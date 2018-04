Las Noches de Ortega: Marcoan apuesta por lo social (07/04/2018)

Voz 1 00:00 buenas noches

Voz 2 00:05 las no

Voz 1 00:09 luchas Gili

Voz 3 00:12 hola buenas noches audiencia de la cara

Voz 4 00:28 que yo aquí estoy

Voz 3 00:34 cuando nosotros un ratico hablar a personas muy agradables eso estoy aquí dice estado preciosa canción

Voz 1 00:53 yo no Cher Mercedes no

Voz 3 00:57 entonces pero ya no es hacerle esta si éste de esto ahí venga

Voz 0684 01:19 el plato odio es entusiasmo compromiso información y comunicación apuesta por lo social magia la radio es la vida la radio es este tiempo que ahora empieza en la sintonía de la Cadena SER iba a prolongarse hasta el punto Radio de la voz de la madrugada la dio excepto que oyes perla Claudio también eres tú por qué sintió esto que hacemos esta noche me siento vivo esta noche me siento energético Martin todo el ciclismo de la radio si me quitas el limbo de la Claudio Matas en la radio es la droga que de por en las la radio eres tú la Claudio las colas de llamadas telefónicas de persona Chris hablar conmigo es una canción

Voz 5 02:44 no no tengo miedo

Voz 0684 02:47 dedicado alguna persona algún familiar herido Tadeo Barrena por qué siempre hay un familiar o un amigo un que tan lejos ahora mismo y quieren Mercadona relato

Voz 6 03:09 si tú llamas IP un avión la pónganos la pincho

Voz 0684 03:13 y esa personas grafitis

Voz 7 03:19 llama Conchita Conchita anoche no muestra Conchita es una mierda eso porqué hijos

Voz 8 03:28 pues porque hace ya siete años que no veo a mi hermano ya fue Alemania me gustaría dedicarle una canción

Voz 9 03:38 el caos actual malo pese a mi ahijada tu huerto

Voz 8 03:50 que te de España para que vuele de de su tierra

Voz 7 03:54 está muy lejos pues para tu hermano aunque están Alemania Hipatia ese acuerdo en España la banda Somewhere además

Voz 10 04:01 soy hija tras quemar cuanta ahí está su nombre para que Dios te bendiga Conchita los temen de Galp y actuó en mano que empiezo las clases hasta gracias

Voz 11 04:14 adiós hija

Voz 6 04:20 es duro de aquello parecía Tía Tula de Dios está lejos de su tierra toda la joven su familia lejos de su gente valga esta copla la película El exorcista el su hermana dedica pasa saber que al menos ella le quiere Ile echa de menos continuamos en directo aquí en la Cadena Ser esperando que nos llamen

Voz 0684 04:46 ha puesto ser skate agua

Voz 6 05:00 vaya viaja con la imaginación la máquina

Voz 0684 05:08 todo venga el conjunto llámame

Voz 7 05:34 Amal medios labio llama a tus seres queridos

Voz 3 05:43 la paja

Voz 12 05:50 diré

Voz 0684 05:58 hoy

Voz 13 06:01 eh

Voz 7 06:09 nos llama Macía de de Ciudad Real una tía buena noche dijo a quién quién es delicada cancioncilla Matías

Voz 14 06:18 bien bien con que se han ido a vivir fuera así si los echo mucho de la mano

Voz 7 06:25 ante Shanghai o vivir tus hijos Matías

Voz 1763 06:28 tiene

Voz 15 06:29 la última fase en la que en lo que antes era dar todo de mí todo el Torta cuántos hijos pierde cuatro

Voz 16 06:40 me eh

Voz 7 06:42 cómo es que se han ido a Burkina Faso gente cuatro hijo Matías

Voz 1763 06:46 pues mira porque se metió en trece dejabais esa Meetic y ellos son muy de de pensar algo y hacerlo no ahí metido dentro de la isla a ir a Burkina Faso ya examinó estaba trabajando allí están trabajando ahí tan tan mareando

Voz 15 07:03 no jugaré mareando mareando

Voz 1763 07:05 pero hay putas juventud sólo nada que además hay que van a hacer que da cuenta todo el mundo de mano ahí me imagino a Yemen

Voz 16 07:19 en ese país africano y me da me da penita chiquillo en ese país y ha publicado lejos del Islam chií los echado de menos corazón siquiera que emula canción sí capos

Voz 7 07:36 como a tu hijo que canción que pongamos a esa juventud decapitada

Voz 1763 07:42 me la puntera de la cómo de malos modos lista malos listos para nacieron muy bueno

Voz 6 07:51 mira que aquí está sonando Patti Lolita cliente cuatro hijos que tiene en Burkina Faso

Voz 15 07:59 gracias de puta juventud

Voz 0684 08:08 Hacienda

Voz 12 08:13 eh

Voz 6 08:13 qué duro debe se tiende a su cuarto hijo maleantes en Burkina Faso el anteriores rodeado de personas de color se tener esa cliente cuarto partes de su ser

Voz 1119 08:33 pero va chiquillos esta canción va que sepan que su pacto

Voz 0684 08:38 de ellos la mañana su día

Voz 14 08:56 me me acabo de sacar como usted me dijo que me que me acabo de de defecar encima

Voz 1763 09:04 es que me he emocionado yo las emociones las tengo algo alterada emocional merece como territorio de las emociones en mi caso se expresa de un modo poco poco convencional

Voz 7 09:19 tuvo emocional T exacto siempre no va por la vía convencional no daba la emoción tuya ya se expresa por territorios y ignoto no creo entender por expresan palabras muy poco oye si como aclaración una ola la madre de los chiquillos

Voz 1763 09:46 estas son cada una relacionado de un modo distinto con fecha amigo Burkina Faso con los críos vendidos sean deprimido y están auto medicado con la que vivo ahora pues se se ha quedado conmigo

Voz 7 10:02 no tú has tenido mucho éxito con las mujeres veo no me me así un español casado yo hay echar el ojo a la hembra ahí en cuanto va a Chavalón no ha conseguido no actuar eso está muy bien hijo eso está muy bien no que

Voz 16 10:21 que la estandarte de España con lo procuro

Voz 7 10:26 por eso feliz feliz

Voz 15 10:30 depende de lo que entienda

Voz 1763 10:31 felicidad Marco Antonio yo en ocasiones noto en en el pecho una suerte de alegría

Voz 14 10:37 pero muy difusa mal con Toni una especie de de hilo invisible

Voz 17 10:42 que me une pueda a una especie de felicidad

Voz 14 10:46 está en esto es lo que siento

Voz 7 10:49 vete a la mierda Matías

Voz 14 10:51 que es

Voz 7 10:54 no puedo responder me de un modo tan difuso alguna pregunta dijo te pregunto Asier feliz esto se con un uno no me vengas con hilos invisibles

Voz 1763 11:09 lo cual te defraudado

Voz 7 11:12 bueno no pasa tampoco pasa nada no no vamos a hacer sangre de largo que puramente gótico Matías un gran abrazo Ike regresen pronto Tous treinta y cuatro hijos de podio ignoto

Voz 1763 11:29 el mal estado de salud te saluda pues saludo a Cándido Méndez UGT Candido Mendez el sindicalista España

Voz 0684 11:39 lo conoce por suerte no lo conozco por suerte no me acuesto gracias buenas noches y en Lejos de la tierra

Voz 1119 11:54 le he echado de menos te gustaría enviarle de tercer la magia de las labio una canción en forma de guiño para decirles seres queridos os recuerdo pienso impuso kilos la Claudio pueda ayudarte a ello nada más te es que llamarme ICIT quién está lejos a quién echa de menos que canción quienes yo que la pongo está la magia de la digo coño

Voz 18 12:23 algo general a cuando un amigo

Voz 0684 12:27 se ha ido un amigo o familiar se se queda uno

Voz 6 12:36 cuando se le va lejos de la tierra un hijo un padre y un hermano un fan medial es como si te arranca del con la Claudio lo entiende que estar Claudio ha hecho una apuesta por lo social yo marco en torno a Hitler

Voz 19 12:58 ha hecho una apuesta por lo social social otros socia yo hecho una apuesta por lo social y a todas las personas que quiero ayuda tengo Apolo que sufren porque tu el corazón nada tienen que llamar dio por pómulo les ir poco Natació dio de los sentimientos

Voz 20 13:32 con el himno de España le vemos a nuestro siguiente amigo comunicante que sin duda que ha dedicado una canción algún familiar que está dejó Lorenzo buenas noches buenas noches te cuentan Loles

Voz 14 13:49 mía poca cosa escuchando el tránsito

Voz 7 13:54 con la sensación de que en nada

Voz 21 13:56 bueno que yo pueda hacer

Voz 14 13:58 no tiene sentido porque nos vamos a morir todos

Voz 7 14:01 pues exactamente dijo si así

Voz 14 14:04 la vida es efímera pero bueno a parte de eso todo bien clarito una canción sí que quiero dedicar una canción a mí ser malo

Voz 15 14:12 cuántos tienes nueve nueve mano

Voz 7 14:18 han ido lejos Sanyo viejos amigos ha

Voz 14 14:20 a vivir a la Penín a la península del Labrador Iain Canadá yo estaba ahí en ese manido a la península del Labrador

Voz 7 14:32 a en su lado hablados Sami Nair

Voz 14 14:37 problemas para para huir de mayor yo les digo siempre lo los problemas lo vais a llevar allá donde vayáis vayan no me hacen caso que son cabezones

Voz 7 14:47 cada vez cometido el Molinón no entienden tu argumentación

Voz 14 14:51 no no entienden me argumentación mira que yo les antes de que se fueran a la península Labrador lo coge dos reunía los nueve y le dije

Voz 15 15:02 estos problemas se va a ir con vosotros cuánto tiempo hace que es amigo a península del Labrador tu nuevo disco bendito cómo está pero no les llamas no no le llaman tampoco se ha perdido la comunicación de manos totalmente esa partida esa comunicación manos lo casi hecho sabe mal pero tú sabes él él

Voz 7 15:40 edificio moral que has tirado por el suelo tú sabes bueno la estructura familiar lo que hay que cuidarla tú no las cuidado

Voz 15 15:51 no fue una cosa por otra pues lo latino

Voz 14 15:56 en cierto modo sí

Voz 7 15:58 en cierto modo se acumula tanto asco en miseria lo mismo Kenny vomitando me quedaría tranquilo tanta asiento pero aún así aunque yo desde ahora y hasta el fin de los tiempos no se quedaría a mi organismo sosegado pedazo de cero

Voz 15 16:23 más tampoco me llama a mí ellos ritos lo bueno nunca tarde qué canción que dedicarle a la península del Labrador

Voz 14 16:39 a hermano en tierra extraña dada la canción que idea cual idea idea cual idea de Pinos dan yo

Voz 7 16:51 el compañero del del del control central bastaron

Voz 15 16:59 me buscando buscando eludir

Voz 7 17:03 con el vinilo ha padecido lo tenemos compañeros

Voz 14 17:07 a ver si esto ya ya lo tenemos

Voz 7 17:10 con tus hermanos que amamos

Voz 14 17:13 no no no olvidado ya queda no

Voz 15 17:18 luego nos quejamos

Voz 7 17:21 estamos Portia todo las estructuras Morales si estamos actuado solo digo vídeo que configura

Voz 15 17:30 aquí no me ha entonaba mea culpa Batum nueve hermanos que de Aqualia

Voz 22 17:41 si bien la música moderna sonando para abusó todos que esos nueve hermanitos

Voz 6 17:53 también un labrador se muevan el esqueleto Pino yo ideas

Voz 0684 18:00 he dicho nada nunca iba a aguar

Voz 23 18:12 Leo con era estático la hembra nato

Voz 24 18:20 el pleito peligroso pues no todas las gira

Voz 0684 18:28 actor

Voz 25 18:30 oye sino esto

Voz 7 18:39 Lorenzo visualiza hasta ahora mismo a tu no haber monegasco moviendo el esqueleto turismo moderno de esta canción que hemos llegado directamente desde el extranjero

Voz 15 18:52 los que has visualizado tengo

Voz 1119 18:54 cuesta tú tu tu mente tu mente es capaz de hacerse una imagen mental de esos nueve cerdos moviendo el esqueleto en eso

Voz 7 19:03 la labor humana es capaz de ello

Voz 14 19:06 bicis perfectamente era para mí

Voz 15 19:09 capas un poco los ojos si lo lo veo estaba cuáles eran hace cuarenta años cuando se bueno por qué no

Voz 14 19:18 no he recibió fotografíe recibió grafismo alguno no no no recibió grafismo alguno de ellos yo desconozco cómo estará me me

Voz 15 19:32 el aspecto físico no tener grafismo bueno se pero veo lo dijo Alito tal como eran de chiquillo

Voz 1119 19:40 qué pena no teme grafismo de cuanto varias tu por tener una imagen gráfica de sus calas en las podido quedar ya estuvo para tener darías todo tu dinero quedarías Darias los brazos y las piernas Eladia cuentos me queda queda días haría genoma

Voz 14 20:03 este hombre no me dices que me que me que me meterán para pelo

Voz 7 20:09 yo sabes que para mí la toalla dio el dinamismo para mí mismo y es está Concepción que yo tengo verla a dio bueno a mí me puedo llegar a ser un poco desagradable lo tenemos que dejar aquí aunque me parece

Voz 15 20:28 pues que a buen seguro que tendrás cosas que hacer

Voz 14 20:35 no tengo nada que hacer poesía esperar la muerte dejar pasar el tiempo quedarme aquí en la casa

Voz 7 20:46 que las dando vueltas

Voz 14 20:49 en cuando a la nevera de a coger un poco de caña de lomo chóped algo

Voz 7 20:56 mira haciendo otra cosa

Voz 14 20:59 pues dejaré pasar lo que queda de noche mira mi mi mañana pues tres cuartos de lo mismo pasa quema vaya haciendo viejo y me muera eh

Voz 23 21:11 es un plan de verdad de Belloso Pla como maravillosa

Voz 7 21:22 los hijos sigue con tu vida llama cuando quieras hijo

Voz 23 21:32 algo él llama de vez en cuando a tus hermanos nombre

Voz 7 21:35 es una curva vais

Voz 26 21:42 sí

Voz 27 21:51 no no

Voz 26 21:54 la abusó tubos nada

Voz 0684 22:05 Sotos soy para mí eso ser queridos que lejos a lo dedico

Voz 7 22:12 sí

Voz 29 22:16 hoy le antes

Voz 7 22:24 desde Vigo lo llama Carmela hola cómo estás Carmela jueves Engracia diez personas lejos a las que dedica un disco Cuéntame quieres personajes dijo

Voz 14 22:37 son unos amigos míos

Voz 7 22:41 vaya quiénes son eso no no te pregunto qué que es todavía te pregunto quiénes son esos amigos no no no

Voz 14 22:49 no son los amigos son los

Voz 15 22:52 tus amigos siente muy amigo del grupo música sagradas

Voz 7 23:01 de todos los integrantes del grupo música no

Voz 14 23:04 Promises Home home con mi familia quiero como más más que nada

Voz 7 23:14 vaya conocemos llegaba

Voz 14 23:16 la Copa pero con con con navajas por cuestiones de una reyerta de tierras en cambio unos bises han portado Siem dos bicis de la familia que yo he lascivo

Voz 7 23:28 tu familia elegido

Voz 14 23:31 sí es que me ha sido dada pero los bicis es la familia eh

Voz 15 23:35 si te Sanyo lejos

Voz 7 23:43 ya antes me preguntas qué canción le quiere dedicar a tus amigos los Luvis me gustaría insistir en lo que me rito de tu ser malo no que discutir este por un de una reyerta de Pierre Balmain

Voz 14 23:55 a navajazos

Voz 7 23:56 eso te has limpio pero no es hermoso eso también eh Carmelo como no pregunto no no es no es hermoso eso de aunque haya pues cosa no pues pues está la de conocer más Nico puedo yo muy bonito aunque haya nada baja por medio la familia la familia aunque haya arma blanca eso una cosa que todo de saber Carmelo Dimas tanto aunque haya arma blanca de por medio la familia en la Familia eh tú lo tienes que prefería algo bicis antes que a tus hermano mucho en la bajada Focus hayáis son navajazos que se daban porque entre el esto al Mela tú me parece muy bien que quiera salgo bici la amistad está bien amistad es una cosa muy no saben pero también tiene que crear tus hermanos

Voz 14 24:49 me da lo mismo esto que tú me has techo ya dos donde aunque aunque no lo a navajazos si es que no son esas cosas que si no te las van recordando no cae

Voz 7 25:05 acción que dediquemos a tus amigos lo Villarejo

Voz 14 25:08 pre cada extra toda vez que se teme que ya pasó irreverente

Voz 7 25:15 el verso de la canción de Llach mete

Voz 30 25:19 vamos a mira hasta sonando que todo pido sólo compañero técnico que han ido a buscar el vinilos rápidamente

Voz 8 25:27 hay una gran profesión no de la Academia es una cosa que sí

Voz 7 25:40 sí

Voz 31 25:44 me di yo nunca voy porque él siempre sin Rafa me contó que yo sola me Lincoln

Voz 7 26:12 me siento tan identificado con muchísimo porque yo he recibido mucho pago

Voz 8 26:22 está tiempo Marco Antonio jamás Abre tu corazón abres tu corazón ahora que tú no tú también tienes estrecho que se te oiga

Voz 7 26:28 no no no tengo una misión aquí en la voz yo no tengo que ser aquí el único protagonista

Voz 0684 26:40 no no

Voz 32 26:50 bueno más Antonio cuento a trece Ander

Voz 15 26:52 acción inversa escuela

Voz 6 27:01 es que lo oyente de la que además son especiales yo quiero mucho a todos tus daría la vida leyendo hay de entusiasmo el pecho y el corazón es verdad que estamos aquí hemos hecho una misión hermosa ya os he dicho yo principio que yo he apostado en la Claudio me moriré apostando por los rodearon la he leído amigos el que viene yo no sé si estaré aquí o estará Juan Carlos uno de los no aceptaremos un mando un beso muy grande con la sensación de verdad un programa Nico hemos dado participación a muchas personas que se sienten solas poniéndoles un disco a sus seres queridos

Voz 15 28:11 que tu bueno muy bien descaro