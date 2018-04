Errejón apuesta por un gobierno interino para Madrid

Voz 0799 00:00 qué tal buenos días confirma que Podemos votará

Voz 1727 00:02 Labor de la moción de censura del PSOE contra Cifuentes con Gabilondo como candidato aunque no vaya a salir adelante

Voz 0799 00:09 claro yo creo que la presidenta de la Comunidad Madrid Cristina Cifuentes perdió una oportunidad de explicarnos la verdad y se dedicó a insultar en una huida hacia adelante creo que es algo que aporte más explicaciones de momento me demuestra ser merecedora de la confianza de los madrileños y que creo que la ciudadanía está clara no queremos pasos es que seamos capaces de cooperar para la regeneración democrática y en ese sentido el PSOE el Partido Socialista ha dado un paso adelante nosotros siempre hemos manifestado que estamos por eso ideas sin sin exigencias tenemos muchas coincidencias pero estamos de acuerdo hay que apoyar esa moción desmesura hay pueden contar con nosotros aunque no

Voz 1727 00:44 haga adelante les decía ahí es que Ciudadanos no garantiza su apoyo insisten en crear una comisión de investigación como interpreta esta posición de Ciudadanos

Voz 0799 00:55 yo creo que Ciudadanos está en una posición complicada porque tiene que retratarse y tiene que explicarle a los madrileños porque no fuerzas políticas que somos diferentes en otras cosas no podemos entendernos y cooperar para asegurar pues que la mentira no queda impune a mí no me parece mal que hay una comisión de investigación pero al margen de que se desarrolle la comisión de investigación tenemos serias dudas sobre la credibilidad de la palabra de la señora Cifuentes así que Ciudadanos sí está por la regeneración democrática y puedo asegurar la confianza la credibilidad de nuestras instituciones distintos representantes pues yo creo que debería ponerse de lado la regeneración no del AVE una señora aquí Cifuentes que hoy se ha dedicado a insultar medios de comunicación a periodistas a los partidos de oposición que sólo le estamos pidiendo la verdad ciudadanos yo espero que reconsideren su posición y que se sumen a la posible a la regeneración o no para hacer un gobierno el Gobierno del cambio llegarán en las sede de diecinueve para hacer exclusivamente un ejecutivo de higiene democrática que asegure que las siguientes elecciones son limpias

Voz 1727 01:54 y en ese Ejecutivo debería estará alguien más que el PSOE

Voz 0799 01:59 no conocen en detalle la propuesta de Partido Socialista aunque yo he podido hablar con con con Gabilondo y también con su secretario general Cox Manuel Franco tenemos compartimos la misma posición no se trata de conformar un gobierno porque eso sea diecinueve con el voto de los madrileños las próximas elecciones autonómicas se trata de un Ejecutivo casi de transición casi interino para asegurar la higiene democrática ahí nosotros no vamos a tener exigencia residió yo creo que hay que yo el otro día los artículos el país hay que aprender a cooperar y en ese sentido hay que aprender a volver a poner los intereses comunes de la ciudadanía por delante de los cálculos de partidos a mí eso me parece una cuestión menor creo que estamos de acuerdo en lo fundamental que es que la mentira no puede quedar impune y que hay que dar pasos y cooperar para la regeneración para que tengamos una presidenta de quién fiarlo madrileño

Voz 1727 02:47 y por último si eso no ocurre si finalmente Ciudadanos no apoya la moción de censura la señora Cifuentes continúa al frente de la comunidad en qué lugar quedan las instituciones la universidad la propia presidencia si es que no se resuelven de una vez todas las dudas que ayer no resolvió

Voz 0799 03:06 creo que queda comprometido esa quizá es uno de los mayores riesgos de los que no se habla no es la supervivencia política de la señora que cuentes a la que yo lo persona no le deseo ningún mal pero sí que sería una presentadora que no podamos fiar de cuya palabra nos podamos fiar lo peor es que se extiende la sensación de impunidad la gente paga los másteres dice fuerza y trabaja mucho indoor pasa dificultades a veces para conseguir determinados objetivos que se extienda la sensación de que quitó da igual de que los de arriba se salen siempre te da subir nunca pasa nada yo creo que es nocivo en general para todos pero ojo eso no Gazol adelante de patas muy cortas si las señoras que cuentes cree cada un carpetazo a la cuestión con esa huida hacia adelante yo creo que se equivoca hoy tiene menos credibilidad que ayer y creo que este es que esto es un mal camino apuntaba

Voz 1727 03:52 Íñigo Errejón gracias buenos días