La Script: Fesser rompe estereotipos sobre la discapacidad (6/04/2018)

estrena campeón es una comedia de Javier Fesser con Javier Gutiérrez que visibilizar la discapacidad intelectual también llega cine inmersión es la última película de Bin Wenders con Alicia Vicar y James Mc Avoy han inauguró el pasado Festival de San Sebastián y la verdad es que fue bastante mal recibida por la crítica a ver qué tal le va ahora con el público vamos a hablar del documental sobre los refugiados de la artista chino Ai Weiwei y en televisión entrevistaremos a Cesc Gay que estrena serie en Movistar Plus titulada Félix es una especie de thriller romántico protagonizado por Leonardo Sbaraglia

Voz 3 01:44 cerca

Voz 1457 01:49 y abrimos la trifulca de cine en las Creed con Elio Castro yp Pepa Blanes qué tal cómo estáis como estamos pues viene esta semana se ha celebrado en Madrid el festival de cine por mucho

Voz 4 02:01 eres es el primer la primera edición de este festival y que

Voz 1457 02:07 se ha reunido a productoras en fin todo tipo de mujeres que forman parte de la industria y por supuesto ahí ha estado Pepa Blanes La como mujer no forma parte de la industria

Voz 5 02:19 bueno la verdad que no él no prensa forma parte de la otra parte la otra cara

Voz 1463 02:25 eh es un festival los curiosos la primera edición se celebra en Madrid en distintos espacios con la colaboración de el Ayuntamiento la comunidad la Fundación Telefónica bueno muchas partes implicadas yo creo que es el año de reivindicara a las mujeres cineastas y así lo han entendido los organizadores y las organizadoras de este festival que pretende mostrar la obra de directoras en perspectiva lo que es el toda la obra de una cineasta para entender no la importancia de de de estos trabajos una de las directoras que ha pasado por este certamen hay directoras de todos los países es una es Inés París que explicaba por qué es importante estas iniciativas de Cinema por mujeres pero también lo importante que es no quedarse en ellas y luchar por tener una presencia que sea cada vez mayor en los Andes fetal

Voz 6 03:09 mira lo que pero creo que esto es festivales específicamente dedicado a examinar exmujer son importantes y porque creo realmente que son una segunda oportunidad que tenemos una distribución que es menos visible muchas veces menos importante menos salas y menos tiempo y entonces realmente que se vuelvan a ver las películas y que además Ayón

Voz 1457 03:29 debate se estudia era obra concreta y ahora también decía Inés París que cuidado con marginalizar Llàcer guetos no

Voz 1463 03:37 exactamente en Hoy explicaba que que quieren estar en Venecia que quieren estar en Cannes y que quieren estar en San Sebastián ha recalcado mucho lo de San Sebastián porque ha sido un festival que generalmente pues no ha dado mucha cabida a las directoras mujeres bien por casualidad no o bien por por dinámicas de programación pero lo cierto es que que había

Voz 0189 03:56 pocas directoras de las secciones oficiales de los últimos años

Voz 1457 03:59 que curioso porque claro uno del el Premio de Honor Aído para una productora que es Belén Atienza que

Voz 1463 04:04 es la la primera de Bayona es jovencísima temen tiene una carrera incipiente pero claro ya hecho películas como Un monstruo viene a verme lo imposible y ahora mismo estaba está trabajando junto a Spielberg iba Jona en la secuela de Parque Jurásico o osea que nada más y nada menos que está trabajando ya en un el mismísimo Hollywood con todo el equipo Ivan Basso ha sido galardonada con el Premio Honorífico de este Festival un festival que nacía decía su directora Carlota Álvarez Basso con varios objetivos muy claros

Voz 7 04:33 convertirse en un espacio para el encuentro e intercambio profesional

Voz 0544 04:36 eh

Voz 7 04:36 mostrar el rol de las mujeres en toda la cadena de producción de

Voz 1457 04:39 valor cinematográfico creación

Voz 8 04:42 función promoción distribución y consumo en consumo es muy importante y la accesibilidad no nos olvidemos que al final todo esto se hace por el público que somos nosotros los ciudadanos y las

Voz 1457 04:52 o ganas ya además en las mujeres pues mira pues son unas grandes lectoras bien de espectador a espectador así pero yo creo que

Voz 0544 05:00 es muy importante no centralizar lo todo en mujeres directoras creo que las mujeres productoras también puede nacer puede estoy viendo por ejemplo el caso de Beatriz Bodegas que fue la productora de tarde para la ira que ya reivindicada reivindicaba que su trabajo era dar una visión concreta a una película no dar la salida independientemente que la dirija un nombre pero que hay esa esa personalidad femenina detrás y mujeres guionistas también no sé quién no yo creo que no es tan importante centralizar lo todo en mujeres directoras que

Voz 1463 05:31 claro lo de fue el hecho de las directoras es quizá lo Lapo como es la parte más visible talante el trabajo creativo tiene un valor simbólico en cuanto que la foto ya están las mujeres pero es lo que tu dices las historias al final parten de un guión si ese guión está esta escrito por una mujer pues va a tener unos personajes femeninos probablemente mucho más desarrollados que e los que haga un nombre Salon du Var pero que es verdad que es importante en todas las partes no mira al debate que tuvimos en los Oscar que era la primera mujer directora de fotografía nominada

Voz 0189 06:01 de noventa años es muy importante

Voz 1457 06:03 te este premio honorífico a Belén Atienza que Bayona siempre dice que su mujer de referencia en el en el cine bueno vamos con los estrenos de la semana vamos a empezar con cine español con campeones que es una comedia de Javier Fesser El director de de camino o Mortadelo y Filemón aquí Lemona ese la historia de un entrenador de baloncesto que tiene que entrenar a un equipo de jugadores con discapacidad intelectual como parte de un servicio social es una prestación para evitar la multa por conducir ebrio es un bueno en fin un tipo de de prestación muy muy habitual y es una comedia tierna lo que ha hecho Fesser con mucho humor está protagonizada por Javier Gutiérrez y un grupo de actores no profesionales con esta discapacidad intelectual real

Voz 0544 06:51 Salvio

Voz 0189 06:52 pero el caso es que vamos

Voz 9 07:00 yo soy de por la nariz profundo pulmón yo estamos ese año despacito por la boca uno dos

Voz 10 07:09 uno

Voz 0544 07:12 bueno que has aparecido esta esta película bueno pues uno va a ver la película pensando en eso van a encontrar con una cosa hablan

Voz 11 07:20 dengue merengue Bona

Voz 0544 07:22 hay dulzón a

Voz 12 07:25 aquí la verdad es que la película pues tiene partes

Voz 0544 07:27 de eso no pero yo creo que Javier Fesser se mueve muy bien en este universo de de de personajes un poco pues eso al margen de de lo que bueno lo que es la de lo habitual no oí sabe llevar muy bien a ellos sin caer en excesiva sensible herida no

Voz 1457 07:46 ni paternalismo realismo ni y entonces

Voz 0544 07:48 bueno la verdad es que la película es una pequeña sorpresa no digamos que es un peliculón pero tiene momentos sin que te ríes bastante porque te mueve la película la risa porque para él el humor es muy no te ríes de los personajes ni de los intérpretes sino con las situaciones creo que enfrente claro esta un actor como Javier Gutiérrez que hace todo mucho más fácil pero yo creo que la historia pues es está bien contada está bien narrada y eso la ves agradablemente bien is de quitar un poco los reparos saber algo excesivamente sensible pero dulzón empalagoso bien intencionado no lo que ves es una reivindicación de que todos tenemos nuestras discapacidad discapacidades Ike somos diferentes no Ike bueno pues

Voz 1457 08:33 se el en la normalidad era normal sí es muy entre está entrecomillado no quién es normal aquí Pepa tiquete aparecía

Voz 1463 08:40 pues yo estoy muy de acuerdo con Elio la verdad es que yo me daba pereza haberla porque pensaba que iba a ser una cosa de de llorar en una cosa como muy sensible era igual te conociendo a Fesser que sí que tiene ese punto sensible pero que que también es verdad que siempre se queda en el límite nunca llega a mí me parece una virguerías de guión en ese sentido que es una historia muy simple una historia de superación que hemos visto en otros ambientes en todas las cinematografías casi todos los ingleses no pero sin embargo consigue pues eso hacer un humor llevando al absurdo el lenguaje muchas veces retorció muchas veces la realidad ir rompiendo el estereotipo que muchas veces lo que hace la comedia española es un humor que se ría del estereotipo pero lo mantiene y aquí yo creo que al Reese del estereotipo no sé cómo lo logra pero es verdad que tiene una dignidad se una

Voz 0189 09:29 pues tiene una dignidad esos personajes con discapacidad

Voz 1463 09:32 electoral e incluso tiene una imitar al personaje que azzurro que hace Javier Gutiérrez espléndido como siempre pero pero es verdad que no llega a romper el estereotipo de hace que te pongas como casi en el papel del propio Javier Gutiérrez de decir bueno sé que existen los discapacitados intelectuales pero yo nunca les veo en la sociedad no están apartados y sin embargo en nómina este tiene su trabajo este tiene este problema Éste tuvo este problema este sea una normalización de algo que no es normal desgraciadamente que la verdad es que es es una buena noticia está

Voz 0544 10:00 sí que lo ves por encima del hombro como diciendo sí ya sé que estoy ahí ya sé que tengo que ser políticamente correcto con ellos ya sé que tengo que pues sí eh utilizar un lenguaje digamos eso correcto bien para ser admitido pues eso lo lo lo bien pensante de la de la sociedad pero una cosa es eso y otra cosa es eso estar día a día con ellos y tratarles día a día no y entonces yo creo que eso esa normalidad que que trae Javier Fesser yo creo que es muy importante

Voz 1457 10:26 yo creo que los diálogos son maravillosos osea ahí los diálogos de que si lo hacemos en pareja que si tu novias putas y no es puta si la Collantes que es esta chica que es por cierto el único papel femenino

Voz 1463 10:37 sí es quizá la pega que le ponemos sí

Voz 1457 10:40 son todos ellos lo ha es que ya no están porque no es tan bueno eso dar pero que eso es son tan brillantes los diálogos que me parece me me me me ha sorprendido la verdad es que me parece un riesgo total que hablaste con Fesser que

Voz 1463 10:54 te con tu sí estuve con con Javier Fesser decía que bueno pues que esto es una adaptación de un guión de David Marqués que le emocionó cuando lo leyó porque se enamoró de esos personajes y que además estaba basado en un hecho real una una nota pese a que el guionista vio en el periódico y que se decidió escribir este guión IMI y él decía que la condición necesaria para poder llevar esta esta este guión al cine era hacerlo desde el humor digno

Voz 0544 11:17 bueno es es es que es un humor que

Voz 13 11:19 proviene del conocimiento sea nosotros nos hemos acercado al fascinante mundo a las personas con discapacidad intelectual y lo primero que les han contagiado su sentir el humor esta visión tan alegre tan tan transparente

Voz 0884 11:33 tan sencilla de de la vida

Voz 13 11:35 entonces pues cuando conoces a los personajes de los que hablas cuando les respeta nuestro caso cuando esa miras es que todo tratamiento lo único que hace es convertirse en un elogio de ellos Imaz utilizando el humor

Voz 1457 11:52 Javier Gutiérrez porque claro la película horas estrena en abril de aquí a los Goya recordamos que siempre todo el claro el paquete de las grandes películas para los Goya suele ir en en otoño pero esta es una de las va otro peliculón que se ha marcado Javier Gutiérrez que decías que era como el nuevo el hombre el españolito medio no sé si voy y luego ese esa capacidad

Voz 1463 12:13 tiene fíjate que es más bajito que nosotras

Voz 5 12:16 pero es que queremos muchísimo pero es verdad a cincuenta y seis guapa pero sí

Voz 1463 12:21 segundo entrenador de baloncesto con maravillosamente es que puede hacer creo que cualquier papel que se proponga que pocos actores que pueden es verdad pueden romper las barreras de su físico en muchos aspectos a mi me parece que está está espléndido como muchas otras películas y que es verdad que hace de ese hombre normal a veces que te cae mal a veces que he con ternura

Voz 0544 12:40 en la película se habla precisamente oye que tu tienes esa barrera física de tú te empeñado en jugar a baloncesto hilo lograste entonces porque los demás que tenemos unas ciertas discapacidades todos tenemos nuestra medida pues por qué no vamos a poder romper también nuestras barreras it de dedicarnos a lo que nos apetezca o lo que queramos no

Voz 1463 13:00 y claro él junto a Luisa Gabás hay otros actores profesionales han tenido que rodar con pues con este grupo de actores no profesionales que son

Voz 0189 13:08 a los que interpretan a los jugador

Voz 1463 13:10 desde baloncesto con discapacidad intelectual y esto nos decía

Voz 0884 13:14 tenía que que compartir plano con diez actores no profesionales que no estaban acostumbrados a un rodaje pero luego me di cuenta que que que que había sido una imbécil pensando eso no porque lo más importante es eh en nuestra portería en la verdad cuando te colocas enfrente como actor y te mira con esos ojos y con esa verdad Aisa sinceridad tan apabullante y IPI tiene unas armas tan sinceras a la hora de decir y hacer que ningún actor con técnica ni con años de experiencia puede llegar a a hacer que que que fue muy fácil seguir la estela que que ellos iban marcando

Voz 1457 13:52 bueno yo es que estoy un poco dolida porque yo me echaron del del

Voz 0544 13:56 tipo de baloncesto por lo que no era porque ésta era porque era una manta María

Voz 1457 14:02 no no no ahora que a escoger me gusta ver la película porque pienso que a lo mejor hubiera sido una buena entrenadora veinte pero ahí me osea que me que que me claro ha marcado y me ha gustado también esta esta parte de de Campeones bueno seguimos con inmersión que es la última película de Bin Wenders es de ficción y en ella el cine ya está alemán bueno pues bueno estuvo en San Sebastián inauguró el festival es un drama protagonizado por Alicia Vic Ander James Mc Avoy ellos interpretaba una pareja separada por el trabajo todo es muy siglo XXI ya es una científica que estudia los océanos y él es un espía al que toman de rehén los yihadistas es una historia de amor ambientada en este loco mundo globalizado todo quiere convertirlo

Voz 14 14:51 dicho que sea es misericordioso

Voz 1457 14:55 no

Voz 14 14:57 no me sentaría delante de ninguna cámara decidiré lo que quieras crítica

Voz 12 15:00 esto es muy útil chatín nos ha dicho que puedes

Voz 15 15:03 limpiar agua detener enfermedades ahora hace un trabajo importante para nosotros

Voz 16 15:07 pero es infiel quieres que te ranuras con tu creo que Alá

Voz 1457 15:13 bueno pues esta situación tan chunga cerrarse se conecta con esta pareja que se conocen en un hotel de cinco estrellas de Normandía

Voz 17 15:21 lo que os gusta basado pero sonó de eso

Voz 0544 15:23 persona

Voz 1457 15:26 qué te ha parecido el maestro Bin vender pues

Voz 0544 15:28 yo la verdad me ha dejado muy fría la la la la película ha sido en agua helada porque me dejado eso frío e si son dos personajes que no tienen nada en común que una ya es una científica que le preocupa el océano la vida en el fondo del mar que no se preocupa practicamente lo que ocurre en la superficie ir al contrario es un hombre pegado a la tierra con acción solucionando los problemas tumbos que demanda pues eso el el Gobierno británico in itinere un encuentro una historia romántica anti romántica yo no sé cómo bueno que se conocen parece que se entienden pero que están absolutamente separados se me escapa un poco el mensaje luego que quiere a dar Wenders de Si en qué parte del mundo estás tú si es necesario unir esos dos mundos no un poco más uno más centrado en la ecología en el medio ambiente en la preocupación por el planeta global otro por las la situación humana que se desarrolla en ese planeta en fin el caso es que la película está bien hecha esta bien interpretada con la típica frialdad de Win Wenders pero a mí es que no me llegó o no me llegó

Voz 1457 16:36 bueno de hecho él en el Festival de San Sebastián decía que que es un poco un palo hacia el egocentrismo occidental no bueno esto era que el mensaje más o menos sería éste

Voz 15 16:49 el PP

Voz 0544 16:51 espero que la película ayude a la gente a ser consciente del hecho de que este planeta es un es nació común no estamos viviendo en una isla protegida llamada Europa espero que abra la mirada a África ya los océanos que son una parte muy importante de nuestro planeta

Voz 1463 17:09 Pepa a mí es que me parece que falla en lo que quiere y proponeros a toda esa relectura de El mundo actual que que además es muy es como muy obvia en una conversación que ellos tienen en el en el bar de este hotel lujosísima al que nunca podremos ir nosotras pero nadie Exactamente que hay noticias del Senado que engañemos a alguien en el que hay una noticia en un periódico no de la situación en África y entonces discuten con con bueno esto que pasa en África también nos afecta a nosotros no en como como el de este mensaje de cualquier cosa que pasen una parte del mundo va a acabar afectarnos a nosotros por muy bien que estemos en este hotel es el mensaje que es un mensaje para agitar conciencias en una Europa que pasa completamente de todo lo que viene pues es verdad que es muy potente y que tenía un buen punto de partida pero creo que Se deshilachado en esta historia de amor que no sabes muy bien por dónde va a tirar que tiene unos diálogos absurdos y hasta fíjate que a mi me gusta ella me gusta Elia hasta ellos están como como un poco fuera de San fuera de de de

Voz 1457 18:15 hombre si no exactamente

Voz 1463 18:17 es bueno pues evidentemente es Win Wenders algo que da no de la de la maestría del director pero me parece una esto era una película muy fallida en esas P

Voz 1457 18:26 es que por ahí hay diálogos tan tremendos como él le pregunta en en determinado momento ahí ya que sí ha conocido a alguna persona pobre y entonces en el pase en San Sebastian hubo como un poco de carcajada se porque era todo como tan falso en la rueda de prensa de hecho le preguntábamos al director si no le parecía que era un poquito forzado moralizante

Voz 15 18:46 yo la inestable

Voz 0544 18:48 sí ese diálogo es duro cuando James le pregunta si ella conoce a alguna persona pobre porque él Si los conoce y creo que es una pregunta legítima que se puede hacer a cualquiera es una pregunta que queda abierta y creo que es bueno que así sea deberíamos estar abiertos a ella durante toda nuestra vida

Voz 1457 19:08 bueno pues en efecto el también estaba un poco irritado en en ese momento vi me Anders porque más o menos también le preguntabas muchas veces sobre los documentales que ha sido su punto fuerte en los últimos años

Voz 0544 19:21 película tiene algo también de documental porque tiene pues un retrato de lo que es también todo el

Voz 5 19:28 no es que la parte africanos la más viva

Voz 0189 19:32 sí es curioso también es verdad que

Voz 1463 19:34 hay la ciencia tomado unos derroteros casi alejados del humanismo o no en el sentido en el que bueno es una ciencia que no un un I más D que no sabemos hacia dónde va ir os así que hay una reflexión no sé qué hay

Voz 0189 19:46 intento de contar algo que tiene mucho sentido

Voz 1463 19:48 pero creo que es el que no consigue alicaído

Voz 1457 19:51 Carlos sí totalmente el decían si es que hay un diálogo en la película que ella dice que está contando líquenes

Voz 0189 19:57 pues entonces claro como bueno que no sirve nos estamos muriendo

Voz 1457 20:03 Quico te dicen cosas que son impactantes lo que pasa es que a mí me parece todo como tan de anuncio de Chanel la parte que es de anuncio de Chanel que choca un poco no aparte que se están bañando en Normandía sin traje de neopreno que es como vamos que no pero bueno luego

Voz 0544 20:18 en la película tiene reflexiones sobre el pasado sobre la historia es decir en estas costas aquí pasó o el desembarco bueno quiero decir que hay una reflexión sobre los últimos también décadas de la historia de de Europa y de lo que le ha pasado a Europa hay un poco de la insensibilidad de este continente te hacía lo que ha sucedido pero a mí la película me decepcionó

Voz 1457 20:41 bueno pues vamos con un documental un documental que se titula Human Flow la marea humana del artista chino Ai Weiwei sobre los refugiados se estrenó en Venecia pasó por Valladolid retratan la situación de millones de personas que viven bueno pues con esta condición de refugiado en diferentes zonas del mundo en Siria Gaza África Icon él con su palo selfie pues van recorriendo estos campos de refugiados

Voz 18 21:09 sí sí

Voz 15 21:12 viña es macho hagan tantas damos que hubo el tío

Voz 1457 21:21 bueno este que se ha parecido es que me vaya hemos discutido mucho sobre este este documental lo documental durante horas y horas ya

Voz 1463 21:28 a mí me ya sabes querida Javi me ha gustado me me da me ha gustado por muchas razones y es verdad que tiene un tono de exposición de la artista no con ese palo selfie y ese es el continuo pero creo que es una estrategia positiva para para llegar a un el tiene a pesar de ser un artista chino que parece poco conocido es verdad que mueve pasiones entre un un nivel intelectual

Voz 1457 21:53 los clientes de Normandía

Voz 1463 21:56 pero el hecho claro el se compara con Madonna para hacerse selfies porque entonces del documental tiene más visión bueno es es es discutible esto pero es verdad que hay una cosa bonita es el comparar a todos los refugiados no sólo fijarse en este movimiento que está pasando ahora en Siria sino cuál es la situación en Gaza que parece que están olvidados o cuál es la situación en África o co cómo es la condición de un refugiado y luego es verdad que como él ha vivido pues una infancia y una adolescencia terrible en China el decía que a veces se sentía también refugiado pues la mirada del uno occidental hacia todos los refugiados tampoco occidentales digamos que es es es diferente a cualquier enfoque de unión formativo cualquier enfoque un documental que hagamos desde España o desde un país europeo no es verá que tiene este halo de artista megalómano en su carcasa del iPhone cuando la entrevistamos era él que tiene este punto pero es verdad que la miradas de tú a tú y eso es a veces es difícil de ver en una historia sobre refugiados que es con un cierto paternalismo de pobrecitos mira qué mal están intentando entender cuál es cuál es la situación en su contra

Voz 1457 22:59 a mí me irritó kilos de Balad hicieron un titular maravilloso que por edad el refugiados para principiantes pues me parece además que pinta este señor con su hijo con unas Nike blanquilla y Massey maravillosas en esas playas ya me cabreó infinitamente pero bueno respeto respeto

Voz 0544 23:18 el respeto respeto respeto ir

Voz 1457 23:21 Eto'o el buena su su enfoque

Voz 19 23:25 sí sí es ya ha sido Jan

Voz 0544 23:28 el objetivo de mi presencia era dar un toque más realista no estaba rodando una película de humor negro ni tampoco es un documento que narra la historia de este mundo es para diferenciar me de la prensa americana cuando habla del problema de los refugiados que lo hace como si ellos fueran los dueños del mundo lo que me gustaría decir con esta película es que cada uno de nosotros tenemos que participar del destino del mundo que compartimos la política afín

Voz 12 23:53 claro a todo el mundo mi presencia quiere plan

Voz 0544 23:56 es una actitud que entiendan que no me siento superior a ellos sino parte de ellos

Voz 1457 24:01 bueno pues es realmente es una reflexión muy estresante tenemos un minuto para acabar con cine francés hay una película que se acaba de estrenar que es un sol interior es un drama una comedia no sabemos muy bien de Claire Denis con Juliette Binoche Gérard Depardieu bueno sobre todo Juliette Binoche es la protagonista es la adaptación del libro de lingüistas Roland Barthes fragmentos del discurso amoroso a través de la historia de una madre soltera una señora ya de cincuenta cómo es ella artista divorciada con un hijo que busca el amor Ike sólo encuentra decepciones

Voz 15 24:36 con él me sentí hasta

Voz 1457 24:39 es Fortunata creía que

Voz 15 24:41 mi vida era extraño

Voz 0544 24:45 pero al día siguiente pensaba justo lo contrario que bueno

Voz 1457 24:54 parecido comedia o drama

Voz 0544 24:57 no lo sé cómo califica a mí me irrita un poco la película porque me parece que está reflejar una mujer tan sumamente inteligente que ha triunfado como artista y de repente que está tan machacada por problemas sentimentales que es incapaz de de de ver más allá de lo que son y que todos los personajes son idiotas no todos sus novios son idiotas por no decir una palabra mucho peor por una débil Gili testas pues entonces dices tú pero bueno como esta mujer no es capaz de de pasar página ampliamente y estar preocupada por sus problemas sentimentales no yo creo que es la lo fundamental se descubre al final de la película que no voy a desvelar pero que no se me lo han puesto muy bien y dicen que es una comedia hay una reflexión fabulosa pero yo la verdad es que me irritó muchísimo la película

Voz 0189 25:45 Pepa a mí me ha gustado es verdad que es un poco

Voz 1463 25:47 me retiráis rueda que te que sí que tiene ese punto de pero que hace esta señora la vida que tiene preocupado

Voz 1457 25:54 sobre todo es cosa de no encuentro el amor no encuentro el amor pero reabre

Voz 1463 25:59 eso quiere decir es real existe gente así quiero decidir si es verdad que se al final

Voz 0189 26:05 es una imposición de la sociedad también no sé que me parece interesante los puntos a los que no yo

Voz 0544 26:10 estaba pensando en alguien amigo

Voz 0189 26:13 eso pasa eso

Voz 1457 26:15 pero a mí me lo que me ha gustado es que el Met que también entiendo que es cabreante porque ya parece tonta pero ahí a mi me gusta el la la exhibición de la vulnerabilidad el patetismo porque evidentemente por muy franceses de clase alta que sean habrá franceses de clase alta que teniendo de dos dedos de frente osea que ya aparece eso o de una diciendo cosas ridículas con amante ridículos en situaciones sexuales que preferirías no ver si ahí ahí se toda esa pese patetismo como que me parece que esa incomodidad de de mostrar tanto también me parece que forma no sé si Barthes tenía nada que decir sobre el mostrar

Voz 0189 26:55 no lo sé y luego me encanta al final me gusta al final

Voz 0544 27:00 hay algunas cosas que yo de saque también entiendo que es que las mujeres pues os preocupéis por cosas que realmente a mí me pueden alucinar como que como que como que de repente os pone que se dice en la película un tío que es un auténtico impresentable pone porque es una y entonces pues anda que no

Voz 5 27:21 esto no es no es recíproco

Voz 1463 27:23 exactamente anda que no hay día sin presentables por ahí

Voz 5 27:26 amante del jazz impresentable

Voz 0544 27:29 al se deshace vale vale pero yo yo me entiendo lo que quiero decir

Voz 5 27:33 bueno pues que realmente hay que reconocer

Voz 0544 27:36 esta película para tener debates

Voz 5 27:38 ella está estamos todos muy bien

Voz 1457 27:41 la muy bien ella es ganarse la película ella es la película ya aguanta situaciones muy embarazosas iba a mí bajo la gala

Voz 0544 27:50 día de estúpidos que se cruza en la vida de esta mujer es tremendo pero y la galería de estúpidos que hay en la vida no no totalmente pero que lo que no entiendo es que una mujer tan inteligente se preocupe por tener esa galería de estúpidos se preocupado por ellos

Voz 1457 28:02 bueno vamos a dejarlo aquí porque veo que llegamos a las manos en la trifulca de cine con la escrito

Voz 15 28:14 no no

Voz 20 28:46 eh

Voz 1457 28:50 no

Voz 21 28:54 eh

Voz 11 28:56 ah

Voz 1457 29:01 ya vimos la sección de televisión Juan Aranaz me tiene me mira con cara de y no para que no pise a Leonard Cohen claro ella Portaceli que tan pues muy bien muy bien bueno recibimos en el estudio a Cesc Gay director de Félix hola qué tal cómo estás muy buenas ir a Ginés García Millán que tal cómo estás y y la verdad es que las sea como está siempre viene nos pasó la Semana Santa de larguísimo pero a mí siempre me produce aluciné porque me escribe una centrarías delirantes Isla de hoy habla de las monas

Voz 5 29:34 la de Pascua que tenía yo con ese tema

Voz 1457 29:38 que sí pero antillana entonces yo de pequeño

Voz 0189 29:41 le rompía a mis primos huevos duros en la cabeza eso lo vosotros

Voz 12 29:47 no pero avísale regalaba un huevo duro de

Voz 0544 29:50 late me lo rompían pero quién te lo rompía algún tío despistar hay que el chocolate lloraba claro

Voz 23 29:59 que en la cosa

Voz 5 30:01 Herrera ronca de los mismos así

Voz 23 30:04 sí

Voz 17 30:06 ver los huevos no a mí me los daban crudos con

Voz 24 30:09 con con esto con la fina que quina Santa Catalina no de pequeño claro ya creados para para beber no eso porque se supone que eso te daban ganas de comer no te da mucha vitamina no bueno

Voz 1457 30:23 qué realidad lo mejor que uno puede hacer es ponerse a ponerse la tele ver algo entrar en un lugar seguro bueno no tanto como es Félix que es la última es bueno tu última producción bueno tu última es que ya no sabemos muy bien cómo decirlo porque producción suena fatal bueno es es tu tu primera serie real

Voz 1268 30:43 lo has hecho más series guionista pero esto es una esto es una serie tuya de autor de

Voz 12 30:47 en estos Un poco más tiene más trabajo etc

Voz 5 30:52 dirigido todas escrito con mismo ha visto

Voz 12 30:56 tú eso sé si bueno Humala de pedir a directores escritores como ha sido yo ha sido Alberto Rodríguez Si teníamos ideas para hacer series ha sido desde un lugar como muy fácil y nada

Voz 0189 31:10 Alberto Rodríguez que decía bueno un poco fuera de micrófono que le había resultado brutal en la peste osea que le había resultado que tantas horas es macha cante a ti te ha resultado brutal también

Voz 1457 31:24 de seis horas sí

Voz 12 31:26 he tenido que aprender a dosificar algo claro porque tú tienes el tiempo del largometraje no cien minutos cien páginas de guión que estamos siete seis semanas rodando ocho en suerte ya quiera

Voz 1457 31:40 venga felling como tres veces y media más

Voz 12 31:43 no era como hacer entonces sí que un poquito tienes que ubicar te ahí dosificar de no como me dijo Leo Sbaraglia dijo esto es el Tour de France de Francia se calma hay que saber llegar al final del Tour no es una carrera de tres días

Voz 24 31:57 yo estaba muy preocupado con eso no no sabía si iba a poder tener la fortaleza no

Voz 0189 32:02 yo el equipo todos no anti cuántas semanas de rodaje esa veinte

Voz 4 32:07 más allá de escribir

Voz 5 32:10 sí pero bueno

Voz 12 32:12 lo que pasa es que el rodaje es verdad que te metes en unos ritmos militares desagradables porque levantarse a las cinco de la mañana a mí no me gusta comer mal pasar frío los es verdad que es duro trabajar mucho no me gusta tanto

Voz 24 32:25 y un día y otro día yo ahí tienes que mantener el pulso muy bueno tienes que mantener al equipo alerta del humor yo les digo

Voz 1457 32:34 bueno el haya cuenta un poco para los oyentes que todavía no han visto Félix que está

Voz 1268 32:38 ya en en Movistar Plus si ya desde el viernes si ya está

Voz 25 32:42 la plataforma son seis capítulos el resultado que se que te los puedes ver en formato maratón o

Voz 1268 32:49 a ir distribuyendo te la serie bueno es un thriller en el dossier de prensa viene como thriller romántico que me hace gracia porque tiene es verdad pero bueno ahora hablaremos también porque tiene tiene es un género tiene mezcla de géneros no Free leer comedia bueno y la historia de de de de un escritor de un hombre argentino que que que va en busca de una mujer desaparecida que que apenas conoce no es una mujer que se llama Julia hay que que es China y que bueno pues vamos no sabemos mucho de de esta mujer no el protagonista pues como decíais es el actor argentino Leonardo Sbaraglia ir la historia sucede en Andorra escuchemos quiénes Félix Reyes

Voz 26 33:29 es un nombre poco corriente con personalidad gracias

Voz 27 33:37 y qué haces aquí aquí sólo hay nieve hay tabaco

Voz 26 33:42 mi hijo vive acá bueno me me pareció un buen lugar mal lugar para que para escribir soy escritor lo señal es por cuántos años tiene tu hijo tiene mucho

Voz 27 33:57 es un portal lo que realmente queremos saber es si estás casado divorciado

Voz 1457 34:05 bueno esto es una escena en el capítulo uno que hay un dos el arranque es el arranque no dos un grupo de mujeres ahí y con los tentáculos son

Voz 5 34:15 esos esto que yo ya estaba cabreado por reconoce que se queda es como para llevárselo a casa vamos a Vargas Llosa mucha

Voz 1457 34:27 pero no si sino de Félix que dice todo lo que lo que piensa que es aniñado quiénes Félix por qué te porque Team ventas a Félix

Voz 12 34:40 yo no lo sé

Voz 5 34:42 nuevo entrevistado saberse con Alice

Voz 12 34:45 si te sale así hombre porque yo quería un humor yo quería que fuera un personaje no duro no nombre macho alfa de estos que no hay por no quería un tipo sensible en tipo y quieras que no pues hay que llevarlo a hay que describir de esa forma no hay que construirlo desde ese lugar alguien seguro alguien sensible somos la mayoría de los tíos a que hagamos que no yo siempre he hecho películas au donde a un tipo Nos hombres que en el fondo lo esconde no aquí quería hacer el ejercicio contrario no no tener miedo a mostrar un nombre mucho más transparente en ese sentido

Voz 0189 35:20 en cambio Gines es un policía Gines es extraordinario es lo contrario a un lugar diferente pero es es tierno al personaje también de de Mario es un tipo pero es elegante

Voz 24 35:35 es una cosa espectacular bueno yo yo le pregunté estaba yo muy preocupado pero vamos a ver va a ser un poli malo me dijo no tiene ternura me parece bien y eso me me apetecía mucho no he y además es un bueno en la relación de amistad que establece con con Félix es muy bonita no me parece que es muy muy tierna y al final es de los que acaba comprendiéndolo no ayuda eso está muy bien

Voz 1268 35:58 sí que al principio se sorprenden porque es verdad que no que tiene como una visión Félix de la vida un poco diferente no que que a mí me parece muy muy interesante no sé si también esto te parecía necesario que al hacer televisión también tener

Voz 25 36:11 es un personaje más amable au

Voz 1268 36:13 qué cara conectarlo tampoco

Voz 12 36:16 creo que no no para nada yo soy por ejemplo muy fan de House fijaos pues el personaje no no yo creo que la televisión sí que te obliga yo creo que no vamos a una sala de cine hacemos un pacto que es voy a estar noventa minutos concentrado en silencio tranquilo de pagado llegado hasta aquí cuéntame algo luego ya veré no lo que siento pero la televisión la televisión no estás en casa con el mando a distancia en la mano hoy es como es es una droga distinta estamos juzgando eso queremos cambiamos de canal no lo cambiamos ya han dicho que es bueno pues a mí no me hay hay mucha ansiedad

Voz 1457 36:51 pero si yo y como director que es que eso sea esta tú sería está siendo así

Voz 12 37:00 es que veamos las series Grassi yo las veo así es imposible

Voz 1457 37:03 con un móvil en la mano

Voz 12 37:05 hacia empiezas el otro día mi hijo me dice a si vemos proponemos una serie pues a mí pero no había terminado el primer capítulo ya él quería cambiar sea porqué porque tenemos tal y como los libros hay hay tantos que dice saber la empiezo este yo creo que como creador como guionista como director los actores tenemos que saber qué estamos jugando

Voz 13 37:27 a un juego que es muy

Voz 12 37:30 mucha ansiedad en el en el sentido de la palabra digo es tiene una tensiones como muy muy fútbol en directo sea no puedes parar el cine te da una pausa distinta ahí eso nos lleva

Voz 0189 37:41 a contar las cosas de otra manera hay que vender un poco el bacalao también pronto no hay paciencia en casa no tienen paciencia y eso también como actor te afecta

Voz 24 37:49 no yo creo que no yo creo que sí que no es que si no sería

Voz 12 37:52 pues sí que estar tienes que creértelo

Voz 24 37:54 son unos personajes que estás haciendo no tienes más remedio y creer que es algo muy muy muy importante y que tienes que hacerlo de la mejor manera posible no puedes pensar en qué te vas

Voz 12 38:04 cambiar y que

Voz 1268 38:06 luego aquí de comentábamos que hay una mezcla pues eso leer Comedia no sé si desde el principio que existe mezclar te salió así también a la hora de interpretar lo que sí es un límite extraño hay ahora no sé

Voz 12 38:21 no es fácil la verdad es que lo del humor es muy a mí me ha gustado yo siempre he hecho cosas que siempre me dice lo mismo pero esto qué es es Truman una película sobre la muerte de pero tiene humor lo es aquí era lo mismo era un juego una película es una sede con suspense es una serie romántica también pero tiene también humor y esa líneas de complicada no porque no se hay que estar muy atento porque enseguida al personaje lo buena música le pones de fondo cualquier cosa te puede desequilibrar pero a mí lo que me gusta también como espectador entonces

Voz 0189 38:53 estábamos hablando de las nuevas masculinidad es que por ejemplo para nosotros en la redacción es un tema sea ahora

Voz 1457 38:59 por lo están todo el día las nuevas masculinidad es que es un poco como ser sensible no es que en Truman sí o apareció la idea de que Truman de de que el personaje de Darín era como un más femenino que era un poco el personaje de de una mujer que dice bueno se acaban las cosas y tengo que ordenar mi la muerte no es para ti que son las nuevas masculinidad esa yo tengo la sensación de que tú eres el el autor de las nuevas masculinidad es

Voz 12 39:31 me queda

Voz 5 39:34 desde del se enfadaron porque dijeron que les estábamos llamando Sarasa a todos pero no

Voz 24 39:39 la responsabilidad es una responsabilidad

Voz 12 39:41 yo me he quedado sin no los en el colegio

Voz 1457 39:44 diría que todo esto viene de por sí

Voz 12 39:46 que ahora te expresas más au ahora pues no pasa nada si lloras o no un poco la la expresión y el compartirlos las emociones o los sentimientos algo que no era muy masculino igual ahora se lleva más de moda como de Pilar se entonces tengo amigos que se de pila antiguedad pero esto sí sí qué bien bueno pues era eso

Voz 5 40:08 pero desde luego la relación usará la la

Voz 1268 40:11 el contraste que ves entre unos personajes masculinos y otros y luego la relación que tienen entre ellos es una de las cosas más interesantes no porque en el caso de tu personaje era un poco no sé si ahora es detener la referencia de un detective clásico en el Barça

Voz 1457 40:24 con el pasaje Pere Arquillué que es el vecino

Voz 1268 40:26 con poco burro es otro tipo es que es es otro tipo de relación no es es muy interesante la la relación que se desarrolla en entre estos tres hombres no hay hay tres hombres Félix está medio

Voz 12 40:38 lo que yo he que hace el personaje de Óscar que es realmente un vecino un papel complicado y luego está Gines que es un poco el sentido común de la serie monto entonces para

Voz 1457 40:52 pero es difícil hacer no él el sentido común sea cuando

Voz 24 40:55 es difícil es un sentido muy difícil que se utiliza muy poco pero sí la verdad es que era un personaje muy complicado pero lo ha puesto muy muy fácil de verdad es muy esa sensibilidad que él tiene sus imágenes en su manera de contar también la tiene en en el día a día con el equipo a las veinte semanas esas de las cinco de la mano aunque parezca increíble así ha sido cada día yo no he estado todos los días afortunadamente ahí el que se ha llevado el trabajo duro durísimo ha sido un lío que aguanta como un campeón porque mantener un personaje yo hecho muchas series como sabéis pero en ninguna ninguna que un personaje ha tenido tanto peso que haya estado en todas las secuencias en todos los planos eso es muy difícil mantener ese pulso no creo que lo ha mimado a yo a Leo le decía sabes SER es consciente de la suerte que tienes como de están mimando porque eso no siempre pasa pero no pasa porque no hay ese tiempo para dedicarlo los actores no a veces tienes que ir a cumplir el expediente hacer lo mejor que puedes hacer se sufre mucho porque no tienes ese tiempo no cada una damos intentamos dar lo mejor que podemos no todo lo mejor y a veces no se puede en este caso creo que que bueno que que hemos tenido la fortuna de estar con con con concede si ha tenido la fortuna de estar ahí que la cuidaba muchísimo no respecto a la sensibilidad yo creo que la sensibilidad los hombres asistido siempre lo que pasa que a veces teníamos que ir a llorar a casa no yo no tenía ningún problema es siempre he sido bastante bastante llorón

Voz 28 42:27 hay

Voz 24 42:29 creo que que siempre ha habido hombres sensibles

Voz 28 42:32 sí

Voz 24 42:33 pero bueno no se habrá quizá los ponemos más no no claro desde luego

Voz 1268 42:38 si no no a dar paso para escuchar un poco el personaje de de Mario no esa relación que que tiene que tiene con Félix

Voz 29 42:45 ese es el problema que no sabes nada no pero vamos conociendo que tan difícil de entender a lo mejor es que ya tuvo bastante

Voz 26 42:53 de Televisa

Voz 29 43:03 considera que dejes de jugará policías de bebés en casa cuidando a tu tortuga

Voz 1457 43:11 un eso eso que al principio tiene

Voz 1268 43:12 bastante paciencia como se tiene que desarrollar la paciencia con con el no personajes

Voz 24 43:18 sí además hay una cosa que yo le decía siempre luego al final me hizo mucha clase es que Mario Mario es el único de los dos otra de sus novelas se siente una admiración secreta que no porel por por categoría como escritor no yo parecía querer establecer esa no están en ese las

Voz 1457 43:38 San el rodarla entienden tú tratas mala a Félix osea tengo a mí me ponían me pone nerviosa está sufriendo porque yo decía lo están pasando fatal porque es cómo estás exponiendo todas sus debilidades al máximo entonces era como una especie como digo es como si fuera un no sé cómo tratarle mal

Voz 0189 44:03 bueno es un personaje torpe que será bastantes

Voz 1268 44:05 pues también pero cuando

Voz 12 44:08 yo creo que no me encanta ver estos personajes que a personajes que no son como nosotros no que son un poco distintos no se venía a parte de la comicidad también por ahí o de la

Voz 0189 44:20 es un personaje que a pesar

Voz 12 44:23 parece que todo el mundo le dice Mario el primero no defiende el primero es que que que que pasa de ti que no es verdad es alguien guiado por la intuición porque Parker el fondo Félix cuenta una búsqueda de una mujer a la que no conoces

Voz 1457 44:35 con lo cual es como absurdo

Voz 12 44:38 es poco novela y te va desvelando sus caras no también pero esa esa gente que tiene esas convicciones me gustaba el a pesar de todo seguir seguir que tiene no personaje

Voz 1457 44:50 otra cosa es que surgía después de haber visto la serie es que si era Twin Peaks

Voz 0189 44:54 eh Fargo ha habido teorías para todos los gustos

Voz 12 44:59 por eso yo creo que que viene dado más por la nieve por la montaña por el humor también los cuenten un humor bastante muy negro muy ácido y hay cosas en la SER muchas cosas de la SER el personaje de Pedro Casablanc mismo que aparece sobre todo es un personaje a mí me me me divertí mucho haciendo eso con Pedro y es verdad que tiene ese tono un poco más no más negro

Voz 1268 45:22 el personaje Pedro Casablanc come come había comentado que que te reviste mucho escribiendo lo que no sé si también toda esta parte hay hay dio también cierta violencia latente la serie no no es el no es no es que sea unos que se CB para nada pero no sé si esto te te ambiente costó más escribí escribirlo no no está tan acostumbrado quizá

Voz 12 45:41 no porque en cuanto a la violencia me refiero no por Dios la violencia muy contada desde un lugar muy en el fondo elegante sea no no no no no no sufre ni mucho menos no lo que sí que me reí mucho escribiendo la eso me gusta cosa que no me había pasado con las películas

Voz 1457 46:01 que sufres sufres más rodando escribiendo en la promoción anda ya no ya me daba miedo decir que encima te habían hecho un documental

Voz 5 46:14 no voy a tarde al documental para es más más de tío que no sabes sabes que no te gusta mucho hablar pero bueno es si con motivo del Día

Voz 1268 46:23 pero a la serie pues un especial el universo es ser gay en el que participaran unos actores con los que has trabajado pues Cayetana Guillén Cuervo y Leonor Watling o Javier Cámara por ejemplo entonces vamos a escuchar lo que decía cámara

Voz 30 46:36 es un tipo es un tipo muy muy

Voz 0544 46:40 muy cálido

Voz 30 46:42 muy sensible muy

Voz 31 46:44 sí pero es que tiene ese cuerpo grandote medio o a Pete también depende es como que se le presupone otra cosa no pero pero rascas un poquito como Ricardo sea son dos blandas

Voz 1457 46:59 la vaca ablanda la yo no tengo la culpa volvemos sobre la sensibilidad

Voz 1268 47:04 coordina pero pero no sé si si si Sites sites más fácil escribir sobre hombres

Voz 19 47:11 para hombres

Voz 1457 47:14 qué te ibas a hacer un taller directamente para chicos y la verdad es que

Voz 12 47:19 siento las ganas de ya hace tiempo que me pasa escribir más sobre mujeres me pasó en la ciudad una película que en el fondo estaba

Voz 0189 47:28 esta música es maravillosa yo tengo una día yo escribí es una película más de mujeres en la ciudad

Voz 12 47:34 cuando aunque estaba Edu Fernández de ahí padel pero luego yo creo que la la el tema es que al incorporar el humor en la con la pistola en cada mano lo un poco como Truman también me es más fácil escribir con hombres eso es verdad no lo sé tengo hablar de terapeuta de tema me he me cuesta más hacer humor con vosotras lo sé porque entonces supera ya estoy intentando ver ahora cómo poco a poco pero es así podría escribir una cosa más seria o más más dramática más eso seguro pero el Word subo yo soy

Voz 1457 48:12 no bueno pero que también es de agradecer a mi me parece que yo agradezco que los hombres escriban de sentimientos propios que hay muchos hombres tanto el día escribiendo de la maternidad que yo digo porque no escriben de los hijos ellos los que me sorprende a veces esa como que el territorio del o el dolor de las mujeres un lugar muy común desde que escriben los hombres que que no me parece mal que los hombres escriban de mujeres o de hombres pero

Voz 12 48:40 es el el en cuanto al humor es curioso sí es verdad es una reflexión interesante no incluso he leído cosas yo he visto documentales di de de de cómicos hablando sobre sobre las las cómicas grandes cómicas a humoristas no que obviamente ahí pero es como otro lugar que que me cuesta

Voz 1268 48:58 Irán había me quería preguntar porqué Andorra porque Andorra a mi me parece que le da cambiando completamente de teme me parece que Andorra le da está muy bien elegido el sitio a mí me de lloviendo las sigue me de también me despertaba muchísima curiosidad tenía ganas de de ir bueno ya sé que que es hay mucho contraste que está buscado pero es un es un escenario que tienen que tiene mucha personalidad y que tiene mucho juega mucho en esta serie

Voz 12 49:24 al final tú haces como como que vas al mercado compras muchos ingredientes y al final haces el plato no la así una serie a una películas eso una suma de muchas cosas en este caso la montaña la importante el del deslocalizar de la ciudad a la acción cuando tiene fronteras llegando a pasan cosas que no son legales de la paz

Voz 1457 49:48 ahí la Junta ahora

Voz 12 49:50 se me juntaban muchos elementos de interesantes yo la conozco mucho además y me sentía cómodo

Voz 1457 49:56 bueno fue fue tomando la conoces mucho porque

Voz 12 49:59 porque los catalanes vamos mucho

Voz 1457 50:01 lo digo porque todo el mundo bajo la cosa es decir hay una cosa que siempre me sorprende del cine indie son los tiempos del cine a cuando empiezas tú escribir y Félix cuando empiezas a rodar estás ahora en una época ya que es como que no te acuerdas de Félix

Voz 12 50:18 no claro que me acuerdo lo que pasa es que son tiempos largos eso es verdad que desde que empiezas a pensar ahora estoy empezando a pensar si hago Félix dos por ejemplo pues si la escribo no cuánto tardo imagínate pasarán dos años seguro

Voz 1457 50:32 dirán los oyentes y que hace este señor mientras tanto de qué come

Voz 12 50:37 de eso por suerte de eso la gente Movistar son gente muy seria muy profesional que entiende que los escritores tienen que comer y sus hijos también entonces este pagando para que tú escribas ahora me pasa eso a mí el noventa por ciento de los guionistas del país desgraciadamente no

Voz 0884 50:53 podemos hablar de segunda temporada