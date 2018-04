Carmen: "Mi hijo tiene síndrome de Asperger y, aunque no es rebelde, su adolescencia me agobia"

Voz 1 00:00 hola buenas noches desde Mallorca

Voz 2 00:06 más claro

Voz 1 00:07 sí

Voz 2 00:10 me voy al porque con ello se le a las once y media

Voz 1 00:18 la masa aludiendo sí pues muchas gracias por haber hecho un esfuerzo

Voz 2 00:23 se necesitaba hablar vi vi es poner todo lo que pasa no

Voz 1 00:36 has no se preocupe Carmen y es lo que nos quiere contar

Voz 2 00:39 una resulta que tengo un hijo que me hijo tiene siendo me lo espero experto aún pistas sí sí entonces bueno pues tenido muchísimos problemas en en el colegio hasta que se a don Luis tuve todo esto no entonces ahí nerviosa

Voz 1 01:19 Carmena queda tiene su hijo

Voz 2 01:22 ahora tiene diez siete casi diez días

Voz 1 01:25 yo y siete hay más o menos aquí that supieron ya que tenía este este espectro autista

Voz 2 01:34 vamos a ver me hicieron un uno tiene todo estoy bueno a los seis años el diagnóstico pero bueno no le más los olés hasta los ocho años miedo no no me lo que ver vamos

Voz 3 02:05 diagnósticos

Voz 2 02:10 entonces a partir de ahí pues ya empezamos un periplo de buena en el colegio pues claro como él era algo diferente pues tuvo a cosas como las todo esto y lo pasó muy mal estoy ahí hemos estado años con psicólogo y entonces

Voz 1 02:39 sí

Voz 2 02:40 el paso al Instituto a la vi Villar fue fatal porque claro él no tenía el académico o qué entonces lo pasó muy mal se vino abajo muy bueno yo luchando luchando por él

Voz 1 03:10 Carmen perdónenme estoy pensando que claro su hijo no tenía el nivel académico pero entiendo que los profesores a lo mejor tampoco tenían suficiente formación para uso

Voz 2 03:20 claro claro no sé si mi por supuesto porque

Voz 1 03:23 que no se puede pedir claro que un profesor especializado no en un en un trastorno del espectro autista como como es el caso nada en una clase con otros alumnos

Voz 2 03:34 sí porque Perpinyà es de apoyo pero no es suficiente para pagar este tipo de en no estaban capa capacitados para para esto entonces y lo único que hicieron pues Pernía si tenía Poio le y tal pero claro él él no podía con con lo que tenían las asignaturas entonces pues fue en declive cogió estuvo muy mal muy mal hay hilo o por ahí fuimos por su intentando pues sativa adelante y ahora pues afortunadamente pues somos un ansioso no

Voz 1 04:37 sí mayor

Voz 2 04:41 que hay ahora está muy bien me aspectos está muy bien pero lo que pasa que que que no tiene un apoyo se tiene diecisiete años está a punto de cumplir dieciocho está muy muy

Voz 1 05:07 Carmen cuando dice descontrolado a qué se refiere es decir cómo es su hijo cómo es un día en la vida de su hijo

Voz 2 05:16 él es un chico muy checo es muy cabal al muy muy bueno que decir que no ha tenido nunca problemas ERE n de drogas desde él ni nada de esto pero ahora él empezaba conocer gente como claro antes problema de que no me está más solo no tenía amigos claro vemos en Tutto con la es sobre todo esto como él es diferente muy inteligente pero claro el problema ha tenido problemas en los estudios no ha podido pagar a sus compañeros pues diferentes ahí ahora ahora ha empezado a conocer su vi yo una forma pues

Voz 1 06:48 vamos que se está comportando Carmen como lo que esperamos de un adolescente no

Voz 2 06:53 no está está sobrepasando el límite sentido común me encontré

Voz 1 07:00 sobrepasa el límite

Voz 2 07:03 bueno pues que vamos a ver antes no sabía no y ahora pues sale de allí de donde está haciendo sus estudios salen come allí todo está al lado de casa vamos cada dos minutos en llegar aquí pues se va directamente expone tal móvil no no es ya más famosa llamando continuamente está en un plan entonces él él de que qué pero no nos nos está haciendo pasar muy mal a la vez que ocupa adaptarme

Voz 1 07:55 en lo que

Voz 2 07:57 muchísimas preocupaciones grande

Voz 1 07:59 también porque toda esta gente que está conociendo es gente con más o menos con con sus mismas habilidades con las mismas que su hijo

Voz 2 08:06 con con discapacidad no sé cuatro es discapacidad reconocido es eso que me siendo me ver ver autopista leve es que pasó una cosa que él esté osa y Ximo todavía no está muy bien hace pocos años lo hago me entiende porque

Voz 1 08:50 claro

Voz 2 08:51 sí es una yo no lo sé porque llevo muchos años hablando con con con todos los psicólogos de los cuales Dios desde tu menesteres a esto se lucha llevamos muchos años porque ha sido muy duro la verdad hubo una época que incluso no quería vivir sea

Voz 1 09:28 no quería vivir entiendo Carmen que tiene que ser difícil momento actual porque el chico chicos un adolescente y claro usted ve que tiene una vida social en fin que se sienten más pleno pero por otro lado las preocupaciones aumentan me pregunto Carmen sino podrían asesorarles los formadores de este de esta asociación con la que han contactado

Voz 2 09:56 sí pero si había alguna forma adora su tutora que una chica fantástica que que conocían muy bien su forma de evitar ir de momento pues se marchó a pero ahora soy otra persona con la que no tengo ningún contacto con ella hemos hablado por teléfono varía tres hay chica pues si era vamos

Voz 1 10:36 era una radio Carmen vamos a pedir a los oyentes si alguien ha vivido algo parecido como siempre que colaboren llamo

Voz 2 10:47 es muy duro porque de verdad que no el síndrome autopista siempre está bien no he pegado bien vale pero esas personas Yemen es una forma de ver la vida o sienten de forma diferente hay mucha gente que no lo sabe nadie lo entiende

Voz 1 11:25 Carmen muchísimas gracias descanso usted gracias por el esfuerzo gracias por haber hablado con el programa