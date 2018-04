Carmen Caffarel: "Espero que al rector no le tiemble el pulso para limpiar las manzanas podridas"

Voz 1727 00:00 Carmen Caffarel muy buenos días hola

Voz 1 00:02 de Carmen Caffarel es catedrática de Comunicación

Voz 1727 00:05 en audiovisual en esa universidad la Universidad Rey Juan Carlos que ha pensado esta mañana cuando El Confidencial publicaba que el Tribunal del trabajo fin de máster de Cifuentes nunca se llegó a reunir

Voz 1 00:18 bueno pues ha venido a mi admirado bueno más sobre el el número muy grandes dudas que tenemos que les trabajamos en la Universidad Rey Juan Carlos en universidades supongo sobre el procedimiento que se oscuro que sino explicable en términos académicos los profesores estamos absolutamente convencidos de que sabemos cómo se hacen las cosas y porque les hacemos realmente Ll

Voz 1727 00:45 porque las hacen habitualmente bien saben que lo que ha costado en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha hecho así

Voz 1 00:54 es que he estado muy raro no en nosotros para empezar para cambiar notas tenemos que hacer un procedimiento mucho más pautado que suponen que firmar al lado de adaptar rectificada hay una petición formal pero máxime en este caso cuando el acta estará cerrada así haya más de dos años no es ni siquiera o personal de administración esa tradición sólo puede abrir un acta porque entre otras cosas que eso fuera ir los expedientes de los estudiantes españoles objetos muchas veces pues yo pasé un no la mayoría que alguien descubriera tener es mucho más garantista pelos caminar para la que estudiar que pueda ascender el trabajo fin de máster precisamente temo que comer todo ha aprobado con lo cual si pensamos realmente que hubiera habido error son dos errores en dos momentos el primer error la nota de la asignatura la que forma parte del máster tendría que haber sido subsanada pararse después ella pudiera ir el máster y después de producirse otro ahorrado tenía que haber sido subsanada en otro momento o en otro tiempo de otra fecha no pueden conseguir las dos porque lo que es impensable es que alguien pueda leer en las torciendo tiene programadas todas

Voz 1727 02:14 la Pulga

Voz 1 02:16 apostó un poco en entredicho la labor del personal de administración servicios y profesorado que cumplimos los trámites es como hay que hacerlo y además garantizamos viene hacer también de los estudiantes que Fandi por sacada de sus notas lo hemos empezado por semana Alaska está muy preocupado dije cuando hace lo primero que me decía en el Carmel es que nosotros no lo estamos

Voz 2 02:44 claro claro claro y cada Méndez

Voz 1727 02:51 hemos recibido por cierto en comunicado de los representantes de los estudiantes de universidades públicas madrileñas diciendo exactamente eso que Carmen Caffarel acaba de decir que están muy preocupados y que piden que se esclarezca todo cuanto antes Cifuentes insiste en que pactó con los profesores métodos de evaluación diferentes a los del resto de los alumnos ajustados al tiempo y la disponibilidad que ya tenía en su trabajo como delegada del Gobierno esos métodos de evaluación diferentes en caso de darse esa especie de dispensa de ir a clase en un máster que exige el ochenta por ciento de clases presenciales tienen que dejará alguna constancia documental el profesor tiene que justificarlo de alguna manera

Voz 1 03:31 hombre por supuesto bueno primero lo que espera sea su procedimiento pautado reglados un estudiante puede pelirrojo se tiene un él expedido por la Universidad donde consta que en esa en esa asignatura está dispensado de así que al profesor que el cafés orgullo ser otros métodos que sepa

Voz 3 03:53 él tiene que existir un

Voz 1 03:56 dijéramos una conversación entre el profesor y el estudiante y yo por lo menos es una práctica que no la ha hecho nunca un porque me parece además profundamente injusta tres las estudiante que pagan y asisten con mucho esfuerzo probablemente porque muchos de ellos trabajan también labores a las presta especial con además en un ochenta por simple porque Dzhokhar ponerla nos invade Lali Cano entonces cuanto menos un trato de favor hábil no tendría que haber constancia de correos que él se escribe los puntos profesores alumnos trabajos alternativos pues que no hay nada en la palabra contra los contra nada

Voz 1727 04:39 Carmen Caffarel como sedes anda este camino desde el punto de vista del prestigio de esa universidad que se puede hacer para reflotar el prestigio de una universidad que se ve arrastrada en este momento por el comportamiento creemos que de un grupo reducidísimo

Voz 1 04:54 sí esperemos que sí afortunadamente pega grupos redirigido bueno vamos a ver somos mucho los profesores contamos professore personales de la caja incluidos alumna muy muy preocupados por este tema la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos I ya jugar mucho tiempo que está al impedir empezando por la plagios de el anterior rector en fin estos son uno para no siempre aparecemos en los nervios por cuestiones que en Paranal a hablar de la calidad de la docencia de la bondad de la investigación entonces a juicio oral al Helen comentado con otros compañeros la voluntad Merindad estuviera estar depilación presea clara contundente transparente que al rector no le tiemble el pulso a la hora de tomar medidas medidas drásticas para limpiar en casada mira como dirían las manzanas podridas no ha Cinven que no vaya contaminando a otros procedimientos de la casa no hago Camila no agotar Mandela que de verdad el el la universidad somos muchísima que las personas que trabajamos piel que trabajamos día y noche que cumplimos la normativa que nos esforzamos sin cuando otros me digo todos alumnos personal profesores y lo que no ese retiró es que por las actuaciones de favoritismo puntuales todos nos veamos según Train y a veces me preguntan en quiere verse Bastad Partners elabora Fatah hacen dicen vaya en la Universidad de dos compatriotas del más

Voz 1727 06:39 creo justo

Voz 1 06:41 este y los estudiantes Quintano muy muy preocupados por la evaluación de sus títulos Carmen