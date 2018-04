'Félix', la primera serie de Cesc Gay en forma de thriller cómico

Voz 1 00:00 el cine en la SER con la escrita

Voz 2 00:14 la red no no eh

Voz 1 00:52 abrimos la sección de televisión Juan Aranaz me tiene me mira con cara de asesino para que no pise a Leonard Cohen claro Laia Portaceli qué tal pues muy bien muy bien bueno recibimos en el estudio a Cesc Gay director de Félix hola qué tal cómo estás

Voz 3 01:09 buenas

Voz 1 01:10 ir a Ginés García Millán que tal cómo está

Voz 3 01:13 la verdad es que Lalla como es

Voz 1457 01:15 está siempre bien sea el Nosa pasó la Semana Santa de larguísimo pero siempre produce aluciné porque me escribe una centrarías delirantes Isla de hoy habla de las monas

Voz 1 01:26 de la mona de Pascua definía yo con ese tema Santillana es decir yo de pequeña le rompía mis primos huevos duros en la cabeza esos lo otros

Voz 3 01:38 no pero a mí me regalaba un huevo duro de chocolate me lo rompían pero quién te lo rompía algún tío despistado que hay que dar chocolates lloraba

Voz 4 01:49 de este porque que en la cosa

Voz 1 01:52 Terra ronca de lo hemos sí

Voz 4 01:55 si bien transacción

Voz 5 01:57 ver los huevos no a mí me los daban crudos con

Voz 6 02:01 con esto con las fina quina Santa Catalina no le pequeño claro ya creados para para beber no eso porque se supone que eso te daban ganas de comer no te da mucha vitamina no

Voz 1457 02:15 en realidad lo mejor que uno puede hacer es ponerse a ponerse la tele ver algo entrar en un lugar seguro bueno no tanto como es Félix que es la última es bueno tu última producción bueno tu última es que ya no sabemos muy bien cómo decirlo porque producción suena fatal es no es estuvo tu primera serie te das cuenta

Voz 1268 02:34 has hecho más series guionista pero esto es una esto es una serie tuya de autor de

Voz 3 02:39 a estos Un poco más tiene más trabajo

Voz 1 02:43 dirigido todas ha escrito

Voz 3 02:48 no sé si buena o mala de pedir a directores de escritores como ha sido nuestro yo ha sido Alberto Rodríguez Pedro si teníamos ideas para hacer series ha sido desde un lugar como muy fácil nada

Voz 1457 03:02 Alberto Rodríguez que decía bueno un poco fuera de micrófono que le había resultado brutal

Voz 1 03:08 la peste osea que le había resultado que tantas horas es macha cante a ti te ha resultado brutal también lo de seis horas

Voz 3 03:16 sí he tenido que aprender a dosificar algo claro porque tú tienes el tiempo del largometraje no cien minutos cien páginas de guión que estamos siete seis semanas rodando ocho con suerte aquí era bien la Fele como tres veces y media más no era como hacer entonces sí que un poquito tienes que ubicar

Voz 1 03:37 de ahí dosificar te no como me dijo Leo

Voz 3 03:40 para glía dijo esto es el Tour de France de Francia se sea calma hay que saber llegar al final del Tour no es una carrera de tres días

Voz 6 03:49 estaba muy preocupado con eso no no sabía si iba a poder tener la fortaleza no

Voz 1 03:53 yo el equipo todos no de Komodo anti cuántas semanas de rodaje vente a ella de escribir

Voz 7 04:01 sí pero ya está

Voz 3 04:03 lo que pasa es que el rodaje es verdad que te meten unos ritmos militares desagradables porque levantarse a las cinco de la mañana a mí no me gusta comer mal pasar frío no es verdad que es duro trabajar mucho no me gusta tanto

Voz 6 04:16 y un día y otro día ahí tienes que mantener el pulso muy bueno tienes que mantener al equipo alerta del humor yo esas digo

Voz 1457 04:25 bueno el haya cuenta un poco para los oyentes que todavía no han visto Félix que

Voz 1268 04:29 está en en Movistar Plus si ya desde el viernes si ya está en la plataforma son seis capítulos el resultado que se te lo puedes ver en formato maratón o ir distribuyendo te él la serie Ivonne es un thriller en el dossier de prensa viene como thriller romántico que me hace gracia porque tiene es verdad pero bueno ahora hablaremos también porque tiene tiene es un género tiene mezcla de géneros no thriller comedia bueno y es la historia de de de de un escritor de un hombre argentino que que que va en busca de una mujer desaparecida que que apenas conoce no es una mujer que se llama Julia hay que que es China y que bueno pues vamos no sabemos mucho de de esta mujer no el protagonista pues como decíais es el actor argentino Leonardo Sbaraglia ir la historia sucede en Andorra escuchemos quiénes Félix Reyes

Voz 8 05:20 es un nombre poco corriente con personalidad gracias

Voz 9 05:29 y qué haces aquí aquí sólo hay nieve hay tabaco

Voz 8 05:33 mi hijo vive acá bueno me me pareció un buen lugar un buen lugar para que para escribir soy escritor lo señal es por cuántos años tiene tu hijo tiene mucho

Voz 9 05:49 es un portal lo que realmente queremos saber es si estás casado divorciado

Voz 1 05:56 bueno esto es una escena en el capítulo uno dos el arranque es el arranque no dos un grupo de mujeres ahí con los tentáculos son esa esos sobre esto que yo ya estaba muy cabreados reconoce bueno que tiene es es que es como para llevárselo a casa vamos os perdona mucho me parece maravilloso sino ves de Félix que dice todo lo que lo que piensa que es aniñado

Voz 1457 06:28 es Félix porque te porque Team ventas a Félix

Voz 1 06:31 yo no lo sé que no sabe entrevistado saberse con al esta te sale así

Voz 3 06:38 hombre porque yo quería un humor yo quería que fuera un personaje no duro no nombre macho alfa de estos que no hay por no quería un tipo sensible un tipo Piqueras que no pues hay que llevarlo a hay que describir de esa forma no hay que construirlo desde ese lugar alguien seguro alguien sensible somos la memoria de los tíos a que hagamos ver que no yo siempre he hecho películas au donde los hombres que en el fondo lo esconden no aquí quería hacer el ejercicio contrario no no tener miedo a mostrar un nombre mucho más transparente en ese sentido

Voz 1 07:11 en cambio Gines es un policía

Voz 3 07:14 es es extraordinario es lo contrario

Voz 1 07:18 a un lugar diferente pero esto es tierno el personaje de Mario es un tipo pero es alegando

Voz 3 07:26 de la Unión

Voz 6 07:27 es una cosa espectacular bueno yo yo le pregunté estaba yo muy preocupado pero vamos a ver va a ser un poli malo me dijo no tiene ternura me me parece bien y eso me me apetecía mucho no he y además es un bueno en la relación de amistad que establece con con Félix es muy bonita no me parece que es muy muy tierna y al final es de los que acaba comprendiéndolo no ayuda eso está muy bien

Voz 1268 07:49 sí que al principio se sorprenden porque es verdad que no que tiene como una visión Félix de la vida un poco diferente no que que a mí me parece muy muy interesante no sé si también esto te parecía necesario que al hacer televisión también tener un personaje más amable au

Voz 3 08:05 cara conectarlo tampoco no no creo que creo que no no para nada yo soy por ejemplo muy fan de House fijaos pues el personaje no no yo creo que la televisión sí que te obliga yo creo que cuando vamos a una sala de cine hacemos un pacto que es voy a estar noventa minutos concentrado en silencio tranquilo de pagado llegado hasta aquí cuéntame algo luego ya veré no lo que siento pero la televisión la televisión no estás en casa con el mando a distancia en la mano hoy es como es es una droga distinta estamos juzgando queremos cambiamos de ganar no lo cambiamos ya han dicho que es bueno pues a mí no me hay hay mucha ansiedad

Voz 1 08:42 pero yo así como que eso está tú sería está siendo vista sí

Voz 3 08:51 es que vemos las series así yo las veo así es imposible un móvil en la mano no con el mando a distancia empiezas el otro día mi hijo me dice a ver si ponemos una sería Tiki ese día pues a mí pero no había terminado el primer capítulo ya él quería cambiar sea porqué porque tenemos tal y como los libros ahí hay tantos que saber la empiezo este yo creo que como creador como guionista como director los actores tenemos que saber que estamos jugando a un juego que es muy alto mucha ansiedad en el en el sentido de la palabra digo es tiene una tensiones como muy muy en fútbol en directo sea no puedes parar el cine te da una pausa distinta ahí eso nos lleva

Voz 1 09:32 a contar las cosas de otra manera hay que vender un poco el bacalao también pronto no hay paciencia en casa

Voz 3 09:37 tienes paciencia también como actor te afecta

Voz 6 09:40 no yo creo que no yo creo que que no es que si no sería imposible no tiene que estar tienes que creértelo unos personajes que estás haciendo no tienes más remedio y creer que es algo muy muy muy importante y que tienes que hacerlo de la mejor manera posible no puedes pensar en cambiar y que

Voz 1268 09:58 luego aquí de comentábamos que hay una mezcla pues eso thriller comedia no sé si desde el principio que existe mezclar te salió así también a la hora de interpretar lo que sí es un límite extraño hay ahora no sé la verdad es que

Voz 3 10:14 lo del humor es muy del a mí me ha gustado yo siempre he hecho cosas que siempre me dice lo mismo pero esto qué es es Truman una película sobre la muerte de pero tiene humor lo es ya que era lo mismo era un juego una película es una sede con suspense es una serie romántica también pero tiene también humor y esa líneas de complicada no porque no sé hay que estar muy atento porque enseguida al personaje lo una música le pones de fondo cualquier cosa te puede desequilibrar pero a mí lo que me gusta también como espectadora entonces

Voz 1 10:44 estábamos hablando de las nuevas masculinidad es que por ejemplo para nosotros en la redacción es un tema sea ahora

Voz 1457 10:50 este jugador dan todos los Dios darlo todo el día de las nuevas masculinidad es que es un poco como ser sensible no es que en Truman no sé si o apareció la idea de que Truman de de que el personaje de Darín era como un más femenino que era un poco el personaje de de una mujer que dice bueno se acaban las cosas y tengo que ordenar mi la

Voz 1 11:13 muerte no ha y que

Voz 1457 11:16 para ti que son las nuevas masculinidad esa yo tengo la sensación de que tú eres el el autor de las nuevas masculinidad es

Voz 3 11:22 pues ya me quedaba

Voz 1 11:25 de los de los ERE se enfadaron porque dijeron que les estábamos llamando Sarasa a todos pero no

Voz 6 11:30 la responsabilidad es una responsabilidad

Voz 3 11:33 me he quedado sin no los en el colegio

Voz 1 11:35 te diría que todo esto viene de por sí

Voz 3 11:38 que ahora te expresas más au ahora pues no pasa nada si lloras o no un poco la la expresión y el compartirlos las emociones o los sentimientos algo que no era muy masculino igual ahora se lleva más de moda como de Pilar se entonces tengo amigos que se de pila pero esto sí sí bueno pues será eso

Voz 1 11:59 pero desde luego la relación de usará la la

Voz 1268 12:02 esa ese contraste que ves entre unos personajes masculinos y otros y luego la relación que tienen entre ellos es una de las cosas más interesantes no que en el caso de tu personaje era un poco no sé si habláis de tener la referencia de un detective clásico en el verso con el personaje Pere Arquillué que es el vecino que es como un poco burro es otro tipo es que es es otro tipo de relación no es es muy interesante la la relación que se desarrolla en entre estos tres hombres no hay hay tres hombres Félix está medio

Voz 3 12:30 por un lado tiene a a Pere Arquillué que hace el personaje realmente un vecino

Voz 6 12:35 sí

Voz 3 12:35 un papel complicado y luego está Gines que es un poco el sentido común de la serie monto y entonces pues importante detallan para

Voz 1 12:43 pero es Leo difícil hacer no en el sentido común sea cuando

Voz 6 12:46 es difícil es un sentido muy difícil que se utiliza muy poco no pero sí la verdad es que era un personaje muy complicado pero haces lo ha puesto muy muy fácil de verdad es muy esa sensibilidad que él tiene sus imágenes en su manera de contar también la tiene en el día a día con el equipo

Voz 1 13:05 las veinte semanas esas de las cinco de la mañana

Voz 6 13:07 parezca increíble así ha sido sea yo no estaba todos los días afortunadamente ahí el que se ha llevado el trabajo duro durísimo ha sido Leo que aguanta como un campeón porque mantener un personaje yo hecho muchas series como sabéis pero en ninguna ninguna que un personaje ha tenido tanto peso que haya estado en todas las secuencias en todos los planos eso es muy difícil mantener ese pulso no y creo que lo ha mimado le mira yo a Leo le decía el sabes ser es consciente de la suerte que tienes como te están mimando porque esto no siempre pasa pero no pasa porque no hay ese tiempo para dedicarlo los actores no a veces tienes que ir a cumplir el expediente hacer lo mejor que puedes hacer se sufre mucho porque no tienes ese tiempo no cada uno damos intentamos dar lo mejor que podemos no todo lo mejor y a veces son se puede en este caso creo que que bueno que hemos tenido la fortuna de estar con con con concede Si ha tenido la fortuna de estar ahí que lo han cuidado aún muchísimo no ir respecto a la sensibilidad yo creo que la sensibilidad los hombres asistido siempre lo que pasa que a veces tenemos que ir a llorar a casa no yo no tenía ningún problema siempre ha sido bastante bastante llorón hay creo que que siempre ha habido hombres sensibles pero bueno no se habrá quizá los ponemos más no claro desde luego

Voz 1268 14:29 si no no ayudó a dar paso para escuchar un poco el personaje de de Mario no esa relación que que tiene que tiene con Félix

Voz 6 14:37 ese es el problema que no sabes nada

Voz 10 14:39 sí estábamos conociendo que tan difícil de entender a lo mejor es que ya tuvo bastante

Voz 8 14:44 de Televisa

Voz 10 14:54 el Consejo Social que dejes de jugará policías de debes en casa cuidando a tu tortuga

Voz 1 15:01 en un poco no que al principio tienen bastante paciencia es cómo tiene que desarrollar la paciencia con con él no personaje malo

Voz 6 15:09 además hay una cosa que yo le decía siempre luego al final no hizo mucho caso pero es que Mario Mario es el único de los dos otra de sus novelas pero se siente una admiración secreta que no por él por por por eso categoría como escritor no me parecía que era establecer esa no

Voz 1 15:30 en neurona entiende Itu trata es mala a Félix osea tengo usar las a mí me ponían me pone nerviosa está sufriendo porque yo decía lo están tratando fatal porque es cómo estás exponiendo todas sus debilidades al máximo

Voz 1457 15:49 entonces era como una especie como digo es como si fuera un agua no sé cómo tratarle mal

Voz 1 15:54 bueno es un personaje torpe que se daban bastantes golpes también pero cuando

Voz 3 16:00 yo creo que nos encanta ver estos personajes es decir que a personajes que no son como nosotros no que son un poco distintos no se vendía parte de la comicidad también por ahí o de la

Voz 1 16:11 es un personaje que a pesar

Voz 3 16:14 puede que todo el mundo le dice Mario el primero no defiende el primero es que que que que pasa de tigre no es verdad es alguien guiado por la intuición Parker el fondo Félix cuenta una búsqueda de una mujer a la que no conoces con lo cual es como absurdo es poco no en la serie te va desvelando sus caras no también pero esa esa gente que tiene esas convicciones me gustaba el a pesar de todo seguir seguir que tiene no personaje

Voz 1457 16:41 otra cosa es que surgía después de haber visto la serie es que si era Twin Peaks

Voz 1 16:46 Fargo he habido teorías para todos los gustos

Voz 3 16:51 por eso yo creo que que viene dado más por la nieve por la montaña por el humor también los tener un humor bastante negro muy ácido y hay cosas en la SER muchas cosas de la SER el personaje de Pedro Casablanc mismo que aparece sobre todo es un personaje a mí me me me divertí mucho haciéndose con Pedro y es verdad que tienen ese tono un poco más no más negro

Voz 1268 17:13 espejo del personaje Pedro Casablanc come come había has comentado que que te reviste mucho escribiendo lo que no sé si también toda esta parte hay hay dio también una cierta violencia latente la serie no no es el no es no es que sea unos que se CB para nada pero no sé si esto te también te costó más escribí escribirlo no estás a tan acostumbrado quizá

Voz 3 17:33 no porque en cuanto a la violencia me refiero no porque la violencia muy contada desde un lugar muy en el fondo elegante sea no no no no no no sufre ni mucho menos no lo que sí que me reí mucho escribiendo la eso me gusta que no había pasado con las películas

Voz 1 17:52 los que sufres sufres más rodando escribiendo en la promoción

Voz 1457 17:59 por eso ya me daba miedo decir que encima te habían hecho un documental

Voz 1 18:05 no es si además está el plus documental para cables más más Betty que no sabes sabes que no te gusta mucho hablar pero bueno

Voz 1268 18:13 es sí con motivo del del estreno de la serie pues una especial el universo es es gay

Voz 1 18:18 en el que participarán unos actores con los que has trabajado pues Cayetana Guillén Cuervo Leonor Watling o Javier Cámara por ejemplo entonces vamos a escuchar lo que decía Cámara es un tipo es un tipo muy muy

Voz 11 18:31 muy cálido inmunes

Voz 12 18:34 el simple muy sensible es que tiene ese cuerpo grandote medio tapete entonces de repente es como que se le presupone otra cosa no pero pero rascas un poquito como Ricardo sea son dos blandas

Voz 1 18:50 abarca va ablanda la yo volvemos sobre la sensibilidad

Voz 1268 18:56 coordina pero pero no sé si si si Sites sites más fácil escribir sobre hombres

Voz 13 19:02 sí podemos para hombres

Voz 3 19:05 que te iba a hacer un taller

Voz 1 19:07 para la verdad es que

Voz 3 19:10 siento las ganas de ya hace tiempo y me pasa a escribir más sobre mujeres me pasó en la ciudad fue una película que en el fondo estaba

Voz 1 19:19 esta música es maravillosa yo tengo un día yo escribí es una película más de mujer

Voz 3 19:24 desde la ciudad en el fondo aunque estaba Edu Fernández de ahí que no pero luego yo creo que la la el tema es que al incorporar el humor en la con con la pistola en cada mano lo un poco o Truman también me es más fácil de escribir humor con nombres eso es verdad no lo sé tengo una larga terapeuta de me he me cuesta más hacer humor con vosotras lo sé porque ya te supera ya estoy intentando ver ahora cómo poco a poco pero es así te voy a engañar podría escribir una cosa más seria o más más dramática más eso seguro pero el Word subo

Voz 1457 20:04 no bueno pero que también es de agradecer a mi me parece que yo agradezco que los hombres escriban de sentimientos propios que hay muchos hombres tanto el día escribiendo de la maternidad que yo digo porque no escriben

Voz 1 20:15 los hijos ellos son los que me sorprende a veces esa

Voz 1457 20:20 como que el territorio del o el dolor de las mujeres un lugar muy común desde que escriben los hombres sea que que no me parece mal que los hombres escriban de mujeres o de hombres

Voz 3 20:31 es el en cuanto al humor es curioso sí es verdad es una reflexión interesante no incluso he leído cosas yo he visto documentales di de de de cómicos hablando sobre sobre las las cómicas grandes cómicas a humoristas no que obviamente ahí pero es como otro lugar que que me cuesta

Voz 1268 20:49 Irán había me quería preguntar porqué Andorra

Voz 1 20:52 porque Andorra a mi me parece que le da cambio

Voz 1268 20:54 no completamente de teme me parece que Andorra le da está muy bien elegido el sitio a mí me lloviendo las sigue me de también me despertaba muchísimo

Voz 3 21:02 curiosidad tenía ganas de de bueno ya sé que

Voz 1268 21:05 que es hay mucho contraste que está buscado pero es un es un escenario que tienen que tiene mucha personalidad y que tiene mucho juega mucho en estas

Voz 3 21:16 al final todo haces como como que vas al mercado compras muchos ingredientes y al final haces el plato no la así una serie una películas eso una suma de muchas cosas en este caso la montaña la importante el deslocalizar de la ciudad a la acción cuando gana tiene fronteras llegando a pasan cosas

Voz 1 21:37 la verdad es que lo de la pasta y la inglesa juntas

Voz 3 21:41 se juntaban muchos elementos de interesantes yo la conozco mucho además me sentía cómodo

Voz 1 21:47 bueno fue fue tomando la conoces mucho porque

Voz 3 21:50 porque los catalanes vamos mucho

Voz 1 21:52 lo digo porque todo el mundo bajo la costa hay una cosa que siempre me sorprende del cine son los tiempos del cine

Voz 1457 22:00 ah cuando empiezas tú escribir y Félix cuando empiezas a rodar estás ahora en una época ya que es como que no te acuerdas de Félix

Voz 3 22:09 no claro que me acuerdo lo que pasa es que son tiempos largos es verdad que desde que empiezas a pensar ahora estoy empezando a pensar si hago feliz dos por ejemplo pues si la escribo no cuánto tardo imagínate pasarán dos años seguro

Voz 1457 22:24 dirán los oyentes y que hace este señor mientras tanto de qué come

Voz 3 22:29 de eso por suerte de eso la gente Movistar son gente muy seria muy profesional que entiende que los escritores tienen que comer y sus hijos también entonces este pagando para que tú escribas ahora me pasa sólo a mí el noventa por ciento de los guionistas del país desgraciadamente no

Voz 13 22:45 podemos hablar de segunda temporada

Voz 3 22:47 bueno podemos hablar de ellos

Voz 4 22:49 no una cada yo las he aplicado con la tele

Voz 3 22:54 no yo reconozco que no soy mucho de no me gusta pensar mucho en mañana pero porque creo que primero teníamos que vivir la experiencia también de hacer la serie de una relación en mi caso con con la cadena con Movistar el equipo suyo que ha sido fantástica con Leo también nos podríamos haber matado

Voz 1457 23:11 sí porque es difícil para un actor meterse en este viaje Carmina

Voz 3 23:15 has dices que nos volvemos a ver los fondos como las relaciones pues si venga hay ganas y eso puede ha generado pues darle vueltas ahora pero no lo vamos a hacer porque si yo no soy un productor John me metros porque siento que

Voz 1 23:29 que hay que contar escribo algo que me apetece

Voz 1457 23:31 otra cosa en las películas la gente se mete en la sala de cine el viernes por la noche el sábado por la tarde como se vive en las series bueno Ginés sabe más pero pero tú cómo vas a vivir lo este fin de semana que es cuando desembarca

Voz 1 23:44 camerino sabemos mucho más relajado porque

Voz 3 23:47 las el cine te la juegas en el sentido de que de que tu arrancas no se un viernes unos cien copias di a la semana siguiente te quedan cincuenta si algo bueno tiene esto es que es una plataforma que la gente tiene todo el tiempo del mundo para volver volver la ver y eso a mí me te da como una especie de

Voz 1268 24:06 poco más de tranquilidad en el antes del rodaje levantarse a las cinco de la mañana de Sbaraglia también que que te ha sido muy intenso creo que que el M un jabalí en la cara bueno

Voz 1 24:17 no son pasaron a ser una serie de cosas no sé Gines os lo mismo

Voz 4 24:22 que ese día no está bien yo tengo que decir que para mí fue muy cómodo porque ellos se pero nadie en la cara la él

Voz 6 24:33 luego tenía dos días para irme por ahí a dar una vuelta una excursión

Voz 1 24:37 a jugar fuera de casa es bueno es esto chinos ha dicho

Voz 4 24:42 lo odiaba y es deseable que se iba a Felipe un rodaje yo estaba

Voz 3 24:48 hemos día viniera Ginés Olite unos contaba ayer estuve dando una vuelta me fui a Francia devolví comido un lugar ustedes qué tal

Voz 1 24:58 bueno pues hice es gay muchísimas gracias mucha suerte con felicidades enhorabuena bueno seguimos dos muy bien no

Voz 14 25:10 terminamos

Voz 15 25:12 en la realización ha estado el gran Juan Aranaz en la producción y redes sociales Laura Martínez y Pepa Blanes adiós