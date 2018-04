Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos Cifuentes disipó ayer cualquier duda su máster no fue limpio en el mejor de los casos disfrutó de un escandaloso trato de favor la presidenta de Madrid sigo al pie de la letra el plan de fugas del Partido Popular para cuando le piden explicaciones por alguna irregularidad negarlas con firmeza no aclarar nada enfadarse mucho endosar el muerto a otro ni presentó el trabajo final ni el acta en teoría del dos mil doce sospechosa de haber sido fabricado hace veinte días ni siquiera aclaró algo muy facilitó que fórmula alternativa pactó con quién para saltarse la asistencia presencial a las seiscientas horas del máster como no explicó dichas siete claridad es en absoluto el toro ha pasado entero y sin lidiar a la Universidad Rey Juan Carlos a la que la presidenta de Madrid tras lavarse las manos a encastado íntegro el problema la Universidada ya está en ello con la investigación encargada los inspectores externos por la Conferencia de Rectores y es a ellos a quienes va a corresponder decirnos no sólo cómo ha funcionado la Rey Juan Carlos sino si la presidenta de la Comunidad nos ha mentido o unos ha dicho la verdad ellos tendrán que darnos la respuesta es que ayer se negaron se negaron de forma tan manifiesta que era inevitable que la Asamblea reaccionara el PSOE con una moción de censura para la dignidad aunque no prospere que no prospera la porque la llave la tiene ciudadanos que ladran mucho al PP pero que nunca le muerde en todo caso para Cifuentes Se trataba de salvar el día y lo logró cumpliendo literalmente el primer mandamiento del Partido Popular en apuros ganar tiempo ya puede ir a la Convención de Sevilla a ser aclamada como una heroína por los suyos pero se equivocará si cree que esto ha terminado esta misma mañana el Confidencial publica nuevas y altamente comprometedoras mentiras lo dicho con lo que ayer contó no contó Cifuentes disipó cualquier duda su máster no fue limpio en el mejor de los casos fue un escandaloso trato de favor