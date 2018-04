Hora 25: Tramo de 22:00 a 22:45 horas (04/04/18)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 se mantienen todas las dudas sobre el máster de Cristina Cifuentes la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que le ha formulado la oposición ha vuelto a mostrar una serie de documentos que no acreditan nada entre los que ha desaparecido la famosa acta de Trabajo de Fin de Máster con las firmas de las profesoras presuntamente falsificadas como informa hoy el confidencial del Trabajo de Fin de Máster nada de nada sigue sin aparecer signos aclarado la presidenta madrileña es el trato de favor recibido por parte de la Universidad que le permitió ha dicho no ir a clase ni hacer los exámenes al menos con sus compañeros porque ella no ha aclarado si los hizo o no y también habrá que preguntarle por eso la universidad por ese trato de favor porque algo tendrá que decir sobre todo si recordamos las palabras del rector y los catedráticos que negaron cualquier trato de favor dijeron incluso que no conocían a Cristina Cifuentes Cristina Cifuentes no se plantea la dimisión era previsible pero ahora es la oposición la que debe decidir si quiere mantener al frente de la comunidad a una presidenta achicharrado al PSOE y ha anunciado una moción de censura esto va a obligar a ciudadanos a retratarse porque la única aporta son del partido de Albert Rivera tras las no explicaciones de Cifuentes ha sido la de pedir una comisión de investigación pero para investigar qué exactamente porque la universidad ya está hecho ligando Cifuentes ya ha dicho lo que tenía que decir según ella ayer ciudadanos decía que quería esperar a hoy para escuchar a la presidenta hoy después de escucharla dice que hay que escuchar más de todos es sabido que la mejor fórmula para la regeneración es una comisión de investigación entiendan la ironía Visto lo visto tendremos que seguir confiando en el buen periodismo

Ángels Barceló

Voz 0194 01:58 hoy se sientan en la mesa de análisis Miguel Ángel Aguilar buenas noches Alberto Pozas buenas noches al bueno no destina de la Hoz buenas tardes noches habéis seguido la comparecencia de la presidenta madrileña Miguel Ángel no no lo he seguido compañero algo de lo que ha dicho sabrás no están aquí los compañeros de Madrid para rato

Voz 4 02:17 he leído todo lo que he visto

Voz 0194 02:20 eso actuar ahí en directo pues te has perdido una gran actuación todo eso pues hoy el lenguaje verbal era casi tan importante como lo como

Voz 4 02:28 yo a mi edad lo que ha dicho Pedro habían mandado un telegrama

Voz 1412 02:31 diciéndole que era la hora de la verdad dicho en términos taurinos que saldría a hombros o por la puerta grande o a la enfermería pero creo que no han sido ninguno

Voz 0194 02:43 los discursos marítimo los vamos ahora con el resumen después llegas a la conclusión de por donde ha salido Cristina Cifuentes no aclarado las principales dudas que ensombrecen la obtención de un máster de Derecho autonómico no por sida Rey Juan Carlos aunque el Partido Popular están encantados dicen con su intervención Cristina Cifuentes tampoco ha presentado su trabajo de Fin de Máster ni el acta de defensa del trabajo que según El Confidencial contiene dos firmas falsas hice fabricó horas después de que estallara el escándalo Cristina Cifuentes tampoco ha presentado su dimisión podemos el ha pedido el PSOE anuncia una moción de censura da igual Cristina Cifuentes está muy tranquila con la moral alta no hay falsedad ni falsificación eso dice Cristina Cifuentes ha comparecido en la Asamblea de Madrid para acusar a la oposición de haber traspasado todas las líneas rojas todos los principios éticos y estar detrás de una operación ha dicho para desestabilizar el Gobierno de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se ha querellado contra los periodistas que han desvelado las irregularidades de su máster Cifuentes defiende que su máster es real ilegal Isaí alguna duda no es cosa suya dice que el aclare la universal la Javier Casal jefe de contenidos de la Ser en Madrid buenas noches qué tal buenas noches Javier Bañuelos responsable de la información de la Asamblea de Madrid muy buenas noches qué tal buenas noches vamos a por orden las explicaciones de Cifuentes su versión de los hechos y los papeles que según ella lo aclaran todo fue a clase no fue a clase hizo exámenes no los hizo como defendió su trabajo jo cuando porque nadie lo encuentra tuvo no tuvo trato

Voz 0861 04:08 la Bañuelos bueno son muchas preguntas si te parece esa última cuestión bueno sí ha respondido categóricamente ha dicho que no que no tuvo ningún trato de favor porque aprobó lo decía su máster legal irreal

Voz 0277 04:19 es un título oficial expedido por la Universidad Rey Juan Carlos del que estoy en posesión por tanto señorías ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas

Voz 0861 04:32 con esa seguridad en sede parlamentaria también ha confesado por primera vez que no asistió a clase durante el curso por eso había alumnos dice que no les recordaban no asistió asegura porque ha sido pactó con los profesores entonces como aprobó como sacó incluso sobresalientes

Voz 0434 04:48 los profesores adaptaron a mis propias circunstancias de indudablemente en muy poco tiempo paran para poder acudir a clases para poder realizar esto lo que se hace es pues se sustituye por otra presentación de trabajos por todo tras tutorías

Voz 0861 05:04 ya si consigue aprobar cuando en teoría el ANECA el ministro de Educación ya exigió mínimo del ochenta por ciento de asistencia para sacar

Voz 0194 05:10 este máster estaba confinada sigue sin aparecer

Voz 0861 05:13 pero la presidenta no tira la toalla no descarta que aparezca de hecho sigue abriendo cajas de mudanzas lo hizo incluso durante sus vacaciones de Semana Santa eso sí ha zanjado que si no aparece no es que no exista la prueba dice es que el dos de julio de dos mil doce estuvo en persona defendiéndole ante el tribunal

Voz 0434 05:32 lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro la defensa duró poco no consiste ni mucho menos para quienes no lo hayan hecho en una lectura sino en resumen en una defensa que puede durar entre unos diez o quince minutos aproximadamente

Voz 0194 05:50 pero el acta de entrega de aquí el trabajo es el documento que está falseado según ha desvelado

Voz 0861 05:54 soy al confidencial que Díez Cifuentes de esa falsificación interfiere en su relato documental pues no ha respondido pasa la pelota a la universidad

Voz 0277 06:03 sí respeta la falsificación de latas señoría yo lo que he hecho ha sido enviar a los medios la documentación que ha remitido reto la universidad si hay algún problema visado Fundación obviamente yo como mal una no lo puedo hacer

Voz 5 06:16 parar debe de ser la propia Anera es la que no haga

Voz 0861 06:19 hoy la presidenta madrileña exhibido es ocho documentos todos con pulsado con el sello de la Universidad de mayoría son los que ya difundió su equipo de comunicación el veintiuno de marzo pero es llamativo Ángels que hoy Cifuentes no ha mostrado ni ha repartido a la prensa esa polémica acta de la Rey Juan Carlos teóricamente falsificada por cierto en el capítulo de dudas no resueltas la presidenta sigue teniendo una laguna no recuerda porque pago seis euros de tasa meses después de haber aprobado ya el máster sólo recuerda que fue un gasto de secretaría con todo después de un intenso día la presidenta ha desvelado el misterio no va a dimitir jamás lo ha pensado

Voz 0434 06:54 siente el apoyo de su partido incluido el presidente

Voz 0861 06:56 gobierno que le ha telefoneado en cuanto a la moción de censura no le teme ni lo más mínimo

Voz 0194 07:01 Ángel Gabilondo portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid muy buenas noches

Voz 6 07:06 hola buenas noches se Cristina Cifuentes que no teme

Voz 0194 07:08 a la moción de censura que han anunciado ustedes debe ser ratificada por el Comité Ejecutivo del PSOE de Madrid pero bueno ya hemos visto en Twitter a Pedro Sánchez como apoya esa moción de censura parece decidida no

Voz 6 07:20 sí yo creo que sí porque es verdad que no consigo del partido en Madrid no pero si esto se ya firme y decidido ahora con que no tema la presidenta nuestro objetivo no es producir temor nuestros objetivos pues ir confianza en la ciudad y la ilusión de que es posible y hacer las cosas de otra manera

Voz 0194 07:42 cómo lo van a ser sin ciudadanos porque parece que no están mucho por la labor

Voz 6 07:47 bueno pues tendrán que explicar porque no están por la labor porque normalmente suelen hacer discursos de que necesitan modificada transformar la alternativa que no les gusta el Partido Popular a la verdad apoyar ser la verdad entonces es que explicar qué qué es lo que prefiere narrar la alternativa clara que es la que preferí o bien la propuesta que hacemos nosotros Cristina Cifuentes si lo hacen por lo respetaremos pero en la que explicar entonces cuál es su posición de verdad

Voz 0194 08:18 Ellos han hablado de una comisión de investigación Ignacio Aguado el portavoz diseñados en la salida de Madrid ha hablado una comisión de investigación donde nos podría llevar de qué serviría una comisión de investigación

Voz 6 08:27 nosotros sí saca una cuestión investigación no nos parece mal pero pero lo que no podemos hacer es paralizar así demorar toda a qué ocurre en esa comisión que nos llevaría a las próximas elecciones es adónde nos llevaría pero se puede hacer esa comisión pero eso no es incompatible con que hagamos en la moción de censura

Voz 3 08:44 van a hablar pronto con Ciudadanos

Voz 6 08:47 si nosotros hablaremos con todos pero yo también yo no quiero haber falsas expectativas porque hay una cosa que está clara que es que son es un periodo determinado de tiempo porque las elecciones se celebran en la primavera de dos mil diecinueve En cualquier caso no lo que hay que hacer es un proyecto pues viable razonable sensato breve de aspectos que son de urgencia emergencia social de emergencia pública y política para que podamos pues apoyarlo todo y ahora es el momento de que luego gané que tenga que ganar esas elecciones pero tendría que ser como una propuesta de ejecutiva Ana o no no convertir la política en pura gestión pero sí se eficientes para generar confianza e ilusión en la ciudadanía por eso no tenemos que entrar ahora en una negociación programática de meses a ver cómo nos ponemos de acuerdo no sé qué partidos la historia anti ellos prefieren que siga Cristina Cifuentes no de percibir si lo prefieren desde luego es mejor que lo diga nos ahorramos también algunas en fin de pérdidas de tiempo para la ciudadanía pero yo creo que ellos deben saber que están tomando una decisión determinada con muchas consecuencias ya lo voy a dar lecciones de nada pero lo que queremos es que se sumen a esta propuesta no

Voz 1412 10:01 sería candidato

Voz 6 10:03 pues eso me han dicho que quiero decir yo lo que me gustaría ver disposición no disposición y voluntad por lealtad también el proyecto en el que me he inscrito desde luego la pregunta esa pregunta hecha en la rueda de prensa ha dicho el secretario general del Partido Socialista que sí que sería yo también el grupo parlamentario lo piensa así también lo piensa Pedro Sánchez del comité federal listos el posible sería yo

Voz 0194 10:29 dígame una cosa ya al margen de la moción de censura sobre el contenido de la intervención de Cristina Cifuentes porque usted además ha sido rector de la Universidad Autónoma de Madrid presida la Conferencia de Rectores de la universidad que presuntas sospechas que privilegios quiere edades quedan sin contestar o han quedado sin contestar después de la intervención de Cristina Cifuentes de hoy

Voz 6 10:48 todo está lleno de muchas de vaguedades desde luego de lagunas también de sólo versiones contradictorias también hay presuntas irregularidades procedimientos que se quieren decir que todos los sobre la son así no eso no es exactamente la verdad por no decir que no lo hizo entonces parecería que hemos exculpa diciendo a clases no ir a clase sobrada lo mismo desde luego con los modelos que haya horas después del Espacio Europeo de Educación Superior no es lo mismo allí una las cursos presenciales tienen unas determinadas exigencias el hecho de que se modifique una nota chica para hay unos procedimientos muy estipulados en todas las ciudades el hecho de que pueda presentar su trabajo y que no se encuentra pues eso es muy claro y muy regular el hecho de que no haya un acta con esas calificaciones que aparezcan firmas que ahora parece que se ponen exactamente en cuestión es que un dictado enormes de cosas que lo que más me duele es que se quiera transmitir la que todas las solicitudes son así de relajación absoluta de que aquí no hay procedimiento

Voz 7 11:54 que si esto lo hacemos todos ya me esto

Voz 6 11:56 duele porque daña que adornen también a la universidad la Universidad pública eso no es así y además aquí hay en Madrid Madrid

Voz 7 12:05 de que se que se tiene que encargar

Voz 6 12:07 claro evaluar también los más peces si en algún máster ocurre eso haga se tome la determinación de que no ha considerado probado ese máster

Voz 0194 12:17 porque cuando estaba diciendo esto está poniendo en cuestión

Voz 6 12:20 todo el sistema universitario a tanta gente que trabaja bien honestamente las tantos estudiante piensa tantos profesores y personal y todo esto quiero decir lo igual se me estoy un poquito incómodo con este asunto pero es que hay muchos universitarios que están muy dolidos por por esta apreciación que para salvarse a sí mismo pues se hace una especie de expansión general de que todo el sistema universitario pues es una especie de espacio con poca seriedad

Voz 0194 12:46 pero para que no se crea esto esa esa universidad la Rey Juan Carlos también tendrá que asumir sus responsabilidades

Voz 6 12:53 justamente es que esto es muy determinante sea yo ya vine decía presidente usted parece mentira que no tenían la diversidad lo que dicen los rectores no nos defienda yo defiendo tantas los universidades que soy de la opinión de que quienes nos dan adecuadamente se han aparcado al lado si sancionados eso se defiende la Universidad no siendo una especie de de ha aprobado general ya me sé de todos los comportamientos por eso la intervención del señor rector de don Juan Carlos a mí no me gustó parecía que estaban parando dando por bueno todo lo es menos que ha tenido el coraje académico de poner en marcha una investigación reservada ya luego la CRUE ha ha trabajado yo creo que bien expertos observadores externos inspectores externos ya que da la tranquilidad de que yo sé que son vestida hará trabajos se dio ya verdad que en fin las responsabilidades que se aclaren cuáles han sido las dos cosas son compatibles defender con pasión el sistema universitario por otro lado exigir responsabilidades muy piensa que me allá en fin ha hecho algo improcedente pero no es para andamos el la especie de que todo es un desastre para salvar el desastre que hemos hecho alguno no

Voz 0194 14:13 pues Ángel Gabilondo así agradezco muchísimo que no haya atendido muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 8 14:18 pues muchísimas gracias a ustedes

Voz 0194 14:20 vamos a recuperar las intervenciones de la oposición conviene recordar que Cristina Cifuentes no ha comparecido voluntariamente el pleno extraordinario ha sido una iniciativa de PSOE Podemos a las que posteriormente se sumó Ciudadanos saber

Voz 0861 14:32 sí bueno los grupos de la oposición PSOE Podemos y Ciudadanos C's en concreto además no se ponen de acuerdo para para esa moción de censura de la que ha David lo no pero esta tarde han llegado ya a Vallecas con las mismas preguntas para la presidenta Cifuentes la primera las dudas sobre la documentación aportada dónde está su trabajo fin de máster Lorena Ruíz Huerta portavoz de Podemos

Voz 0277 14:51 Nos ha enseñado unos de aquí un montón de documentos que no prueban absolutamente nada no ha hecho ni una sola mención ni ha dado ninguna explicación a las preguntas ya los hechos que yo leído narrando en mi primera intervención por ejemplo la primera de las preguntas más elemental que se está preguntando en este momento todo el país donde está su TCM señala a Cifuentes dónde está su trabajo de Cinema

Voz 0861 15:15 ahora sabemos Ángels que lo siguen buscando que básicamente no lo encuentran Gabilondo le acabamos de escuchar en su condición de ex rector de la Autónoma echado en cara a Cifuentes el daño causado al mundo universitario más allá del descrédito político generalizado al que a su juicio lo presidenta lleva la región

Voz 9 15:31 las democracias avanzadas falsear el propio currículum por quienes desempeñan puestos públicos conlleva serias consecuencias es el engaño lo que se penaliza asuma su responsabilidad con una versión verdadera de lo ocurrido o con las consecuencias de no hacerlo

Voz 0194 15:45 el portavoz del PSOE se guardó la bala de la moción

Voz 0861 15:47 ahora después del pleno y Ciudadanos C's construyó un discurso lleno de reproches uno detrás de otro un discurso que que podría augurar parecían una ruptura del socio de investidura pero que se desinfló de repente en una propuesta de comisión de investigación otra más Ignacio Aguado

Voz 10 16:03 la posibilidad de presentar hoy mismo o mañana la propuesta de creación de una comisión de investigación específica que nos permita saber exactamente qué ha pasado y contar con la versión de las personas que están en la Universidad Rey Juan Carlos y que todavía no sabemos lo que tienen que decir al respecto

Voz 0861 16:18 así que conclusión ciudadanos de momento seguirá apoyando al PP de Cifuentes y la de Gabilondo sea la segunda moción que veamos en Madrid en esta legislatura la primera la presentó Podemos en junio del año pasado los socialistas se desmarcaron Cifuentes reventó aquella moción no intervino en el pleno veremos qué asegurada en la mar

Voz 0194 16:35 esta vez José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos muy buenas noches te van a pensar la posibilidad de apoyar la moción de censura del PSOE o ya está decidido que no

Voz 7 16:46 bueno nosotros lo que queremos saber la verdad es que vengan esos profesores esas personas que supuestamente han firmado un acta de esos profesores que no no fuertes que venga a explicarse ante ante la Asamblea va a ser eso vuelo tomaremos tiene desde luego Si se confirman todas las dudas que la señora cincuenta si no ha sido capaz de de despejar porque eso tendría consecuencias políticas dice confluir parece duda si hubo falsificación si hubo un trato de favor

Voz 11 17:16 a la entonces delegada de Gobierno

Voz 7 17:18 bueno fíjate fuentes tendrían que es si no dimitiera pues todos los mecanismos como es también el de la moción de censura para forzar nada pero primero queremos saber la verdad hay el que no cuesta me parece que debe ser fácil porque no es un asunto en el que tenga que comparecer a cientos de personas hay unos implicados en unos profesores que eso pocos hay que dos personas que supuestamente han firmado un acta o no nosotros hemos eso en pocas semanas y con pocas comparecencias podríamos certificase una señora

Voz 6 17:50 a mí que no tiene esas esta mañana

Voz 0194 17:52 decían antes de tomar cualquier decisión queremos escuchar a Cristina Cifuentes hoy que ya la han escuchado y que por lo que usted dice y hemos escucha Ignacio Aguado no les ha convencido las explicaciones ahora ponen el listón en una comisión de investigación es decir siempre es una patada hacia adelante

Voz 7 18:08 bueno es saber la verdad es que Fuentes no ha sido capaz de despejar todas las dudas de hecho no han sido capaces para en las dudas que bien este hombre este precisamente este asunto

Voz 0194 18:19 precisamente es lo que usted es marcaban como como límite ustedes decían Si no nos comente sus explicaciones tomaremos decisiones

Voz 7 18:24 eso y la decisión de yo creo que ha sido expresada por su portavoz la decisión es que queremos saber la verdad que queremos que vengan esos tres personas que supuestamente se han firmado nada está la idea puesto nota hacia el resto de profesores que que vengan a explicarnos si realmente hace Cifuentes no es late si guarde algún examen sino los hacían clases y lo hacía en su casa pues realmente cómo pudo sacarse un máster sí sin asistir a dignificar ya trabajo de fin de carrera pero insisto confirmar estas sospechas en este caso es muy fácil tienen que pasar por estos hechos personados los profesores el rector de la universidad o la Asamblea de Madrid en la comisión de investigación donde no se puede mentir porque mentir es delito tienen que decir la verdad para confirmar estos datos por lo tanto yo creo que no debe asustar a nadie que saldar una dos tres semanas en tomar una decisión a cambio de tomar la sabiendo exactamente la verdad no debería asustar a nadie yo creo que aquí lo que tenemos es a la señora Cifuentes que parece que no quiere que lo además sepamos la verdad por otra parte a los socialistas ya podemos que no les interesa la verdad de lo que les interesa es quitarle una presidenta para poner a un presidente de otro partido nosotros creemos que tenemos una oportunidad de saber toda la verdad y de actuar teniendo el cien por cien de conocimiento de lo que ha pasado

Voz 0194 19:56 pero Si la presidenta de la Comunidad de Madrid que usted dice no quiere que sepamos la verdad no es motivo suficiente para no apoyarla es decir usted mismo reconoce Si ya no quieren que sepamos la verdad quiero decir que lo que ha contado hoy o es mentira uno es toda la verdad es que no es motivo suficiente porque lo ha contado en sede parlamentaria lo ha contado en la Asamblea

Voz 7 20:15 sí sí lo ha contado una señora Cifuentes son datos que no aportan nada nuevo no hay que no aporta ninguna aclaración son verdaderos seguramente propiedad pagaríamos el que se matriculó en un máster pues lógicamente se matriculó Guiral puerta nada enseñar esa esa matrícula y que tiene una nota Sinan es pues si ya sabemos quiénes han notas la cuestión es que pasado entre matrícula de esas notas no hubo trato de favor o no hubo trato de favor si ha mentido o no ha mentido insisto para tomar una decisión como la de ahora no una presidenta de comunidad autónoma o sea a apoyar una moción de censura de todas las acciones están abiertas pero no nos cuesta nada que todos nosotros y que los madrileños sepan exactamente lo que ha pasado comprobando los tres datos que que hay que comprobar sea que puentes y aplacen sí hizo o no hizo algún examen o como se la evaluó Paul pues el pacto que cuentes esconde eh viví hechada toda la responsabilidad a la universidad pero es que no esperará que vende a la universidad a una universidad los responsables del curso como una comisión de investigación con obligación de

Voz 6 21:25 que la verdad y comprobaremos si realmente

Voz 7 21:28 eh no señora Cifuentes están imponiendo no siga obviamente si comprobamos si se comprueba que están mintiendo pues se quiere ir pues la la moción de censura es el el mecanismo para para obligarla a este no nos cuesta nada insisto yo creo que hay gente que tiene el PSOE tiene muchas ansias dolor por intentar coger la presidencia pero yo creo que todos los fundamental de Kassel cambiaron presidente cuatro la fundamentales para tumbar sabiendo exactamente sí que los madrileños sepan qué ha pasado exactamente en este caso y tener todos los datos

Voz 0194 22:06 Hinault le va a servir la investigación que ha puesto en marcha la propia universidad porque al fin y al cabo van a comparecer los mismos profesores usted dice que deberían comparecer en sede parlamentaria las mismas personas van a comparecer o están compareciendo ya de hecho en esa investigación que se ha puesto en marcha en la universidad les va a servir el resultado de esta investigación tampoco

Voz 7 22:24 yo creo que muchos podría hacer si nos ponemos a ello mucho más rápido incluso un es pues con muchas más garantías por por la exigencia de veracidad que se tienen las instalaciones hecho sobre la comisión de investigación de esas personas vengan al hacer de parlamentaria en Madrid han a los portavoces parlamentarios para aclarar para esas dudas e insisto habrá que tomar las decisiones están tomadas de otros pasos de no les tiembla el pulso para sacar a un presidente de la comunidad autónoma como decimos el Murcia pero insisto sin sin prisas de las cosas bien con los duros con rigurosidad Si saliendo todos los datos águila que los casos en los que esto puede ser más complejo una comisión de investigación se puede dilatar en el tiempo pero insisto necesitamos un puñado de comparecencias no muchas en esas personas que estén directamente relacionadas con el caso y que se declare de teniendo que decir la verdad bajo pues es bajo pena de de cometer el delito en caso de de Nozar no no y eso es una excepción

Voz 6 23:32 y es que la comisión de investigación en China

Voz 7 23:35 eso que se podía solventar en pocas semanas

Voz 0194 23:39 me parece que es como digo

Voz 7 23:40 no tiene mucho interés en que se conozca la verdad de un trozo les interesa la verdad y lo que quieren es posible cambio decías

Voz 0194 23:48 José Manuel Villegas muchísimas gracias

Voz 7 23:51 venga muchas gracias hasta luego buenas noches para terminar reprocharle

Voz 0194 23:53 información en la Asamblea de Madrid vamos con las otras cosas los otros detalles que han rodeado la comparecencia de Cristina Cifuentes

Voz 12 24:01 el lema Fermines llenaría mal lo que yo haya dicho da igual lo que yo haya aportado datos igual te Aviñón por favor el guión del pleno escrito ustedes los magistrados Ruíz Huerta las señoras han instruido ya sentenciado dijera senegaleses ya

Voz 0194 24:42 este es justo el alegato final de Cristina Cifuentes presidenta de la Asamblea nombrando la porque excedía el tiempo y los aplausos de su bancada también en la tribuna de invitados había decenas de alcaldes del Partido Popular Elena Jiménez buenas noches

Voz 1463 24:53 buenas noches y a si sonaba ese final del pleno con esos aplausos de quiénes estaban con Cristina Cifuentes arriba donde están los invitados butacas llenas e incluso algunos invitados sentados en los escalones abajo bueno lo esperado diputados que aplauden a los suyos otros diputados que se quejan a veces cuando hablan los del otro partido vasos de agua que sacaban acaban tres intervenciones que seca la boca pero qué pasa fuera del hemiciclo los pasillos seis guardaespaldas de los consejeros de la Comunidad de Madrid pide en el contraje de pie hablan dicen del gol de Ronaldo del día anterior una mujer lleva un sobre de tamaño DIN A3 a nombre de Cristina Cifuentes y tuvimos que con los algunos de los papeles que después ha enseñado la presidenta en la Cámara regional otras mujeres van y vienen cada cinco minutos ellas son las taquígrafos ya una de ellas le preguntamos cuántas veces ha tenido que escribir la palabra máster Icomos escribe en taquilla hacía el máster de Cifuentes

Voz 13 25:43 en los diez minutos que estado dentro del pleno escrito la palabra máster seis veces el máster se escribe de la siguiente manera un punto una línea horizontal y una línea ascendente oblicua pues la palabra Cifuentes sería como una línea vertical otra línea vertical más larga de una especie de curva hacia dentro ha subrayado lo que indica que su nombre

Voz 1412 26:07 bueno cuando a todo acaba ahí dentro fuera

Voz 1463 26:09 ya casi en la calle en el control de entradas se amontonan las decenas y decenas de acreditaciones de prensa que hoy se han repartido ir por casualidad vemos que hay un vehículo aparcado enfrente que no sirve bueno pues de enigmático final en uno de sus laterales pone mudanzas guarda muebles hoy no se ha movido es el camión pero quién sabe si será la metáfora de los planes que tiene parte de la oposición para Cristina Cifuentes parte de la oposición parte de la oposición por aquí te dejo taquillera fiado escrito en taquilla vaya posiblemente hacer de Cristina Cifuentes

Voz 1412 26:40 el público ha aplaudido el público aplaudía

Voz 1463 26:43 la parte que tenía que aplaudir aún suyo

Voz 1412 26:45 de pues el pues el público debe de haber Bollywood no puede aplaudir luego está presente pero nadie puede aplaudir me mucho todo de público estoy como en lo en una audiencia judicial allá cuando el público Buesa sentimiento lo contrario son campanillas que preside el tribunal desaloja a las salas el público en las tribunas del Congreso de una Asamblea Parlamentaria no puedo aplaudir pues parece

Voz 0194 27:11 es que al menos los alcaldes invitados Ana Plácido vamos con la impresión que ha dejado la intervención de Cifuentes en el Partido Popular que creen bueno pues están encantados según los populares ha dado suficientes explicaciones y ha sido contundentes y que a ver si se acabar rápido este asuntillo que les está estropeando su convención nacional María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 27:28 qué tal Ángels buenas noches en Génova creen que Cifuentes ha estado convincente que ha demostrado seguridad y aplomo Ike ha aportado nueva documentación en definitiva les parece que ha hecho lo que le pedían desde la dirección nacional dar suficientes explicaciones para aclarar las dudas planteadas por la oposición así que respaldo oficial a la presidenta de la Comunidad de Madrid que quién seguirá contando con el apoyo de Rajoy en la cúpula conservadora se muestran satisfechos y quiere finiquitar el tema cuanto antes para que no contamine su Convención Nacional que se celebra este próximo fin de semana Sevilla a esta cita asiste Cifuentes aunque esta mañana el PP no ha pasado un borrador con el programa en el que no figuraba su nombre pero ha sido un error porque al fin el participa en una mesa junto a otros líderes territoriales el sábado a las cuatro de la tarde a los populares les gustaría que para entonces hubiera zanjado la polémica pero saben que todo el mundo estará pendiente de la foto que Rajoy se haga con ella además algunos dirigentes populares opinan que esto no ha acabado aquí temen sufrir un nuevo calvario en sus filas que les desgasta o más de cara a las elecciones

Voz 0194 28:28 esos son los tiempos políticos y luego están los tiempos universitarios sigue adelante la investigación interna de la Universidad Rey Juan Carlos que con ayuda de observadores externos designados por la Conferencia de Rectores de España trata de poner luz donde sigue habiendo sombras Sara Selva ha pasado parte del día de hoy en el campus de la Universidad intentando encontrar respuestas Sarah buenas noches

Voz 1510 28:47 qué tal buenas noches Álvarez Conde el que se presentó como director del Master de Cifuentes y como su tutor del trabajo final no ha querido contestar a nuestras preguntas primero dice que le preguntemos a ella

Voz 12 28:57 es un almacén usted directo no

Voz 1510 29:03 después de ese portazo dice que sí que sí que lo hizo

Voz 12 29:06 tres sólo ocurre esto deshizo no Cifuentes han máster si sigo y no lo digo por favor señores alguien para clasificar a los hace mucho esa pregunta ya tenía a mi derecha

Voz 1510 29:19 Álvarez Conde estaba reunido con dos de las profesoras de Cifuentes pero no por el tema del más cero eso nos han dicho

Voz 1463 29:25 sino para elegir al nuevo director del departamento que él

Voz 1510 29:27 preside impartía el máster de la presidenta madrileña luego ha decidido posponer esa votación aunque de todas formas el era el único candidato estaba también en esa reunión Clara Souto una de las tres profesoras que supuestamente firmó el acta o a la que le falsificaron la firma según el Confidencial ella se remite a la investigación interna de la universidad

Voz 14 29:45 de verdad intentar respetar que hable con lo diverso bajarme hablar con la universidad dejarme darlo

Voz 0194 29:51 Álvarez Conde estaba citado hoy para

Voz 1510 29:53 comparecer en esa investigación y mañana están citadas las tres

Voz 0194 29:56 profesoras venga vamos ya con el análisis las dos partes pese lo que ha sido en si la intervención de de de Cristina Cifuentes las dos intervenciones de Cristina Cifuentes supuesto después la reacción de la oposición con esa moción de censura que ya anuncia que para presentar el Partido Socialista y la posición de Ciudadanos que necesita todavía tener más datos sin pide una comisión de investigación en la Asamblea pero lo primero la intervención de Cristina Cifuentes Cristina no ha despejado ninguna duda ni ha ido más allá de lo que conocíamos hasta ahora

Voz 8 30:25 bueno yo creo que no le ha salido tan mala como como se temía incluso se temía ni en Génova es verdad que estamos ante un punto y seguido no estamos en un punto y final esto todavía tiene muchísima más recorrido quedó la investigación de la Universidad que la propia comisión parlamentaria de investigación si finalmente se constituye queda fundamentalmente conocer el trabajo de fin de máster que que no conocemos no creo de todas maneras que se conociera el trabajo de fin de máster sirviera tampoco para solventar todas las dudas en torno a esto porque en un principio se decía que no existía porque no sabía presentado ya era lo que se viene a decir es que aunque exista ha habido un trato de favor hacia la presidenta yo creo que hay cuestiones que se ha aclarado el tema de su asistencia o no al Master hecho un máster nunca sí conozco colegas que han hecho máster incluso echó Masters de universidades de ciudades donde no residían

Voz 0194 31:16 pero este Javier Bañuelos explicado que había había que asistían el ochenta por ciento aunque no sé si lo contó luego con todo porque era era era

Voz 8 31:23 presencial conozco casos de colegas nuestros dicho máster en la distancia porque ni siquiera residían en la misma ciudad por donde se habían matriculado pues bueno por un tema de de de cambio de de de sitio laboral hombre ha explicado también que es esta la certificación de las notas claro el tema es sabido trato de favor una habido trato de favor

Voz 0194 31:43 ella reconoció de alguna manera que si Cristina porque cuando dice es un máster que requiere ochenta por ciento de asistencia porque este es así el más tiempo y ella dice que lo hablo y que hay que decir si esto es trato de favor a nuestra todo lo que ella

Voz 8 31:56 no sé si eso es una práctica es que yo no sé si eso es una práctica generalizada porque si conozco casos de otros colegas nuestros periodistas es bastante habitual que hagan master que no van a esos máster y no sé si esos máster ejerce José exigen la presencia o tienes que pedir por escrito una dispensa hay que te hagan por escrito eso tiene una una formalidad que que tiene que consta yo creo que algunas que algunas eso como el hecho también de matricularse tres meses después algo ha aclarado pero sigue quedando la gran duda y además Génova piensa que sigue quedando todavía la gran duda de del Master que que esto no pues puede ser además susceptible de nuevas revelaciones periodísticas no sabemos qué puede pasar en los próximos días no sabemos hay algo más es muy importante también saber en qué acaba la la la investigación de la propia universidad porque la universidad también debería aclarar muchos extremos es decir en la medida en que se cuestiona la versión de Cristina Cifuentes pues yo creo que es la universidad a la que tendría que aclarar muchos de los términos de su propio funcionamiento interno entonces bueno si ese exigió un ochenta por ciento de presencia no fue como ella misma ha admitido pues es la Universidad la que tiene ahora mismo la carga de la prueba

Voz 0194 33:10 la sede de la Universidad Cristina Cifuentes reconoce que bueno que le permitía pero después de conversaciones con los profesores no asistir a clase incluso no hacer los exámenes aunque tampoco no déjalo Clos se haría nada mejor que yo quiero que recordemos lo que dijeron el mismo día que el diario punto esa saltó la noticia el rector los profesores catedráticos que dieron la la rueda de prensa Enrique Álvarez Conde que era el director del máster aunque en aquel momento y creo que no lo tenía muy claro

Voz 15 33:38 ha sido tratada tratada perdón como cualquier alumna y alumno de esta universidad sea como lo es en este caso mi presidenta de comunidad autónoma como también lo es la alcaldesa alcaldesa como también su Majestad el Rey es Virrey si quieres y goleando al secretario general de la ONU

Voz 3 33:54 Pablo chico profesor del máster pues no era tan famosa yo no recuerdo a esa persona pero no recuerdo tampoco a otras pero tampoco a todos los alumnos que yo tengo durante toda lógicamente Mi vida académica pero sí que recuerdo que esa persona hecho el examen porque podido ratificarlo para poder luego que cuando me llaman

Voz 1412 34:14 de secretaria me comentaron que había

Voz 3 34:16 una persona que no recuerda

Voz 0194 34:19 esa persona aunque fuera famoso ya dice que después de hablar con los profesores del Master pudo no asistir a clase no hacer los exámenes

Voz 16 34:25 con los compañeros Cifuentes ha hecho un compendio de irregularidades ha descrito un hombre negro de irregularidades y después ha dicho que eran todas admitidas ha dejado el máster a la altura del betún y demasiado alto porque se podrán matricular tres tres meses después au tres días después ya ha dicho que sí que es algo habitual puede dispensar la de ir a clase ha dicho que si pese

Voz 17 34:52 a la puntualización del ochenta por cien

Voz 16 34:55 no presencial no es algo habitual se puede presentar el trabajo fin de máster antes de tener todas las asignaturas aprobadas también lo admitido pero dice bueno pero es que te lo permiten no es no se puede pero te lo permiten te puede te eximen de presentar de presentarte a exámenes con todos los compañeros te lo cambian por tutorías trabajo de tal no es legal no lo legítimo lo lo normal pero te lo permite lo ya me acaba de hacer una lista de de un montón de irregularidades admitir un montón de irregular las permitidas osea que es que el la Universidad Rey Juan Carlos tendría que estar ya di desmintiendo la pero pero pero automáticamente e esta noche antes que mañana porque que allí se hace los másteres como como chulos no a la medida oiga usted como quiere el máster pues mire yo como decía Cristina de la Hoz yo lo voy a hacer desde Cuenca

Voz 0194 35:54 dos días a las presidenciales

Voz 8 35:56 no casos con nombre y apellido se

Voz 18 35:59 no sé yo cómo está ya aburrido nado saliendo de casa intacto como lo digo con orgullo me gusta

Voz 16 36:04 al tener en mi currículum un montón de de títulos académicos másteres de todo pero no los tengo ni tampoco ha hecho nada por tenerlos a algo que sea irregular yo creo que las explicaciones que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid son suficientes para que partidos políticos serios sepan donde están sepan si lo admiten esas explicaciones sino no la admiten de repente es decir no bueno es que ha dicho cosas que yo no creo que lo mejor es preguntarles a los profesores bueno pues si de sino la cree bueno yo la verdad es que tu intento de de que tus oyentes entendieran el mensaje Ciudadanos ha sido digno de elogio pero me temo que no lo has conseguido porque no no sean tan

Voz 18 36:45 ha ido muy bien cómo se puede decir una cosa que se entiende yo una cosa y la contraria hay boixos yo creo que sí que sí

Voz 16 36:51 es decir no la creo y luego es decir he y cómo no la creo pues ahora pues nosotros que hablen otros a que ha habido dos posiciones una la de la propia presidenta a muy largo plazo que son los tribunales los tribunales ya sabemos que en este país ponen en este país en muchos otros tardan demasiado no en en entonces bueno pues lo fía Sada dentro de dos o tres años y ciudadanos dice que es dos o tres semanas yo no sé no sé el funcionamiento interno de la Asamblea de Madrid pero me resulta poco tiempo el el coste la constitución de una de una comisión además

Voz 0194 37:27 eran pidiendo la comparecencia en la Asamblea de las mismas personas que están compareciendo entre las dos personas designadas por la unidad

Voz 16 37:32 sí para hacer la investigación lo harían era pública y para que confirmen el no lo que ya confirmado la propia la propia presidenta que que ha cometido una serie de irregularidades admitidas por la Universidad que es lo que lo que ahora intenta investigar ciudadanos ya ha dicho la presidenta que sí que lo ha hecho que que que entregó en teoría el trabajo de fin de máster antes de tener todas las asignaturas aprobadas que está prohibido que se hizo la matrícula después del plazo que está prohibido que dejó de asistir que está prohibido que no fue a los exámenes que está prohibido ya lo ha dicho todo todo lo admitido absolutamente lo que necesitas bueno bueno es una posición política Itu posición política no pasa por un año de las elecciones permitir

Voz 17 38:17 a un gobierno de la izquierda en Madrid Miguel

Voz 1412 38:21 bueno vamos a ver yo creo varias cosas la primera

Voz 19 38:26 no entiendo por qué estas es uno de los que hablaba un quién ha sido quizá hayan detenido mucho con gran historia porque mi presidenta mía alcaldesa mi Rey miles pero por qué

Voz 0194 38:40 no es un corte Éste ha sido a Enrique Álvarez Conde el director del máster y del director del máster y esa fue la rueda de prensa que dio el día el día que que se le que decir que añade

Voz 1412 38:49 el pronombre posesivo mi que añade que no añade nada a mi me parece de mala educación

Voz 0194 38:57 cosa de hace días Miguel Ángel Gozalo

Voz 1412 38:59 es mi alcaldesa es la alcaldesa porque cuando usted dice mi Celaá está está echando a su propio partido a su propio sector y por consiguiente la está excluyendo la alcaldesa de todos o la presidenta de todos o el Rey de todos que eso sea que no estoy de acuerdo segundo qué ha sido de las querellas y se dedica a poner querellas dice que que ha puesto que había insistieron y como siempre dice que las va a poner o las ha puesto

Voz 0194 39:28 hoy los periodistas afectados de eldiario punto es al menos esta mañana decían que todavía no habían recibido ningún tipo de notificación esta mañana es que yo

Voz 1412 39:37 me voy a que verdad es que no me lo creo creo que esta señora no se va a aquellas porque si se querella ahí sí que hay veces que la tumban ahí sí que la porque además entre otras cosas te lo digo perdón quien autor pero vamos te lo digo porque yo a mí con contra mí se han querellado muchas veces voy contra ti también alguna bueno pues bueno no tiene esa experiencia pero yo te yo admito sabes lo que pasa cuando te creas por injuria y calumnia yo tuve la primera querella por injurias reúna presentada por José Antonio Girón de Velasco por haberle llamado León de Fuengirola otras un hombre escribió una cosa que se llamaba urbanista que algo queda a propósito de lo que había hecho en Fuengirola que dice el Código Penal que lo que se llama La excepción militar osea que no funcionaba querella si tú el querellado demuestra que lo que ha dicho es verdad entonces no hay en y calumniar sí además es que es lo que ha dicho el el querellado es verdad si el querellado demuestra que lo que he dicho es verdad entonces si tú pones aún querellado en esa situación lo va a demostrar porque yo yo alquile en el en el que usaban el Aeroclub de de Málaga una avioneta paladar pasadas sobre él la Casa de Girón demostrar que estaba hecha sobre un dique de la playa en un en la falda de un monte un castillo de un mote íberos único del siglo VI antes de Cristo eso no lo demostró con la avioneta eso es lo demostré yendo me al colegio de licenciados y doctores osea que estás acosado que tienes encima a Girón en este caso tienes encima que era una broma entonces estoy hablando del año setenta y cuatro tienes encima a la presidenta de la Comunidad de Madrid dice bueno pues amiga mía ahora movida demostrar esto pero ambos quisieron dejar más más claro que no se va a querellas han me caso y esa va a ser la primera prueba de que el asunto no está tan claro y luego yo creo que estos asuntos y con estos términos se pueden activar de dos bancos pueden resolverse pueden encarar de dos maneras una pues la rápida estricta en fin como se apuntilla erradica o entramos en el terreno de las agonías estas interminables yo creo que ni para ella ni para la Comunidad de Madrid sería bueno este segundo asunto de cara empecemos a vivir una agonía una persona sin credibilidad una persona que no ya pero ella no esté ella no está por la labor

Voz 0194 42:39 de dimitir ni Ciudadanos está por la labor de echarla bueno y el papel de Ciudadanos es fundamental porque hay una moción de censura anunciada que se va a presentar por parte del Partido Socialista pero sin el concurso de Ciudadanos una moción de censura que no tira para delante

Voz 1412 42:52 mira aquí el asunto yo estado esta mañana en el Congreso equivocadamente porque creído que había sesión de control no

Voz 0194 42:59 pensaba que te había sido al Congreso comparecían en de

Voz 1412 43:03 entonces eso pues es muy interesante ya que no hay pleno porque andan por ahí la gente por los pasillos imputados un poco perdidos Italy están más flanquean más con los periodistas no tanto en el en el bar y saben lo que pasa que en el en el CB en el PP una falta de de entusiasmo por esta señora un como nos quitamos esto de encima sabes ir luego en ciudadanos sabe lo que se ve que están en pidan Star atenazados por las encuestas por la expectativa y ahora están midiendo cada paso que dan con vamos con lupa sean están es porque no quieren incluir el nada que él es en barre que el ex manche el uniforme que tal y eso eso ahora tampoco pueden en la inmovilidad porque eso también es pasaría

Voz 0861 44:09 la cuenta déjame que era retomaremos esto con con