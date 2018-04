Javier Maroto: “Las explicaciones de Cifuentes nos parecen razonables y suficientes"

Voz 1 00:00 Javier Maroto muy buenos días hola muy buenos días

Voz 1727 00:03 hablamos con el vicesecretario sectorial del Partido Popular usted pone la mano en el fuego por el master de Cifuentes

Voz 0893 00:11 la expresión poner la mano en el fuego es una expresión que ha quedado muy antigua pero yo no voy a rebosar la pregunta si el apodo traducir como si tiene mi confianza yo lo he dicho abiertamente si la tiene la tiene Ayerra tenía hoy la tendrá mañana precisamente porque a mí Cristina Cifuentes me parece un ejemplo de la política que a mi me gusta yo la he conocido afortunadamente de cerca es una política que se parece mucho a esos alcaldes de pequeños municipios de los que están todo el día en la calle que no rehúsan a un ciudadano que viene a quejarse que da la cara que resuelve que no tiene límite de horas el que tiene un discurso yo también me gusta especialmente contundente contra la corrupción por todas esas razones y muchas otras la dirección nacional de mi partido ha expresado públicamente el respaldo a Cristina Cifuentes

Voz 1727 00:57 vamos a escuchar a la presidenta del Gobierno de Madrid ayer en esa comparecencia que hizo en la Asamblea

Voz 0434 01:05 lo defendió de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro la defensa duró poco porque había un tiempo limitado es decir no la defensa no consiste ni mucho menos para quienes no lo hayan hecho en una lectura sino en un resumen en una defensa qué puede durar entre unos diez o quince minutos aproximadamente

Voz 1727 01:25 Javier Maroto Si se confirma lo que publica hoy El Confidencial no lo ha desmentido la universidad ese tribunal ante el que la presidenta dice que defendió su trabajo no existió no se reunió nunca y a las diez de la mañana a las profesoras que presuntamente lo integraron declaran en la comisión interna de la universidad si las profesoras confirman este extremo usted mantiene su confianza en la presidenta Cifuentes en relación con el máster no le pregunto por si la consideró una buena persona ni ni estamos hablando de la calificación moral que a usted le merece digo a propósito del master si esto se confirma este extremo que publica el confidencial que debería hacer la presidenta

Voz 0893 02:01 ustedes los medios de comunicación y además eso trabajo y lo hacen bien tienen más información sobre este extremo del que puedo tener yo pero la cuestión aquí la cuestión de fondo su me permitirá al grano es el siguiente debate y lo estamos haciendo entre todos medios de comunicación grupos de la oposición y Gobierno el debate que está de fondo y habrá mucha gente preocupa nada es esta pregunta estamos en un país España en la que hay universidades te conceden títulos que tienen toda la validez del mundo y que se obtienen sin aportar o acreditar los requisitos necesarios ese es el debate que a mí me preparo para no solamente por Cristina Cifuentes que sin duda es una persona mediática ya más un responsable política hay tanto caso lo especial sino por los miles de chavales que se estarán preguntando ahora mismo hay muchos padres que han financiado Masters por ejemplo esa pregunta me preocupa porque esa pregunta de fondo estamos en un país que tiene universidades que hacen eso porque yo quiero pensar que no yo también estudiaron Universidad y mucha gente lo ha hecho y aunque no lo hayas hecho da igual es el mismo sistema de que defenderé

Voz 1727 03:04 masters señor Maroto

Voz 0893 03:07 no yo tengo un programa de de fertilización pública que es una cuestión es un título menor al máster porque se hace en un año yo y además mientras el alcalde de Vitoria

Voz 1727 03:17 lo es irregular ciudades

Voz 0893 03:19 un un lunes cada mes ya había un mínimos de clase presenciales que había que mantener yo lo hice pero bueno no creo que las comparaciones sean oportunas o mejor dicho son odiosas sino no creo que eso ayude demasiado en el caso pero sí me gustaría si me lo permite añadir una cuestión adicional al respecto de lo que también está pasando aquí qué es el modelo de los partidos la defensa de los intereses de los ciudadanos yo no tira la evadir la el asunto del máster de gestión a Cifuentes pero la respuesta de los partidos ante este hecho en la Comunidad de Madrid ayer también dejó un mensaje evidente yo creo que es un lugar el mensaje de Podemos que siempre es cuanto peor mejor si hay que a una manifestación una pancarta una moción de censura ahí están ellos eso de pico porque cuando los asuntos preocupan de verdad uno está aquí lo digo a modo de anécdota pero yo he leído que Íñigo Errejón mientras estaba pasando todo esto en Madrid lo considera tan importante estaba en Bolivia dando una

Voz 1 04:19 conferencia sobre el populismo que pronto visto que han conectado con el antes hace un momento no sé si estoy aquí en Madrid consigue ya me gustaría saber

Voz 1727 04:26 señor Maroto yo cuando cuando tenga ocasión de hablar con el resto de los políticos de toda la Asamblea de Madrid le preguntaré por cosas diversas pero usted Cifuentes que me dice que me iba a responder si se confirma que el tribunal que ella dice que examinó presencialmente su trabajo fin de máster no existió que debería hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0893 04:49 vuelvo a decir no aludía a Podemos que iba a ser el partido está a continuación sino quiero tienen que se lo tome a mal pero me parece que también es parte de lo que ha pasado vía con nuestra primera su pregunta la situación del del Master de Cristina Cifuentes es una es una situación que ella ha dado las explicaciones que ha considerado oportunas lo hizo en la misma noche en la que empezó todo esto ayer para todos ustedes para todos los medios de comunicación de una dio una rueda de prensa donde pudieron hacerle todas las preguntas del mundo para nosotros las explicaciones que ha dado son suficientes y además añado de mi cosecha creo que quien realmente tiene un problema es el sistema universitario qué tiene que demostrar ahora porque se ha invertido la carga de la prueba si en España se conceden títulos signos sin las acreditaciones suficientes porque ese es el debate de fondo

Voz 1727 05:40 sin duda no le quepa la menor duda es algo

Voz 1 05:43 claro por eso me preocupa varias suele preguntamos a ustedes

Voz 1727 05:46 por por el por las universidades porque las de Madrid dependen del Gobierno regional de la que es presidente de la señora Cifuentes y es ella la que es objeto de esta investigación un que habría hecho ella claro si esta pregunta se la dirigimos a ustedes porque son los responsables de estas universidades públicas

Voz 0893 06:03 sí pero lo lo que muchos profesionales profesores están dejando sobre la mesa en estos días es que existen en situaciones específicas en las que el alumno pues no podía cubrir no se cambian los exámenes por otros trabajos si el alumno se puede matricular más tarde se hace ese tipo de cuestiones que están conoció no se hoy a través de esta de este caso concreto serán en otras universidades de carácter público privada de esta comunidad y de otras comunidades es el sistema en su conjunto yo no creo que la universidad con Carlos I sea la excepción a la regla o quiero pensar que no y en todo caso me preocupa ese debate de fondo y por eso aludía hiperactiva y no quiero que lo consideren como aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para tumbar a Podemos no lo hacía con esa intención pero sí me parece que el poner echar tanto fuego en el en el Pontón el fuego me parece contraproducente para el propio modelo también me parece que la posición del Partido Socialista de perder siempre las selecciones y a ver si a todas las mociones de censura que igual Gobierno da igual la excusa empieza a ser también demasiado habitual

Voz 1727 07:06 Javier el angustioso en Javier Maroto a que para el PP por resumir para no dar vueltas a lo mismo para el PP todo está claro en cuanto a Cristina Cifuentes ella lo hizo todo bien este asunto está zanjado esto es lo que me está diciendo

Voz 0893 07:19 lo que estoy diciendo es que ya dan las explicaciones oportunas que eso porque esas aplicaciones usan parecido razonables que me parece que la universidad que salió el primer día de decir que todo está muy bien ahora decido abrir una comisión de investigación interna bueno pues que se aclaren las cuestiones de procedimientos que opera la luminosidad porque el fondo de la cuestión Pepa creo que en esto estaremos de acuerdo usted que yo es que nadie puesto en cuestión la validez del título que tiene Cristina Cifuentes el resto de licenciados o personas con un grado

Voz 1727 07:50 no no pero lo que pone en cuestión es si la presidenta de Madrid tuvo un trato de favor no fuego más que yo

Voz 1 07:55 se hizo más por una cuestión perdona por dejación en en mi opinión razonablemente que podéis de la suya

Voz 0893 08:02 es lo que se ponen cuestiones si la universidad concede títulos que tienen toda la validez sin acreditar suficientemente los méritos para obtenerlo Ése es el debate de fondo

Voz 1727 08:11 yo como estamos a cuarenta y ocho horas de que ustedes celebren una convención esto provoca la lógica preocupación el partido lo que me interesaba saber es que efectivamente después de escuchar ayer a Cristina Cifuentes después de lo que hoy publica el Confidencial el Partido Popular mantiene su confianza en el máster de la presidenta en lo que la presidenta ha dicho sobre ese máster esto es así

Voz 0893 08:31 lo hemos dicho claramente si lo he dicho yo una vez más el día de hoy mantenemos nuestra confianza en la presidenta de la Comunidad de Madrid y queremos que las explicaciones que ha dado son suficientes

Voz 1727 08:41 que los problemas con ese ahora bien perdón sí sí

Voz 0893 08:44 sí habrá bien la universidad ha abierto una investigación para para ver qué pasa con los procedimientos que tienen esa universidad Dios pero pero lo digo de corazón más allá de la política o como miembro de un partido lo digo de corazón porque creo en el sistema universitario espero que las conclusiones sean que el sistema funciona espero eso de corazón

Voz 1 09:02 los pero también por los por los miles de personas que se han dejado los cuernos perdón con la expresión si estoy viario sacar esos exámenes en parece claro me parece que el no es completamente el sistema lógicamente en relación a la confianza ha reiterado

Voz 0893 09:15 sí por supuesto que sí lo he dicho en varios medios de comunicación en el suyo por supuesto lo repito

Voz 1727 09:21 usted cree que ella hizo el nombre nombres de la Bellavista

Voz 0893 09:23 son nacional no sólo en mi nombre propio la confianza en Cristina Cifuentes ayer hoy y mañana se mantiene

Voz 1727 09:28 como ella hizo el máster se lo Press lo defendió a su juicio todo esto está acreditado ir el titulo lo tuvo limpiamente cumpliendo con las reglas que marca en la universidad

Voz 0893 09:42 Ellos son sólo está X ustedes somos es decir ustedes usted a modo de resumen yo lo que he dicho es que ya ha un título que tiene toda la legitimidad del mundo y que los procedimientos para obtenerlo entiendo que también son bueno lo ha dicho ha dicho ella lo los tengo yo también los procedimientos son legales oportunos el debate es ahora si esos procedimientos es decir si se puede sustituir la presencia de estar en clase por una selección personal de trabajo de la persona que muchos muchos estudiantes que son trabajadores y que no pueden acudir hice les cambian las horas presenciales por otras cosas todo ese modelo que ya está generando tantas sombras y sospechas que no es el régimen general porque sólo es solo esa excepcional para casos determinados es lo que está generando muchas dudas y yo las entiendo pero son los que debe aclarar las llamas a explicar se hace de forma oportuna con los requisitos oportunos y eso es lo que pienso y eso es lo que defiendo

Voz 1727 10:38 el cargo el cargo público creo que utiliza ese procedimiento presuntamente irregular que estamos describiendo no tiene ninguna responsabilidad

Voz 0893 10:46 es que eso es lo que yo trato de explicar que no sé si lo estoy consiguiendo Pepa es que en mi opinión que un alumno pueda no estar en las en las no hacer todas las clases presenciales cuando está justificado por por su trabajo por o o porque lo quiere sustituir acreditando después otras otras dos documentos haciendo otras funciones si era si la Universidad de conceder el título a habiéndolo hecho yo doy por hecho que es porque existen razones objetivas y rigurosas para que eso sea así porque de otra manera sería sería proporcionar un título de forma irregular o regalar un título a una persona yo hasta donde llegaron nadie está cuestionando que la Universidad Juan Carlos I regale los

Voz 1727 11:27 vamos a esperar a ver qué dicen hoy las profesoras que declaraban vamos a esperar a ver qué dicen las profesoras que declara ya me dice usted esta claro eh que en que siguen defendiendo que Cristina Cifuentes actuó limpiamente una cosa una cosa quiero contarles señor Maroto digo porque me lo ha dicho aquí al comienzo que usted no tiene un máster ojo lo que en su biografía la que figura en la web del PP dice Máster en Gestión y Administración Pública en el IES

Voz 0893 11:52 Grapos cheque en la página oficial del Congreso lo pone claramente pone P G que es

Voz 1727 11:57 esta esta es la oficial del Partido Popular en la que

Voz 0893 12:00 sí yo yo me dejé yo por la página al Congreso muchas veces los programas como digo es una especie de gran lo demás que presenta programas oficiales del IES con la primera promoción lo tiene y no tiene ningún misterio está en la página el Congreso así hay gente que traduce eso como más pero es erróneo

Voz 1727 12:17 imagino que va a llamar ahora mismo no al PP para que lo cambien

Voz 0893 12:20 no no no yo mire mire la página oficial donde aparece titulaciones el Congreso si usted esa página web aparece como les digo hice alguien traduce programa en gestión y liderazgo como máster están equivocan además la palabras en castellano es mucho mejor que la visitan y esto la página oficial del Congreso

Voz 1 12:37 y no es ninguna otra que hacía oficial en el PP pero ahí la tiene digo para que para que tome las decisiones fije

Voz 1727 12:45 que tenga que tomar es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Comercial de Deusto y máster en Gestión de Administración pública en el IES eso es lo que figura en la del PP Javier

Voz 0893 12:54 pues el término correcto es programa negras colección públicas insisto eso es lo que figurar espero que sea así además bueno estoy seguro que es así en la página del Congreso y además es exactamente lo que hice y además también les digo siendo alcalde en Vitoria no se puede dedicar más que una hora al mes poco más poder venir a Madrid a hacer ese curso y además me parece los y lo recomiendo un es un programa de muchísimo prestigio desde mucho éxito yo al menos he aprendido hasta

Voz 1727 13:19 no no había mirado nunca su biografía en la página del PP

Voz 0893 13:24 bueno pues es que las hay perdón también hay tantas páginas el prevé porque está la línea de del Partido Popular del País Vasco la que se como alcalde la el PP muchas a lo mejor sí que me he hecho yo la propiedad de Wikipedia que tampoco sé lo que puede poner la página oficial de mi cargo públicos la el Congreso vamos o no vamos a discutir ahora es allí ponen lo que tengo que es eso