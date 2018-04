Julián: "En este país no se tolera una reina culta y con carácter"

Voz 1 00:00 pues vamos a saludar a Julián que nos llama desde Alicante gracias Julian por llamar

Voz 2 00:05 hola muy buenas noches

Voz 3 00:07 no me he llamado era justo en el sentido contrario a lo que se ha dicho todo lo que me parece que es abierto la deuda y que mucha gente que se la tenía jurada esta mujer ahora me sale el término pobre mujer por no sé un error yo creo yo he visto las

Voz 1 00:28 no no estamos hablando de la Reina de España y doña Letizia bien

Voz 3 00:32 habría pierdes las circunstancias de la situación del momento y ellas se me aparecerá memoria muchas cosas primero en la famosa rueda de prensa a que es su presentación quién fue cortada por su novio fue ella Fue Felipe quien la interrumpía ya reclamó su derecho a opinar y a hablar sin ser interrumpida

Voz 1 00:56 interesante

Voz 3 00:58 no no es que mire usted porque además más de un periodista lo ha resaltado me parece que hay un sustrato de machismo contra una

Voz 2 01:06 ha dicho darse de con la que yo siempre me he identificado si les digo una cosa muchos socio

Voz 3 01:14 los dos yo no soy monárquico nunca lo ha sido no aparte de poder hecho de que se diga que tenían Sofía lo trajeron la transición de la transición la hizo la izquierda y en la calle y en la calle Adolfo Suárez de actuaba según el globo sonda según la presión de la calle el Rey también pegado bueno esta mujer que se ha hecho a sí misma que ha sido la única de la familia que ha trabaja actualizado la imagen de la monarquía ella ha establecido una sintonía entre la calle la monarquía porque no creía ella no ha ido a Juana a cazar elefantes e ni está implicado en el caso Nóos como otros miembros de la Familia Real más yo leído crónicas periodísticas en las que se dice que que en una ocasión yo con lo que más de una mantuvo el admirador versus Suez duró reprochan a su suegro los fríos que su suegro que eso yo sí que lo visto en el en vídeos que circulan por Internet los suegro que su suegro Juan Carlos le ha hecho a la Reina Sofía pero pero humillaciones en público a Sofía y ella se lo ha recriminado hoy ha salido en defensa de su suegra en más de una ocasión y que por un simple error se él esté masacrando están Benita mira yo que una cosa en este país todavía no se aguanta una mujer que tenga carácter negativo Ibiza la imagen de una mujer por el simple hecho temer cara

Voz 1 02:58 igual podríamos hasta a ampliar el país verdad esto es más generalizado de lo que parece

Voz 3 03:03 también te exactamente Illa tiene carácter temperamento yo creo que Felipe la lotería porque una mujer con la que se puede hablar con la que se puede viajar que le regaló un libro como primer regalo de compromiso le regala un libro de Mariano José de Larra osea un detalle cultural sea sabe leer ir bueno yo creo que es la típica mujer con la que cualquier hombre no que unos Nos creceríamos con ellas lado sea que me parece que tenga carácter yo reivindico el derecho de cada madre intervenir en cualquier situación ya mi qué quiere que diga no me gusta la imagen de la Reina Sofía nunca me ha gustado eso de una aguanta cuernos profesional me parece indigno y machista simplemente me es que esto es un poquitín indigna o en que el atajo de fachas que le han ido atacando toda esta noche pero con un sustrato de mezquindad tremenda que me parece fatal estoy encendido

Voz 1 04:09 Julián gracias por expresarse también libremente como el resto un abrazo y que descanse