La institución al barro, si yo me salvo

buenos días dicen en el PP que Cristina Cifuentes sobrevivió ayer a su comparecencia en la Asamblea de Madrid para hablar de su máster que digan eso es una buena muestra de donde tiene colocado ahora mismo el partido en el Gobierno su nivel de exigencia Cifuentes no dimite ya admitió ayer que no asistió a las clases ni a los exámenes dice que lo pactó con los profesores pero no hay prueba de ese permiso por escrito no aclaró tampoco como la evaluaron sigue sin aclarar el baile de fechas sin encontrar su trabajo fin de máster y los documentos que enseñó son los mismos que ya exhibió el primer día que no demuestran nada porque es la veracidad de esos documentos lo que está en duda permitió cierto desprecio sobre el valor y la importancia que tiene para ella un máster que cuesta mil seiscientos euros porque lo hizo entonces el resto de su intervención fue la habitual exhibición de sonrisas altanería teorías de la conspiración golpes de pecho lo peor endosar a la universidad la única responsabilidad de lo que está oscuro que es todo todavía la institución al barro si yo me salgo Fin de la cita hoy hoy declaran en la investigación interna de la universidad las profesoras que firmaron su TFM y hace sólo una hora El Confidencial ha publicado que ya no es que las firmas sean falsas es que esas tres profesoras nunca se reunieron que no hubo tribunal para calificar ese presunto trabajo final ayer Cifuentes decía