemonía del Madrid ahora en la Champions en estos últimos años que se encontrar los dos equipos lo lo único malo es que está muy lejos y naces Kiev

Voz 1670 13:29 era mucho que queremos que llegue antes de que tengamos dos como decíamos la noche Ramón si me pierdo Manu ya la otra vez dije semifinales ahora ya no sé si mejor

Voz 1785 13:38 que por el momento de juego de los dos equipos

Voz 1670 13:41 no sé yo creo que la gran novedad de una final

Voz 1785 13:43 margen de la expectación sería porque por primera vez el Barça podría decir que no es favorito porque el Madrid ha ganado doce el Madrid toda la presión sería para el Madrid esa es una de las cosas todos los factores novedosos al mar sede de Al margen de ser inédito es decir que tiene una una perspectiva periodística una perspectiva futbolística de muchas cosas pero por por situación claro Madrid tiene doce Champions el Madrid está cansado de ganar finales el Barça es verdad que también las últimas ha ganado todos todas menos las que ha disputado las últimas cuatro pero puestos a decir quién es el favorito de un Barça Madrid una final de la Copa de Europa obviamente creo que sino Reeves ceñimos a la historia el favorito sería el Madrid

Voz 0985 14:21 porque bien mirado si le ganas una final de la Champions al Madrid

Voz 2 14:25 ahí con convalidó por las doce ponen al día siguiente Madrid Barça catorce pero me da que no

Voz 1670 14:38 ya prefieres narrar con Romero una semifinal a dos partidos o la final Kiev yo ya me perdí el va el clásico en cuartos no pudo ser pero pido para semifinales porque estamos preparados para las consecuencias de un clásico una final de Champions bendito sea sí que tú que te pides yo una final Barça Madrid bonita bonita sería yo también yo sí pero de hecho se merecen una final todos los aficionados al fútbol los merecemos una final entre los dos equipos más dominadores de los últimos años lo que fuera

Voz 1785 15:04 París en lugar de Kiev o una ciudad así no

Voz 1670 15:07 no os Barcelona no hacía la Federación arreglados vamos humanos pues ya sólo falta que te vas y la realidad lleguen a la UEFA me cago la madre de mi vida

Voz 11 15:19 a eso puede ser malo y luego lo siguiente he Iturralde y te digo buenas noches buena

Voz 2 15:26 el Larguero buenas noches cordiales voy a preguntarle voy a preguntar

Voz 1670 15:34 esto es por por Guardiola ahora después de esta pausa les quiero por Guardiola que nos va a contar Bruno como así de ese Liverpool tres Manchester City cero pero también hay dos jugadas que en Carrusel has querido destacar no un par de cositas de del partido de Liverpool City la del a en el gol de digo de

Voz 0514 15:49 pero el gol se anulan anotaran que que no es que es que es legal no no a favor del City

Voz 1670 15:57 a ver si te con tres con tres cero hay uno

Voz 0514 16:00 a favor del vale

Voz 1670 16:02 y luego hay un penalti en el primer gol del Liverpool

Voz 0514 16:05 a esa arranca al azar arranca en fuera de juego por muy poquito y eso es vale vale y luego anulan un gol al City en fuera de juego que no es luego hay una mano en un recorte sin ir Robertson creo que ha dicho Bruno que es el que la da con la mano desde el suelo penalti

Voz 1670 16:20 si no lo he visto vale pues nada buenas noches y saludos cordiales y luego se porque más que luego no lo último para para hablar un poco de la federación

Voz 0514 16:28 he estado involucrado en eso bastantes años tal vez en una cosa lo moje Luis García Berlanga esto no no menos de diez Oscar

Voz 2 16:39 es que ahí treinta o ya te digo te digo una cosa trenta pues te digo una cosa no lo vamos a coña porque es que no nos queda otra es tal a mí me hace te va muy bien ya es es es alucinante cómo funciona

Voz 0104 16:55 eh

Voz 1670 16:55 la la selección vaya tan bien madre mía pregunto por Guardiola ahí seguimos

Voz 12 17:00 o sea no

Voz 1670 17:03 no

Voz 13 17:04 sí sí

Voz 11 20:51 enseguida viene Álvaro Benito y vamos a repasar lo de ayer de Cristiano y qué sensaciones ha dejado el día

Voz 1670 20:58 después de esa goleada en Turín Italia tenemos que hablar de la previa del Atlético de Madrid de mañana con un protagonista de excepción enseguida aquí en el larguero pero Bruno Alemany que repaso le ha metido el Liverpool al City treinta

Voz 1296 21:09 la minutos tres cero

Voz 0301 21:11 si en treinta y un minutos concreta de amargados los tres primeros goles ha marcado Salah ley de Chamberlain y Mané de cabeza después de una asistencia de sala es verdad que llevaba en aquel momento cuatro tiros el Liverpool tres de ellos habían acabado en gol tampoco ha tenido en otro portero brasileño su mejor día pero bueno es casi un repaso me da media hora ha se ha demostrado que en desde el primer gol desde que es esa la abierto en el marcador la defensa del City era un flan os de estaban nerviosísimo ya te diría además que el centro del campo que se han visto todavía este año un partido en el que me ha parecido de Britney Silva inferiores a a sus oponentes pues hoy si en el primer tiempo clarísimamente sobre todo con los leí Chamberlain es siempre muy bien colocados ganando siempre las segundas jugadas presionando muy bien en la salida de balón de campo del City se han llevado muchísimos balones sí la verdad que en el primer tiempo el tres a cero era era gusto ha reaccionado el si tiene la segunda parte pero le ha faltado grandeza es que hay que decirlo así no no ha tenido ningún jugador en el que podía soy que confiar claramente decir van a levantarlo al menos marcar un par de goles que les metan claramente en la eliminatoria

Voz 1670 22:21 hay que esperar la vuelta eh pero da la impresión de que se acaba el recorrido el City de Guardiola en el año en el que parecía que éste si no que lo ganaran pero que lo menos iban a llegar hasta ahí hasta las semifinales hasta la final disputando la qué es lo que se pide no pero no sé ya sé que habéis estado comentando el Barça en Carrusel el partido pero que titular nos deja este tres cero del Liverpool al City de Guardiola

Voz 27 22:40 que es una mala tarde unos una un nada

Voz 0842 22:44 despiste te iba por delante da igual fíjate le pasó ayer a la Juve también empieza el partido despistados gol de Cristiano cuando cuando intenta ponerse en el partido vuela Cristiano en esa en una chilena eh maravillosa el City insisto que todo el mundo coincide uno lo sabe mejor que nadie que era el equipo que mejor fútbol estaba practicando llega a Anfield el vértigo y la locura de club si iba por delante Guardiola se lleva por delante al City dicho esto yo todavía no doy por eliminado al City nombraría a otros partidos entre equipos ingleses puede pasar cualquier cosa es es verdad que esa locura de fútbol ofensivo desespero

Voz 1670 23:23 mucho claro muy previsible pero bueno

Voz 0842 23:26 claro es desde lo racional el City discriminar que está que está eliminado pero en ese momento de tormenta que se puede producir en el Etihad veo capacitado al City para meterle dos

Voz 1670 23:38 pues bueno a mí me cuesta creer que el Liverpool no marca ningún gol le ya quedó claro es que yo no diría tres cero yo diría que sí lo marcas un cinco uno lo que tienes que meter está difícil Ramón que titular de deja ahí Jordi

Voz 1785 23:50 bueno yo diría que a Guardiola no le van bien los asuntos familiares es decir contra el Atlético contra bueno entrar al Barça contra el Madrid tiene el Bayern y ahora contra Klopp y el Liverpool en en en en en la Premier bueno en una en un equipo es decir cuanto más conoce al rival cuanto más familiar less yo creo que más vueltas le da es cuando más se equivoca porque le falta cierta naturalidad y espontaneidad que afronta cualquier otra eliminatoria pero evidentemente es un juicio desde la distancia hay que alguien puede pensar de que de que de que soy un obseso muy muy atrevido pero es la única lógica que le veo por los equipos con los que ha sufrido ha sufrido contra equipos que los conocen muy bien y se conocen muy bien no contra equipos insospechados porque es el único denominador común que en que encuentro y entonces por ejemplo desde la alineación hoy no sé si finalmente ha jugado la por de lateral izquierdo o

Voz 1670 24:42 eso es decir cosas que en

Voz 1785 24:45 eh que normalmente cuando juega con naturalidad no ocurre no cuando empieza a dar muchas vueltas quizá a veces pues

Voz 0985 24:51 ah no acaba de acertar lloviendo lo que ha pasado hoy con el Liverpool pero también lo que pasó la temporada pasada con el Mónaco y luego se vayan con el Barça el Madrid el Atlético la sensación de que Guardiola es muy de ciencia muy bien esta ciencia quizás encuentra más a gusto en campeonatos más de regularidad más largos y en cambio cuando es cuestión de eliminatorias como si tuviera menos recursos para hacerles frente sabes que te que decir como si se sintiera más más a gusto en competir

Voz 0842 25:21 es de largo recorrido que en estos embates

Voz 0985 25:23 donde a veces que un jugador tenga una noche brillante te puede llevar la eliminatoria otras tres

Voz 1670 25:30 pues nada y sólo el último sonido este cuando se baja Guardiola de la autobús de el City después de que haya que hay sobre todo las imágenes son terribles humareda bengalas botellas de cristal roto a contra la luna del autobús de baja Guardiola le protegen hay unos agentes de seguridad

Voz 0842 25:46 mira lo que dice Guardiola

Voz 1670 25:52 sí oye poco regular pero que dices gracias por protegernos agradezco lo que habéis hecho vergüenza evidentemente de manera irónica Guardiola diciendo eso como una cara ahí con un rebote cuando se bajaba del autobús bueno sí sí

Voz 0301 26:04 mano muy muy rápidamente son trece enfrentamientos entre Guardiola y Klopp siete victorias para Klopp cinco para Guardiola un empate es decir podemos sacar el titular de que la kryptonita de Guardiola de momento Jürgen Klopp

Voz 1670 26:18 sí que ha celebrado los goles como madre mía y que repito mañana veréis imágenes de cómo ha llegado al autobús que es tremendo e hay hay sonido de de botellas contra el cristal de del autobús botellazos contra la luna fin ha sido terrible mañana lo veremos un abrazo a todos gracias Jordi Marcos Ramón flaco y Bruno un abrazo hasta mañana

Voz 3 26:48 hasta luego chao chao está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal Manu a todo muy buenas noches

Voz 28 26:53 pues fíjate que ha sido hoy lo más visto con diferencia en todas las televisiones la chilena de que bueno

Voz 1670 27:00 el segundo más visto

Voz 28 27:03 las televisiones la chilena de Cristiano Ronaldo porque ha habido una imagen que también se ha visto mucho en todas las teles pero digamos que en lo deportivo la chilena de Cristiano Ronaldo

Voz 14 27:11 todo lo más lo más comentado ya ha dado la vuelta al mundo pero en el Madrid en el vestuario y en el día después que se ha dicho que se ha comentado

Voz 25 27:17 pues no hay confianza Manu evidentemente Se habla de Cristiano lo conoce muy bien saben que lo ensaya diariamente contaba anoche aquí en El Larguero Romero Antonio Romero que lo había ensayado el día antes en el entrenamiento a puerta cerrada que lo había estrellado en el travesaño en El Larguero que es habitual Cristiano lleva muchos años para coches seguir ese gol y fíjate donde la conseguido cómo lo ha conseguido a quién se la ha metido a Buffon donde lo ha hecho en el Juventus Stadium y además con el público entregado a Cristiano con esa sensación de que bueno

Voz 1670 27:48 todavía queda fair play en el fútbol algo maravilloso

Voz 25 27:50 si Cristiano está súper contento está en casa con su familia sabiendo que llega el momento de la verdad con sus compañeros pues en muy buena sintonía ya todo todo marcha bien la verdad Manu Zidane lo dijo cuando las cosas iban mal que había buen rollo dentro de la plantilla es verdad algunos le dijeron que no siempre jugaban los que se lo merecían esos otros futbolistas también están enchufadísimo lo demostraron en en París el caso de Lucas Vázquez el caso de Marco Asensio el caso de Nacho que estaba lesionado pero que dentro de quince días volverá a estar ahí aunque

Voz 1017 28:24 ocho juega mucho aunque Isco juega mucho pero bueno

Voz 25 28:27 todos sabemos que Zidane tiene la plantilla un poco jerarquizada y que hay un once definido ayer se demostró hay Benzema por ejemplo se vio que la segunda parte ya no podía más siendo un futbolista que les siempre le pone decidan en los onces titulares pero que hoy por hoy es el futbolista más flojo de la plantilla pero bueno por decir algo

Voz 1501 28:46 ahora el Madrid es una balsa de aceite

Voz 25 28:48 no sólo quieren al Barça en la final Manu Chao respetan a todos pero si les dan a elegir ellos que no al Barça en la final mejor que a doble partido aunque miedo miedo no tienen a Messi eh

Voz 28 29:00 es que ahora mismo yo creo que los otros tres hablando de la semifinal de la Champions lo que está que ahora mismo sería lo lógico es que sean Barça ballerina Liverpool se lo están pensando es no querer ver a Madrid ni en pintura hace no es otra historia o hace tres ni te cuento ahora mismo es ni en pintura quiero al Real Madrid ninguno ni el Barça dimite y el Bayern Ny en Liverpool Álvaro Benito muy buenas qué tal buenas

Voz 0104 29:24 su hermano tras pues muy bien aquí

Voz 1670 29:27 sí aquí viendo que esto nos encamina a aún otra vez un duelo Barça Madrid vamos a ver dónde porque parece que son los dos o superiores con permiso del Bayern y del Sevilla que a ver qué ocurre en la vuelta y con lo que pueda pasar con el City Arsenal pero pero más allá de la chilena de Cristiano que que es verdad que dado la vuelta al mundo y tal es la solvencia que está

Voz 14 29:45 admitiendo y el el instinto asesino de este equipo en este momento en esta competición

Voz 0104 29:51 sí sorprende no yo creo que sobre todo la aparte de la eliminatoria el Paris Saint Germain donde era un mar de dudas el equipo esa incertidumbre de saber si iba a ser capaz la plantilla de cambiar el chip de cambiar la dinámica tan mala que que me ha sorprendido realmente después de la Supercopa no sorprende a todos la la marcha del Real Madrid en la competición doméstica demostró que cuando cuando tienen la cabeza puesta en en la competición el cuerpo el alma y la mente pues el equipo funciona porque es que hay un equipazo es que realmente

Voz 29 30:27 de fondo primero

Voz 0104 30:29 Cristiano ha vuelto a modo Cristiano que eso ya es mucho decir la capaces la capacidad que tiene para marcar diferencias para ser desequilibrante en el máximo nivel es increíble y eso pues hace que todos los demás pues vayan remando a favor de corriente no hay yo creo que Modric ha vuelto a su mejor nivel cree coros ha vuelto a su mejor nivel que Marcela a su mejor nivel que Carvajal lo que ayer estuvo impresionante también ha vuelto a un gran nivel que Keylor y es un portero que ha demostrado que por mucho que se hable de sus posibles sustitutos no falla a los días de la verdad no falla o ayer no ya hace paradas que cambian el curso de las eliminatorias de los partidos y bueno realmente creo que en Europa los rivales vuelven a temer a al Real Madrid porque ayer la Juve bueno es cierto que hizo un desgaste tremendo la primera mitad Hay que apretó Qasim de manera individual hay hacían los los trabajos de ayuda al ciento veinte por cien y lo dieron todo por engancharse al partido la eliminatoria y lo tuvieron realmente tuvieron un par de situaciones muy claras para para ver empataba el partido y por lo menos haberse metido en la eliminatoria pero la maravilla de Cristiano pues terminó por por matar el partido yo creo que va a las aspiraciones de de la Juve en Tuenti

Voz 1670 31:48 de chilenas y en tu carrera

Voz 1296 31:51 yo no me lo planteaba yo soy real caerme me rompo algo yo no ese tipo de remates acrobáticos nunca nunca

Voz 0104 31:59 ha sido una especialidad creo que perdería

Voz 1670 32:01 Elena no intentaba ser un entreno de a ver si pide una chilena

Voz 0104 32:04 no han fíjate a mí nunca me ha dado ya ese valores intenta controlar con el pecho a lo mejor Italia y pegarle a una pero si no me no me dados a eso está para jugadores muy muy elegidos no Ibrahimovic cristiana

Voz 30 32:16 no y Hugo Sánchez

Voz 0104 32:18 en su día no Van Basten no también se prodigaba en este tipo de remates pero es que es muy

Voz 0842 32:23 difícil que sale prefieres además sale casi

Voz 0104 32:25 perfecta e pues les sale primero primero que tiene que correr hacia detrás para enganchar ese remate porque no te coge parado yo he visto hoy que obviamente detrás

Voz 1670 32:36 el gol de Cristiano pasara se han vuelto a rememorar

Voz 0104 32:38 a grandes chilenas de de los últimos tiempos en el fútbol pues Hugo Sánchez Van Basten y todos los grandes remates ninguno ninguno de esos remates ningún jugador tuvo que caminar tanto hacia el balón como cristiano hacia detrás no quedado su traspaso se coloca hay

Voz 1670 32:53 si buscáis la busca y arriba sí

Voz 0104 32:55 acogen muy arriba y la coge muy fuerte no creo que está en un momento espectacular porque el primer gol es un golazo lo pasa claro queda un poco oscurecido por el por la obra de arte que pasará a la historia que se lo cual es chilena

Voz 1670 33:06 el tercero es un golazo también la jugada me van tocando Isco Marcelo Cristiano parece ser que se meten hasta la cocina sí bueno de Marcelo

Voz 0104 33:14 sí Marcelo pues teniendo esa sangre fría que que a mí me sigue sorprendiendo de verdad porque yo sé lo que es estar en en un campo de fútbol en la máxima competición y quieras que no siempre tienes esa tensión es lo mismo que estar jugando una pachanga con tus amigos no Marcelo juega esos partidos como si estuviera jugando una Apache

Voz 1296 33:32 somos amigos la Devine por la pica con la derecha Se la pica con la brecha esa cosa es un es un irresponsable para bien o sea porque porque es capaz de de inventarse cualquier cosa en cualquier momento no le no le quema el balón no hubo una jugada la primera parte que yo dijera este tío os al están apretando en en su área prácticamente en un saque de banda que le devuelven Le pega así a bote pronto en el exterior que cruza el balón todo el área hacia el otro lado y extrememos FS tiene tan irresponsable

Voz 0104 34:03 tan bueno claro cuando no te sale nada

Voz 1670 34:05 te sale nada y cuando tienes la confianza te sale todo

Voz 28 34:08 es lo que se atreve siempre es pues ha hecho cosas como las que hizo ayer espectaculares ahora mismo es el favorito para ti para mí sí

Voz 0104 34:16 sí puede ser si puede ser yo siempre he manifestado que en Madrid Barça son los dominadores del fútbol europeo sin lugar a dudas eh yo creo que el Real Madrid sí

Voz 30 34:27 sí

Voz 0104 34:27 el once titular si todos están a máximas prestaciones está un poquito por encima del Barcelona creo que tiene que tiene mejor once o que puede sacar un mejor once con un poquito más de de talento en todas las líneas es cierto que el Barça luego tiene a Messi que es capaz de manía de desequilibrar una eliminatoria de este tipo y luego vienen por detrás los demás eh el año que está bien la Juve como el año pasado pues al final el Bayern siempre está ahí rondando pero pero ya escalones por debajo no aquí lo van a tener muy muy difícil para escalar los eh muy difícil porque porque el City lo que es dos estado escuchando ahora no el City que lleva una temporada fantástica en Premier llegar ahora a la verdad hay solamente se mete un golpetazo no es que es muy difícil es lo que han hecho Real Madrid Barcelona Estos últimos siete ocho años con esta regularidad estar en semifinales finales dominar el fútbol europeo de la manera que lo están haciendo es es muy complicado no ya llegarán ya llegarán las vacas flacas

Voz 28 35:24 tenemos exactamente eso decía eso decíamos anoche la última y es verdad que son los grandes favoritos y que y que vamos a ver qué pasa con los partidos vuelta que hay que tenerlo ahí

Voz 1670 35:35 es y que el Madrid ahora mismo pues yo creo que es el rival

Voz 28 35:37 a batir a pesar de que tiene algunos nombres que no sé si para ti y tienes la sensación de que Benzema y Bale están dando sus últimos días de gloria en el Real Madrid

Voz 0104 35:50 o es mucho decir no lo sé no los el fútbol es cambiante y lo que sí es cierto que

Voz 1670 35:56 ese modelo de BBC acabado pero no sé si han acabado

Voz 0104 35:59 eso sin duda yo creo que ha encontrado en el en el cuatro cuatro dos Un un sistema mucho más fiable para la alta competición el Real Madrid la realidad es que sufre muchísimo menos a nivel defensivo con el cuatro cuatro dos eso es una obviedad cualquiera que vea los partidos cuando juegan a la BBC o los de ahora el Real Madrid es un equipo mucho más sólidos están los los espacios mucho mejor repartido sí creo que además los cuatro el medio incluso ayer Cristiano que estuvo muy solidario el trabajo defensivo ha aumentado ya no te digo cuando juega Lucas lo Asensio a lo mejor en el en el once que son dos jugadores que te dan un retorno buenísimo eh yo sí le veo un jugador aprovechable te lo digo de corazón la verdad de un jugador que con ese cuatro cuatro dos Hay por banda izquierda y quién sabe quién sabe si en estas semifinales donde a priori va a ser igualado de toque con quién te toque puede ser determinante no porque las ahí puede haber prórrogas para dar segundas partes eh no lo sé hay lesiones ve me parece un jugador que que es que quede aquí a final de temporada vamos a ver lo que sucede obviamente si sigue esta situación él él mismo pedirá yo creo que es luz vamos a ver hilo de Benzema pues yo creo que Benzema tiene que ser Benzema ayer ayer no fue

Voz 3 37:11 pero además oye otra cosa temarios

Voz 0104 37:14 claro le tienes que aceptar como es pero pero que en lo suyo lo haga bien no sabía a ese jugador que realmente te de un último pase que es en la que de que te abra espacios que que este fino en en en la en en el en el desarrollo del juego en el juego colectivo que te que te encuentre conexiones con el resto es que ayer estuvo totalmente desconectado no vi la Benzema que sea Benzema

Voz 3 37:35 pues nada Álvaro nos escuchamos no sé cuando en la mañana pasado cuando se tienes tienes partido cuando sábado domingo el sábado a las cinco y me me vaya bien muchas gracias un abrazo Álvaro Álvaro Benito bajo Canarias

Voz 1670 37:48 cuando el día después mañana entrena Javi Herráez au tienen derecho mañana entendiendo no no ya está el derbi eh el dominio

Voz 25 37:54 de las cuatro y cuarto en el en el Bernabéu donde

Voz 1670 37:57 hola la Gareth Bale donde veremos a

Voz 25 37:59 KAS veremos a Asensio la gente la quiere tener enganchada a Zidane y un detalle creo que muy interesante no ha convencido a Cristiano de jugar los partidos de calidad es decir está muy bien conseguir el récord de goles está muy bien conseguir el pichichi pelear con Messi estaba a tres goles pero no viajó a Las Palmas se dosificó quién sabe no pero bueno está más fresco para otros partidos llega bien a recta final del campeonato y eso mejora mucho a Cristiano que con treinta y tres años sigue mejorando en cada en cada año no eso es muy bueno para Cristiano muy bueno para Zidane que sabe manejarlo muy bien los tempos llevar muy bien al portugués Illes creo que la aquí Mika que hace funcionar este equipo sobre todo en Champions donde hay bueno pues un matrimonio perfecto para que el Madrid intente la décimo tercera que es es una locura Manu porque es un equipo que que que es muy difícil batir al menos en su competición como decimos la

Voz 1670 38:52 por Europa hasta mañana Javi un abrazo a ti hasta luego efectivamente el domingo hay derbi Real Madrid Atlético de Madrid mañana el Athletic vamos con la última hora que hay Europa League

Voz 2 42:24 Futre buenas noches Manu muy buenos

Voz 1059 42:27 yo creo todos cómo te va la vida hombre muy bien el esquí aunque a pero me voy a Madrid no te vienes ahora en coche como enemigos míos vamos a te vienes ahora por carretera ahora en cuanto acabe es aquí en mi programa así aprovecho

Voz 39 42:42 ya ya ya está drogado no igual que a seis de la mañana

Voz 1059 42:46 uno seis y seis de la mañana siete un así este cita cada mañana no visto es no para es tal del programa en la tele cómo ha ido

Voz 39 42:56 no muy bien muy muy muy como siempre los miércoles tengo al cinco semanas estamos miércoles

Voz 1059 43:03 me despierto me divierto mucho no juega

Voz 1670 43:06 Mendo no para de verdad desde que vas a hacer una estrella de la tele

Voz 1059 43:08 de de ya lo fuiste aquí aquí estoy he visto he visto está yendo muy bien pinchar bien hace muchos años que no sí señor sí señor ahí sigue con su programa en la televisión portuguesa Paulo Futre que mañana se viene aguanta Metropolitano ahora te pregunto por el partido de mañana el derbi pero qué te pareció lo de Cristiano que se ha dicho en Portugal de lo de Cristiano Pablo

Voz 39 43:28 has no hay no hay no hay palabras más para urgía armes Cristiano yo creo que ahora no aparte de algo que ha hecho a ayer soy obtienen una uno por Justin después llegaba otro mundo creo que haber muchos es quién some Igor que es Messi Maradona Cristiano y yo creo que ayer creme no es que que son mejor

Voz 1059 43:52 yo siempre estoy estuches

Voz 39 43:55 muy pocos o ninguno puede hacer un gol con como ha hecho pusieron que es muy difícil no la manera como él se iba al tiempo que hizo guiados

Voz 1670 44:07 muy bien bien

Voz 1059 44:09 al final después nacieron cuando se sintió Flix solamente solamente