La rivalidad de las rivalidades

Voz 1 00:00 con acento Robinson

Voz 2 00:05 o no

Voz 3 00:11 aquí estamos con más acción

Voz 1546 00:13 de Robinson y aquí estamos con Raúl Román

Voz 3 00:15 Brown que vaya

Voz 1546 00:16 venga pues venga vamos a recordar uno de tus Informe Robinson muy especiales León chocar García ha es el periodista que quizás es el que más sabe deje de decir en España bueno quizás no sin ningún quizás Bratton visualmente podré que es uno de los periodistas en el mundo que más sabe del ajedrez ir más que una vez estaba proclama ha dicho el ajedrez es el deporte más violento de todos los deportes y me acuerdo una vez diciéndole sí se lo entiendo Illes sorprendió que yo lo supiese porque claro El que pierda siente violado derrocado vencido su intelecto ha quedado en segundo nivel y que escuece mucho mucho mucho ha habido grandes rivalidades el mundo de Poti pero había uno entre Kárpov en ajedrez que no solamente era una rivalidad ajedrecistas sino dos formas de comprender la vida cuando un chaval me acuerdo Bobby Fischer y Boris Spassky el mundo occidental contra el mundo soviético sin Tina en mente despierta quién es el hombre más listo del mundo como en los pesos pesados de boxeo que una fuerte ETA pues luego hubo es en gran pugna ajedrecista entre Karpov y Kasparov a la mente occidental izada contra la aún un poco comunista soviética no Itu viste pues y permitirlo suerte ayer a conocer a ambos

Voz 0718 02:01 sin duda para mi fue una suerte de las mentes más privilegiadas seguro de del planeta y que pugnaron durante tantas horas enfrente uno del otro quinientas horas o algo más de partidas por el título mundial más luego las miles de horas que pasaron analizando pensando por donde podían atascarse el uno el uno al otro Kárpov ICCAT percibí

Voz 1546 02:26 el audio

Voz 0718 02:27 si además el propio León hecho que otra gente de la de la que me habló me dijo se llegaron a odiar cerraron a odiar porque era un desafío continuo una pugna por por ver quién era el mejor medirse uno a unos metros del otro intentar anticipar los movimientos que el otro iba a hacer es que casi era inevitable que se que se han pero también se necesitaban ese retraso alimentaban ya esa pugna produjo uno sea una de las rivalidades más grandes de la historia de cualquier

Voz 1546 02:56 pero no solamente estilos de juego merced de estilos de vida ICOM o bien porque a Gari Kaspárov era exuberante a afluente rico a tiene una casa grande con coche están mientras a Kárpov era austero y fiel a su comunismo

Voz 0718 03:23 pues unan ante esas nombrado a Fischer Karpov era el elegido por la Unión Soviética para vengar la derrota de Spassky ganara Bobby Fischer pero ya sufre como el primer trauma de de su vida porque Fischer se niega a va a pelear con él a disputar el título mundial con con Kárpov entonces luego la figura que aparece frente a este representante de la vieja Rusia de la Unión Soviética tradicional es la de Kaspárov que es de Azerbayán que no es como decía León chocó en el reportaje uno es el rubio que es Kárpov y el otro es el moreno mezcla de razas de otras ex repúblicas soviéticas enfrentan y chocan y Kasparov sería un poco el el representante de la de la perestroika de Gorbachov que surgía frente a la antigua escuela de de Kárpov eran distintos en todo en el en el estilo mientras Kárpov podría ser como más conservador capaz de sacar agua de una piedra creo que dice León chocó en el en el reportaje idea conseguir con pequeñas ventajas destruir al oponente Kaspárov era mucho más exuberante como más volcado al ataque no sería él equivalente a una selección antigua de Brasil jugando al al fútbol Karpov podríamos hacer la comparación poco más italiano no él si lo lleváramos a símil futbolístico que bueno disputaron desde el año ochenta y cuatro donde se miden por primera vez y Kárpov tiene destruido a a Kasparov le va ganando por cinco a cero pero ahí había una enorme donde los las tablas no daban medio punto como ha ocurrido siempre a cada uno de ellos sino que había que ganar seis partidas pues Kárpov se puso cinco a cero fue incapaz de llegar a La Sexta Kaspárov empezó a a remontar y se llegó a poner cinco tres según dicen aunque Kárpov no quiere dar crédito a esto las autoridades de la Unión Soviética hablando con el presidente de la Federación Internacional que era un filipino Campomanes bueno llegaron a a detener aquel torneo ISE retomó un año después en el ochenta y cinco en Moscú y ahí así Kasparov que era doce años más joven que que Karpov a los veintidós años el año sesenta y cinco Se convirtió en el campeón del mundo más joven de de la historia bueno Karpov que dio derrotado y aunque la igualdad fue suprema siempre en todos sus enfrentamientos nunca conseguiría arrebatarle el título a

Voz 3 05:46 a Kasparov

Voz 0984 05:50 pozo con blancas parece cerca de la victoria Kasparov está en problemas AME llevaron

Voz 4 05:56 tomé una decisión equivocada no jugar de manera activa sólo esperar pensaba que los problemas de tiempo presionarán a Kasparov y el tuvo la energía y la ambición para convertirse en campeón del mundo cotizantes

Voz 0984 06:08 y ocurre Kaspárov con veintidós años es el campeón mundial más joven de la historia

Voz 5 06:15 sí

Voz 3 06:19 esos sentimientos son muy difíciles de describir Kasparov levanta las manos entonces bueno a los Azerbayán los armenios judíos todos los morenos que había alertado se construya era imposible aplacar los

Voz 0672 06:35 si esos sentimientos son muy difíciles de describir era un título que pertenecía Karpov y antes de caer poco a Fischer una vía algo sagrado en ese título a los veintidós años convertirse en campeón del mundo por supuesto fue la alegría más grande de You

Voz 0984 06:49 Mijaíl Gorbachov nuevo secretario general del partido comunista soviético desde ese mismo año había empezado a hablar de una reconstrucción perestroika

Voz 6 06:59 ya tenían símbolo él fue digamos uno de los de los signos del cambio que efectivamente se produjo

Voz 0672 07:12 la nueva cara del campeón del mundo pues relacionada por millones de personas con un cambio en el país en de cáncer

Voz 0718 07:17 bueno nosotros nos encontramos con Karpov que por aquellas por aquel entonces cumplía sesenta años era catedrático de Economía de la Universidad de Moscú fue amabilidad Ximo con nosotros nos acompañó a los lugares de Moscú donde se habían celebrado esos dos primeros campeonatos del Mundo con Kaspárov la Sala de Columnas de un edificio de los sindicatos soviéticos y luego el teatro Tchaikovsky y bueno fue muy buenas dos venía con nosotros N en el auto yo tuve que avisar a mis compañeros porque León Cho me lo había dicho tened cuidado con lo que digáis porque Karpov aunque no nos va a hablar en español lo entiende perfectamente porque él estuvo en Sevilla mucho tiempo disputando el Campeonato del Mundo ya viajado muchas al al Torneo de Linares y comprende el español antes teníamos que ser muy respetuoso en no decir tango esto

Voz 1546 08:05 tú eres como tú imaginabas poquito cuando pensamos en pop imaginamos un hombre duro no porque era muy fiel al comunismo el movimiento a hombre de de pocos sonrisas pública será muy austero de crédito Visa vis era sí o no tanto

Voz 0718 08:30 era un tipo austero y yo diría que absolutamente despreocupado por su físico con el despacho en el que no recibió también extraordinariamente austero y me dio la la la sensación Ellen en la entrevista con sus gestos transmitía que todavía tenía el dolor de no haber podido ganar a Kaspárov en cuando hablaba de de los momentos en los que había subido de superior en los que él había tenido casi derrotado suele esbozaba una sonrisa

Voz 7 08:59 pero cuando le tocaba recordar los momentos y las partidas más duro

Voz 0718 09:03 pero su gesto su gesto cambiaba bueno un momento el tercero cuarto mundial que celebraron que fue en el año ochenta y siete en Sevilla que fue también espectacular las torres para la ocasión fueron las Torre del Oro de de la ciudad de Sevilla a la que se utilizaron en el tablero bueno es España quedó paralizada León Cho comentaba las partidas en en en la segunda cadena en La dos de Televisión Española de los dos canales que había entonces en aquel año ochenta y siete El País se llegó a paralizar viendo a dos señores soviéticos jugará la pared aquello fue muy muy muy grave

Voz 1546 09:39 pero yo le imaginaba oye no debo decirlo pero me imagino un tipo fan fantasma no aquí estoy como un fino instalaron en vez de casi cualquier tipo de Hollywood y tal muy de cerca es así o no

Voz 0718 10:00 es decir que mientras que con Kárpov tuvimos varios días y el rodaje fue mucho más amable au distendido con Kaspárov se tuvo que concentrar todo en un en un mismo día la gestión los la hizo Leoncio García yo me comunicaba con Kaspárov através de de email que dé con con el en una esquina de de de Moscú de dos calles y me dijo alguien irá a recoger te y fue todo como una pelea

Voz 1546 10:26 que fue como una película

Voz 0718 10:28 de de de espías apareció me dijo bueno

Voz 7 10:32 no te preocupes estaba allí con el equipo de televisión que la persona que vaya a recoger te reconocerá a nosotros fuimos

Voz 0718 10:37 hay con la cámara con Román Escolano hay Adolfo cañadas y apareció un señor vestido de negro no es dijo seguid menos subimos a un vehículo himnos llevó hasta una casa que era la casa de clara Kasparov a la madre de de Kaspárov que es muy importante en su vida su padre falleció cuando era muy niño según nos contaba León Cho clara se había empeñado en que su hijo sería algún día campeón del mundo de ajedrez todo lo contrario de la madre de Kárpov que en un momento dado pensó en retirarle a su niño en Tablero porque pensaba que estaba demasiado obsesionado

Voz 1546 11:08 sí

Voz 0718 11:08 el pues fuimos a esa casa que yo creo que a la vivienda declara Kasparov Kaspárov estaba en ese momento en una habitación descansando montamos el set de la de la entrevista y cuando ya estaba todo preparado apareció la madre no le gustó lo que habíamos montado allí nos hizo en cinco minutos cambiar todas las cámaras y los focos yo intenté hablar con ella de decirle que no saber nada de la casa no sé cuál es el problema que tenía clara pero nos hizo cambiarlo a la carrera ahí el plano al final no era el que hubieran querido mis compañeros que hubiera aparecido en el programa pero fue todo muy cinematográfico y de película de espías en la entrevista fue muy cordial muy amable con una eterna sonrisa in transmitía mucho hablando todo esto se organizó así porque él temía y así me lo comentó fuera de cámara que el Gobierno de Putin pudiera acabar yendo a casa y acabar con su vida el temía por su vida Kasparov

Voz 1546 12:03 no era opositor becas para sí de de Vladimir Putin opositora Vladimir Putin sí y bueno no era paranoias pensando que quisieron terminaba con él entonces claro al al montar al para la entrevista claro está imaginando puedes podrán ver que me aporta aquí una cosa allá en la cocina que está aquí y si entrenamos para acá a una ventana

Voz 0718 12:29 pues desde luego tomaron toda la la protección posible

Voz 0984 12:35 hoy el catedrático de Economía de la Universidad de Moscú Anatoli Karpov colabora con varias instituciones rusas de ayuda a la infancia su actividad política es mucho más relajada que la de Kaspárov que terminó desencantado con el resultado del cambio en Rusia y es un feroz opositor al régimen de Putin eso les supuso su encarcelamiento durante cinco días en dos mil siete Aquel amargo trago sirvió para algo

Voz 0672 12:59 excluido unos días en la cárcel de Putin no son una experiencia muy agradable en realidad aprendí más sobre mis amigos que en muchos años porque de pronto te das cuenta de que gente que se supone que llamarían lo llama desaparece Anatoly Karpov vino a la cárcel intentó sin éxito porque no se lo permitieron intentó visitar Luis

Voz 9 13:27 hay traté de ver a Gary para mostrarle mi apoyo humano apoyo personal apoyo ajedrecista eso le quería ofrecer

Voz 5 13:39 mi

Voz 3 13:42 para mí fue algo muy muy importante

Voz 0984 13:47 sería exagerado decir que a Kárpov y Kaspárov que Anatoli Gary son amigos pero el odio palpable que gobernó su relación hoy ha dejado paso al respeto y puede que hasta el afecto porque quién no añora aquel tiempo en que fueron los reyes blanco y negro en el tablero

Voz 0672 14:11 Phones puede sin duda éramos los jugadores más fuertes en los ochenta

Voz 10 14:16 cada uno de ellos notaba que la esa otra cabeza que tenía pocos centímetros de la suya realmente era una cabeza tan privilegiada como la suya gracias a eso podían producir auténticas obras de arte

Voz 9 14:32 no creo que nadie repita una experiencia así

Voz 0672 14:36 fraude Road y ni probablemente un momento muy singular en la historia del ajedrez cuando dos jugadores estábamos tan por encima de los demás

Voz 11 14:47 la entrevista como te digo fue muy distinto

Voz 0718 14:48 tal ha de Karpov Kasparov pues se agitaba mientras hablaba

Voz 7 14:54 hay una partida en en Sevilla que es muy muy famosa para los aficionados del ajedrez muy reconocida en la que Kárpov cometió un error terrible con una de sus piezas Kárpov la recordaba con mucho dolor en la entrevista hay decía y Kaspárov empezó a hacer gestos como que no entendía nada y el público de Sevilla que estaba allí presente pues también se agitó Kasparov al recorrer esa misma partida gesticulaba otra vez hablando de de del error que había tenido Karpov y te daba meridianamente claro lo distintos que eran en en personalidad uno uno y otro en las dos últimas partidas de aquel torneo de Sevilla llegaron empatados la la penúltima tienen problemas de tiempo los dos que banda dando continuamente al relé LOC Kárpov gana a Kasparov está a un paso de de de recuperar el trono pero Kasparov en esa última partida de Sevilla logró una heroicidad ir sólo le servía la victoria para hacer tablas retener el título y así lo consiguió en en en otra partida histórica que dejó bastante tocado a Anatoli Kárpov a mí me daba la impresión Anatoli de ser una persona que no había

Voz 1546 16:02 o en todo bueno rota recordando que ha sido un gran campo grandísimo campeón del mundo pero claro eso es desafortunado verá de que yo creo que el la vida de Kárpov infeliz por no haber podido con Kasparov

Voz 7 16:25 es que él como comentaba antes no pudo ni con Fischer porque fichas no se presenta desde luego si gano soy demás tampoco pudo ganar a Kaspárov jugaron creo que eso sí cuatro cinco veces por el título mundial sí que es cierto que luego un Torneo de Linares al que llamaban el Wimbledon del sí sí sí donde hubo muchos grandes campeones y Kárpov ya con cuarenta y cuatro años iba un poco como de vuelta ir dio una exhibición ganó prácticamente todas las partidas y hace torneos muy recordado pasó por encima a Kaspárov Kárpov hablaba de ese torneo también con con gran orgullo pero bueno hay muchas anécdotas entre ellos en uno de los de los torneos que se disputó en Londres y Leningrado hoy San Petersburgo se llegó a poner con tres puntos de ventaja tres partidas arriba Kasparov y Karpov ganó tres seguidas consecutivas y le le igualó Kaspárov reaccionó expulsando a uno de los de su de su equipo de analistas a uno de ellos cuyo nombre no recuerdo ahora pero lo expulsó porque pensaba que lo estaba pasando información a a Kárpov cuando le pregunté a Kárpov por aquello me dijo preguntarle mejora Kaspárov tampoco lo desmintió

Voz 1546 17:32 lo que esto es una cosa que que no puede imaginar mucha gente no que un juego de ajedrez a importante Trini todo un staff tiene tiene esparcen Ogier Torres tienen psicólogos tienen masajistas tiene gente de de bueno que están tanta gente mirando cómo mueve ir buscando todo pues ese como los ojeadores hilvanó tendremos sparring que hacen cómo juegan como juega el contrincante este es analistas es que un jugador de ajedrez puede tener hasta que sé ocho personas detrás del SS

Voz 7 18:12 muchas veces eso echan mano de psicólogos también del el aspecto físico aunque parezca que no es muy importante que bueno llegó a ver espionaje según parece casi confirmado sino al cien por cien pero sí que el propio León Chile daba bastante verosimilitud a que alguien del equipo de Kaspárov le hubiera estado pasando información a a voz una de las personas que entrevistamos hay una curiosidad que era un miembro del equipo de de de Kárpov baja que Ken que había sido también presidente de la Federación de ajedrez de de Rusia Il entrevistamos en en Moscú yo estoy hablando con él a través de correo electrónico me pidió que le mandara a las preguntas en las mandé no tuvo ningún problema en en aceptar las cuando llegué allí me dijo que me iba a contestar en ruso que yo le preguntara en inglés pero Kelme me contestaría en Rusia antes yo le hizo una entrevista si yo yo aquello me enteré en el momento en que estamos para empezar la la entrevista yo le preguntaba yo le contestaba en ruso yo no sabía lo que me está

Voz 1546 19:12 entonces no no no comer triste el el el hedor en dice una respuesta interesante lo seguimos probablemente Nicolas esa entrevista

Voz 0718 19:26 tradujo Svetlana banca una compañera de producción rusa que trabaja en

Voz 1546 19:31 la primera es la respuesta cuando llegaste pensar si hubiese sabido dentro

Voz 0718 19:42 pero bueno fue extraordinariamente amable y conocimos a un árbitro y gran campeón también Llúria verbal que también fue muy bonito entrevistarle porque vivía en una vivienda extraordinariamente pequeña ya él había sido un gran maestro de ajedrez soviético ya había sido Árbitro en el primero de los torneos entre ellos un señor que que he mirado venir a hablar contigo hoy sigue vivo con noventa y nueve año nosotros cuando el entrevistamos tenía noventa y seis estaba muy triste porque su esposa acababa de fallecer era increíble que aquel señor que era también una mente privilegiada que ha sido uno de los grandes del ajedrez Bético vivía en Hunan ruso vivía en una vivienda muy muy pequeña de estilo absolutamente soviético y más austera imposible donde el salón y la cocina pues serán como yo que sé cinco metros cuadrados au poco mal muy muy

Voz 1546 20:29 es que yo me quedan poco frustrado con pozos para ir terminando un poco raro porque yo creo a él no lo sé no le conoció tanto como tú no pero la manera de ser el segundo mente más privilegiado del mundo es una pena es que asemejó ser uno de los más privilegiados no pero se segundo escocés muchísimo

Voz 0718 20:56 debes cocer debes cocer también es cierto que Leo ancho nos dijo que valorando todas las horas que por el título mundial a las partidas que ven esta uno frente al otro Karpov solo perdía por dos puntos después de años y años jugando lo que sucede es que no le dio para ganar ninguno de los torneos por separado cuando no perdió hizo tablas retuvo el título Kaspárov a Osaka que aun así es un gran grandísimo también de de la historia pero quizá un leve peldaño por debajo de de Kaspárov que era un un talento superlativo

Voz 1546 21:29 a los ordenadores Edgard Brito el uno de julio bueno Ramos muchísimas gracias por habérnoslo contado a más un placer enhorabuena presidir magnífico reportaje gracias por habernos contado aquí acento Robinson