Duelo de tronos

Voz 0313

00:00

me imagino que paso menos todos conocemos la frase proverbial de que en ocasiones los árboles nos impiden ver el bosque hoy creo que toca aplicarla a un asunto del que todos o casi todos hemos hablado en las últimas cuarenta y ocho horas pero que entre la ETA que genera los chascarrillos el ruido por el máster a medida de Cifuentes e incluso por culpa de la chilena de Cristiano pues igual ha quedado un pelín desenfocado o disimulado no en su presencia desde luego porque se ha colado en en todas las conversaciones sino la valoración de su de su importancia o de su gravedad me refiero al famoso rifirrafe de las reinas Letizia y Sofía Sofía y Letizia con las niñas hijas nietas de promedio han pasado cuarenta y ocho horas y nadie ha dado una explicación oficial de lo sucedido cosa que debe ser bastante complicada ya lo entiendo pero para una institución cuya modernidad eh cuya vigencia cuya razón de ser digamos que cuando menos es discutible pues ese silencio yo creo sinceramente que le provocan desgaste notable entre otras cosas porque nos invita a preguntarnos si la Familia Real por ser quiénes tiene una serie de privilegios tendrá también sus obligaciones no sus servidumbres entre esas obligaciones que yo sepa no se incluye dar espectáculos como ese ni generar debates nacionales sobre la relación entre suegras y nueras o cómo tratar a una abuela la Familia Real tengamos lo claro la Familia Real es también un poco una familia irreal precisamente por esas obligaciones pero hay amigo son las reglas del juego ya sé que a nivel práctico mucha gente pensará con razón Bornia mi que me importa